Office 2024 Pro Plus desde 16,66 € por PC durante las ofertas de Godeal24
Si utilizas habitualmente Word, Excel, PowerPoint u Outlook, contar con un paquete de productividad fiable instalado en el ordenador resulta prácticamente imprescindible. Para quienes prefieren realizar un único pago en lugar de afrontar una suscripción periódica, Office 2024 Pro Plus está disponible con descuento durante la promoción Office Mad Sale de Godeal24.
La última versión del paquete ofimático de Microsoft incorpora varias novedades y mejoras, entre ellas 14 nuevas funciones para Excel, PowerPoint Cameo, una programación más avanzada en Outlook y un modo oscuro completo. Está pensada para tareas cotidianas como redactar documentos, trabajar con hojas de cálculo, preparar presentaciones o gestionar el correo electrónico.
Durante la promoción, Office 2024 Pro Plus para un PC está disponible por 19,99 €. La licencia sigue un modelo perpetuo, por lo que solo es necesario realizar un pago en lugar de abonar una suscripción mensual o anual.
Para quienes necesiten instalar Office en varios ordenadores, el paquete para tres PC reduce el precio hasta los 16,66 € por equipo. Puede ser una opción interesante para familias, pequeños negocios u oficinas que necesiten el software en varias máquinas.
Si estás pensando en renovar tus herramientas de productividad, puedes consultar las condiciones y precios actuales de la promoción antes de que finalice.
Consigue Office 2024 Pro a un precio asequible
- Office 2024 Pro Plus para un PC: 19,99 €.
- Office 2024 Pro Plus para tres PC: 49,99 €, equivalente a solo 16,66 € por equipo.
- Office 2021 Pro Plus para un PC: 28,28 €.
- Office 2021 Pro Plus, paquete de dos claves: 54,25 €, equivalente a 27,13 € por clave.
- Office 2021 Pro Plus, paquete de tres claves: 76,25 €, equivalente a 25,42 € por clave.
- Office 2021 Pro Plus para cinco PC: 124 €, equivalente a 24,80 € por equipo.
- Office 2021 Hogar y Empresas para Mac: 89 €.
- Office 2019 Pro Plus para un PC: 24,75 €.
- Office 2024 Hogar para PC o Mac: 119,99 €.
Windows 11 Pro permite aprovechar funciones avanzadas de seguridad, administración y productividad. Sus mejoras para trabajar con varias aplicaciones, las herramientas de gestión del sistema y las funciones de inteligencia artificial integradas mediante Copilot proporcionan una plataforma más completa para estudiar, trabajar y crear contenido.
Durante esta promoción es posible actualizar a Windows 11 Pro por 12,25 €. Godeal24 también ofrece paquetes con varias claves y licencias para otras ediciones de Windows.
Las últimas versiones de Windows a precios muy reducidos
- Windows 11 Professional: 12,25 €.
- Windows 11 Professional, paquete de dos claves: 24,25 €, equivalente a 12,13 € por clave.
- Windows 11 Professional, paquete de tres claves: 35,25 €, equivalente a 11,75 € por clave.
- Windows 11 Professional, paquete de cinco claves: 53,25 €, equivalente a 10,65 € por clave.
- Windows 11 Home: 12,15 €.
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC para un PC: 12,80 €.
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC para un PC: 12,88 €.
- Windows 10 Professional: 8,25 €.
- Windows 10 Home: 8,15 €.
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC para un PC: 12,25 €.
- Windows Server 2025 Standard: 30,99 €.
- Windows Server 2025 Datacenter: 31,99 €.
Todo lo necesario: Office y Windows con licencia permanente
Los siguientes paquetes combinan Windows y Office dentro de una misma compra. Para acceder a los precios promocionales indicados, utiliza el código de descuento SGO62 durante el proceso de compra.
- Windows 11 Pro y Office 2024 Pro Plus: 31,25 €.
- Windows 11 Home y Office 2024 Pro Plus: 31,15 €.
- Windows 11 Pro y Office 2021 Pro Plus: 37,59 €.
- Windows 11 Home y Office 2021 Pro Plus: 37,99 €.
- Visio Professional 2024 para un PC: 55,99 €.
- Project Professional 2024 para un PC: 55,99 €.
Una amplia selección de herramientas con descuento
- Ashampoo PDF Pro 5: 29,99 €.
- IObit Driver Booster 13: 17,69 €.
- Ashampoo Office 9: 30,99 €.
- Ashampoo Backup Pro 27: 13,63 €.
- EaseUS Video Downloader con licencia permanente: 30 €.
- EaseUS Disk Copy Pro, suscripción de un mes: 13,93 €.
- Internet Download Manager para un PC con licencia permanente: 21,99 €.
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