HUAWEI Watch GT Runner 2: Análisis a fondo y opinión

HUAWEI ha presentado recientemente el HUAWEI Watch GT Runner 2, diseñado especialmente para usuarios a los que les gusta salir a correr con capacidades de carrera mejoradas, incluyendo un modo profesional dedicado para maratón, posicionamiento GPS ultrapreciso, monitorización fisiológica avanzada y algoritmos de entrenamiento basados en la ciencia.

El nuevo Huawei Watch GT Runner 2 ha sido co-creado con el maratonista Eliud Kipchoge y su equipo, en un proceso de cinco años de investigación y desarrollo.

He tenido oportunidad el reloj desde antes de que fuera anunciado y, a continuación, os presento mi opinión sobre este reloj.

👉🏻 Apartados del análisis

Diseño

El Huawei Watch GT Runner 2 cuenta con una caja de 44 mm, un grosor de solo 10,7 mm y un peso de 34,5 gramos (solo el cuerpo) y 43,5 gramos (con la correa).

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 3, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 12 mm y un peso de 62 gramos. El Samsung Galaxy Watch8 Classic se queda en 10,6 mm de grosor y un peso de 63,5 gramos. Por tanto, el reloj de Huawei no se siente excesivamente grande en la muñeca, aunque obviamente no pasa desapercibido.

Por primera vez en esta serie, Huawei abandona el polímero para abrazar materiales premium sin sacrificar la ligereza. Cuenta con un cuerpo y bisel de titanio, que aporta una resistencia superior con un peso ligero.

La pantalla está protegida por cristal Kunlun Glass de 2ª generación. Este cristal propio de Huawei sustituye al zafiro para mantener la resistencia reduciendo el peso y el grosor. Se trata de un material extremadamente fiable y resistente a caídas, proporcionando tranquilidad al usuario.

La caja incluye dos correas, una de fluoroelastómero y una nueva de nylon tejido «AirDry», un 25% más transpirable y de secado rápido.

En la parte derecha, encontramos una corona rotatoria que permite desplazarnos por los menús, controlar el volumen o ajustar la hora de la alarma al girarla, así como volver a la pantalla principal al ser pulsada. La corona vibra ligeramente al girarla para dar la sensación de que se trata de una corona mecánica. Es posible hacer una doble pulsación sobre la corona para ver las apps recientemente abiertas.

En la parte trasera del reloj se encuentra el sistema HUAWEI TruSense para la monitorización continua de nuestra salud.

Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, número de escalones subidos, nivel de estrés, horas y fases de sueño, temperatura corporal y entrenos físicos.

Por último, el HUAWEI Watch GT Runner 2 ofrece resistencia al agua 5 ATM / IP69, por lo que resiste inmersiones en agua de 50 metros.

La profundidad de resistencia al agua para el buceo libre es de 40 metros. Bajo el agua, la pantalla se ilumina y muestra una variedad de datos, permitiendo seguir el tiempo de inmersión y profundidad, entre otros.

Pantalla

xxx HUAWEI Watch GT Runner 2 cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.5″ y una resolución de 466 × 466 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 310 ppp.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

Utilizando un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate, he medido un brillo máximo de unos 1.800 nits, aunque es complicado medir el brillo máximo en una pantalla tan pequeña. HUAWEI habla de un brillo máximo de 3.000 nits, pero no especifica qué proporción de la pantalla está iluminada para obtener esa medida. En cualquier caso, el nivel de brillo es más que suficiente para que la pantalla resulte fácilmente visible en exteriores.

La pantalla posee un sensor que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

Si nos vamos a dormir o entramos en un lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

Por suerte, cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. Es posible seleccionar si queremos que se vea el diseño de la esfera completa o la pantalla AOD al hacer el gesto. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Pantalla siempre activa

Hardware

HUAWEI no ha desvelado el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incorpora el reloj. En todo caso, el reloj responde rápidamente las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez.

Como comentaba, no sabemos de cuánto almacenamiento dispone, pero no hay demasiadas apps de terceros para descargar desde la App Gallery, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth, pero no ofrece conectividad WiFi ni mediante redes móviles a través de eSIM. Esto significa que el reloj debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con los sistemas de satélites GPS, GLONASS, Galileo y BDS, lo que permite registrar la ubicación cuando hacemos ejercicio sin el teléfono a cuestas. Además, cuenta con GPS de doble banda, lo que mejora la precisión en entornos complicados, como al movernos entre edificios altos.

Huawei ha incorporado una arquitectura avanzada de antena flotante 3D para la mayor precisión de posicionamiento jamás lograda en un reloj de la marca, mejorando el rendimiento global de la antena en 3,5 veces respecto a la generación anterior.

Durante las carreras, es habitual que la ruta registrada con un smartwatch se desvíe en zonas con pasos elevados, obstáculos grandes a ambos lados, túneles o montañas. Para superar esta limitación, Huawei ha incorporado un algoritmo de posicionamiento de navegación inercial XDR.

El acelerómetro y el giroscopio del sensor generan puntos de posicionamiento al entrar o salir de un túnel. La ruta en el túnel se ajusta en función del curso y la velocidad calculados por el sensor y las ubicaciones al entrar y salir del túnel, para lograr una posición de fusión y un seguimiento de ruta más preciso

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores, como acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, frecuencia cardíaca, barómetro, temperatura, ECG y profundidad.

Cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj.

Batería

HUAWEI Watch GT Runner 2 cuenta con una batería de 540 mAh con un 33% de mejora en la densidad de energía. La compañía ofrece estimaciones de autonomía según el tipo de uso:

Uso ligero: Hasta 14 días

Entrenamientos al aire libre: 32 horas

Aunque la autonomía es inferior al HUAWEI Watch GT 6, el reloj es considerablemente más ligero, que es algo importante para el público objetivo de este dispositivo.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador por contacto en aproximadamente 1 hora.

xxx En teoría, puede cargarse con cualquier cargador Qi, pero el diseño del reloj y la correa hace que no sea sencillo colocar un cargador debajo del reloj.

Conexión

HUAWEI Watch GT Runner 2 es compatible con teléfonos que usan EMUI, Android e iOS. Si no tienes un teléfono de HUAWEI, necesitarás descargar la app Salud de HUAWEI para emparejar el reloj con tu teléfono mediante Bluetooth.

👉🏻 ¿Cómo instalar la app Salud de HUAWEI?

En iOS es muy sencillo, ya que la app Salud está en la App Store de Apple. Sin embargo, en Android, la app no está en Play Store, por lo que debes descargarla desde la App Gallery (si la has instalado en tu teléfono) o directamente desde la página web de HUAWEI.

Aplicación Salud

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, VIP, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

App Salud de HUAWEI

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los minutos de actividad, el número de pasos caminados, la hora a la que nos hemos levantado de la cama y el estrés anímico. Es posible conmutar entre una vista de anillos de actividad y la más reciente de trébol de actividad.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Sueño suave, que reproducido sonidos para que conciliemos el sueño más fácilmente.

que reproducido sonidos para que conciliemos el sueño más fácilmente. Tréboles de salud , que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc.

, que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Anillos de actividad, que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad).

que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad). Bienestar emocional , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO₂a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO₂a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día.

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día. Panorama de mi salud, que muestra un informe general de la salud.

que muestra un informe general de la salud. Presión arterial, que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide)

que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide) Calendario del ciclo, que muestra un calendario del ciclo menstrual.

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bicicleta, golf. La app también permite crear un plan de actividad física con IA, pero es necesario pagar para poder acceder a él.

La pestaña VIP muestra contenidos de pago para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño establecer un plan de actividad física con IA, analizar la dieta, revitalizar el cuerpo sedentario, recibir clases de yoga, acceder a vídeos de entrenamiento, etc.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Mis esferas: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. App Gallery: Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido.

Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido. Mapas sin conexión: Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión

Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión Buscar dispositivo: Permite buscar el reloj o los auriculares.

Permite buscar el reloj o los auriculares. Música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo: Muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

Muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Monitorización de la salud: Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir.

Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir. ECG: Permite acceder al registro de ECGs medidos con el reloj.

Permite acceder al registro de ECGs medidos con el reloj. Análisis de arritmias y onda de pulso: Muestra signos de arritmias.

Muestra signos de arritmias. Detección de la rigidez arterial: ´Muestra información sobre las mediciones de la rigidez arterial.

´Muestra información sobre las mediciones de la rigidez arterial. Control de la respiración al dormir: Muestra información sobre tu respiración por la noche, incluyendo si se han detectado interrupciones evidentes.

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Software

HUAWEI Watch GT Runner 2 corre HarmonyOS 6, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil y los botones laterales. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Huawei presume de una biblioteca de esferas creada por la comunidad disponible en la app Salud. Estas esferas suelen dividirse en tres categorías según su eficiencia energética. Por desgracia, los diseños más vistosos —con objetos en movimiento y animaciones— consumen mucha batería.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

Además de mensajes predefinidos, el HUAWEI Watch GT Runner 2 incluye entrada de teclado completo para responder en smartphones Android (no así en iOS) a mensajes de texto SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skype, Signal, Telegram y Viber. Esta función admite múltiples idiomas para la entrada de texto.

Para una comunicación más rápida, la función también admite caracteres predictivos y emojis. La función de voz a texto está disponible solo con smartphones HUAWEI.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer. Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a tarjetas de información con widgets editables que muestra información útil. Las tarjetas disponibles son:

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten bloquear la pantalla, extraer el agua, pantalla activa, alarma, buscar dispositivo, no molestar, modo de reposo, activar el ahorro de energía, WiFi, linterna, etc. Es posible editar esta pantalla para añadir otros ajustes rápidos o eliminar los existentes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y los auriculares, la fecha y el estado de la conectividad.

El HUAWEI Watch GT Runner 2 incorpora una interfaz de usuario con fondos codificados por colores para reflejar el estado de la condición física. Las transiciones entre pantallas son suaves para ofrecer una experiencia de usuario más agradable, eliminando las animaciones lentas que ralentizan las operaciones de otros relojes.

HUAWEI Watch GT Runner 2 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

Es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos, así como iniciar una llamada marcando manualmente el número de teléfono, ya que hay una app de marcador telefónico.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. También cuenta con una opción para activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj.

Si pulsamos sobre el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj:

Hasta ahora, para poder realizar pagos móviles, era necesario instalar la app Quicko Wallet en el teléfono y en reloj. Sin embargo, el pasado 21 de enero de 2026, la Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF) revocó la licencia de Quicko como entidad de pago nacional, una autorización que estaba en vigor desde septiembre de 2021.

La consecuencia inmediata es que los usuarios de relojes Huawei que utilizaban Quicko ya no pueden pagar desde el smartwatch. Esta función queda completamente deshabilitada en Europa. Ahora bien, HUAWEI nos ha confirmado que ofrecerá una alternativa.

Es posible descargar nuevas aplicaciones desde la App Gallery, aunque el catálogo de apps disponibles es bastante escaso.

Salud y deporte

Como el propio nombre indica, el HUAWEI Watch GT Runner 2 está especialmente pensado para aficionados a salir a correr.

Como otros relojes de la marca, el HUAWEI Wtch GT Runner 2 es capaz de medir la frecuencia cardíaca de manera continua, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca de manera continua y durante el sueño. Una variabilidad alta se considera saludable, mientras que una baja puede indicar estrés o posibles problemas de salud.

También es posible capturar el nivel de oxígeno en sangre (SpO₂) de manera continua a lo largo de todo el día gracias al sensor de la parte inferior del reloj.

Es posible capturar un electrocardiograma (ECG) colocando un dedo sobre el sensor. Puedes exportar el ECG a un fichero PDF, en caso de que quieras compartirlo con tu médico. El reloj es capaz de detectar signos de fibrilación auricular, pero, como es habitual, no detecta signos de infarto.

Registro de ECG

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte trasera del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud del teléfono para que puedas consultarlas más tarde.

A la hora de monitorizar el sueño, HUAWEI Watch GT Runner 2 registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

HUAWEI incluye el control de la respiración al dormir, que detecta cualquier interrupción en el sueño y cambios en los signos fisiológicos, como el oxígeno en sangre y los cambios en la frecuencia cardíaca, mientras duermes durante toda la noche.

Monitorización del sueño

Otra de las funcionalidades es la monitorización del bienestar emocional, que calcula cada cierto tiempo el nivel de emoción y estrés al que estás sometido.

La función Gestión del Ciclo Menstrual analiza indicadores fisiológicos, como la frecuencia cardiaca durante el sueño, la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria, para predecir los periodos menstruales, ayudando a las personas con ciclos irregulares a realizar los ajustes oportunos en su estilo de vida.

El HUAWEI Watch GT Runner 2 incluye Mantente en forma, una aplicación de gestión calórica que utiliza datos de salud en tiempo real para ayudarte a gestionar la ingesta de calorías, ofreciendo recomendaciones adaptadas a las necesidades de su cuerpo para una mejor gestión del peso. Esta app te ayuda a controlar de un vistazo cuántas calorías consumes, con métricas de alto nivel como el consumo de calorías en tiempo real, las calorías activas, las calorías en reposo y el déficit calórico.

Mantente en forma

Si eres deportista, te alegrará saber que HUAWEI Watch GT Runner 2 permite monitorizar más de 100 tipos de entrenamientos. Para ciertos ejercicios — caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica — el reloj puede detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras varios minutos de actividad física, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando dejas de hacer ejercicio durante un tiempo, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

Gracias a los indicadores de monitorización como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, el reloj analiza el índice de carrera, el estrés y la carga del entrenamiento, el nivel de recuperación y la frecuencia cardíaca de recuperación. A partir de estos datos, proporciona consejos para planificar mejor la intensidad y el tiempo de tus ejercicios y mejorar así la calidad del entrenamiento.

Cuando terminas ciertos entrenamientos, se generan automáticamente las trayectorias recorridas en la aplicación Salud para que puedas compartirlas con tus amigos e invitarlos a unirse, o para guardarlas para el futuro.

HUAWEI ofrece rutinas de carrera que están formadas por varias etapas y te van guiando mediante mensajes de voz. Por ejemplo, la rutina trote suave dura 28 minutos y combina una caminata rápida (3 minutos), trote (22 minutos) y caminata rápida (3 minutos). Esta rutina está indicada para acostumbrarse a correr distancias largas y es buena para la recuperación.

La función Running Form Analysis ofrece ayuda a corredores para mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. El dispositivo detecta el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y el equilibrio, lo que permite a los corredores analizar su forma, prevenir lesiones y correr de manera más efectiva.

Es posible acceder a rutas a color con Mapas. El reloj tiene la capacidad de mostrar un mapa detallado con indicadores de topografía y, así, es posible ver las geografías circundantes con una precisión de hasta 10 metros. El mapa también está disponible en modo noche/día (automático), ofreciendo una experiencia visual cómoda y clara en condiciones de poca luz durante la noche.

El mapa a todo color admite deportes al aire libre como correr al aire libre, correr en montaña, ciclismo al aire libre, caminar al aire libre, senderismo, montañismo y otros modos. Durante el ejercicio, la página del mapa muestra datos clave del entrenamiento en tiempo real, permitiendo comprender como se desarrolla el ejercicio en cualquier momento.

Es posible acercar o alejar el mapa fácilmente tocando la pantalla o girando la corona. La pantalla táctil permite desplazar el mapa, activar la vista panorámica o regresar rápidamente a la ubicación actual del usuario.

El HUAWEI Watch GT Runner 2 añade una medida de potencia de carrera, que es la velocidad a la que un corredor gasta energía durante la carrera. A diferencia de la frecuencia cardíaca, que representa la intensidad relativa del ejercicio, la potencia de carrera representa la intensidad absoluta del ejercicio.

El reloj muestra las zonas óptimas de carga de entrenamiento para diferentes usuarios, distinguiendo entre actividades aeróbicas y anaeróbicas. También muestra la primera guía de tiempo de recuperación dinámica, que está disponible en todos los modos de entrenamiento.

HUAWEI ha incluido el modo Maratón, que está enfocado en la gestión de carreras, orientación durante la carrera y análisis post-carrera. A pesar del nombre, no es exclusivo de personas que corren maratones, sino que puedes personalizar la distancia.

Es posible buscar eventos de maratón en una ciudad y pedir a HUAWEI que prepare un plan personalizado de entrenamiento para poder estar preparado para correr el día del evento.

El HUAWEI Watch GT Runner 2 cuenta con funciones que mejoran la experiencia a los entusiastas de entrenar al aire libre. Antes de la carrera, puedes descargar fácilmente la ruta de navegación y checkpoints de aplicaciones como Komoot y consultar la información más relevante con antelación. Durante el ejercicio, el reloj proporciona una navegación precisa de la ruta, incluyendo el desnivel. Después, el reloj muestra datos detallados y celebra los logros registrados.

La función de Regreso a la Ruta, permite al sistema de navegación guiarte de regreso al punto de partida con una gran precisión. De este modo puedes trazar tus caminos de manera más creativa y, al mismo tiempo, utilizar la función Dibujar Ruta, que permite “dibujar” tus rutas de carrera.

Para los ciclistas que buscan una experiencia más completa, durante los paseos en bicicleta, se muestran diversos indicadores en el teléfono en tiempo real, convirtiéndolo en un dispositivo capaz de analizar datos clave para el ciclista en cuestión de segundos.

Al desplazarte en bicicleta, el modo Ciclismo permite revisar constantemente el mapa de navegación gracias a la guía del asistente de voz, que te dirige por la ruta más corta, evitando caminos accidentados o áreas de tráfico intenso en tu ciudad.

Para los golfistas con experiencia, el modo Professional Golf de HUAWEI Watch GT Runner 2 ofrece una interfaz que muestra características que van desde el análisis de entrenamiento en el Modo Driving Range hasta el Modo Golf Course.

Para los principiantes, el Modo Driving Range permite que HUAWEI Watch GT Runner 2 detecte el tiempo de retroceso del swing, el tiempo de bajada, el tempo del swing y la velocidad del swing durante las prácticas en el campo de prácticas.

El reloj permite el acceso a los principales campos de golf de todo el mundo (más de 15.000 en el mundo y más de 400 en España) en la muñeca de los usuarios. Estos mapas se muestran con efectos 3D que permiten una vista panorámica de los tees, fairways, bunkers, áreas de agua y greens del campo de golf. Esto ayuda a los usuarios a planificar su estrategia antes del juego y a encontrar los mejores ángulos y puntos para realizar sus tiros.

La medición de Distancia en Tiempo Real Basada en GPS muestra con exactitud tu distancia desde el frente, el centro y la parte trasera del green, así como desde los obstáculos. Además, se muestran datos esenciales sobre la dirección e inclinación del green, así como la velocidad y dirección del viento, para que los golfistas puedan ajustar su dirección y fuerza de tiro en consecuencia.

Los usuarios pueden registrar sus putts utilizando la función Scorecard Operations. Tras completar una mitad de ronda de nueve hoyos, los golfistas pueden acceder revisar un resumen de su puntuación y el progreso. El informe de puntaje parcial es especialmente útil ya que proporciona información a mitad del juego, permitiendo a los golfistas ajustar sus estrategias y mejorar su rendimiento en la segunda mitad de su ronda.

Por último, el reloj es compatible con apps de terceros:

Corredores : Kotcha (entrenador de carreras con IA), URUNN (entrenamiento de atletismo) y RacePace (ritmo de carrera)

: Kotcha (entrenador de carreras con IA), URUNN (entrenamiento de atletismo) y RacePace (ritmo de carrera) Deportistas : Strava (plataforma de seguimiento), Intervals.icu (análisis de formación y planificación)

: Strava (plataforma de seguimiento), Intervals.icu (análisis de formación y planificación) Exploradores: Komoot (planificación de rutas al aire libre y navegación) y Naviki (planificador de rutas ciclistas y navegante)

Precio

El precio del dispositivo es 399 euros, aunque está disponible el código AES30RUNNER2 para obtener 30€ de descuento adicional.

Mi opinión

Tras algunas semanas utilizando el HUAWEI Watch GT Runner 2 como smartwarch, mi impresión general es claramente positiva. Huawei ha conseguido un equilibrio muy difícil entre diseño, comodidad y enfoque deportivo, dando forma a un dispositivo que se siente ligero en la muñeca pero completo en funcionalidades.

Uno de los aspectos que más he valorado en el uso prolongado es la ligereza. Con apenas 34,5 gramos en el cuerpo, el reloj prácticamente desaparece durante el día y, sobre todo, durante el entrenamiento. En sesiones largas de carrera o incluso al dormir, esa reducción de peso frente a otros smartwatches más voluminosos se traduce en comodidad real, no en una simple cifra en la ficha técnica.

El salto a materiales premium también se percibe en la práctica. El titanio aporta una sensación de producto más refinado sin penalizar el peso, y el Kunlun Glass transmite esa tranquilidad psicológica que solo aprecias tras golpes accidentales, roces constantes o uso intensivo. Es el tipo de detalle que no llama la atención el primer día, pero sí tras semanas de uso continuo.

La pantalla AMOLED ha demostrado estar a la altura en cualquier escenario. En exteriores, incluso bajo luz intensa, la visibilidad ha sido excelente, mientras que en interiores la gestión automática del brillo evita molestias innecesarias. La nitidez, el contraste y el uso del color en el modo Always On Display contribuyen a que consultar la hora o métricas rápidas sea siempre agradable.

En términos de rendimiento, aunque Huawei no detalle el hardware interno, la fluidez es incuestionable. La navegación es rápida, las transiciones suaves y no he percibido ralentizaciones ni comportamientos erráticos. La interacción mediante la corona rotatoria, además, añade un componente táctil muy satisfactorio que mejora la experiencia frente al uso exclusivamente táctil.

El apartado deportivo es, sin duda, el corazón del dispositivo. La precisión del GPS de doble banda, combinada con los algoritmos de posicionamiento, ofrece registros de ruta fiables incluso en entornos complejos. En carrera, las métricas avanzadas —cadencia, oscilación vertical, potencia de carrera— aportan información realmente útil para quien quiere ir más allá del simple conteo de pasos.

Las funciones de salud complementan muy bien ese enfoque fitness. La monitorización continua de frecuencia cardíaca, SpO₂, sueño o temperatura de la piel convierten al reloj en un acompañante constante. No sustituye a dispositivos médicos, pero sí proporciona una visión muy completa de tendencias y hábitos, que es lo que realmente importa en el día a día.

La autonomía sigue siendo uno de los grandes argumentos de Huawei. En uso real, alejándome del escenario ideal de laboratorio, he obtenido resultados muy sólidos de casi dos semanas de uso, muy por encima de la mayoría de relojes inteligentes tradicionales. La carga rápida en aproximadamente una hora refuerza esa sensación de dispositivo práctico y poco exigente.

No todo es perfecto, y hay concesiones evidentes. La dependencia del smartphone para funciones conectadas (no dispone de eSIM), la escasez relativa de apps de terceros o la compleja situación actual de los pagos móviles en Europa son limitaciones que conviene tener en cuenta.

En conjunto, el HUAWEI Watch GT Runner 2 me parece un smartwatch muy bien enfocado. No intenta ser un reloj universal, sino un compañero deportivo avanzado con sólidas funciones de salud y una autonomía sobresaliente. Tras probarlo a fondo, la sensación es la de un dispositivo maduro, coherente y especialmente atractivo para quienes priorizan comodidad, deporte y batería frente a ecosistemas de apps masivos.

