¿No tienes tiempo de leer el análisis del Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del LUBA mini 2 AWD 1500.

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 es un robot cortacésped para jardines de hasta 1.500 m² que combina un tamaño relativamente compacto con algunas prestaciones propias de modelos mucho más grandes. Entre ellas destacan la tracción total AWD, la capacidad para subir pendientes de hasta el 80% (38,6°) y un sistema de navegación que no necesita instalar una antena RTK ni, por supuesto, cable perimetral.

Para orientarse, el robot combina un LiDAR panorámico de 360 grados con un sistema de visión mediante dos cámaras e inteligencia artificial. El LiDAR puede explorar el entorno a una distancia de hasta unos 60 metros y genera hasta 200.000 puntos por segundo, mientras que las cámaras ayudan a interpretar lo que hay delante del robot y a reconocer más de 300 tipos de obstáculos, tanto estáticos como en movimiento.

El sistema de corte está formado por un disco principal y un disco lateral fijo de 12 cm dedicado a los bordes. La altura se puede ajustar desde la aplicación, el robot gestiona hasta 20 zonas de césped y es capaz de trabajar en lugares complicados, como debajo de árboles, por la noche o en pasos de solo 68 cm de anchura.

He tenido la oportunidad de probar a fondo el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (🛒 1.599 €). Estas han sido mis impresiones después de configurarlo, crear el mapa de mi jardín y utilizarlo durante varias sesiones de corte.

👉🏻 Índice

Diseño, tracción AWD y sistema de corte

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 tiene un diseño bastante diferente a otros robots cortacésped que he probado. Su carrocería blanca, las grandes ruedas y el módulo LiDAR elevado hacen que se parezca más a un pequeño vehículo todoterreno que a una máquina de jardinería convencional.

El calificativo «mini» puede llevar a engaño. Es más manejable que los LUBA de mayor tamaño, pero sigue siendo un equipo contundente, con suficiente anchura (46 centímetros) y peso (17 kilogramos) para mantener una buena estabilidad sobre césped irregular. En la práctica, se puede levantar y trasladar puntualmente, aunque no es un robot que apetezca mover a mano de una zona a otra todos los días.

En la zona superior encontramos el prominente sensor LiDAR de 360 grados y los controles físicos básicos. El botón de parada de emergencia queda accesible para detener inmediatamente las cuchillas y la tracción, mientras que el resto de botones permite efectuar operaciones sencillas sin sacar el móvil.

La parte frontal integra las dos cámaras del sistema AI Vision. Su función no consiste únicamente en captar imágenes: trabajan junto al LiDAR para clasificar obstáculos, calcular por dónde puede pasar el robot y decidir si debe rodear un objeto, reducir la velocidad o detenerse.

Una de las características que más distingue al LUBA mini 2 AWD 1500 es la tracción a las cuatro ruedas. Cada rueda participa en el avance y ofrece mucha más adherencia que una configuración de tracción trasera convencional, especialmente cuando el terreno está inclinado, presenta pequeños baches o la hierba conserva algo de humedad.

Mammotion anuncia una pendiente máxima del 80%, equivalente a 38,6 grados. No tengo una ladera tan extrema en mi jardín, pero todo apunta a que el robot es capaz de vencer pendientes sin patinar ni quedarse clavado. También se desenvuelve con soltura al atravesar uniones entre distintas superficies, como jardín y baldosa, cuando el cambio de nivel es razonable.

Las ruedas delanteras son omnidireccionales y permiten que el robot cambie de dirección con mucha precisión. Esto se nota al llegar al final de cada línea de corte: en lugar de describir un arco enorme, maniobra en poco espacio para comenzar la siguiente pasada. Aun así, sobre césped muy húmedo conviene evitar giros repetidos en el mismo punto, porque cualquier robot pesado puede terminar marcando el terreno.

La parte inferior alberga el sistema de cuchillas. El disco principal proporciona una anchura de corte aproximada de 20 cm y utiliza cuchillas pivotantes, capaces de replegarse al encontrar un elemento duro para no dañarse. No recoge la hierba cortada, sino que la tritura en fragmentos pequeños y los deja caer sobre el terreno como mulching.

Este sistema funciona mejor cuando el robot corta con frecuencia. Si se programa varias veces por semana, las virutas son tan pequeñas que apenas se ven y se descomponen con rapidez, devolviendo nutrientes y humedad al suelo. Si el césped ha crecido demasiado, es preferible realizar primero un corte alto y bajar la altura progresivamente.

La altura de corte del modelo europeo puede ajustarse desde la aplicación dentro de un intervalo aproximado de 20 a 60 mm. La regulación electrónica resulta muy cómoda porque permite asignar una altura diferente a cada zona sin tocar físicamente el robot.

Junto al disco principal encontramos una de las grandes novedades de esta generación: un disco fijo de 12 cm dedicado al corte de los bordes. Su posición lateral permite que las cuchillas se acerquen hasta unos 5 o 5,5 cm de una pared, dependiendo de la geometría del límite y de cómo se haya creado el mapa.

En mis pruebas, este disco lateral ha reducido bastante la franja de hierba que normalmente queda sin cortar. El mejor resultado se obtiene en límites al mismo nivel que el césped, donde el robot puede dejar parte de las ruedas sobre el pavimento. Junto a un muro vertical todavía queda una pequeña línea que habrá que repasar ocasionalmente con una recortadora, pero el trabajo manual es sensiblemente menor.

La estación de carga es más sencilla de colocar que la de un robot RTK, ya que no hay que conectarla a ninguna antena de referencia. Solo necesita una toma de corriente y espacio suficiente delante para que el LUBA pueda entrar y salir sin maniobras forzadas.

En la caja se incluye el robot, la estación de carga, su fuente de alimentación y un juego adicional de cuchillas. Mammotion comercializa también un pequeño garaje como accesorio, útil para proteger el equipo del sol directo, la suciedad y las inclemencias meteorológicas cuando permanece cargando.

El robot cuenta con certificación IPX6, por lo que tolera la lluvia y puede limpiarse con agua a baja presión.

Instalación, LiDAR y mapeo del jardín

La instalación es uno de los puntos fuertes del Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500. No necesita cable perimetral y tampoco requiere una antena RTK, por lo que se evitan tanto las zanjas alrededor del jardín como la búsqueda de una ubicación elevada con visión despejada del cielo.

Esta diferencia es importante si el jardín está rodeado por muros, se extiende a ambos lados de la vivienda o tiene árboles grandes. En modelos dependientes de GNSS, estos elementos pueden provocar pérdidas de precisión; el LUBA mini 2 crea su referencia a partir de la geometría real del entorno mediante LiDAR y visión.

El primer paso consiste en colocar la base sobre una superficie plana y razonablemente nivelada. Conviene dejar espacio libre a ambos lados y, sobre todo, delante de ella. También es recomendable situarla en una zona con cobertura WiFi, aunque el módulo 4G integrado permite mantener el robot conectado cuando la red doméstica no alcanza bien el jardín.

A continuación, hay que instalar la aplicación Mammotion, crear una cuenta y añadir el cortacésped. El emparejamiento inicial se realiza cerca del robot y la app guía todo el proceso, incluyendo la conexión WiFi, las actualizaciones de firmware y la comprobación de los sensores.

El sistema LiDAR explora continuamente el entorno con un campo de visión horizontal de 360 grados y un amplio ángulo vertical. Su alcance máximo ronda los 60 metros y puede generar hasta 200.000 puntos por segundo, creando una representación tridimensional de árboles, paredes, parterres y otros elementos del jardín.

Para elaborar el primer mapa se puede guiar el robot por el perímetro desde el móvil, como si fuera un coche teledirigido, o utilizar el sistema de mapeado automático, como he hecho yo. En mi jardín, el robot no ha tenido ningún problema en identificar los bordes del jardín perfectamente.

Mapeado automático

La representación que aparece en la app resulta mucho más reconocible que el simple polígono plano de muchos robots, ya que refleja elementos reales del entorno y facilita localizar cada zona.

Una ventaja muy práctica es el remapeo parcial. Si una esquina queda demasiado abierta o modificamos una parte del jardín, no hace falta empezar desde cero: basta con volver a recorrer ese tramo y conservar intacto el resto del mapa.

Es posible definir áreas prohibidas alrededor de piscinas, zonas de juego, macizos de flores, raíces delicadas o cualquier lugar donde no queramos que entre el robot. Aunque la detección de obstáculos funciona bien, es preferible dibujar una zona de exclusión permanente alrededor de elementos que no deberían quedar a la suerte de un sistema automático.

El robot puede gestionar hasta 20 zonas de corte independientes y crear rutas de paso entre ellas. Para cada zona podemos ajustar la altura, el patrón, el ángulo de las pasadas, el solapamiento y la programación. Esto resulta especialmente útil si tenemos césped delantero y trasero, islas separadas o variedades de hierba con necesidades distintas.

Otra función interesante es la copia de seguridad en la nube de hasta 10 mapas. De esta forma, se puede utilizar el mismo robot en varias propiedades o recuperar una configuración anterior sin tener que recorrer de nuevo todo el perímetro.

En mis pruebas, el LiDAR ha marcado una diferencia clara bajo mi magnolio grande, una zona donde los robots que dependen de satélites suelen tener más dificultades. El LUBA ha mantenido sus líneas y los límites virtuales sin necesitar una visión directa del cielo, tanto de día como cuando la luz empezaba a caer.

Experiencia de corte, navegación y obstáculos

La pantalla principal de la aplicación Mammotion muestra el mapa, la posición del robot, el porcentaje de batería y el progreso de la tarea. Desde allí se puede iniciar el corte de todo el jardín, seleccionar una zona concreta, pausar el trabajo o enviar el robot de vuelta a la estación.

El LUBA mini 2 AWD 1500 no se mueve al azar. Sigue líneas paralelas y ordenadas, alternando la dirección de las pasadas cuando se configura para ello. Esta forma de trabajar reduce repeticiones innecesarias, deja un aspecto más uniforme y permite saber de un vistazo qué parte del jardín ya está terminada.

La planificación inteligente de rutas permite ajustar la separación entre líneas y el grado de solapamiento. Un solapamiento mayor tarda más, pero disminuye la posibilidad de dejar pequeñas tiras sin cortar; con un jardín sencillo se puede priorizar la eficiencia y ampliar ligeramente la separación.

También se puede cambiar el ángulo del patrón. Es recomendable alternarlo cada pocos cortes para evitar que las ruedas pasen siempre por las mismas líneas y para conseguir que el césped crezca de forma más homogénea.

En mi jardín, de alrededor de 100 m² y unos 85 m² efectivos después de excluir ciertos elementos como árboles y macizos de flores, el robot ha completado cada sesión con mucha batería disponible y sin necesidad de volver a cargar. La duración concreta varía bastante según el solapamiento, el número de pasadas sobre los bordes y la densidad del césped, por lo que un único tiempo no resulta representativo.

La calidad del corte me ha dejado buenas sensaciones. Al trabajar con frecuencia, las cuchillas se limitan a retirar unos pocos milímetros y el acabado queda limpio. Como ocurre con cualquier robot de mulching, no es la mejor herramienta para enfrentarse de golpe a hierba muy larga o empapada.

El sistema de tracción total aporta mucha seguridad al cruzar zonas irregulares. Las ruedas omnidireccionales también ayudan a girar sin formar los surcos profundos que dejan algunos modelos más torpes.

La navegación combina dos tecnologías. El LiDAR determina distancias y formas con precisión incluso con poca luz, mientras que las cámaras aportan contexto para diferenciar una superficie transitable de una persona, una mascota, un juguete o una herramienta.

Mammotion afirma que el sistema reconoce más de 300 obstáculos fijos o móviles. En mis pruebas coloqué una zapatilla en la trayectoria. El robot redujo la velocidad y los rodeó sin atravesarla, regresando después a su línea para dejar la menor superficie posible sin cortar.

Como en cualquier sistema de visión, la detección no es una invitación a dejar cables, mangueras finas o juguetes pequeños sobre el césped. Antes de una sesión es recomendable retirar los objetos delicados, sobre todo aquellos de poca altura que puedan quedar ocultos entre la hierba.

La combinación de LiDAR y cámaras funciona igualmente por la noche. El robot no depende únicamente de una imagen bien iluminada para mantener la posición, aunque prefiero programarlo durante el día y evitar las horas de oscuridad.

Para un corte puntual fuera del mapa está disponible DropMow. Basta con colocar el robot en la zona y activar esta modalidad para que corte siguiendo rutas inteligentes sin guardar un mapa permanente ni alterar la configuración principal.

DropMow resulta útil para una pequeña parcela separada a la que el robot no puede llegar por sí mismo, para una zona de uso ocasional o para probar el resultado antes de incorporarla al mapa. Lógicamente, en este caso hay que transportar el robot y supervisar que el área sea segura.

El disco lateral de bordes funciona automáticamente cuando la tarea incluye el perímetro. En un límite de adoquines al mismo nivel, el resultado es muy bueno porque el robot puede acercar el disco al extremo. Al lado de paredes y bordillos altos queda una franja de unos centímetros, mucho menor que con robots cuyo disco está centrado bajo la carrocería.

El nivel de ruido se mantiene por debajo de 65 dB según Mammotion. En la práctica, el sonido de las cuchillas y los motores se percibe de cerca, pero no resulta molesto desde el interior de casa ni obliga a elevar la voz en el jardín.

Si comienza a llover, el sensor de lluvia puede interrumpir la tarea y ordenar el regreso a la base. Aunque la certificación IPX6 protege el robot, cortar hierba mojada empeora el resultado, favorece que se adhiera suciedad a la parte inferior y puede dejar marcas en un terreno blando.

Aplicación, batería y funciones inteligentes

La aplicación Mammotion concentra prácticamente toda la configuración. Permite modificar mapas, gestionar zonas, crear áreas prohibidas, elegir la altura de corte, cambiar el patrón, programar trabajos y consultar el avance en tiempo real.

Las programaciones pueden aplicarse al jardín completo o a zonas concretas. Esto permite, por ejemplo, cortar con mayor frecuencia el área que recibe más riego y espaciar el mantenimiento de una zona de crecimiento lento.

También podemos enviar órdenes desde fuera de casa gracias a la conectividad remota. El LUBA mini 2 AWD 1500 integra un módulo 4G con tres años de datos incluidos, además de WiFi y Bluetooth para la configuración y el uso local.

Desde la app se puede iniciar, pausar o cancelar una tarea y consultar el estado del robot. La conectividad celular es especialmente útil en jardines grandes, fincas o zonas donde el WiFi doméstico no llega con suficiente intensidad.

Las cámaras permiten acceder a una vista en directo del jardín para comprobar qué está ocurriendo alrededor del robot. La función sirve como supervisión remota y no debe confundirse con un sistema profesional de videovigilancia, pero resulta práctica para verificar que el cortacésped sigue trabajando con normalidad.

Vista en directo

La aplicación ofrece también funciones de diseño sobre el césped, conocidas como Lawn Printing. El robot modifica sus trayectorias y alturas para crear patrones visuales. No es una función imprescindible, pero muestra el grado de control que ofrece el sistema de navegación.

El LUBA mini 2 AWD 1500 equipa una batería de 6,1 Ah. Mammotion anuncia hasta 500 m² por carga en la ficha del producto, aunque la superficie real depende de la pendiente, el estado de la hierba, los giros, la velocidad y el solapamiento elegido.

La autonomía de corte ronda los 150 minutos y una carga completa requiere aproximadamente otros 150 minutos. Si la batería baja antes de terminar, el robot vuelve a la base y continúa desde el punto en el que lo dejó.

La recarga adaptativa evita esperar innecesariamente a que la batería alcance el 100%. El robot calcula la superficie pendiente y carga solamente la energía que necesita para completar la tarea, reduciendo tanto el tiempo de espera como las cargas completas innecesarias.

El sistema de gestión de la batería incluye control de carga para prolongar su vida útil y la posibilidad de aprovechar horas valle. En climas fríos, puede precalentar la batería hasta una temperatura adecuada antes de comenzar a trabajar, una función poco habitual en esta categoría.

La detección de lluvia, el regreso automático, la reanudación de tareas y las notificaciones reducen bastante la necesidad de estar pendiente. Tras las primeras sesiones, mi interacción habitual se ha limitado a revisar el mapa, comprobar las cuchillas y limpiar periódicamente la hierba acumulada.

La conectividad 4G aporta además una capa útil frente a robos, ya que permite consultar el estado y la ubicación mientras el robot mantenga alimentación y cobertura. Aun así, si el jardín es accesible desde la calle, conviene complementar las funciones digitales con una ubicación discreta de la base y medidas físicas razonables.

En cuanto al mantenimiento, las cuchillas pivotantes deben sustituirse cuando pierden filo, se deforman o ya no dejan un corte limpio. El robot incluye un juego de repuesto, algo que se agradece para no tener que comprar recambios inmediatamente.

Precio y características técnicas

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 tiene un precio habitual de 1.899 €, aunque en el momento de publicar este análisis se encontraba rebajado a 🛒 1.599 €. Mammotion ofrece tres años de garantía y tres años de datos 4G incluidos con el módulo integrado.

No es un robot barato, pero su precio queda bastante por debajo del de algunos modelos de gran superficie con tracción total. La propuesta está pensada para quien necesita capacidad todoterreno y navegación avanzada, pero no quiere pagar por una máquina dimensionada para 3.000 o 5.000 m².

Especificación Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 Superficie recomendada Hasta 1.500 m² Navegación LiDAR panorámico de 360° + visión IA de doble cámara Alcance y densidad del LiDAR Hasta unos 60-61 m y 200.000 puntos por segundo Cable perimetral / antena RTK No / No Precisión de posicionamiento Nivel centimétrico, según Mammotion Detección de obstáculos Más de 300 tipos de obstáculos estáticos o móviles Tracción AWD, a las cuatro ruedas Pendiente máxima 80% / 38,6° Anchura mínima de paso 68 cm Anchura de corte principal Aproximadamente 20 cm Altura de corte Aproximadamente 20-60 mm Corte de bordes Disco lateral fijo de 12 cm; corte a unos 5-5,5 cm de paredes Zonas de corte Hasta 20 zonas independientes Mapas en la nube Hasta 10 mapas Batería 6,1 Ah con gestión inteligente Superficie por carga Hasta 500 m² Autonomía y carga 150 minutos de corte y 150 minutos de carga Gestión de batería Recarga adaptativa, control de carga, horas valle y precalentamiento Conectividad Bluetooth, WiFi y 4G con tres años de datos incluidos Monitorización Vista en directo del jardín y control remoto desde la app Ruido Menos de 65 dB Resistencia al agua IPX6 Otras funciones DropMow, Lawn Printing, detección de lluvia y reanudación automática

En la práctica, el LUBA mini 2 AWD 1500 tiene sentido para jardines medianos que sean más complejos de lo que su superficie sugiere. Un terreno de 600 m² con una pendiente pronunciada, árboles, zonas separadas y pasillos estrechos puede exigir más al robot que una pradera abierta de 1.500 m².

La alternativa LUBA mini 2 AWD 1000 está orientada a una superficie menor, mientras que los LUBA 3 AWD aumentan la anchura de corte, la batería y el número de zonas para propiedades más grandes. El modelo de este análisis ocupa un punto intermedio interesante entre tamaño, capacidad y precio.

El garaje se vende por separado. No es imprescindible gracias a la protección IPX6, pero lo considero recomendable si la base va a permanecer bajo sol intenso o expuesta a resina, hojas y suciedad procedente de árboles.

Mi opinión sobre Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 me ha parecido uno de los robots cortacésped más completos para jardines medianos y difíciles. No destaca únicamente por cortar de forma ordenada, sino por combinar navegación sin cable ni antena, tracción total y un disco específico para los bordes en un cuerpo más manejable que el de los grandes LUBA.

La instalación ha sido más sencilla de lo que suele ser habitual en un robot de posicionamiento preciso. No he tenido que abrir zanjas para un cable perimetral ni buscar una ubicación para una antena RTK; colocar la base, actualizar el firmware e iniciar el mapeo automático desde la app ha sido suficiente para empezar.

El sistema LiDAR ha funcionado de forma muy fiable. El robot mantiene la trayectoria junto a muros, debajo de árboles y con poca luz sin las dudas que pueden mostrar los equipos dependientes exclusivamente de una señal por satélite.

La tracción AWD también se agradece. En superficies planas puede parecer una prestación excesiva, pero en cuanto aparecen pendientes, pequeños desniveles o hierba algo húmeda, las cuatro ruedas aportan una estabilidad que los modelos de tracción simple no siempre consiguen.

La calidad de corte es buena, especialmente cuando se programa con frecuencia. La anchura de corte de unos 20 cm no es enorme, pero el robot compensa esa limitación con recorridos metódicos, una autonomía suficiente y la posibilidad de regresar a cargar y continuar automáticamente.

El disco lateral de 12 cm no elimina por completo la recortadora, pero sí reduce claramente el trabajo de los bordes. En límites al mismo nivel puede dejar un acabado excelente; junto a una pared vertical todavía queda una pequeña franja, algo que sucede en prácticamente todos los robots cortacésped.

La detección de obstáculos ha respondido bien con objetos cotidianos. Ha evitado una zapatilla y mis sensores de humedad sin tocarlos, pero sigo retirando mangueras, cables y piezas pequeñas antes del corte. Ningún sistema de reconocimiento es infalible, especialmente si la hierba oculta parte del objeto.

La app ofrece muchas posibilidades, quizá incluso demasiadas para un usuario que solo quiera pulsar «Iniciar». Me han resultado especialmente útiles las configuraciones por zona, el remapeo parcial, las rutas entre áreas, la recarga adaptativa y la posibilidad de activar las cámaras a distancia para ver qué está haciendo el robot.

También valoro la conectividad 4G durante tres años, la gestión inteligente de la batería y DropMow. Esta última función resuelve de forma elegante el corte ocasional de una zona que no forma parte del mapa habitual.

Este robot no es el modelo ideal para una finca completamente plana y diminuta. En ese escenario, un robot más sencillo y económico cumplirá su cometido. Aquí se paga por la capacidad todoterreno, el LiDAR panorámico, las cámaras y una gestión avanzada de mapas y zonas.

En conjunto, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (🛒 1.599 €) me parece una compra muy recomendable para un jardín de hasta 1.500 m² con pendientes, árboles, pasos estrechos o varias áreas de césped. Después de la configuración inicial, puede mantener el jardín de manera autónoma con una intervención mínima y ofrece una de las soluciones de navegación más versátiles que he probado en esta categoría.

Preguntas frecuentes sobre el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500

¿El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 necesita cable perimetral?

No. Los límites se guardan de forma virtual en el mapa y el robot se orienta mediante LiDAR de 360 grados y visión con inteligencia artificial. No es necesario enterrar ningún cable alrededor del jardín.

¿Necesita instalar una antena RTK el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

No. Esta es una de sus grandes ventajas frente a otros modelos. El LUBA mini 2 AWD 1500 utiliza el entorno detectado por su LiDAR panorámico y las dos cámaras, por lo que no depende de una antena GNSS con visión despejada del cielo.

¿Qué superficie puede cortar el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Está diseñado para jardines de hasta 1.500 m². Su batería de 6,1 Ah puede cubrir hasta unos 500 m² por carga en condiciones favorables, y el robot vuelve a la estación y continúa automáticamente si la tarea necesita más de un ciclo.

¿Cómo se crea el mapa del jardín el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

El mapa puede crearse desde la aplicación Mammotion guiando el robot alrededor del perímetro, y también dispone de herramientas de mapeo automático. Después se pueden ajustar límites, corregir solamente un tramo, añadir zonas prohibidas y establecer rutas entre distintas áreas.

¿Funciona debajo de árboles o cerca de paredes el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Sí. Como no depende de la recepción GPS, mantiene la navegación bajo árboles, en esquinas y junto a edificios. El LiDAR escanea el entorno en 360 grados y las cámaras aportan información adicional para interpretar obstáculos y superficies.

¿Puede trabajar de noche el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Sí. El LiDAR no necesita luz ambiental para medir distancias, por lo que el robot puede mantener el mapa y la trayectoria de noche. Aun así, recomiendo evitar las horas de mayor actividad de la fauna silvestre.

¿Cuántas zonas de césped admite el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Puede gestionar hasta 20 zonas separadas y crear rutas entre ellas. Cada zona puede tener su propia altura, programación, dirección de corte y otros parámetros.

¿Qué es DropMow?

Es un modo de corte puntual para una zona no incluida en el mapa. Se coloca el robot en el área, se inicia DropMow y el cortacésped trabaja siguiendo rutas ordenadas sin guardar un mapa nuevo ni modificar la configuración principal.

¿Qué tal corta los bordes el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Dispone de un disco lateral fijo de 12 cm que puede acercarse hasta unos 5 o 5,5 cm de una pared. El resultado es especialmente bueno cuando el límite está al mismo nivel que el césped, aunque junto a obstáculos verticales puede seguir siendo necesario un repaso ocasional.

¿Cuál es la altura de corte del Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

La versión europea estándar permite ajustar electrónicamente la altura dentro de un intervalo aproximado de 20 a 60 mm. El ajuste se realiza desde la aplicación y puede personalizarse para cada zona.

¿Es capaz de subir pendientes el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Sí. Su sistema AWD permite afrontar pendientes de hasta el 80%, equivalentes a 38,6 grados, según Mammotion. La tracción total también mejora el comportamiento en terreno irregular y superficies con menos adherencia.

¿Detecta juguetes, animales y otros obstáculos el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

El LiDAR y las dos cámaras con IA pueden reconocer más de 300 clases de obstáculos fijos o móviles. En mis pruebas evitó una zapatilla y un sensor de humedad, aunque siempre es recomendable retirar objetos pequeños, cables y mangueras.

¿Qué autonomía ofrece el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Mammotion indica alrededor de 150 minutos de corte y hasta 500 m² por carga. La cifra real cambia con el terreno, la altura de la hierba, el solapamiento, la pendiente y el número de maniobras.

¿Qué ventajas aporta la recarga adaptativa del Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

El robot calcula cuánto césped queda pendiente y carga únicamente la energía necesaria para terminar. Así evita esperar siempre a una carga completa y reduce ciclos innecesarios al 100%.

¿Incluye el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 conectividad 4G?

Sí. Integra un módulo 4G con tres años de datos incluidos, además de WiFi y Bluetooth. Esto permite consultar el estado y enviar órdenes incluso cuando el robot está fuera del alcance de la red inalámbrica doméstica.

¿Se puede ver el jardín desde la aplicación Mammotion?

Sí. Las cámaras permiten acceder a una vista en directo para supervisar el entorno del robot. Es una función de comprobación remota, no un sustituto completo de un sistema de videovigilancia.

¿Se puede utilizar Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 cuando llueve?

El robot cuenta con protección IPX6 y detección de lluvia. Puede permanecer en el exterior, pero lo más recomendable es interrumpir el corte cuando llueve para evitar acumulaciones de hierba, pérdida de calidad y marcas sobre terreno reblandecido.

¿Merece la pena comprar el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500?

Merece especialmente la pena si el jardín tiene pendientes, árboles, varias zonas o pasos estrechos y buscas un robot sin cable ni antena RTK. Para una parcela pequeña, plana y muy sencilla existen opciones más baratas, pero pocas ofrecen esta combinación de tracción AWD, LiDAR, doble cámara y corte lateral de bordes.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet