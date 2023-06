LEGO sabe que los teknófilos somos, además, unos nostálgicos, por lo que la compañía ha venido lanzando sets centrados en consolas antiguas, como la mítica Nintendo Entertainment System (🛒 269,99€) o mi primera consola, la Atari 2600 (🛒 238€).

Ahora, la compañía ha lanzado el nuevo set Máquina de PAC-MAN, perteneciente a la colección LEGO Icons, que es una recreación de la antigua máquina recreativa de los años 80. Lo mejor de todo es que cuenta con un ingenioso mecanismo para mover al comecocos y los cuatro fantasmas por el laberinto, simulando una persecución.

👻 Curiosidad: ¿Sabías que los cuatro fantasmas que persiguen a Pac-Man tienen nombre? Se llaman Blinky (fantasma rojo, el líder del grupo), Pinky (rosa), Inky (cian) y Clyde (naranja).

👉🏻 Índice:

Diseño y funcionamiento

La máquina recreativa tiene unas dimensiones de 32 × 25 × 17 cm (alto × ancho × profundidad) y, a diferencia de otros sets, a una cierta distancia, no parece que esté hecha con ladrillos LEGO, ya que no hay apenas bloques de construcción expuestos.

La máquina no pretende ser una recreación de la máquina original, ya que eso hubiera requerido muchísimos ladrillos, sino que tiene un diseño y tamaño similar al de las máquinas de Pac-Man que puedes comprar hoy para jugar sobre la mesa (me refiero, por ejemplo, a esta).

💛 Curiosidad: Toru Iwatani, diseñador japonés del juego, habló en una ocasión de que el color amarillo de los ladrillos LEGO fue su referencia al elegir el color de Pac-Man.

La pantalla del videojuego muestra una partida en curso y tiene un aspecto muy atractivo y realista. El set incluye un mecanismo interno con cadenas, ruedas y engranajes que hacen que los personajes se muevan por el laberinto (por un recorrido fijo, lógicamente) al girar la manivela situada en el lateral. Es impresionante.

De hecho, en las instrucciones de montaje se explica que el mayor reto fue lograr que los fantasmas giraran en las esquinas sin quedarse atascados. LEGO usó un robot para probarlo miles de veces y asegurarse de que era consistente.

Aunque al principio pensé que sería complicado que la construcción de este sistema funcionara a la primera, la realidad es que fue sencillo y, al primer intento, Pac-Man y los fantasmas se movían sin problemas por la pantalla.

En la base de la máquina recreativa, encontramos el joystick que puedes mover a tu antojo en las cuatro direcciones, aunque en realidad no controla el movimiento de ningún elemento.

También encontramos dos botones al lado derecho del joystick y, al pulsar uno de ellos, se ilumina la ranura roja para las monedas, ya que el set incluye una pila.

Una pequeña franja situada en la parte superior del laberinto muestra la pantalla de puntuación del juego. Se puede girar mediante un selector para mostrar 4 puntuaciones diferentes en una pequeña ventana situada a la izquierda.

Si has jugado a PAC-MAN sabrás que el objetivo del juego es correr por un laberinto engullendo pastillas. Todo el tiempo te persiguen cuatro fantasmas, pero si engulles una pastilla de energía, se intercambian los papeles y Pac-Man puede perseguir y comerse a esos fantasmas.

Además de la máquina recreativa en sí, el set incluye una construcción secundaria que recrea a Pac-Man perseguido por un par de fantasmas (Blinky y Clyde para más señas) y, mediante la activación de un mecanismo, se dan la vuelta las figuras y es Pac-Man quien persigue a los fantasmas. Muy ingenioso

El set también incluye una escena de una mujer con una camiseta de Pac-Man jugando al videojuego en una versión en miniatura de la máquina recreativa original. Esta escena puede guardarse dentro del cuerpo de la máquina, aunque yo prefiero mostrarla justo al lado.

🍕 Curiosidad: La inspiración para diseñar el aspecto de Pac-Man llegó a Iwatani al cortar una porción pizza, ya que el aspecto de la pizza restante recordaba a una figura icónica con la boca abierta.

Por último, la parte trasera tiene un panel desmontable de color negro que, al ser retirado, deja ver el mecanismo interno de movimiento del Pac-Man y los fantasmas. Las huellas quedan bastante marcadas en este panel, así que mejor no lo toques mucho.

Piezas y construcción

Este set cuenta con 2.651 piezas y, aunque algunas piezas están impresas, también incluye algunas pegatinas para decorar la máquina recreativa. Las piezas se encuentran organizadas en bolsas numeradas del 1 al 14.

El manual de instrucciones llega con algunas explicaciones y anécdotas interesantes sobre el juego Pac-Man.

Como era de esperar, la parte más complicada de la construcción es la pantalla y el mecanismo que mueve los personajes, que está formado por dos cadenas a las que se sujetan los personajes recorren el laberinto. Aún con todo, como ya he comentado anteriormente, no me ha parecido un set complicado de montar.

La construcción del set me ha llevado un par de tardes, dedicando alrededor de tres horas al día, aunque posiblemente puedas hacerlo en menos de tiempo si estás totalmente concentrado en esa tarea.

Conclusiones y precio

Si eres un nostálgico de los videojuegos, la máquina recreativa de PAC-MAN de LEGO no puede faltar en tu estantería. El set tiene una apariencia muy detallista y, a distancia, apenas se nota que esté hecho de ladrillos de LEGO.

Incluye un original mecanismo para que Pac-Man y los fantasmas se desplacen por la pantalla, como si estuvieras echando una partida, así como un joystick desplazable en cuatro direcciones y una ranura para monedas que se ilumina al apretar un botón.

El set Máquina de PAC-MAN tiene un precio de 269,99 euros.