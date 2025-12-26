💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo Apple Watch Ultra 3.

En 2023, Apple lanzó el Apple Watch Ultra, que llevó el Apple Watch a otro nivel con una pantalla y una batería más grande, así como características de resistencia y funcionalidades pensadas para los usuarios más deportistas y aventureros.

Este año, la compañía ha lanzado el Apple Watch Ultra 3, que está disponible por 🛒 899€ en una única configuración GPS + Cellular y construcción en titanio.

El Apple Watch Ultra 3 destaca por su pantalla OLED LTPO3 de hasta 3.000 nits con modo siempre activo, su construcción en titanio extremadamente resistente y su enfoque claramente deportivo y aventurero. Incorpora GPS de doble banda, conectividad GPS + Cellular con 5G, una autonomía que puede alcanzar hasta 72 horas en modo bajo consumo y un completo conjunto de sensores de salud y deporte como ECG, oxígeno en sangre, seguimiento del sueño y carga de entrenamiento.

Tras un tiempo utilizando el reloj de manera continua, a lo largo de este análisis vamos a revisar todos los aspectos que debes conocer del Apple Watch Ultra 3.

Diseño y construcción

El Apple Watch Ultra 3 no presenta cambios significativos de diseño respecto al modelo del año pasado. De hecho, a simple vista, son prácticamente indistinguibles, ya que el único cambio es el ligero aumento de la superficie de pantalla, que pasa de 1.185 a 1.245 mm² gracias a unos marcos ligeramente más finos.

Por lo demás, al igual que el modelo anterior, posee un diseño de caja cuadrada con esquinas redondeadas y bordes laterales bastante curvados. La caja del reloj está construida titanio, que ofrece un mejor equilibrio en peso, dureza y resistencia a la corrosión que el aluminio o el acero inoxidable que están disponibles en los Apple Watch Series 10.

Mientras que el Apple Watch Series 11 está disponible en versiones de 42 y 46 mm, el Apple Watch Ultra 3 presume de una caja mayor, de 49 mm. Ahora bien, la superficie de pantalla no es mucho mayor que la del Apple Watch Series 11 de 46 mm (1.245 vs. 1.220 mm², +2%), ya que el incremento de tamaño de la caja se ha hecho en parte para mejorar la robustez y resistencia del reloj.

Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3 Dimensiones (mm.)

42mm: 42 × 36 × 9,7 46mm: 46 × 39 × 9,7 49mm: 49 × 44 × 12

Peso (gr.)

42 mm:

Aluminio: 29,7 / 30,3

Titanio: 34,6 49mm: 61,6 / 61,8

46 mm:

Aluminio: 36,9 / 37,8

Titanio: 43,1 Superficie de pantalla (mm²)

42 mm: 989

46 mm: 1.220 49mm: 1.245

El Apple Watch Ultra 3 es considerablemente más grueso que el Apple Watch Series 11, lo que unido a sus mayores dimensiones y peso no le convierten en el dispositivo ideal para quienes prefieren relojes compactos o tienen la muñeca pequeña. Ahora bien, si te gustan los relojes grandes, el Apple Watch Ultra 3 te va a encantar.

El Apple Watch Series 11 es mucho más compacto que el Apple Watch Ultra 3. Esto se debe a que los modelos «Ultra» están pensados para practicar deportes extremos, por lo que poseen una caja más voluminosa que protege mejor el reloj.

Apple Watch Ultra 3 (izquierda) y Apple Watch Series 11 (derecha)

Afortunadamente, las correas de los Apple Watch son compatibles entre sí, por lo que si has invertido en una buena colección de correas de los Apple Watch de 42, 44 o 45 mm, podrás seguir utilizándolas.

Las correas pueden engancharse de forma sencilla al reloj, lo que facilita cambiar de correa sobre la marcha si vas al gimnasio, sales por la noche, vas a trabajar, etc. No obstante, hay que tener cuidado con aquellas que no son originales, ya que pueden no encajar correctamente e incluso dañar la caja del reloj.

A diferencia del Apple Watch Series 10, la pantalla es totalmente plana y está rodeada por un borde ligeramente elevado que evita que se golpee fácilmente.

En la parte derecha, la corona digital y el botón lateral sobresalen de la superficie y están incrustadas dentro de un saliente que los protege frente a posibles golpes. La corona digital tiene ranuras más pronunciadas para que pueda ser girada más cómodamente con guantes, pero la mayor parte de las ranuras permanecen tapadas (solo está accesible una pequeña porción de la parte superior), lo que dificulta un poco su manejo.

Corona digital y botón lateral

Al lado izquierdo, encontramos el botón Acción en un llamativo color naranja. Es posible personalizar la función que realiza este botón para iniciar un entreno, marcar un lugar de referencia en la app Brújula, iniciar la linterna, abrir el cronómetro, etc.

En mi caso, he configurado que se encienda y se apague la linterna al pulsar este botón, ya que utilizo con frecuencia esta función, sobre todo si me levanto por la noche y no quiero encender la luz del dormitorio.

Si lo mantienes pulsado, se activa una sirena de 86 dBA que se escucha a 180 m de distancia. En mis pruebas, he medido hasta 90 dBA de potencia a una distancia de 50 cm. Esta sirena emite dos patrones de sonido distintos: el primero indica una situación de emergencia, mientras que el segundo reproduce el patrón SOS, reconocido internacionalmente.

Botón Acción

Junto al botón Acción, encontramos el doble altavoz. El Apple Watch Ultra 3 cuenta con tres micrófonos con tecnología de conformado de haz y reducción del ruido del viento, que facilita mantener conversaciones en exteriores.

En la parte trasera del Apple Watch Ultra 3, encontramos un anillo circular que integra cuatro conjuntos LED y cuatro fotodiodos que permiten medir el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre.

La parte inferior es de cerámica y cristal de zafiro. Estos materiales no solamente le otorgan un aspecto atractivo (aunque no se vea), sino que además mejora la conectividad celular.

El Apple Watch Ultra 3 cuenta con la certificación militar MIL‑STD 810H, que garantiza una elevada resistencia en condiciones desfavorables. Ha sido sometido a pruebas de altitud, alta temperatura, baja temperatura, choque térmico, inmersión, congelación, descongelación, impactos y vibraciones.

El reloj cuenta con protección IP6X frente al polvo, lo que permite utilizarlo sin preocupaciones en lugares con pequeñas partículas, como la arena.

El Apple Watch Ultra 3 se puede usar en el mayor rango de altitudes que admite un producto Apple, desde 500 metros por debajo del nivel del mar hasta 9.000 metros de altura. Puede usarse para practicar buceo recreativo a 40 metros y deportes acuáticos de alta velocidad, como comentaremos más adelante.

Pantalla

El Apple Watch Ultra 3 posee un panel Retina OLED LTPO3 con resolución de 422 × 514 píxeles, más que suficiente para ofrecer una excelente nitidez. Como novedad, el ángulo de visión es ahora más amplio, lo que significa que puedes ver la pantalla sin tener que girar la muñeca hacia ti.

El reloj ofrece una pantalla siempre activa, por lo que la esfera seleccionada permanece siempre visible, incluso con las complicaciones visibles y actualizadas en muchos casos.

Dado que no siempre es fácil levantar la muñeca o pulsar la pantalla cuando haces ejercicio, todas las pantallas de un entreno están optimizadas para la pantalla siempre activa de forma que puedas ver tu progreso fácilmente con solo echar un vistazo. Incluso es posible ver tus métricas de natación o buceo debajo del agua.

Ahora, la pantalla se refresca una vez por segundo, lo que garantiza una mayor precisión al mostrar datos cambiantes como la hora, métricas de entrenamiento o notificaciones.

En mi caso, encuentro la pantalla siempre activa muy útil para ver ciertos datos del reloj como la hora o las próximas reuniones mientras estoy haciendo otras cosas, sin tener que tocar la pantalla para encenderla.

Para ahorrar batería, el brillo de la pantalla siempre activa se atenúa ligeramente cuando no se está usando, aunque sigue siendo muy visible. Esto permite, por ejemplo, ver la hora si estás sentado en una terraza y echas una mirada al reloj sin mover el brazo.

Pantalla encendida y pantalla siempre activa

Si te preocupa que la pantalla esté siempre encendida cuando estás en el cine o en el teatro, el modo Cine apaga la pantalla permanentemente mientras está activo, por lo que no molestarás a nadie. Apple también ofrece un modo Sueño que apaga la pantalla cuando es hora de dormir.

Una característica destacada del Apple Watch Ultra 3 es el brillo de su pantalla, que alcanza los 3.000 nits, un 50% más el Apple Watch Series 11 con sus 2.000 nits. Gracias a este valor de brillo, podemos ver y utilizar el reloj perfectamente bajo la luz del sol. La linterna también se beneficia de este brillo mejorado, ya que al girar la corona digital se duplica temporalmente el brillo para iluminar mejor el camino.

El modo oscuro de la pantalla se activa automáticamente cuando el sensor de iluminación detecta baja luminosidad. El brillo de la pantalla puede disminuir a 1 nit para no molestar a quien esté cerca si, por ejemplo, utilizas el reloj en la cama.

Como ya he comentado, el Apple Watch Ultra 3 es sumergible. Apple ofrece un modo que evita pulsaciones accidentales en la pantalla cuando está bajo el agua. Este modo se puede activar manualmente, y también se activa de forma automática cuando elegimos una actividad acuática.

La forma de desbloquear este modo es bastante curiosa, ya que debemos mantener pulsada la corona digital para que el altavoz emita un sonido y expulse el agua que haya podido quedar dentro.

Hardware y rendimiento

El Apple Watch Series 11 incorpora un chip S10 de 64 bits, el mismo que vimos en el modelo del año pasado.

El reloj aprovecha los cuatro núcleos de su motor Apple Neural Engine para procesar algunas peticiones de Siri en el dispositivo. Así, el asistente de voz es más rápido a la hora de responder a solicitudes que no necesitan información de Internet, como programar un temporizador o iniciar un entrenamiento.

El motor neuronal también puede ejecutar un modelo lingüístico avanzado, por lo que el dictado de mensajes resulta muy rápido. Esto es útil para enviar mensajes, notas de voz y mucho más.

El Apple Watch Ultra 3 permite el gesto de doble toque que utiliza la mano sin tocar la pantalla. Si juntas el dedo índice y el pulgar dos veces, puedes realizar algunas acciones:

Teléfono: Contestar/finalizar llamadas

Mensajes: Responder dictando

Grupo Inteligente: Avanzar widgets o seleccionar uno

Temporizador: Pausar/reanudar, finalizar

Cronómetro: Parar/reanudar

Alarma: Posponer

Música: Reproducir/pausar

Podcasts/libros de audio: Reproducir/pausa

Brújula: Cambiar al dial de elevación

Linterna: Alternar entre tres modos

Notificaciones: Realizar acción primaria

Otras apps: Desplazarse

El doble toque utiliza los datos del acelerómetro, el giroscopio y el sensor cardíaco óptico para detectar cuándo haces un doble toque con el pulgar y el índice. El doble toque es especialmente cómodo en situaciones en las que tienes la otra mano ocupada, por ejemplo para contestar llamadas o posponer alarmas.

Mediante un giro de muñeca, es posible silenciar llamadas entrantes, detener temporizadores, descartar notificaciones y más funciones.

El Apple Watch Ultra 3 incorpora 64 GB de almacenamiento, lo que permite llevar una gran cantidad de música o podcasts descargados en el reloj.

El procesador viene acompañado del chip inalámbrico W3 con soporte de Bluetooth 5.3 y un chip de banda ultraancha de segunda generación.

El chip de banda ultraancha permite utilizar la conexión inalámbrica de corto alcance para, por ejemplo, abrir el coche con llaves digitales de última generación. Si tienes un iPhone 15 o posterior, que también están equipados con este chip, puedes localizarlos desde el reloj mediante la búsqueda con precisión, indicando distancia y dirección a tu iPhone, incluso si está en otra habitación.

Además, cuando estás a menos de 4 metros de tu HomePod, el Apple Watch Ultra 3 activa la función En reproducción para un mejor control de audio, o proporciona sugerencias en el Grupo Inteligente para que reproduzcas música en el HomePod.

El Apple Watch Ultra 3 se mueve con una gran fluidez, tanto a la hora de interactuar con la interfaz de watchOS como al manejar las apps. Esto es algo de lo que no todos los relojes inteligentes pueden presumir.

Cada vez hay más apps que funcionan de forma independiente en el Apple Watch, conectándose directamente a Internet en lugar de que la app de la iPhone lo haga por ellas. Esto se traduce en una mayor rapidez a la hora de utilizar las apps del reloj.

El Apple Watch Ultra 3 cuenta con un motor táptico (Taptic Engine) que hace vibrar el reloj para indicar notificaciones o al realizar los ejercicios de respiración. Esta vibración se siente más como pequeños golpecitos en la muñeca que como simples vibraciones, y resultan bastante agradables.

Uno de los usos de estas vibraciones es como alarma del reloj, ya que es posible configurar que el reloj te despierte con toques en la muñeca. Esto es útil si no quieres despertar a tu pareja con una alarma que suene.

El Apple Watch Ultra 3 integra un chip GPS L1+L5 (doble banda), por lo que podemos salir a hacer deporte sin llevar el iPhone a cuestas y el reloj registra la distancia, el ritmo y el itinerario que has recorrido. Aunque otros relojes inteligentes también incorporan GPS, no todas las pulseras de actividad física cuentan con esta conectividad, que es muy útil para los corredores o ciclistas.

La ventaja de tener un chip de doble banda L1+L5 es que ofrece una mayor precisión para calcular distancias, ritmo y rutas.

Mientras que el GPS L1 del Apple Watch Series 11 es suficiente en la mayoría de los casos, la precisión se ve reducida cuando hay edificios altos, árboles o mucha vegetación bloqueando las señales de los satélites — un ejemplo sería correr una maratón por el centro de una ciudad con rascacielos. El GPS con bandas L1+L5 reduce el margen de error y ofrece una cobertura más uniforme.

El reloj incorpora un acelerómetro de alta gravedad capaz de detectar hasta 256 g de fuerza. Esto lo convierte en el acelerómetro de mayor rango dinámico de todo el mercado de smartwatches.

El sensor de movimiento también incluye un giroscopio de alto rango dinámico. El giroscopio puede muestrear hasta 800 Hz, lo que permite aumentar la fidelidad de los datos que recoge para proporcionar un mejor contexto a los datos de impacto generados por el acelerómetro.

Juntos, el acelerómetro y el giroscopio pueden detectar los impactos breves pero extremos y los cambios bruscos de velocidad asociados a las colisiones graves en accidentes de coche. Además del acelerómetro y el giroscopio, el algoritmo fusiona datos de otros sensores: el GPS proporciona datos de velocidad y muestra una desaceleración rápida, el barómetro muestra un cambio rápido de la presión del aire en el habitáculo cuando se despliega un airbag, y el micrófono puede detectar la rotura de un cristal.

Si se detecta un accidente de tráfico grave, el Apple Watch Ultra 3 te avisará y, si no reaccionas, llamará automáticamente a los servicios de emergencia, les dará tu ubicación y avisará a sus contactos de emergencia.

El Apple Watch Ultra 3 puede realizar llamadas internacionales de emergencia. Así, cuando estás de viaje, el reloj puede contactar con los servicios de emergencia en más de 150 países, incluso aunque tu teléfono no esté cerca o ni siquiera tengas contratado un plan celular en el reloj.

Como novedad, el Apple Watch Series 3 incorpora conectividad por satélite. Esto significa que, sin te encuentras en una situación de peligro sin conexión celular, puedes contactar con los servicios de emergencia directamente desde el reloj a través de satélite.

Apple incorpora una brújula en el Apple Watch Ultra 3 y ofrece una app que muestra hacia qué punto cardinal estás mirando junto con datos de altitud e inclinación. Si quieres, puedes añadir una complicación de brújula a tu esfera para que veas rápidamente hacia dónde miras en todo momento. Esta información puede ser útil para personas que salen a hacer senderismo o navegar.

La app Brújula permite marcar rápida y fácilmente tu ubicación actual con los Puntos de referencia (por ejemplo, con el nuevo botón Acción), a los que puedes asignar un nombre personalizado, un color y elegir un icono, como el de un coche, una tienda de campaña o un sendero.

Los puntos de referencia guardados también se pueden añadir a la esfera del reloj como una complicación, que se actualizará en tiempo real con la dirección y la distancia aproximada a la que se encuentra. Para ayudarte a mantener la ruta y no perderte, la funcionalidad Retorno utiliza datos GPS para registrar su recorrido, lo que le permite volver sobre tus pasos. Por ejemplo, si vas de excursión, puedes iniciarlo desde el aparcamiento para volver luego fácilmente a tu coche.

Si te olvidas de iniciar Retorno, también tiene un modo automático que se activa cuando empiezas a estar «fuera de la red», es decir, cuando dejas de estar en un entorno con Wi-Fi y te alejas de lugares importantes como tu casa o tu coche. Te permite volver fácilmente sobre tus pasos hasta una ubicación anterior, o hasta el final de la montaña. Al pulsar en Retorno en la aplicación Brújula, se iniciará automáticamente o se mostrará tu ruta de Retorno.

Otra ventaja de contar con brújula es que la app Maps muestra hacia dónde estás mirando, como en el iPhone. Esto es de gran ayuda para orientarte en la calle mirando el reloj sin tener que echar mano del iPhone. Muchos otros relojes inteligentes muestran el mapa en la pantalla, pero no hacia dónde miras.

El Apple Watch Ultra 3 puede mostrar la elevación en tu ubicación actual, lo que puede resultar útil en caso de que salgas a caminar, correr o ir en bicicleta para saber tu altitud actual junto con lo que has ascendido durante tu entrenamiento. Esto es posible gracias a un altímetro en tiempo real que muestra el desnivel en todo momento, tanto en interiores como en exteriores.

Ya sea que estés subiendo un sendero, bajando una pista de esquí, o simplemente subiendo las escaleras, puedes ver el cambio de elevación en tiempo real con una complicación en la esfera del reloj.

Esta prestación permite detectar pequeños cambios en la elevación del terreno hasta 30 cm por encima y por debajo del nivel del suelo, un dato que se puede mostrar en una complicación en la esfera o como una estadística de entrenamiento.

El Apple Watch Ultra 3 incorpora un profundímetro que mide la profundidad submarina en tiempo real hasta 40 metros y también la temperatura del agua. El reloj cuenta con certificación EN13319, un estándar para accesorios de buceo reconocido internacionalmente.

En cuanto a conectividad, el Apple Watch Ultra 3 solo se comercializa en la variante GPS+Cellular, a diferencia de otros modelos de Apple Watch donde la conectividad celular es opcional. El Apple Watch Ultra 3 estrena conectividad 5G para un rendimiento superior en llamadas, streaming y aplicaciones dependientes de datos.

La conectividad celular hace uso de una eSIM que aporta conectividad al reloj aunque esté lejos del iPhone. Por tanto, puedes salir a la calle a caminar o hacer deporte mientras sigues recibiendo notificaciones e incluso llamadas de voz.

En España, este servicio está disponible con los operadores Movistar, Vodafone, Pepephone, Yoigo y Orange según la web de Apple.

Además de la conectividad celular, el Apple Watch Ultra 3 puede acceder a redes WiFi. Los parámetros de conexión de la red WiFi no se configuran en el Apple Watch Ultra 3, sino que el reloj copia todos los datos de acceso de las redes que están configuradas en el iPhone.

El Apple Watch Ultra 3 puede conectarse tanto a redes de 2.4 GHz como también de 5 GHz. Como es bien sabido, las redes a 2.4 GHz ofrecen más alcance, pero las redes a 5 GHz ofrecen una velocidad muy superior ya que es una banda que está menos saturada — no es que el Apple Watch necesite gran velocidad.

Una limitación de la conectividad WiFi del Apple Watch Ultra 3 es que no es compatible con los protocolos de seguridad que se utilizan en las redes inalámbricas de muchas empresas, que requieren un certificado personal, ni tampoco con redes WiFi abiertas que requieran iniciar sesión a través de una pasarela, como las de muchos restaurantes, cadenas de comida o centros comerciales.

watchOS 26

El Apple Watch Ultra 3 corre watchOS 26, que requiere ser emparejado con un iPhone para funcionar. Por tanto, si eres usuario de Android, no vas a poder disfrutar del reloj. Tampoco estás de suerte si tienes un iPad, pero no tienes un iPhone, ya que la app Watch no está disponible para iPadOS.

watchOS 26 estrena un diseño de interfaz renovado con el lenguaje visual Liquid Glass, que añade transparencias, profundidad y animaciones más fluidas en elementos como el Grupo Inteligente, el Centro de Control, las apps del sistema y la esfera de Fotos.

En el día a día, el Grupo Inteligente resulta más proactivo: ahora sugiere widgets contextuales en el momento oportuno (por ejemplo, billete de tren a la hora del trayecto o anillo de Actividad a última hora del día) y te deja reordenar o fijar los que más usas, con soporte para apps de terceros.

Unido a ello, watchOS 26 incorpora un gesto de muñeca (un giro rápido alejando la muñeca y volviendo a la posición) que permite descartar notificaciones, silenciar temporizadores/alar­mas o regresar a la esfera sin tocar la pantalla. También llega por fin Notas a Apple Watch: puedes crear, fijar y consultar notas desde la muñeca o pedir a Siri que abra una nueva, algo muy práctico para capturar ideas al vuelo.

A nivel de personalización, hay esferas nuevas como Punto de referencia (muestra los puntos de referencia de las apps Brújula y Mapas, además de ubicaciones sugeridas), Orgullo y Armonía (esfera analógica dinámica inspirada en la bandera del Orgullo), Precisión (énfasis en precisión horaria) y Fluidez (órbita fluida con numerales Liquid Glass).

Esferas Punto de referencia, Orgullo y armonía, Precisión y Fluidez

La esfera de Fotos ahora va rotando las imágenes según tu contenido destacado para que puedas revivir esos momentos inolvidables cada vez que levantes la muñeca o toques la pantalla. Algunas esferas muestran el conteo de segundos incluso en reposo.

Finalmente, watchOS 26 incluye numerosas pequeñas mejoras: mejor organización del Centro de Control con el nuevo estilo Liquid Glass, ajustes de accesibilidad que reducen toques innecesarios, etc.

Aplicaciones

La aplicación Mapas es una de las que mejor se han adaptado a las características del Apple Watch, ya que te guía hasta tu destino mostrando instrucciones de navegación simples en la pantalla del reloj. Además, gracias a la brújula integrada, muestra hacia dónde estás mirando. Puedes utilizar el Apple Watch para ver mapas descargados en el iPhone y usarlos cuando no tienes conectividad.

También es posible utilizar la app Google Maps en el Apple Watch, pero está bastante limitada ya que solo se muestran instrucciones escritas, sin poder ver el mapa en la pantalla del reloj.

La app Casa permite a los usuarios con una cámara compatible con HomeKit ver quién está en la puerta en la pantalla del reloj. Y si tienes altavoces como HomePod o HomePod mini, puedes tocar el Intercomunicador para enviar un mensaje rápidamente a toda la casa o a una habitación en concreto.

Llevar música, podcasts o audiolibros en la muñeca es ideal para cualquier deportista, ya que evita llevar a cuestas un teléfono voluminoso encima. Es posible transferir música de Apple Music, audiolibros de Libros y podcasts de Podcasts.

Con 64 GB de almacenamiento integrado, puedes guardar un montón de canciones, podcasts y audiolibros en el Apple Watch para reproducirlos desde la muñeca a través de auriculares Bluetooth, como los AirPods o AirPods Pro. Además, Siri resulta muy útil para pedirle al reloj que reproduzca un contenido en particular.

La app Traducir permite traducir desde tu muñeca a uno de los 20 idiomas disponibles. El Apple Watch Ultra 3 puede sugerir automáticamente un widget de la app Traducir cuando viajas a un lugar donde se usa un idioma distinto al de su dispositivo.

Además, la nueva opción de romanización en la app Traducir ofrece la pronunciación en los idiomas que usan el alfabeto latino.

Además de las apps preinstaladas, puedes añadir nuevas apps a través de tu iPhone o incluso desde el propio reloj utilizando la App Store sin necesidad de utilizar del iPhone. Existen alrededor de 20.000 apps disponibles para watchOS.

En mi día a día, he encontrado pocas apps de terceros que prefiera utilizar en el reloj antes que en el iPhone, pero algunas de ellas sí que pueden ser útiles. Por ejemplo, para abrir la cerradura inteligente de mi casa, puedo usar la app Nuki que está instalada en el reloj.

Recientemente, WhatsApp se ha actualizado y ya ofrece una app completa para el Apple Watch con la capacidad de iniciar conversaciones, escuchar / grabar mensajes de audio, leer grupos silenciados, etc.

Actividad física

La app de Actividad muestra tres anillos con tus estadísticas de Movimiento, Ejercicio y De Pie. El anillo Movimiento indica cuántas calorías has quemado, el anillo Ejercicio indica durante cuántos minutos has estado realizando una actividad moderada, y el anillo De Pie indica cuántas veces ha estado de pie durante al menos un minuto en horas diferentes.

Resulta muy sencillo compartir tu actividad con otros usuarios del Apple Watch y comparar tu nivel de actividad con el de otras personas para conseguir una motivación adicional. Además, puedes retar a tus amigos a competir durante una semana para ver quién cierra más anillos de movimiento.

El Apple Watch envía mensajes motivadores en algunos momentos del día para animarte a hacer ejercicio y cerrar alguno de los anillos.

watchOS 26 introduce Workout Buddy, un “compañero de entreno» impulsado por Apple Intelligence que analiza tu historial y tu sesión actual para ofrecer mensajes motivadores, avisos (ritmo, distancia, récords personales) y resúmenes más útiles al terminar. Lamentablemente, por el momento solo funciona en inglés.

Si duermes con el Apple Watch Ultra 3, la app Constantes Vitales ofrece una visión integral de tu estado de salud diario incluyendo datos como la frecuencia cardiaca y respiratoria, la temperatura de la muñeca, el oxígeno en sangre y la duración del sueño.

Lo interesante de Constantes Vitales es que define los valores normales para cada métrica de salud, lo que te permite consultar si tus parámetros están dentro de rango, o no. Si en algún momento hay varias métricas fuera de tus valores normales, recibes una notificación indicando algunos factores que pueden influir, como el uso de medicamentos, la altitud, el consumo de alcohol o una posible enfermedad.

El Apple Watch Ultra 3 puede medir la carga de entrenamiento, una forma de medir el impacto que tienen la intensidad y la duración de los entrenamientos en tu cuerpo a largo plazo. La carga de entrenamiento ayuda a los usuarios a conocer la tensión a la que se ha sometido su cuerpo durante los entrenamientos en los últimos siete días en comparación con los últimos 28.

La carga de ejercicio se calcula a partir de la duración de los entrenos que has completado y de tu valoración del esfuerzo en una escala del 1 al 10. En los entrenamientos cardiovasculares más populares se usa un algoritmo que generará automáticamente un índice de esfuerzo estimado a partir de una combinación de datos como la edad, la altura y el peso, y otros como la localización, la frecuencia cardiaca y el desnivel.

También puedes ajustar este cálculo manualmente para que tenga en cuenta otros factores, como el estrés o el dolor físico. En el caso de los entrenamientos que no cuenten con un cálculo automático, como los de fuerza, puedes añadir tu valoración al terminar.

Gracias a la información de carga de entrenamiento, puedes tomar decisiones con más información sobre cómo y cuándo modificar tus entrenos, especialmente si te estás preparando para un gran evento, como una carrera. La información de carga de entrenamiento está disponible en la app Actividad.

La app Entreno permite hacer seguimiento de nuestras sesiones de deporte. Permite establecer objetivos concretos como el tiempo, la distancia o las calorías y, después, realiza un seguimiento del progreso y muestra un resumen de los resultados obtenidos.

Para iniciar un entreno, basta con abrir la app y elegir el tipo de entreno que deseamos realizar. A medida que se utiliza la app y seleccionamos los entrenos, el orden de estos se adapta a nuestras preferencias.

Entre los entrenos que podemos seleccionar se encuentran, por ejemplo, andar, bailar, correr, bici, andar en cinta, correr en cinta, bici estática, elíptica, entreno funcional de fuerza, ejercicios abdominales, recuperación remo, stepper, entreno de intervalos de alta intensidad, senderismo, nadar en piscina, nadar en aguas abiertas y yoga, pilates y TaiChi.



Si te gusta practica el ciclismo, el Apple Watch se conecta automáticamente a accesorios Bluetooth para proporcionar datos para mejorar su rendimiento. Con un medidor de potencia conectado, el Apple Watch Ultra 3 puede calcular tu Umbral de Potencia Funcional y crear una nueva experiencia de entrenamiento: las zonas de potencia.

A través de Actividades en Directo, los entrenamientos de ciclismo se transmiten a tu iPhone emparejado, donde podrás ver las mismas vistas y experiencias de entrenamiento reinterpretadas en una pantalla más grande.

En caso de que te guste la natación, el Apple Watch Ultra 3 puede guiarte automáticamente mediante intervalos cronometrados de entrenamiento y recuperación en la piscina, con respuestas hápticas que te avisan cuando te toca pasar al siguiente intervalo.

Con la app Marea, puedes consultar la previsión para los próximos siete días en playas de todo el mundo. Es posible conocer los horarios de pleamar y bajamar, ver cómo va subiendo la marea, qué tiempo va a hacer, la velocidad y dirección del viento, a qué hora sale y se pone el sol y la fuerza y el periodo de las olas.

El Apple Watch Ultra 3 ofrece detección automática de entrenos, por lo que es capaz de identificar si estás haciendo deporte, aunque se te haya olvidado iniciarlo manualmente. Esto no funciona con todos los entrenos, pero si empiezas a correr, andar, nadar, usar la elíptica o el remo, recibirás una alerta al cabo de unos minutos indicándote que ha detectado un entreno en progreso e invitándote a registrarlo.

Puedes elegir correr contra tu mejor o última marca en tus rutas habituales y recibir alertas mientras entrenas para saber si estás corriendo más lento o más rápido o si te has desviado de la ruta. Además, la experiencia de liebre permite elegir la distancia que deseas correr y el tiempo en el que quieres terminar la carrera, y calcula el ritmo al que deberías correr para conseguir tu objetivo.

Gracias al chip GPS, al terminar un entreno obtienes toda la información que cabe esperar: distancia recorrida, ritmo cardíaco, ritmo medio, etc. Además, el altímetro integrado permite registrar el desnivel de nuestras rutas.

Puedes consultar la información detallada de estadísticas de cada entreno en la app Actividad del iPhone. En el caso de entrenos como andar y correr, la ruta que has recorrido queda registrada en un mapa con distintos colores que reflejan la intensidad del ejercicio en cada lugar.

Durante el entreno, el Apple Watch Ultra 3 muestra diversas mediciones como el tiempo transcurrido, el ritmo actual, la frecuencia cardíaca, la distancia, el ritmo medio, las calorías activas y el total de calorías consumidas. Las zonas de frecuencia cardiaca, que pueden crearse de forma manual o calcularse automáticamente según los datos de Salud elegidos por el usuario, permiten controlar la intensidad del ejercicio.

Desde la app Watch del iPhone puedes seleccionar las mediciones que deben aparecer en pantalla en cada entreno e incluso reordenarlas a tu gusto. La posibilidad de ir pasando por ellas y que cada medición se muestre en un color diferente hace que sea muy sencillo ver estas estadísticas mientras haces ejercicio.

La app Entreno viene con entrenamientos personalizados, que permiten crear una sesión estructurada que incluya intervalos de trabajo y de descanso. Además, se pueden añadir nuevas alertas de ritmo, potencia, frecuencia cardíaca y cadencia para que el usuario sepa cómo va el entreno en todo momento.

En las vistas de entreno, se pueden añadir mediciones de técnica de carrera, como Longitud de Zancada, Tiempo de Contacto con el Suelo y Oscilación Vertical. Estas mediciones aparecen en el resumen de la app Fitness y en la app Salud, donde es posible consultar tendencias a lo largo del tiempo y aprender a partir de los patrones.

Apple ofrece Fitness+ (9,99€/mes o 79,99€/año, con 3 meses gratis al comprar este reloj), un servicio de fitness bajo suscripción que ofrece a los usuarios del Apple Watch diferentes tipos de entreno, desde HIIT (alta intensidad a intervalos) y fuerza hasta pilates, yoga o caminar.

Los entrenos de Fitness+ muestran instrucciones en pantalla además de comentarios del entrenador para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a sus sesiones de ejercicio con datos como: intensidad para Entreno de Intervalos, Ciclismo, Remo y Cinta; golpes por minuto (SPM) para Remo; revoluciones por minuto (RPM) para Ciclismo; e inclinación para caminar y correr en Cinta.

Si tienes una suscripción a Fitness+ pero no un Apple TV, puedes enviar los entrenamientos y las meditaciones con estadísticas a televisores y dispositivos de terceros compatibles a través de AirPlay para entrenar en cualquier momento y lugar.

Apple Fitness+ recomienda entrenamientos y meditaciones basándose en tu actividad con las apps Entreno y Mindfulness del Apple Watch, y con apps compatibles con Salud. También te propone nuevos entrenadores, sesiones y ejercicios para darte un plus de motivación.

Gracias a SharePlay, puedes incluso entrenar en grupo con hasta 32 personas. Puedes ver quién cierra un anillo de Actividad y, durante los entrenos de alta intensidad, cinta, ciclismo y remo, recibes una notificación si alguien toma la delantera en la barra de calorías.

Salud

El Apple Watch Ultra 3 permite registrar el ritmo cardíaco a lo largo de todo el día, que puedes consultar más tarde en la app Salud del iPhone, y puede avisarte cuando tu ritmo cardíaco supera un cierto umbral (por defecto, 120 latidos por minuto) mientras estás en reposo, así como si tu ritmo cardíaco es demasiado bajo.

El reloj avisa si identifica fibrilación auricular al repetirse cinco ritmos cardíacos irregulares. La fibrilación articular es una condición que se caracteriza por latidos auriculares descoordinados, produciendo un ritmo cardíaco rápido e irregular.

Los usuarios que tienen diagnosticada fibrilación auricular pueden activar el historial de fibrilación auricular y acceder a información importante, incluido el porcentaje estimado de la frecuencia con que tu corazón muestra signos de fibrilación auricular, lo que proporciona información más detallada de su estado de salud.

Además, recibirás notificaciones semanales para saber con qué frecuencia suceden estos episodios y verás un historial detallado en la app Salud con los factores de riesgo asociados al estilo de vida que pueden influir en la fibrilación auricular, como la calidad del sueño, el consumo de alcohol y el ejercicio. Es posible descargar un PDF con el historial de fibrilación auricular detallado y los factores de riesgo asociados al estilo de vida, y compartirlo fácilmente con tu médico.

El Apple Watch Ultra 3 también permite registrar un electro-cardiograma (ECG) desde el propio reloj. Para utilizar esa funcionalidad, debes tocar la Corona Digital con el dedo para cerrar el bucle con tu cuerpo, por lo que no es algo que se puede hacer de forma desatendida. El ECG se registra en la app Salud, y puede ser exportado a un PDF en caso de que quieras compartirlo con tu médico.

Registrar el ECG en cualquier momento puede resultar muy útil para personas que, ocasionalmente, experimentan alguna anomalía, pero cuando van al médico todo está correcto.

El reloj puede medir tu saturación de oxígeno bajo petición, así como de forma automática a lo largo del día. El proceso de medición lleva 15 segundos y es necesario que estés muy quieto, por lo que el momento idóneo para que el reloj lo mida de forma desatendida es mientras duermes.

watchOS 26 integra una nueva función de detección de hipertensión, que analiza las tendencias de tensión arterial de los últimos 30 días y avisa al usuario si detecta posibles valores elevados, ayudando a tomar medidas preventivas.

Otra de las funcionalidades de watchOS es la app app Control de Ciclos que permite a las mujeres llevar un seguimiento de su ciclo menstrual.

El reloj incorpora un sensor de temperatura, que está especialmente enfocado para la monitorización de la salud femenina. En realidad, cuenta con dos sensores, uno en contacto con la piel y otro bajo la pantalla para compensar la temperatura ambiente.

Durante la noche, el reloj muestrea la temperatura de tu muñeca cada 5 segundos, y puede detectar cambios de tan sólo 0,1°C. La temperatura nocturna de la muñeca es un buen indicador de la temperatura corporal general porque mientras duermes, los vasos sanguíneos se dilatan, aumentando el flujo de sangre a las extremidades.

El seguimiento del ciclo menstrual se ve mejorado con este sensor, ya que permite obtener información retrospectiva sobre cuándo ovulaste. Esta información puede ser útil para la planificación familiar, así como para hacer seguimiento de desviaciones en la ovulación, que pueden ser significativos de otros problemas.

Este sensor no se utiliza para darte avisos de febrícula, aunque es posible consultar la variación de temperatura en la app Salud. Algunos usuarios detectan un incremento notable de la temperatura si han tenido fiebre, aunque hay que tener en cuenta que variaciones de +/- 1ºC son normales.

El Apple Watch Ultra 3 ofrece información a las usuarias embarazadas, que pueden registrar los cambios en su salud física y mental. Al registrar un embarazo en la app Salud, la app Control del Ciclo del Apple Watch muestra la edad gestacional y permite anotar los síntomas más frecuentes.

Apple incluye una app llamada Ruido enfocada a la salud auditiva. Esta app te avisa si el nivel de ruido ambiente es demasiado elevado para que puedas alejarte o ponerte unos tapones. Si detecta que los decibelios han llegado a un nivel preocupante, te avisa con un toque en la muñeca.

Es posible configurar la opción de bajar el volumen de los auriculares si alcanzas el tope semanal recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Apple incorpora una app Mindfulness, que integra tanto sesiones para Respirar como para Reflexionar. En la app Mindfulness puedes escoger imágenes para ayudarte a expresar emociones puntuales y tu estado de ánimo diario.

Respirar te va guiando con pequeños toques en tu muñeca cuándo debes inhalar y exhalar. Al terminar la sesión de respiración obtienes la medida de tu ritmo cardíaco.

No es necesario esperar a que el reloj te proponga pararte a respirar, sino que puedes iniciar una de estas sesiones con una duración entre 1 y 5 minutos cuando quieras. Además, puedes llevarlas a cabo en cualquier momento — en tu lugar de trabajo, en el coche o en el sofá de casa.

Reflexionar te ofrece la oportunidad de dedicar un tiempo para practicar la atención plena y mejorar tu bienestar general reflexionando sobre algún tema. Por ejemplo, puede sugerir algo como «Recuerda algún momento reciente en el que te hayas sentido en calma y trata de traer ese sentimiento al presente» o «Piensa en algo por lo que dar las gracias y por qué es tan importante para ti».

Además, con la suscripción a Fitness+, Apple ofrece Meditaciones Guiadas, que son sesiones dedicadas a un tema — como la paz interior, la gratitud o la bondad — que cuentan con una introducción para ayudarte a centrar el pensamiento.

El Apple Watch Ultra 3 puede realizar el seguimiento del sueño. La app Sueño te ayuda a crear una rutina para irte a la cama estableciendo la hora a la que te quieres acostar y despertar, y hace un seguimiento de tus horas de descanso.

El control del sueño incorpora fases de sueño para proporcionar aún más datos. El Apple Watch utiliza las señales del acelerómetro y del sensor de frecuencia cardíaca para detectar el momento en que los usuarios entran en las fases de sueño ligero, REM o sueño profundo.

Los datos de las fases de sueño se ven en la app Sueño del Apple Watch. Y en las gráficas comparativas de la app Salud del iPhone, puedes consultar información más detallada, como el tiempo que pasas durmiendo y otras mediciones, como el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria.

El reloj también registra alteraciones respiratorias mientras duermes, que pueden usarse en un algoritmo para detectar síntomas de apnea del sueño de moderadas a graves. Si, durante un periodo de 30 días, recibes alteraciones respiratorias elevadas más frecuentes, se te mostrará una notificación indicándote que podrías sufrir apnea del sueño. Este aviso te dirá cuándo se ha producido esa posible apnea del sueño y te dará acceso a un PDF para que lo consultes con tu médico.

watchOS 26 introduce puntuación de sueño para mostrar de un vistazo la calidad de tu descanso y guiar pequeños cambios de hábitos.

Por la noche, cuando se acerca la hora de dormir, tu iPhone muestra un mensaje que te recuerda que es hora de dormir y ofrece atajos para actividades comunes como poner la alarma. La pantalla del Apple Watch y iPhone se atenúan para evitar distracciones.

Si te vas a ir a la cama con menos de un 30% de batería, aparece un aviso para cargarla antes de acostarte. Y si lo dejas cargando, recibes una notificación en el iPhone cuando la batería esté cargada al 100%, lo cual es muy útil para no tener que estar mirando continuamente el reloj.

Gracias a los sensores de movimiento y al micrófono, el Apple Watch sabe que te estás lavando las manos y pone en marcha un temporizador de 20 segundos, que es el tiempo recomendado por las organizaciones sanitarias para eliminar gérmenes que podrían provocar enfermedades. Además, es posible añadir un recordatorio para que el Apple Watch muestre una notificación si no te has lavado las manos unos minutos después de llegar a casa.

En el Apple Watch y el iPhone, la experiencia Medicación permite crear una lista de medicamentos, configurar horarios y recordatorios, y consultar información sobre la medicación en la app Salud para ayudarte a preparar y controlar la medicación, las vitaminas y los suplementos que toman.

Es posible crear horarios personalizados para cada medicamento, ya esté pautado varias veces al día, una vez a la semana o según se necesite, así como configurar recordatorios.

Batería

El Apple Watch Ultra 3 cuenta con una batería de ion de litio que ofrece, según Apple, una autonomía media de 42 horas, un 75 por ciento más que la del Apple Watch Series 11.

👉🏻 La autonomía de 36 horas se ha medido bajo las siguientes condiciones: 600 comprobaciones de la hora, 180 notificaciones, 30 minutos de utilización de apps, un entrenamiento de 60 minutos con reproducción de música del Apple Watch por Bluetooth y 6 horas de control del sueño. El uso del Apple Watch Ultra 3 incluyó un total de 8 horas de conexión móvil y 34 horas de conexión a un iPhone por Bluetooth.

En mi experiencia, la medida de autonomía oficial que da Apple es bastante realista, ya que yo suelo obtener una autonomía de 2 días completos con aproximadamente una hora de entrenamiento al día y control del sueño durante toda la noche.

Apple ofrece un modo de bajo consumo que extiende la autonomía hasta 72 horas manteniendo funciones como el seguimiento de actividad y la detección de caídas, pero desactivando otras como la pantalla siempre activa.

👉🏻 Esta autonomía de 72 horas se ha medido bajo las siguientes condiciones: 900 comprobaciones de la hora, 270 notificaciones, 45 minutos de utilización de apps, dos entrenamientos de 60 minutos con reproducción de música del Apple Watch por Bluetooth y 18 horas de control del sueño. El uso del Apple Watch Ultra 3 incluyó conexión móvil a demanda y 60 horas de conexión a un iPhone por Bluetooth.

El Apple Watch Ultra 3 no ofrece la autonomía de una o varias semanas de algunas pulseras de actividad o relojes, pero, a cambio, ofrece muchas más funcionalidades y una gran pantalla.

Apple incluye un cargador magnético que incorpora un conector USB-C. Si tenías un reloj anterior al Apple Watch Series 7, puedes seguir utilizando el nuevo reloj con el cargador antiguo, aunque no te beneficiarás de la velocidad de carga más rápida de los cargadores más recientes. De igual forma, el nuevo cargador también puede ser utilizado en modelos anteriores de Apple Watch.

El proceso completo de carga tarda aproximadamente 1 hora y 37 minutos. Según Apple, con solo 15 minutos de carga consigues autonomía de 12 horas para un uso normal y, con solo 5 minutos de carga consigues autonomía para monitorizar el sueño durante 8 horas.

Me gustaría que el Apple Watch Ultra 3 fuera compatible con carga inalámbrica estándar Qi ya que tengo cargadores inalámbricos repartidos por casa, la oficina e incluso el coche.

En su día, no conseguí encontrar una forma cómoda de colocar el Apple Watch sobre la mesilla estando acoplado a la base de carga, así que acabé comprando una base de apoyo para carga que me permite apoyar el Apple Watch y tener la seguridad de que hay contacto y carga. Hace ya un tiempo, la he sustituido por esta otra base de carga inspirada en los primeros Mac (🛒 13,92€)

Base de carga elago W3 para apoyar cualquier Apple Watch mientras carga

Precio

El Apple Watch Ultra 3 es el reloj más avanzado de Apple y, por tanto, también el de precio más alto. El Apple Watch Ultra 3 está disponible por 🛒 899 € en una única configuración GPS + Cellular y construcción en titanio.

Apple Watch Series 11

42 mm Apple Watch Series 11

46 mm Apple Watch Ultra 3

49 mm Aluminio 449€ (GPS)

569€ (GPS + Celular) 479€ (GPS)

599€ (GPS + Celular) Titanio 799€ 849€ 899 €

Una alternativa más asequible es el Apple Watch Series 11, que posee algunas limitaciones respecto al Apple Watch Ultra 3.

No cuenta con una construcción tan robusta (construcción resistente, pantalla plana, botón personalizable, resistencia al agua de 100 metros, etc.), no ofrece una pantalla tan grande ni brillante, carece de GPS dual, no tiene un profundímetro ni sensor de temperatura de agua y, sobre todo, su autonomía es menor.

Apple Watch Series 11



Conclusiones

Tras varias semanas con el Apple Watch Ultra 3 en la muñeca, queda claro que Apple ha optado por refinar más que por revolucionar.

A simple vista apenas hay cambios respecto al modelo anterior, y eso puede sorprender a quien espere un rediseño, pero en el uso diario se percibe la misma sensación de reloj bien rematado: un reloj que transmite robustez, confianza y una orientación clarísima hacia quien quiere el Apple Watch más resistente y completo.

En muñeca, el Ultra 3 sigue siendo un dispositivo grande y contundente, y no lo disimula. Con 49 mm y un grosor notable, no es la opción ideal para muñecas pequeñas o para quien busque discreción, pero si te gustan los relojes contundentes, es de esos que “se sienten premium” en cuanto te lo pones. Además, la pantalla plana con el borde elevado y la protección del conjunto corona/botón lateral están muy bien pensadas para el uso real: golpes, roces y situaciones en exteriores donde otros relojes te darían más miedo.

La pantalla es, sin duda, uno de los puntos donde más destaca en el día a día. El extra de brillo (hasta 3.000 nits) se agradece muchísimo al entrenar con sol directo o al mirar el reloj en una terraza, y el modo siempre activo está muy bien optimizado para ver métricas sin tener que forzar gestos. También me ha gustado el nuevo ángulo de visión: puedes leer notificaciones o datos con una inclinación menos “perfecta”, algo que, en movimiento, marca la diferencia.

En rendimiento, el Ultra 3 mantiene un nivel de fluidez altísimo. Abrir apps, moverte por watchOS y usar Siri para tareas “rápidas” se siente inmediato, y los gestos como el doble toque o el giro de muñeca terminan volviéndose hábitos cuando los usas de verdad en situaciones donde la otra mano está ocupada. No es una función que te cambie la vida el primer día, pero cuando te acostumbras, contestar, pausar o descartar sin tocar la pantalla se vuelve sorprendentemente útil.

Donde el Ultra 3 me parece más convincente es en su enfoque de reloj “para todo”, pero con una capa extra de seguridad y aventura. El GPS de doble banda y la brújula con puntos de referencia y retorno encajan muy bien en salidas al aire libre, y detalles como la sirena —que en mis pruebas suena realmente fuerte— o la detección de accidentes aportan esa tranquilidad extra que no valoras… hasta que la necesitas.

La conectividad celular, además, cambia la forma de usarlo: poder salir a entrenar sin iPhone y seguir localizable es una comodidad enorme. Y como novedad, este año admite conectividad por satélite para situaciones de emergencia en las que no tienes conectividad celular.

En deporte y salud, el Apple Watch Ultra 3 vuelve a destacar por la cantidad de métricas y herramientas disponibles. He encontrado muy útil la carga de entrenamiento para contextualizar semanas duras frente a semanas suaves, y las funciones de sueño (con tendencias y puntuación) son de las que te empujan a cuidarte sin darte cuenta. El hecho de poder exportar informes (como los relacionados con fibrilación auricular) también es un plus real para quien se tome en serio el seguimiento de salud, aunque siempre con la idea de que es una ayuda, no un sustituto médico.



La autonomía es otro de sus argumentos más sólidos: en mi caso, llegar a 2 días completos con entreno diario y seguimiento de sueño me ha resultado totalmente realista, lo que reduce muchísimo la “ansiedad” de carga típica de otros smartwatches. La carga es relativamente rápida, pero sigo echando en falta compatibilidad con Qi para aprovechar cargadores que ya tengo repartidos por casa y la oficina.

En conjunto, el Apple Watch Ultra 3 (🛒 899€) es el reloj más completo y fiable que he usado: un dispositivo para quienes quieren lo máximo de Apple Watch, con la mejor autonomía y un enfoque claramente .

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Pantalla más grande (1.245 mm²) gracias a marcos más finos, con excelente nitidez y mejor ángulo de visión. Brillo máximo de 3.000 nits: visibilidad sobresaliente a pleno sol y linterna más útil en exteriores

Pantalla más grande (1.245 mm²) gracias a marcos más finos, con excelente nitidez y mejor ángulo de visión. Brillo máximo de 3.000 nits: visibilidad sobresaliente a pleno sol y linterna más útil en exteriores Pantalla siempre activa muy aprovechable para entrenos y uso diario, con refresco de 1 Hz para métricas más precisas

Pantalla siempre activa muy aprovechable para entrenos y uso diario, con refresco de 1 Hz para métricas más precisas Construcción en titanio y trasera de cerámica/zafiro: sensación premium y gran resistencia a golpes y corrosión. Certificación MIL-STD 810H e IP6X: preparado para condiciones duras, polvo y entornos exigentes

Construcción en titanio y trasera de cerámica/zafiro: sensación premium y gran resistencia a golpes y corrosión. Certificación MIL-STD 810H e IP6X: preparado para condiciones duras, polvo y entornos exigentes Botón Acción personalizable y sirena potente: funciones prácticas para deporte, noche y emergencias

Botón Acción personalizable y sirena potente: funciones prácticas para deporte, noche y emergencias GPS de doble banda (L1+L5): mayor precisión de ruta y ritmo en ciudad, vegetación y entornos complicados

GPS de doble banda (L1+L5): mayor precisión de ruta y ritmo en ciudad, vegetación y entornos complicados Conectividad GPS + Cellular de serie con 5G y conectividad celular para emergencias

Conectividad GPS + Cellular de serie con 5G y conectividad celular para emergencias watchOS 26 aporta mejoras reales: interfaz Liquid Glass, Grupo Inteligente más proactivo, gesto de muñeca y app Notas

watchOS 26 aporta mejoras reales: interfaz Liquid Glass, Grupo Inteligente más proactivo, gesto de muñeca y app Notas Autonomía excelente para un smartwatch tan avanzado: alrededor de 2 días reales y hasta 72 horas en modo bajo consumo

Lo peor:

Tamaño, grosor y peso elevados: menos cómodo en muñecas pequeñas o para quien busque un reloj discreto

Tamaño, grosor y peso elevados: menos cómodo en muñecas pequeñas o para quien busque un reloj discreto Precio alto para quienes solo necesitan un Apple Watch con alta autonomía, pero no valoran todas sus funcionalidades avanzadas.

Preguntas frecuentes sobre el Apple Watch Ultra 3

¿Para quién está pensado el Apple Watch Ultra 3?

El Apple Watch Ultra 3 está orientado a usuarios activos, deportistas exigentes y personas que realizan actividades al aire libre o en entornos extremos. También es una gran opción para quienes quieren el Apple Watch más completo en autonomía, resistencia y funciones de seguridad.

¿En qué se diferencia el Apple Watch Ultra 3 del Apple Watch Series 11?

El Ultra 3 ofrece una caja más grande y resistente, mayor brillo de pantalla, mejor autonomía, GPS de doble banda, botón Acción personalizable y funciones específicas para aventura, buceo y deportes extremos, mientras que el Series 11 es más compacto y ligero.

¿Es demasiado grande el Apple Watch Ultra 3 para el uso diario?

Depende de la muñeca y las preferencias personales. Es un reloj grande y pesado, que puede resultar incómodo en muñecas pequeñas, pero para quienes están acostumbrados a relojes grandes, se integra bien incluso en el día a día.

¿Qué tal se ve la pantalla del Apple Watch Ultra 3 bajo el sol?

Excelente. Gracias a sus 3.000 nits de brillo máximo, la pantalla es perfectamente legible incluso bajo luz solar directa, lo que resulta especialmente útil durante entrenamientos al aire libre.

¿Cuánta autonomía real ofrece el Apple Watch Ultra 3?

En uso real, con entrenamientos diarios y seguimiento del sueño, puede alcanzar unos 2 días completos. Activando el modo de bajo consumo, la autonomía puede extenderse hasta 72 horas.

¿Se puede usar el Apple Watch Ultra 3 sin llevar el iPhone encima?

Sí. Al incluir conectividad GPS + Cellular de serie, permite hacer llamadas, recibir notificaciones, usar apps y registrar entrenamientos aunque el iPhone no esté cerca.

¿Es adecuado el Apple Watch Ultra 3 para deportes extremos?

Sí. Cuenta con certificación MIL-STD 810H, resistencia IP6X, uso en altitudes extremas, buceo recreativo hasta 40 metros y una construcción pensada para condiciones muy exigentes.

¿Qué ventajas tiene el GPS de doble banda del Apple Watch Ultra 3?

El GPS L1+L5 ofrece mayor precisión en entornos complicados como ciudades con edificios altos, zonas boscosas o rutas de montaña, mejorando el registro de distancia, ritmo y recorridos.

¿Qué novedades aporta watchOS 26 en el Apple Watch Ultra 3?

watchOS 26 introduce el diseño Liquid Glass, un Grupo Inteligente más contextual, nuevos gestos de muñeca, la app Notas, mejoras en actividad física, salud y nuevas esferas optimizadas para la pantalla grande del Ultra.

¿El Apple Watch Ultra 3 es compatible con Android?

No. El Apple Watch Ultra 3 requiere obligatoriamente un iPhone para su configuración y uso. No es compatible con smartphones Android ni puede usarse de forma independiente con iPad.

¿Qué funciones de salud destacan en el Apple Watch Ultra 3?

Incluye seguimiento avanzado del ritmo cardíaco, ECG, oxígeno en sangre, detección de apnea del sueño, control del sueño, carga de entrenamiento, detección de accidentes y funciones de emergencia, entre otras.

¿Justifica su precio el Apple Watch Ultra 3?

Su precio es elevado, pero está justificado por la combinación de pantalla de alta calidad, gran autonomía, resistencia extrema, funciones avanzadas de deporte y salud, y una integración muy profunda con el ecosistema Apple.