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Office 2024 Pro Plus desde 16,66 € por PC durante las ofertas de Godeal24

Ofertas de software: Office 2024 a 19,99 € y Windows 11 a 12,25 €. ¡Descuentos de hasta el 90%!

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Si utilizas habitualmente Word, Excel, PowerPoint u Outlook, contar con un paquete de productividad fiable instalado en el ordenador resulta prácticamente imprescindible. Para quienes prefieren realizar un único pago en lugar de afrontar una suscripción periódica, Office 2024 Pro Plus está disponible con descuento durante la promoción Office Mad Sale de Godeal24.

La última versión del paquete ofimático de Microsoft incorpora varias novedades y mejoras, entre ellas 14 nuevas funciones para Excel, PowerPoint Cameo, una programación más avanzada en Outlook y un modo oscuro completo. Está pensada para tareas cotidianas como redactar documentos, trabajar con hojas de cálculo, preparar presentaciones o gestionar el correo electrónico.

Durante la promoción, Office 2024 Pro Plus para un PC está disponible por 19,99 €. La licencia sigue un modelo perpetuo, por lo que solo es necesario realizar un pago en lugar de abonar una suscripción mensual o anual.

Para quienes necesiten instalar Office en varios ordenadores, el paquete para tres PC reduce el precio hasta los 16,66 € por equipo. Puede ser una opción interesante para familias, pequeños negocios u oficinas que necesiten el software en varias máquinas.

Si estás pensando en renovar tus herramientas de productividad, puedes consultar las condiciones y precios actuales de la promoción antes de que finalice.

 

Consigue Office 2024 Pro a un precio asequible

Windows 11 Pro permite aprovechar funciones avanzadas de seguridad, administración y productividad. Sus mejoras para trabajar con varias aplicaciones, las herramientas de gestión del sistema y las funciones de inteligencia artificial integradas mediante Copilot proporcionan una plataforma más completa para estudiar, trabajar y crear contenido.

Durante esta promoción es posible actualizar a Windows 11 Pro por 12,25 €. Godeal24 también ofrece paquetes con varias claves y licencias para otras ediciones de Windows.

 

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Los siguientes paquetes combinan Windows y Office dentro de una misma compra. Para acceder a los precios promocionales indicados, utiliza el código de descuento SGO62 durante el proceso de compra.

 

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Encontrar un distribuidor de software fiable es importante. Godeal24 afirma ofrecer licencias de software garantizadas, entrega digital inmediata y atención personalizada, sin gastos de envío ni costes ocultos.

Los compradores también disponen de asistencia técnica gratuita antes y después de la compra, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición y activación. Según la información proporcionada por la tienda, Godeal24 acumula miles de opiniones y una puntuación de 4,8 sobre 5 en Trustpilot.

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Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
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