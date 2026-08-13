El Google Pixel 11 llega a MediaMarkt con hasta 400 € adicionales de descuento

La nueva familia Google Pixel 11 ya está protagonizando una de las campañas de lanzamiento más agresivas de MediaMarkt. El retailer ha activado promociones especiales para los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, con descuentos adicionales por entregar un smartphone antiguo y rebajas del 50 % en determinados accesorios originales.

La campaña estará disponible hasta el 20 de agosto y combina dos incentivos distintos: por un lado, un importe adicional sobre la tasación habitual del dispositivo entregado mediante Trade-In; por otro, una promoción específica para comprar fundas y cargadores oficiales a mitad de precio.

Hasta 400 € adicionales al entregar tu antiguo smartphone

La promoción más interesante gira alrededor del programa Trade-In de MediaMarkt. Quienes entreguen su antiguo teléfono al comprar uno de los nuevos Pixel podrán obtener un descuento adicional de hasta 400 €, además del valor de tasación normal que corresponda al dispositivo usado.

Esto significa que el ahorro final no depende únicamente de la antigüedad o el estado del móvil que se entregue. Al importe que MediaMarkt asigne al terminal usado se suma una bonificación fija adicional que varía según el modelo Pixel 11 elegido.

En el caso del Google Pixel 11, la promoción añade 200 € adicionales. Para el Pixel 11 Pro, el incentivo sube hasta 300 €, mientras que el Pixel 11 Pro XL recibe la bonificación más elevada, con 400 € extra sobre el valor de tasación.

La estrategia resulta especialmente interesante para quienes ya tenían pensado renovar un smartphone de gama alta. Si el dispositivo entregado conserva un buen valor residual, la suma de la tasación y la bonificación puede reducir de forma importante el coste efectivo de entrada a la nueva generación Pixel.

Códigos específicos para cada Pixel 11

MediaMarkt ha asociado un código promocional diferente a cada modelo de la nueva familia. En el caso del Google Pixel 11, el descuento adicional es de 200 € y se aplica utilizando el código TradeIn100P11 dentro de la promoción correspondiente.

Para el Google Pixel 11 Pro, la bonificación aumenta hasta 300 € adicionales. En este caso, el código indicado por MediaMarkt es TradeIn300P11Pro.

El modelo más ambicioso de la gama, el Google Pixel 11 Pro XL, recibe la promoción más generosa. Quienes opten por esta versión pueden conseguir 400 € adicionales sobre el valor de tasación utilizando el código TradeIn400P11X.

Conviene tener en cuenta que estas cantidades son bonificaciones adicionales, no la valoración completa del smartphone entregado. El importe final dependerá del modelo antiguo, su estado y la tasación que realice MediaMarkt, a la que después se suma el incentivo correspondiente.

Tres modelos forman la promoción de lanzamiento

La campaña incluye los tres principales integrantes de la nueva generación: Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro y Google Pixel 11 Pro XL. Cada uno se sitúa en un escalón distinto en tamaño, memoria y posicionamiento dentro de la gama.

El Google Pixel 11 aparece en la promoción con una configuración de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, pantalla OLED de 6,3″, procesador Google Tensor G6 y una batería de 4.985 mAh.

Por encima se encuentra el Google Pixel 11 Pro, también con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, acompañado de una pantalla OLED de 6,34″, el mismo chip Tensor G6 y una batería de 4.850 mAh.

Finalmente, el Pixel 11 Pro XL eleva el tamaño hasta las 6,8″, incorpora 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mantiene el Tensor G6 y apuesta por una batería de 5.115 mAh. La campaña de MediaMarkt permite acceder a los tres modelos desde una landing específica dedicada al lanzamiento.

Los accesorios originales también tienen un 50 % de descuento

Además del incentivo por Trade-In, MediaMarkt ha añadido una segunda promoción enfocada a los accesorios. Durante el periodo de lanzamiento, determinadas fundas oficiales para la familia Pixel 11 tienen un descuento del 50 %.

La misma rebaja se aplica también a una selección de cargadores originales de Google, lo que puede resultar interesante para quienes necesiten completar el conjunto desde el primer día.

Este tipo de promoción cobra especial sentido teniendo en cuenta que cada vez más fabricantes prescinden del cargador en la caja. Comprar un cargador oficial a mitad de precio puede reducir considerablemente el coste adicional que supone equipar correctamente el teléfono.

Las fundas también suelen ser uno de los primeros accesorios que se compran junto a un smartphone nuevo. Poder adquirir una original con un 50 % de descuento durante el lanzamiento mejora bastante el valor global de la promoción, especialmente si ya se aprovecha también el Trade-In.

La oferta estará disponible hasta el 20 de agosto

Todas estas promociones tienen una duración limitada. MediaMarkt indica que las ofertas de lanzamiento estarán disponibles hasta el 20 de agosto, por lo que quienes estén interesados tienen una ventana relativamente corta para aprovecharlas.

Esto afecta tanto a las bonificaciones adicionales por Trade-In como a las promociones aplicadas sobre accesorios oficiales. Pasada esa fecha, las condiciones podrían cambiar o desaparecer por completo.

También conviene revisar bien los términos de la campaña antes de completar la compra, especialmente en lo relativo al funcionamiento del Trade-In, el estado del dispositivo entregado y la compatibilidad de los códigos promocionales.

En cualquier caso, la combinación de tasación, bonificación extra y accesorios al 50 % convierte esta campaña en una de las formas más interesantes de hacerse con un Pixel 11 durante sus primeros días de comercialización.

El Pixel 11 Pro XL es el modelo que más se beneficia del Trade-In

Entre los tres dispositivos, el Pixel 11 Pro XL es claramente el que recibe la mayor ventaja promocional. Los 400 € adicionales de Trade-In pueden tener un impacto muy notable en el coste final si se combina con un teléfono antiguo que todavía conserve una valoración elevada.

El Pixel 11 Pro se sitúa en un punto intermedio con 300 € extra, mientras que el Pixel 11 convencional recibe 200 €. Esta estructura parece diseñada para incentivar especialmente el salto hacia las versiones más caras de la familia.

Para alguien que ya estuviera considerando el modelo XL, la diferencia frente a una compra sin promoción puede ser significativa. En cambio, quienes busquen simplemente acceder a la nueva generación con el menor desembolso posible podrían encontrar más atractivo el Pixel 11 estándar.

En todos los casos, la clave está en hacer números con la tasación real del dispositivo antiguo. El valor promocional es adicional y puede hacer que un smartphone usado que normalmente no compensaría demasiado entregar resulte mucho más interesante dentro de esta campaña.

Una campaña diseñada para acelerar la renovación a la nueva generación

Este tipo de promociones se han convertido en una herramienta habitual durante los lanzamientos de smartphones premium. En lugar de limitarse a aplicar un descuento directo, los retailers intentan reducir la barrera de entrada mediante programas de recompra y accesorios rebajados.

Para el comprador, la ventaja es clara si ya tenía pensado desprenderse de su antiguo móvil. La operación resulta más sencilla y el incentivo adicional puede elevar considerablemente el valor efectivo de la entrega.

Por otro lado, el 50 % de descuento en accesorios ayuda a evitar que el precio final se dispare después de añadir una funda o un cargador. Son pequeños extras que, sumados, pueden marcar una diferencia relevante en una compra de gama alta.

MediaMarkt concentra todas estas promociones dentro de su campaña de lanzamiento del Pixel 11, por lo que quienes estén valorando cualquiera de los tres modelos tienen hasta el 20 de agosto para decidir si les compensa aprovechar estas condiciones especiales.