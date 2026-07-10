Análisis del Kindle Scribe Colorsoft: el Kindle más avanzado ahora escribe en color

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Amazon ha dado un paso importante en la evolución de su lector de libros electrónicos más ambicioso con el lanzamiento del Kindle Scribe Colorsoft, el primer Kindle Scribe con pantalla a color.

Hasta ahora, el Kindle Scribe destacaba por combinar la experiencia de lectura clásica de un Kindle con la posibilidad de tomar notas manuscritas sobre una gran pantalla de tinta electrónica. El nuevo modelo mantiene esa filosofía, pero añade un elemento muy esperado: la posibilidad de escribir, subrayar, dibujar y consultar contenido en color.

El Kindle Scribe Colorsoft llega con una pantalla de 11”, un diseño más fino y ligero, lápiz prémium incluido, herramientas de productividad con IA y compatibilidad con servicios en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote.

Su precio parte de 649,99€ para la versión de 32 GB y asciende a 699,99€ para la versión de 64 GB, por lo que no estamos ante un Kindle para todos los bolsillos, sino ante un dispositivo pensado para quienes buscan algo más que leer libros.

Tras probarlo a fondo, a continuación os traigo mi opinión sobre el nuevo Kindle Scribe Colorsoft.

Aspecto exterior y diseño

El Kindle Scribe Colorsoft supone una evolución clara respecto al Kindle Scribe original, tanto por su pantalla a color como por su nuevo diseño, que ahora resulta más fino, ligero y equilibrado.

Amazon ha reducido el grosor del dispositivo hasta solo 5,4 mm, una cifra realmente llamativa para un lector con una pantalla de 11”. En mano, transmite una sensación muy premium, más cercana a la de una libreta digital de alta gama que a la de un lector de libros electrónicos convencional.

El peso también se ha reducido hasta los 400 gramos, frente a los 433 gramos del Kindle Scribe original. Sigue siendo un dispositivo grande y no es tan cómodo de sostener durante mucho tiempo con una sola mano como un Kindle Paperwhite o un Kindle básico, pero la mejora se nota.

La pantalla de 11” mantiene un formato muy adecuado para leer documentos, libros técnicos, PDF, cómics, apuntes o informes. Es, además, un tamaño que se aproxima más al de una hoja de papel que al de un lector de libros tradicional, lo que hace que resulte especialmente cómodo para tomar notas.

El diseño conserva un marco lateral más ancho, pensado para sujetar el dispositivo sin tocar accidentalmente la pantalla. Como en generaciones anteriores, el Kindle Scribe Colorsoft puede utilizarse tanto con la mano izquierda como con la derecha, ya que la interfaz rota automáticamente.

A diferencia del Kindle Oasis, no encontramos botones físicos para pasar página. Es una ausencia que sigo echando de menos, especialmente en un dispositivo tan grande, ya que los botones laterales permiten avanzar y retroceder sin tener que tocar la pantalla.

El frontal está dominado por la pantalla, que queda a ras de la superficie. La sensación al escribir es más natural que en un tablet convencional, gracias a una superficie texturizada que intenta imitar la fricción del papel.

La construcción es excelente. El Kindle Scribe Colorsoft combina cristal texturizado en el frontal con un cuerpo metálico de aspecto sobrio. No es un producto llamativo, pero sí elegante y muy bien acabado.

En la parte trasera encontramos pequeños apoyos que ayudan a que el dispositivo permanezca estable cuando escribimos sobre una mesa. Esto es importante porque, a diferencia de un Kindle tradicional, el Scribe Colorsoft invita a usarlo apoyado sobre una superficie durante largos periodos.

El lápiz se acopla magnéticamente al lateral del dispositivo y, como en el modelo anterior, no necesita ser cargado. Esta es una ventaja importante frente a otros stylus del mercado, ya que siempre está listo para ser utilizado.

Eso sí, aunque la sujeción magnética resulta cómoda para tener el lápiz siempre a mano, conviene tener cuidado al transportarlo en una mochila o bolso, ya que podría soltarse si roza con otros objetos.

Amazon comercializa el Kindle Scribe Colorsoft en colores grafito y granate, aunque la disponibilidad puede variar según la configuración elegida.

Pantalla

La gran novedad del Kindle Scribe Colorsoft está, como su propio nombre indica, en la pantalla. Amazon ha incorporado una pantalla Colorsoft de 11” con luz frontal integrada. Esta pantalla ofrece una resolución de 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp en color, una diferencia habitual en las pantallas de tinta electrónica a color.

En la práctica, el texto en blanco y negro se ve muy nítido, con una definición excelente para leer libros, documentos y artículos largos. La experiencia de lectura sigue siendo la de un Kindle de gama alta: cómoda, sin reflejos molestos y mucho menos cansada para la vista que una pantalla LCD u OLED.

A continuación, podemos ver la diferencia entre un texto sobre papel y sobre la pantalla del Kindle Scribe Colorsoft.

El color, por su parte, no debe compararse con el de una pantalla de tablet. Los tonos del Kindle Scribe Colorsoft son más suaves, apagados y similares al papel impreso. Esto tiene ventajas e inconvenientes.

La ventaja es que el color no resulta agresivo ni cansa la vista, incluso tras largos periodos de uso. La desventaja es que, si esperas colores vivos como los de un iPad, te vas a llevar una decepción.

Donde el color aporta más valor es en subrayados, esquemas, anotaciones, gráficos, revistas, libros infantiles, cómics, documentos corporativos y PDF con elementos visuales. Poder diferenciar ideas por colores cambia bastante la forma de tomar notas frente al Scribe monocromo.

Amazon permite escoger entre 10 colores de bolígrafo, 5 colores de subrayador y una herramienta de sombreado, lo que abre muchas más posibilidades a la hora de organizar ideas visualmente.

La pantalla incorpora luz frontal, por lo que podemos leer y escribir en la oscuridad sin depender de una lámpara externa. También cuenta con luz cálida ajustable, muy útil para leer por la noche con un tono menos frío.

La iluminación es uniforme y suficiente para la mayoría de situaciones. Ahora bien, debido a la capa de filtro de color, la pantalla del Kindle Scribe Colorsoft puede parecer algo menos blanca o algo más grisácea que la de un Kindle Scribe monocromo. Es algo habitual en este tipo de tecnología y se nota más cuando se comparan ambos dispositivos lado a lado.

La velocidad de respuesta ha mejorado respecto al Scribe original. Amazon habla de un dispositivo hasta un 40% más rápido al escribir y pasar página, y la sensación general es que la interfaz se mueve con más soltura.

Aun así, sigue siendo una pantalla de tinta electrónica. Esto significa que hay pequeñas pausas en ciertos refrescos, cambios de página o acciones más complejas. No es un problema para leer o tomar notas, pero conviene no esperar la inmediatez de un tablet.

Funcionalidades

El Kindle Scribe Colorsoft mantiene la esencia de cualquier Kindle: un dispositivo pensado principalmente para leer, sin notificaciones, redes sociales ni aplicaciones que distraigan.

La interfaz está organizada en torno a los contenidos recientes, la biblioteca, los documentos (espacio de trabajo), las listas y el navegador web.

Una de las novedades más prácticas son las Notas rápidas, que permiten apuntar una idea sin tener que crear primero un cuaderno o navegar por varios menús. Es una función sencilla, pero muy útil cuando queremos usar el dispositivo como una libreta digital.

La biblioteca muestra todos los libros comprados en Amazon, así como los documentos enviados al Kindle. Como es habitual, podemos filtrar por tipo de contenido, estado de lectura, autor, título o fecha de incorporación.

El ecosistema Kindle sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes del dispositivo. Podemos comprar libros directamente desde el lector, sincronizar la posición de lectura con otros dispositivos, consultar definiciones, traducir palabras, crear marcadores, subrayar texto y repasar vocabulario.

Al pulsar sobre una palabra, aparece una ventana con su definición, información de Wikipedia y traducción a otro idioma. También se mantiene la función de Repasar vocabulario, que recopila las palabras consultadas para que podamos revisarlas más tarde.

En cuanto a formatos, el Kindle Scribe Colorsoft es compatible con formatos Kindle, PDF, TXT, DOC, DOCX, HTML, EPUB por conversión, imágenes y otros formatos habituales. También permite reproducir audiolibros de Audible mediante Bluetooth, aunque la experiencia principal sigue siendo la lectura.

Una mejora importante es la integración con servicios en la nube. El Kindle Scribe Colorsoft permite importar documentos desde Google Drive y Microsoft OneDrive, anotarlos y exportarlos como PDF.

También permite exportar notas a Microsoft OneNote, ya sea como texto convertido o como imagen insertada. Esta integración hace que el dispositivo resulte mucho más útil para estudiantes, profesionales o cualquiera que use el Scribe como herramienta de productividad.

El navegador web sigue presente, aunque continúa siendo una función secundaria. Puede servir para consultar una web sencilla o leer un artículo, pero no está pensado para navegar con frecuencia.

El Kindle Scribe Colorsoft se vende en versiones de 32 GB y 64 GB. Para libros electrónicos, 32 GB es una barbaridad. Sin embargo, si vas a manejar muchos PDF, cómics, documentos con imágenes o contenido a color, la versión de 64 GB puede tener más sentido.

Como ocurre con otros Kindle recientes, no hay ranura microSD ni conectividad celular. Todo depende de la conexión WiFi.

Escritura

La escritura es el otro gran pilar del Kindle Scribe Colorsoft. El dispositivo incluye el lápiz, que se acopla magnéticamente al lateral y no necesita batería. Esta es una de las mejores decisiones de Amazon, ya que evita tener que preocuparse por cargar el lápiz o emparejarlo por Bluetooth.

La sensación al escribir es excelente. La superficie texturizada ofrece una fricción agradable, más parecida al papel que al cristal de un tablet. El retardo es bajo y los trazos aparecen de forma suficientemente rápida como para que escribir resulte natural.

La gran diferencia frente al Kindle Scribe original es que ahora podemos escribir y subrayar en color. Esto cambia bastante la experiencia, sobre todo si utilizas el dispositivo para estudiar, revisar documentos o hacer esquemas.

Puedes usar distintos colores para diferenciar prioridades, categorías, ideas principales, dudas o tareas pendientes. También puedes usar subrayadores de diferentes tonos, lo que resulta muy útil al trabajar con textos largos.

El lápiz incorpora una goma de borrar en la parte superior y un botón lateral configurable, que puede utilizarse para activar funciones como el subrayador o una herramienta de escritura concreta.

Amazon también ha mejorado el software de notas. El Kindle Scribe Colorsoft permite buscar entre notas manuscritas, generar resúmenes, convertir escritura manuscrita en texto y usar herramientas de IA para localizar información sin recordar exactamente las palabras utilizadas.

Otra novedad importante es Active Canvas, que permite escribir directamente dentro de libros y documentos compatibles. Al hacerlo, el texto se adapta para crear espacio para la nota, en lugar de limitarse a colocar una nota flotante separada.

Esto mejora bastante una de las principales críticas al Kindle Scribe original, donde las notas manuscritas en libros resultaban demasiado limitadas.

En documentos PDF, el Kindle Scribe Colorsoft permite escribir directamente sobre la página, subrayar, marcar elementos y exportar el documento anotado. Esto resulta especialmente útil para revisar informes, presentaciones, contratos, papers o apuntes. En documentos Word, también es posible resaltar, subrayar y usar Active Canvas para añadir notas en el interlineado.

El color aporta mucho en este apartado. Revisar un PDF con gráficos, tablas o elementos destacados resulta más cómodo que en una pantalla monocroma, y las anotaciones son más claras visualmente.

Amazon también ha añadido herramientas como formas inteligentes, búsqueda en notas y digitalización de escritura manuscrita. Son funciones que acercan el Kindle Scribe Colorsoft a productos como reMarkable o los tablets de tinta electrónica de Onyx, aunque el ecosistema de Amazon sigue siendo más cerrado.

La parte menos positiva es que el Kindle Scribe Colorsoft todavía no ofrece la libertad de un tablet Android con stylus. No puedes instalar tus propias aplicaciones de notas, no tienes una gestión avanzada de archivos y dependes bastante del ecosistema Kindle y de las integraciones que Amazon ha decidido incluir.

Tampoco es el dispositivo ideal para dibujo artístico avanzado. Aunque el color y las herramientas de sombreado ayudan, estamos ante un producto pensado para tomar notas, organizar ideas y revisar documentos, no para sustituir a una tableta gráfica.

Productividad e IA

Amazon ha querido que el Kindle Scribe Colorsoft no sea solo un lector con lápiz, sino una herramienta de productividad.

El dispositivo incorpora funciones de IA para trabajar con notas manuscritas. Por ejemplo, puede buscar información dentro de tus cuadernos aunque no recuerdes las palabras exactas, generar resúmenes y ayudarte a extraer ideas clave.

También puede convertir notas manuscritas en texto, lo que resulta útil si quieres compartir apuntes de una reunión, preparar un resumen o pasar tus ideas a un formato más editable. La función de estilizar escritura manuscrita también es interesante, ya que permite que tus notas se vean más limpias y legibles sin perder del todo el aspecto manuscrito.

Otra función práctica es la exportación a OneNote. Para quienes trabajan con Microsoft 365, poder llevar las notas del Kindle Scribe Colorsoft a OneNote facilita que no queden aisladas dentro del dispositivo.

La integración con Google Drive y OneDrive también mejora mucho la utilidad del Scribe. Ya no dependes únicamente de enviarte documentos por correo o por USB, sino que puedes acceder a archivos almacenados en la nube, anotarlos y exportarlos de nuevo.

Dicho esto, estas funciones de productividad tienen sentido si ya tienes un flujo de trabajo basado en documentos, notas y revisión de archivos. Si solo quieres leer novelas, el Kindle Scribe Colorsoft es claramente excesivo.

Batería

La autonomía sigue siendo uno de los puntos fuertes del Kindle Scribe Colorsoft, aunque es inferior a la del Kindle Scribe monocromo.

Amazon anuncia hasta 8 semanas de lectura y hasta 2 semanas de escritura, tomando como referencia un uso moderado. Como siempre, estas cifras dependen mucho del brillo, el uso de WiFi, la frecuencia de escritura y el tipo de contenido.

Si utilizas el dispositivo principalmente para leer libros en blanco y negro, la autonomía será muy buena. Si escribes a diario, revisas muchos documentos a color o mantienes el brillo alto, tendrás que cargarlo con más frecuencia.

En cualquier caso, sigue estando muy por encima de un tablet convencional. La posibilidad de usarlo durante días o semanas sin preocuparse por el cargador es una de las ventajas más claras de la tinta electrónica.

La carga se realiza mediante USB-C, lo que resulta cómodo porque permite utilizar el mismo cargador que otros dispositivos recientes.

Precio

El Kindle Scribe Colorsoft es el Kindle más avanzado de Amazon, y también uno de los más caros. Los precios oficiales en España son los siguientes:

Modelo 32 GB 64 GB Kindle Scribe Colorsoft 🛒 649,99€ 🛒 699,99€

Por debajo queda el Kindle Scribe de última generación con pantalla monocroma, que parte de 519,99€ en su versión de 32 GB y llega a 569,99€ en la versión de 64 GB. También existe una versión del Kindle Scribe sin luz frontal por 449,99€, pensada para quienes buscan una experiencia de escritura más económica y no necesitan iluminación integrada.

Kindle Scribe

Si lo que buscas es simplemente leer libros, el Kindle Paperwhite o el Kindle Colorsoft de 7” son opciones mucho más razonables. El Kindle Scribe Colorsoft solo tiene sentido si vas a aprovechar la pantalla grande, el lápiz, la escritura en color y las funciones de productividad.

Mis opinión

El Kindle Scribe Colorsoft es el Kindle más ambicioso que Amazon ha lanzado hasta la fecha. No es solo un lector de libros electrónicos, sino una libreta digital, un visor de documentos, una herramienta de anotación y un dispositivo de productividad.

Su gran pantalla de 11” resulta ideal para leer documentos, revisar PDF, tomar apuntes y trabajar con contenidos que en un Kindle convencional se quedarían demasiado pequeños.

La llegada del color es una mejora importante. No estamos ante colores vibrantes como los de un tablet, sino ante tonos suaves, similares al papel impreso. Aun así, el color aporta mucho valor en subrayados, esquemas, gráficos, documentos, cómics y notas manuscritas.

La experiencia de escritura es excelente. El lápiz prémium no necesita carga, se acopla magnéticamente y ofrece una sensación muy natural sobre la pantalla texturizada. Escribir en el Kindle Scribe Colorsoft se parece mucho más a hacerlo sobre papel que sobre la pantalla de un tablet.

Las nuevas funciones de productividad también mejoran mucho el conjunto. La búsqueda con IA, la conversión de escritura manuscrita a texto, los resúmenes, Active Canvas y la integración con Google Drive, OneDrive y OneNote hacen que el dispositivo sea bastante más útil que el Kindle Scribe original.

Ahora bien, el Kindle Scribe Colorsoft también tiene limitaciones. Su precio es muy elevado, el color sigue siendo apagado frente a una pantalla LCD u OLED, y no es tan flexible como un tablet Android o un iPad con lápiz.

Por eso, no es un dispositivo para todo el mundo. Si solo quieres leer novelas, hay Kindle mucho más baratos y ligeros. Si quieres tomar notas, revisar documentos y trabajar con contenidos a color sin distracciones, el Kindle Scribe Colorsoft es una propuesta muy atractiva.

Lo mejor:

Pantalla Colorsoft de 11” de gran tamaño, ideal para leer documentos, tomar notas y revisar PDF.

Pantalla Colorsoft de 11” de gran tamaño, ideal para leer documentos, tomar notas y revisar PDF. Texto muy nítido en blanco y negro gracias a la resolución de 300 ppp.

Texto muy nítido en blanco y negro gracias a la resolución de 300 ppp. Color suave y agradable para subrayados, esquemas, cómics, gráficos y anotaciones.

Color suave y agradable para subrayados, esquemas, cómics, gráficos y anotaciones. Diseño más fino y ligero que el Kindle Scribe original, con solo 5,4 mm de grosor y 400 gramos de peso.

Diseño más fino y ligero que el Kindle Scribe original, con solo 5,4 mm de grosor y 400 gramos de peso. Experiencia de escritura excelente gracias a la pantalla texturizada y al lápiz prémium incluido.

Experiencia de escritura excelente gracias a la pantalla texturizada y al lápiz prémium incluido. El lápiz no necesita carga y se acopla magnéticamente al lateral.

El lápiz no necesita carga y se acopla magnéticamente al lateral. Herramientas de escritura a color con 10 colores de bolígrafo, 5 subrayadores y sombreado.

Herramientas de escritura a color con 10 colores de bolígrafo, 5 subrayadores y sombreado. Funciones de productividad con IA para buscar, resumir y convertir notas manuscritas en texto.

Funciones de productividad con IA para buscar, resumir y convertir notas manuscritas en texto. Integración con Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote.

Integración con Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote. Autonomía muy superior a la de un tablet convencional.

Lo peor: