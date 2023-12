¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Moto g54 5G.

A principios de septiembre, Motorola anuncio su nuevo smartphone de gama media del año, Moto g54 5G, que, en palabras de la compañía, destaca especialmente por su cámara de gran calidad

El Moto g54 5G llega con una pantalla LCD IPS de 6.5″ con resolución 1080p, procesador Mediatek Dimensity 7020, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento ampliable mediante micro-SD, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.8, OIS) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga a 15W.

El Moto g54 5G está oficialmente a la venta por 229 € (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt). He tenido oportunidad de probar el Moto g54 5G durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño

El frontal del Moto g54 5G está dominado por una gran pantalla de 6.5″ rodeada por unos marcos que, sin ser demasiado gruesos, tampoco pasan desapercibidos. Mientras que los marcos laterales son bastante delgados, el marco superior es algo más grueso, y todavía lo es más el marco inferior (la «barbilla»).

En todo caso, los marcos son los esperables para un teléfono de este rango de precios. Según GSMArena, ofrece un ratio de pantalla-a-cuerpo del 86%.

La pantalla es completamente plana, a diferencia de algunos smartphones que presentan una pantalla curvada a los lados para ocultar los marcos laterales.

Motorola ha optado por una cámara frontal perforada en el centro de la zona superior, con un tamaño bastante estándar. Otros smartphones sitúan la cámara perforada en la esquina superior izquierda y, en mi opinión, ahí pasa más desapercibida, tanto en el uso diario como al ver vídeos o jugar en horizontal. En todo caso, hay quien prefiere la simetría de tenerla en el centro.

Moto g54 5G no utiliza ningún cristal reforzado tipo Gorilla Glass, por lo que la pantalla está más expuesta a que sufra daños por golpes y arañazos.

El chasis del teléfono está hecho de plástico, por lo que no resiste tan bien los golpes como los teléfonos con chasis metálico. Ahora bien, visualmente, su aspecto recuerda el aluminio, por lo que se ve atractivo.

La parte trasera también está hecha de plástico, aunque, de nuevo, parece imitar el cristal. Sin embargo ,al ser plástico, se nota caliente al tacto y no resulta tan agradable como el cristal que encontramos en otros smartphones. Al menos, al presionar con los dedos, la cubierta trasera no se hunde, como ocurre con algunos dispositivos de mala calidad.

El teléfono está disponible en colores gris, azul oscuro, verde claro y azul claro. En todos los casos se trata de tonos mate que hacen que las huellas dactilares no queden demasiado marcadas en la cubierta trasera, aunque si que es fácil que se ensucie.

La parte trasera cuenta con un módulo rectangular que alberga las dos cámaras y el flash. Este módulo está situado en la zona superior y apenas sobresale de la superficie del teléfono, por lo que el teléfono no baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado en una mesa.

La cubierta trasera incluye el logotipo de Moto en el centro, con un tamaño y aspecto bastante discreto.

Con un grosor de 8 mm. y un peso de 177 gramos, Moto g54 5G no es un teléfono demasiado grueso ni pesado, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño de su pantalla.

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los elementos que incorpora.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado para subir/bajar el volumen dividido en dos.

El lateral izquierdo incluye la ranura para la tarjeta nanoSIM y microSD.

La parte superior del teléfono está libre de cualquier elemento, salvo las inscripciones Dolby Atmos y del modelo de teléfono (que podían habérselas ahorrado).

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz inferior y el conector de 3.5 mm para auriculares.

Moto afirma que el teléfono cuenta con un diseño repelente de agua que crea una barrera para proteger el dispositivo frente a exposiciones moderadas al agua, como derrames accidentales, salpicaduras o gotas de lluvia.

Ahora bien, no está diseñado para sumergirse en el agua, ni para exponerse a agua presurizada u otros líquidos.

Pantalla

Moto g54 5G cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,5″ con resolución FullHD+ (2.400 × 1.080 píxeles) y un ratio de aspecto alargado (20:9), lo que se traduce en una densidad de píxeles de 405 ppp.



Las pantallas LCD cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Por este motivo, a pesar de que la densidad de píxeles no sea tan elevada como otros smartphones con resolución QuadHD, no es fácil distinguir los píxeles individuales a simple vista. De hecho, tienes que acercarte mucho a la pantalla (y tener buena vista) para notar el efecto dientes de sierra en las líneas oblicuas.

Los paneles LCD no son tan avanzados como los AMOLED, que ofrecen negros puros, mayor amplia cromática y menor consumo de energía, por lo que en este aspecto me quedo con ganas de más.

Moto ha incorporado la posibilidad de elegir una tasa de refresco de 60 Hz, 120 Hz o Automático. La mayor tasa se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al movernos por la interfaz o hacer scroll en aplicaciones como Chrome, X, Instagram o la galería de fotos.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que solo puede conmutar entre valores fijos de 60, 90 y 120 Hz. Esto significa que el modo Automático no se ajusta tan bien al contenido como otros smartphones con paneles LTPO, que, por ejemplo, pueden establecer el refresco a 24, 30 o 48 Hz al ver un vídeo, o reducir la tasa a 1 o 10 Hz al ver contenido estático para ahorrar energía.

En mis pruebas, en el modo Automático, no he visto valores superiores a 90 Hz en la tasa de refresco, ni siquiera al ejecutar juegos como Real Racing 3 o aplicaciones intensivas en scroll como X.

Lamentablemente, no cuenta con soporte HDR, por lo que no podrás disfrutar de este tipo de contenidos en servicios de streaming compatibles.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Motorola ofrece dos modos de color: Natural y Saturado (este último es el activo por defecto). Ambos apuntan al gamut sRGB (nada de cubrir el gamut DCI P3 como otros smartphones con paneles más avanzados), y ambos modos ofrecen un control para ajustar la temperatura de color.

En el modo Saturado, la pantalla ofrece una fidelidad de color mejorable, con un error medio de ΔE = 4 y un error máximo ΔE = 7.8 frente al espacio de color sRGB. Se trata de valores bastante altos, que reflejan colores poco reales. Esto es así porque, como el propio nombre indica, este modo presenta los colores más saturados que la realidad, por lo que está pensado para quienes prefieren colores vivos, aunque no sean muy reales.

En este modo, el teléfono cubre el 100 % del espacio de color sRGB y un 87% del espacio de color DCI P3.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.538ºK, por encima del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla presenta un fuerte tinte azulado.

Este tono azulado es algo que posiblemente Motorola ha hecho a propósito ya que los usuarios suelen preferir una pantalla azulada frente a una anaranjada, ya que eso último se asocia con algo antiguo. En todo caso, Motorola ofrece un ajuste para modificar la temperatura de color de la pantalla y por tanto puedes regularla a tu gusto.

Resultados en el modo de color Saturado

En el modo de color natural, que es el que ofrece colores más realistas, Moto g54 5G ofrece una fidelidad de color correcta, algo mejor que el modo Saturado, ya que el error medio resulta ser ΔE = 1.6 dE con un error máximo ΔE = 3.8 dE frente al espacio sRGB.

La gama cromática de la pantalla cubre el 100% del espacio de color sRGB y un 74% del más amplio DCI-P3. En cuanto a la temperatura de color, nos encontramos con 6.600ºK, que está bastante cerca del valor de referencia, lo que significa que la pantalla no presenta ningún tinte de color.cierto marcado tinte anaranjado.

Resultados en el modo de color Natural

Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de los 419 nits en el modo de brillo manual, pero aumenta temporalmente hasta 509 nits cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como la del sol, ya que se activa el modo HBM (High Brightness Mode).

No es un gran aumento, pero está en línea con lo que vemos en otros teléfonos en este rango de precios y es suficientemente alto para que no tengas grandes problemas para usarlo en exteriores.

El color negro presento en brillo de 0,25 nits, por lo que, en condiciones habituales, el contraste está en torno a 1.700:1.

Los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo, aunque el brillo se reduce cuando giras la pantalla y no la observas justo de frente.

Moto ofrece otra funcionalidad llamada Pantalla atenta, que hace que la pantalla no se atenúe ni entre en modo suspensión mientras la estás mirando.

También está presente la funcionalidad Luz nocturna, que da un tono ámbar a la pantalla. Esto no solo permite ver o leer mejor en lugares con luz tenue, sino que también puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Es posible programar este modo, así que como la intensidad del efecto.

Dado que no cuenta con una pantalla AMOLED, Moto no ha incorporado la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que encontramos en algunos teléfonos. En su lugar, Moto permite activar la pantalla de bloqueo para mostrar cierta información al dar un golpecito en el teléfono o dar un toque sobre la pantalla.

Para esta pantalla de bloqueo, Moto permite seleccionar un estilo de reloj, mostrar un acceso a la cartera, mostrar controles de dispositivos, mostrar un texto personalizado, etc.



Hardware y rendimiento

Moto g54 5G posee un procesador de gama básica Mediatek Dimensity 7020, que fue anunciado a principios de 2023.

👉 Así es el Mediatek Dimensity 7020

El MediaTek Dimensity 7020 es un chip ARM de gama media que puede utilizarse tanto en smartphones como en tabletas (principalmente Android). Técnicamente, las especificaciones son idénticas a las del antiguo MediaTek Dimensity 930 (aparentemente es un cambio de marca).

El SoC integra dos núcleos ARM Cortex A78 de hasta 2,2 GHz para tareas exigentes y seis núcleos ARM Cortex A55 de bajo consumo con velocidades de reloj de hasta 2 GHz. El chip lleva integrado un módem 5G sub-6 GHz con soporte dual SIM, que puede alcanzar una velocidad máxima de descarga de hasta 2,77 Gbps. Es compatible con Wi-Fi 5 (802.11ac) y Bluetooth 5.2.

El controlador de memoria puede gestionar memorias LPDDR4x o LPDDR5, así como almacenamiento masivo UFS 3.1. El SoC utiliza la IMG BXM-8-256 como chip gráfico integrado, que admite pantallas con 120 Hz y HDR10+ a una resolución máxima de 2.520 x 1.080 píxeles.

MediaTek presentó el MediaTek Dimensity 930 en mayo de 2022 y el Dimensity 7020 en el primer trimestre de 2023. Ambos se fabrican en TSMC utilizando el proceso de 6 nm.

Moto g54 5G llega con 4 o 8 GB de memoria RAM. La versión con 4 GB de RAM que he probado se cada bastante corta, ya que en muchas ocasiones me he encontrado con que, al salir y entrar a una app, esta se había cerrado — sobre todo si hablamos de juegos pesados. Esto hace que no puedas salir de un juego a contestar sin WhatsApp sin abadonar la partida.

La versión de 8 GB de RAM debería ser suficiente para mantener varias aplicaciones abiertas en memoria, por lo que es la que yo recomiendo.

Para compensar la limitada cantidad de memoria RAM, Moto ofrece una funcionalidad llamada Mejora de la RAM que convierte 1 GB de almacenamiento interno en memoria RAM, llegando así a 5 o 9 GB. No es una gran mejora, pero todo ayuda. El inconveniente es que el almacenamiento interno es bastante más lento que la memoria.

La memoria RAM que incorpora es de tipo LPDDR4x, que no es la más rápida, pero es la que solemos encontrar en smartphones de gama media.

Moto g54 5G incorpora 128 o 256 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. Aunque Moto no especifica el tipo de almacenamiento, parece ser de tipo eUFS 2.2, por lo que no es especialmente rápido.

Dado que incorpora una ranura para tarjetas eSIM y microSD, es posible ampliar el almacenamiento del teléfono en caso de que te quedes sin espacio o quieras mover contenidos fácilmente entre el teléfono y un ordenador, por ejemplo.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual puede resultar algo lento si acostumbras a mover datos entre el smartphone y un ordenador. Como referencia, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor.

He sometido a Moto g54 5G a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 454.228 puntos, una puntuación claramente por debajo de los buques insignia del momento.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 913/2.254 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados en la gama media.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.303 puntos, un valor intermedio.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados moderados en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados bastante pobres. Su pantalla de resolución Full HD+ no le ayuda a conseguir puntuaciones más altas.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Asphalt 9, 44 FPS en Call of Duty y 59 FPS en Real Racing 3. Se trata de valores buenos, pero otros smartphones más potentes superan los 60 FPS en estos juegos sin problemas. De hecho, durante las partidas, se notan algunos parones ocasionales.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU

Asphalt 9 30 100% 24-31 29% Real Racing 3

59 100% 54-59 8% Call of Duty 44 91% 14-46 11%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «media distancia» y cuadros por segundo a velocidad «muy alta»



Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante bueno, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 87%. Puedes ver la gráfica de rendimiento aquí.

En general, Moto g54 5G ha conseguido resultados modestos en los benchmarks, como era de esperar dado el hardware que incorpora.

En el día a día, el teléfono se mueve con bastante suavidad y, aunque no responde tan rápidamente a las pulsaciones como otros smartphones, no se producen parones preocupantes ni se siente especialmente lento. Dicho esto, algunas apps sí que se perciben algo perezosas. Un buen ejemplo es la app Cámara, que presenta retardo al abrirla/cerrarla y al cambiar entre los distintos modos o lentes.

Conectividad

Moto g54 5G soporta Bluetooth 5.3, WiFi 5 (en las bandas de 2.4 y 5 GHz) y con NFC para pagos móviles.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G y puede conectarse a la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6). El compartimento para SIM ofrece espacio para una sola tarjeta SIM, pero es compatible con eSIM, por lo que puedes llevar dos números a la vez con la funcionalidad Dual SIM con nanoSIM + eSIM.

Moto ofrece la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad, que cada vez está más extendida y resulta muy útil para poder realizar llamadas e incluso, en algunos casos, recibir SMS, aunque no tengas cobertura celular.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

Moto g54 5G ha alcanzado los 600 Mbps de bajada y de subida en mi router con una conexión de fibra óptica de 600 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 406 Mbps de bajada y 16 Mbps de subida con una conexión 5G de Orange.

Moto ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo y Beidou. Lamentablemente, no soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), por lo que el posicionamiento no es tan preciso.

Por último, Moto no ha incorporado emisor de infrarrojos en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos.

Biometría

Moto g54 5G incorpora un lector de huella en un lateral y, en mis pruebas, el reconocimiento de huella no ha funcionado tan bien como me gustaría. En muchas ocasiones, he tenido que repetir el gesto de apoyar el dedo encima del sensor para conseguir un reconocimiento correcto de la huella.

Aunque considero más interesante tener el lector de huella bajo la pantalla, la colocación en el botón de encendido, en un lateral, resulta también bastante cómoda.

Los principales inconvenientes que veo a esta ubicación son el desbloqueo cuando está apoyado sobre una mesa, así como los intentos no deseados de desbloqueo cuando caminas por la calle con el teléfono en la mano sin utilizarlo, que producen una vibración y obligan a meter el código de seguridad la siguiente vez.

Por suerte, si esto es un problema para ti, Moto incorpora una funcionalidad que obliga a apretar el botón para iniciar el desbloqueo.

El lector de huella está integrado en el botón de encendido



Moto también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D que funciona bastante bien con luz abundante, pero que tiene problemas en situaciones de luz escasa donde otros smartphones no tienen problemas de reconocimiento.

Batería

La batería de Moto g54 5G ofrece una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad razonable para un smartphone con este tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la tasa de refresco fija a 60 Hz y otra a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 10 horas y 41 minutos, que es un valor muy alto. En caso de que la configuremos a 120 Hz, se consigue un resultado de 9 horas y 23 minutos, alrededor de un 12 por ciento menos.

En la práctica, la autonomía de Moto g54 5G no destaca especialmente frente a otros smartphones, ni a 60 Hz ni tampoco a 120 Hz. En todo caso, no deberías tener problemas para llegar al final del día con un uso moderado.

Moto incluye una funcionalidad llamada Batería automática, que limita el consumo de las aplicaciones que no se usan frecuentemente. El teléfono aprende la forma en que usas las aplicaciones con el tiempo. Ahora bien, puede que las notificaciones de estas apps se reciban con retraso.

Otra opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que restringe la actividad en segundo plano, retrasa las notificaciones y activa el tema oscuro. Podemos programar el encendido y apagado de esta funcionalidad, así como hacer que se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 90 por ciento.

Batería

Lamentablemente, no existe una funcionalidad de Ahorro de batería extremo, que restrinja las funciones con mayor consumo de energía y mantenga solo las funciones básicas (por ejemplo, llamadas, SMS y ciertas aplicaciones).

Moto g54 5G cuenta con carga Turbo Power a 15 vatios, que es algo lenta para lo que se lleva hoy en día. Moto incluye un cargador de 20 vatios y un cable en la caja.

En mis pruebas, con el cargador de incluido, el proceso completo de carga ha llevado 1 hora y 50 minutos. En 30 minutos, se obtiene poco más del 30 por ciento de carga. Bastante lento.

Moto ha incluido carga optimizada, que estudia tus patrones de carga y predice cuánto tiempo suele estar enchufado. Tras establecer un patrón, carga la batería hasta el 80% y, después, espera para cargar el 20% restante un poco antes de lo que desenchufes. Al reducir el tiempo de carga por encima del 80%, se reduce la posibilidad de sobrecargar la batería.

Una función nueva es la protección contra sobrecarga en el menú Batería. Cortará la carga una vez que detecte que el teléfono no ha estado desenchufado durante tres días seguidos y mantendrá la batería cargada a un 80%, que es un valor mucho más saludable.

Como era de esperar, Moto no ha incluido carga inalámbrica en el Moto g54 5G, ya que esto es algo que suele estar limitado a los smartphones de gama alta.

Software

Moto g54 5G llega con la capa de personalización MyUX, que en este caso está basada en Android 13.

En el momento de realizar este análisis, mediados de mayo, la última actualización de seguridad que tiene es la de octubre de 2023.

Motorola tiene una de las políticas de actualización de software menos favorables, a menudo dejando teléfonos que tienen uno o dos años sin recibir parches de seguridad.

No sabemos cuántas actualizaciones de software recibirá el Moto g54 5G, pero los teléfonos económicos de la compañía sólo suelen recibir una actualización principal de Android y dos años de parches. No esperes mucho más, por tanto.

La capa de personalización MyUX realiza pocos cambios visuales sobre Android 13, por lo que su aspecto es muy similar al de Android puro (AOSP).

Al arrastrar la pantalla hacia abajo, aparecen cuatro ajustes rápidos: Conectividad WiFi, datos móviles, Bluetooth y No molestar.

Debajo de estos ajustes, podemos ver todas las notificaciones. Si seguimos arrastrando hacia abajo, aparecen otros cuatro ajustes rápidos (que puedes arrastrar a la izquierda para ver más ajustes rápidos) y el control de brillo.

Moto permite personalizar el diseño escogiendo colores, fuentes, formas de los iconos, cuadrícula de iconos, sonidos y el modo oscuro. Además, ofrece un conjunto de temas ya prediseñados que puedes seleccionar, así como crear tus propios temas.

También permite controlar el teléfono con gestos sencillos:

Inicio rápido: Toca dos veces la parte trasera del dispositivo para ejecutar acciones personalizadas (abrir una aplicación, cambiar a la última aplicación, volver a inicio, grabar la pantalla, hacer captura de pantalla, reproducir/pausar la música o grabar audio).

Toca dos veces la parte trasera del dispositivo para ejecutar acciones personalizadas (abrir una aplicación, cambiar a la última aplicación, volver a inicio, grabar la pantalla, hacer captura de pantalla, reproducir/pausar la música o grabar audio). Barra lateral: Arrastra la pantalla a la izquierda para mostrar una barra con aplicaciones que al ser pulsadas, se abren en una ventana flotante.

Arrastra la pantalla a la izquierda para mostrar una barra con aplicaciones que al ser pulsadas, se abren en una ventana flotante. Captura rápida: Gira dos veces la muñeca con rapidez para iniciar la cámara en cualquier momento.

Gira dos veces la muñeca con rapidez para iniciar la cámara en cualquier momento. Linterna rápida: Enciende o apaga la linterna agitando dos veces de arriba a abajo

Enciende o apaga la linterna agitando dos veces de arriba a abajo Captura de pantalla con tres dedos: Para hacer una captura de pantalla, puedes mantener pulsada cualquier parte de la pantalla con 3 dedos ligeramente separados

Para hacer una captura de pantalla, puedes mantener pulsada cualquier parte de la pantalla con 3 dedos ligeramente separados Levantar para desbloquear: Desbloquea el dispositivo levantándolo y mirando la pantalla.

Desbloquea el dispositivo levantándolo y mirando la pantalla. Poner boca abajo para No molestar: Coloca el teléfono boca abajo para activar el modo No molestar.

Coloca el teléfono boca abajo para activar el modo No molestar. Coger para silenciar: Levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.

Levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante. Deslizar para dividir la pantalla: Desliza el dedo de un lado a otro de la pantalla para ver dos aplicaciones en la pantalla dividida.

Desliza el dedo de un lado a otro de la pantalla para ver dos aplicaciones en la pantalla dividida. Mantener pulsado el botón de encendido: Abre el menú de encendido o activa el asistente digital. Es posible personalizar la duración de la pulsación

Abre el menú de encendido o activa el asistente digital. Es posible personalizar la duración de la pulsación Controles multimedia: Permite utilizar las teclas de volumen para cambiar de pista cuando la pantalla está apagada.

Si te gusta jugar en el móvil, Motorola incluye una app Juegos que recoge todos los juegos que tengas instalados. Es posible bloquear las notificaciones, las llamadas y los gestos para disfrutar de partidas sin interrupciones. También se puede deshabilitar el brillo automático y mejorar la calidad del sonido.

Durante una partida, tenemos acceso a una barra lateral con multitud de opciones: bloquear llamadas, bloquear notificaciones, modo bloqueado, captura de pantalla, grabación de pantalla, compartir, streaming de Twitch, abrir app en ventana flotante, etc.

En las últimas versiones de Android, Google ha invertido mucho en la privacidad y seguridad de Android. Moto ha incluido algunas funcionalidades adicionales en este aspecto como:

Carpeta segura: Un lugar protegido en el que almacenar aplicaciones y archivos, a salvo de miradas exclusivas mediante un método de desbloqueo.

Un lugar protegido en el que almacenar aplicaciones y archivos, a salvo de miradas exclusivas mediante un método de desbloqueo. Detección de phishing: Recibes alertas cuando visitas un sitio web potencialmente peligroso.

Recibes alertas cuando visitas un sitio web potencialmente peligroso. Bloqueo automático: Bloquea el teléfono automáticamente cuando esta´s fuera de tus lugares de confianza o si lo desconectas de dispositivos de confianza,

Bloquea el teléfono automáticamente cuando esta´s fuera de tus lugares de confianza o si lo desconectas de dispositivos de confianza, Protección de red: Muestra advertencias cuando el dispositivo se conecte a WiFi inseguras o utilice un protocolo poco seguro. También permite bloquear aplicaciones cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi abierta.

Muestra advertencias cuando el dispositivo se conecte a WiFi inseguras o utilice un protocolo poco seguro. También permite bloquear aplicaciones cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi abierta. Bloquear la red y la seguridad: Las funciones relacionadas con la seguridad y la red pueden activarse cuando el teléfono está bloqueado. De esta forma, es más fácil localizar el teléfono y proteger tus datos en caso de que lo pierdas o te lo roben.

Las funciones relacionadas con la seguridad y la red pueden activarse cuando el teléfono está bloqueado. De esta forma, es más fácil localizar el teléfono y proteger tus datos en caso de que lo pierdas o te lo roben. Reordenar el teclado del PIN: Los números del teclado de PIN se muestran en orden aleatorio cada vez que tengas que desbloquear el teléfono.

Multimedia

Moto g54 5G cuenta con altavoces estéreo, uno en la parte superior y otro en el borde lateral inferior. El altavoz de la parte superior está en integrado en el auricular para el oído, mientras que el otro está junto al conector USB-C.

El sonido de los altavoces del Moto g54 5G resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Dado que los altavoces son bastante diferentes, se percibe cierta asimetría.

Al máximo volumen, el sonido se escucha con una potencia elevada, pero con cierta distorsión, por lo que no es recomendable poner un volumen tan alto. Al menos, tienes la tranquilidad de que oirás el teléfono cuando te llamen.

Moto g54 5G es compatible con sonido surround Dolby Atmos, que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono.

Para los altavoces, es posible configurar audio inteligente, que identifica el contenido y realiza ajustes automáticos para ofrecer el mejor sonido, o elegir alguno de los modos preestablecidos: música, película, juego, podcast y personalizado. Este último muestra un ecualizador para ajustar el sonido.

Moto g54 5G incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música o jugar con auriculares, estás de suerte. Cada vez menos teléfonos incluyen este conector, así que es un punto a favor.

Una funcionalidad que me gusta es el Volumen multitarea, que permite controlar los volúmenes individuales de varias aplicaciones. También puede silenciar automáticamente las aplicaciones que siempre silencias de forma manual.

Moto no incorpora su propio reproductor de música, sino que hace uso de YT Music, la aplicación de Google que permite escuchar música en streaming o almacenada en el propio teléfono.

Tampoco encontramos una app de Galería propia, sino que Moto recurre a Google Fotos para visualizar fotografías, capturas de pantalla y vídeos.

App Fotos de Google

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, Moto g54 5G cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD.

Cámaras

Moto g54 5G llega con dos cámaras traseras con las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor de 50 MP (1,22μm con pixel binning 4-en-1) y lente con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica.

con sensor de 50 MP (1,22μm con pixel binning 4-en-1) y lente con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica. Cámara macro con sensor de 2MP y lente con apertura f/2.4.

A diferencia de otros smartphones, no posee una cámara ultra gran angular ni, por supuesto, una cámara teleobjetivo. Lo que sí que incorpora es una cámara macro, aunque personalmente creo que este tipo de cámras no aporta mucho.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor de 16 MP (1 µm) y lente con apertura f/2.4. Enfoque fijo.

La app Cámara es bastante sencilla. Para cambiar entre modos, debes arrastrar el dedo para ir pasando por los diferentes modos en modo carrusel: cámara lenta, vídeo, foto, retrato, Pro y Más. En el apartado Más encontramos color selectivo (foto y vídeo), visión nocturna, panorámica, escáner, captura dual (foto y vídeo) y cámara rápida.

Junto a los modos, encontramos accesos directos a las lentes de gran angular (1x) y macro (🌷). También hay botones para acceder a Google Lens y a filtros. En el otro lado, encontramos iconos para flash, visión nocturna, preferencia de imagen (estilo natural o mejora automática), relación de aspecto y ajustes.

Si eres un usuario avanzado, te alegrará saber que Moto incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, la distancia de enfoque, la exposición, el balance de blancos y más. Además, hay una opción para guardar las imágenes en formato RAW para su posterior edición.

Cámara gran angular (principal)

Su sensor posee una elevada resolución de 50 MP, pero el tamaño de píxel de 0,61 μm es bastante pequeño. Aunque Moto no especifica el tipo de sensor que incorpora, probablemente se trata del Omnivision OV50D con un tamaño de sensor de 1/2.88″.

Cuenta con una lente con apertura f/1.8 que, sorprendentemente, incluye estabilización óptica — algo nada habitual en este rango de precios — por lo que el rendimiento con poca luz podría verse mejorado.

Por defecto, las fotografías se toman en 12.5 MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50 MP.

En primer lugar, he querido analizar la calidad de la imagen en condiciones de luz abundante. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara principal ofrece un nivel de detalle adecuado, aunque los colores se ven a veces demasiado saturados para mi gusto.

En algunas capturas con mucho contraste entre zonas brillantes y oscuras, el HDR automático funciona bastante bien.

Fotografías tomadas bajo abundante luz con la cámara gran angular



En cuanto a fotografía con poca luz, el teléfono incorpora un modo Nocturno que permite tomar fotografías con larga exposición a pulso, sin necesidad de utilizar un trípode.

Aunque el propio teléfono identifica automáticamente situaciones de poca luz en el modo Foto y activa un modo Nocturno, el resultado es menos luminoso que si seleccionas el modo Nocturno manualmente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con el modo Foto y con el modo Nocturno seleccionado manualmente. La diferencia no es grande, por lo que, en general, podemos confiar en el modo Automático.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas por la noche, dejando que el teléfono aplique el modo Nocturno si lo considera adecuado.

La calidad de la imagen captada por la cámara gran angular es bastante buena para su rango de precios, ya que es de los pocos smartphones de su categoría que cuenta con estabilización óptica. Tenemos imágenes con buen colorido y un ruido bastante contenido.

Fotografías tomadas bajo escasa luz con la cámara gran angular

Cámara macro

La cámara macro permite tomar imágenes a cortas distancias, aunque, en mi opinión, es una cámara bastante prescindible, ya que rara vez siento la necesidad de tomar fotografías a unos pocos centímetros.

Además, tratándose de un sensor de 2MP, los resultados son bastante mejorables, como se puede apreciar en estas muestras, que parecen recortes ampliados más que fotografías tomadas con una lente macro dedicada.

Fotografías tomadas con la cámara macro

Modo Retrato

Moto g54 5G permite tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen para producir el conocido efecto bokeh.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo, suelen utilizarla para tomar retratos.

Dado que Moto g54 5G no tiene este tipo de lente, debemos recurrir a la cámara gran angular, que no es la ideal ya que distorsiona el rostro si te acercas mucho, por ejemplo para tomar un primer plano. Es por ello que los mejores retratos que puedes tomar son a cierta distancia, sin intentar planos cercanos

Un aspecto que me gusta del modo Retrato es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

El efecto de desenfoque está bien conseguido y, en general, el recorte del pelo es bueno, aunque esto depende mucho del fondo de la imagen.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con el modo Retrato.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor de 16 MP (tamaño de píxel 1,0 µm) y viene acompañada por una lente con apertura f/2.4, pero no posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies poseen una buena calidad y ofrecen una gran nitidez debido a la alta resolución del sensor en condiciones de buena luz, aunque a veces tienen algunos problemas al tomar capturas a contraluz, donde se prevé cierta falta de contraste.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal también puede tomar selfies en modo Retrato, como podemos ver en estos ejemplos, y el resultado es bastante bueno.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

Grabación de vídeo

La cámara principal puede grabar vídeo en Full HD/1080p (1920×1080) a 30 o 60 fps, pero no es capaz de grabar en formato 4K. Es posible grabar en formato H.265 (HEVC) para reducir el espacio que ocupan los vídeos, aunque puedes tener problemas para reproducir los vídeos en ciertos dispositivos.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados con la cámara gran angular. Durante el día, la grabación peca de temblorosa, mientras que, por la noche, la imagen se ve bastante borrosa por el ruido presente, empobreciendo la calidad de la imagen.

Vídeos grabados con Moto g54 5G

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El Moto g54 5G está oficialmente a la venta por 229 € (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt).

El Redmi Note 12 (190 €, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt) se sitúa en el mismo rango de precios que el Moto g54 5G. Incluye una pantalla AMOLED de 6,67″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 4 Gen 1, 6/8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f(2.4), cámara frontal (13MP, f/2.5) y batería de 5.000 mAh con carga de 33 W.

Si quieres ahorrar un poco de dinero, el Redmi 12 (169€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt) tiene una pantalla LCD de 6.8″ a 90 Hz, procesador Mediatek Helio G88, 4/6/8 GB de RAM, 1287256 GB de almacenamiento, cámara gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (8MP, f/2.1) y batería de 5.000 mAh con carga a 18W

Otra alternativa es el Samsung Galaxy A23 (223€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt), que posee una pantalla LCD de 6.6″, procesador Snapdragon 695, 4/6 GB de RAM, 64/128 GB de almacenamiento, cámara gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (5MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4) + profundidad (2MP, f/2.4), cámara frontal (8MP, f/2.2) y batería de 5.000 mAh con carga a 25W

También puedes pensar en el POCO X5 (232€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt) con pantalla AMOLED de 6,7″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 695 5G, 6/8 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámaras trasera gran angular (48MP) + ultra gran angular (8 MP) + macro (2 MP) y batería de 5.000 mAh con carga a 33W.

Conclusiones

Moto g54 5G posee una pantalla de 6,5″ rodeada por unos marcos que, sin ser muy estrechos, no echan para atrás por su grosor. La cámara frontal está situada en un orificio en el centro, por lo que puede resultar algo molesta al jugar en horizontal, pero, en general, no interfiere demasiado.

La pantalla es totalmente plana, por lo que no se producen reflejos ni pulsaciones fantasma, algo que los aficionados a los juegos agradecerán. Como es habitual en este rango de precios, no cuenta con ninguna protección tipo Gorilla Glass, por lo que está más expuesta a roturas y arañazos que otros smartphones.

El teléfono está disponible en colores gris, azul oscuro, verde claro y azul claro, siendo el color gris el que he probado. El acabado mate hace que las huellas no queden apenas marcadas en la superficie trasera, aunque su construcción enteramente de plástico (laterales y cubierta trasera) me deja con ganas de materiales más premium.

Con un grosor de 8 mm y un peso de 177 gramos, Moto g54 5G es un smartphone bastante delgado y ligero, resultando cómodo en la mano. Como es habitual en este rango de precios, Moto no ha dotado al dispositivo de certificación oficial de resistencia frente al agua, pero afirma que es resistente a salpicaduras.

El teléfono cuenta con un panel LCD de 6.5″ con resolución Full HD+, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 405 ppp. Esta resolución es más que suficiente para que los textos e imágenes se vean nítidos. No obstante, me hubiera gustado ver un panel AMOLED, que presentan un contraste más elevado, negros puros, mayor gama cromática y menor consumo de energía.

Según mis mediciones, la pantalla alcanza un brillo máximo en torno a 509 nits cuando se encuentra bajo una luz intensa como el sol. Se trata de un valor correcto, sin destacar, que no debería darte problemas para usar el smartphone al aire libre.

El gamut de color no es especialmente amplio, ya que solamente llegan a cubrir el espacio sRGB, pero quedan lejos de otros espacios de color más amplios como DCI P3. Tampoco es compatible con HDR, por lo que no podrás disfrutar de la amplia gama cromática y rango dinámico de los vídeos grabados en este formato.

De los dos modos de color que ofrece, el modo Natural ofrece la mejor fidelidad de color, pero la mayoría de la gente preferirá el modo Saturado que viene seleccionado por defecto ya que muestra colores más vivos (aunque menos realistas).

La pantalla ofrece tasa de refresco hasta 120 Hz, lo que se traduce en una mayor fluidez al hacer scroll o movernos por la interfaz.

Permite escoger una tasa automática, pero solo varía entre 60, 90 y 120 Hz, por lo que no ahorra tanta batería como otros smartphones que pueden reducir el refresco hasta 1 o 10 Hz si, por ejemplo, estás viendo una imagen estática. En mis pruebas, en el modo Automático, no he visto a la pantalla pasar de 90 Hz, pero supongo que en alguna ocasión sí que lo hará.

La ausencia de un panel AMOLED hace que el teléfono no cuente con Pantalla Siempre Activa. Lo que sí que incorpora es una función que permite encender la pantalla para ver la fecha/hora y los iconos de las apps con notificaciones pendientes al dar un golpecito en el teléfono o tocar la pantalla.

Moto ha integrado un lector óptico de huella dactilar en el botón de encendido que desbloquea el teléfono de manera rápida cuando reconoce bien, aunque, en mi experiencia, falla en algunas ocasiones. También ofrece reconocimiento facial 2D, que requiere que haya bastante luz para que funcione correctamente.

Moto g54 5G posee un procesador MediaTek Dimensity 7020, que fue lanzado a principios de 2023, por lo que es bastante reciente. Acompañando a este chip encontramos 4 u 8 GB de RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 con opción de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del smartphone ha sido modesto, pero razonable para su rango de precios. A favor del teléfono debo decir que el rendimiento apenas decae tras períodos prolongados de uso.

En el día a día, Moto g54 5G se mueve con bastante fluidez y en ningún momento he sufrido parones importantes, aunque el teléfono se nota más lento que otros dispositivos con hardware más potente (y mayor precio) a la hora de movernos por apps o hacer multitarea. Algunas apps, como la de Cámara, se notan algo lentas al cambiar entre modos y lentes, por ejemplo.

Los juegos 3D se desenvuelven sin grandes problemas y he medido tasas bastante estables de FPS en juegos 3D que van desde 30 FPS en Asphalt 9 hasta unos 60 FPS en Real Racing 3, aunque con algunos parones ocasiones.

He tenido oportunidad de probar la versión con 4 GB de RAM y, en mi opinión, esta cantidad se queda escasa. Es bastante habitual que, si estás jugando a un juego pesado con Call of Duty, este se cierre por completo si sales unos segundos para usar otra app (por ejemplo, si quieres enviar o contestar un WhatsApp).

Moto g54 5G llega con una batería de 5.000 mAh, que ofrece una autonomía correcta, tanto a la tasa de refresco de 60 Hz como si activamos la tasa de 120 Hz, pero sin destacar frente a otros smartphones. En todo caso, en general, no tendrás problemas para llegar al final del día con suficiente batería libre.

El teléfono cuenta con carga por cable de 15 vatios, así que es algo lenta. En mis pruebas, se ha cargado por completo en casi 2 horas, que es un tiempo bastante largo. Como era de esperar, no ofrece carga inalámbrica.

En el aspecto de conectividad, ofrece WiFi 5, Bluetooth 5.3 y NFC, pero no dispone de emisor de infrarrojos. Es compatible con redes 5G (en la banda Sub-6GHz) y, aunque no incluye un espacio para una segunda tarjeta SIM, admite Dual SIM mediante nanoSIM + eSIM.

Un aspecto mejorable es la velocidad e transferencia del puerto USB, que es solo USB 2.0, por lo que las transferencias por cable no son muy rápidas. Tampoco admite salida de vídeo, en caso de que quieras conectarlo a un televisor, pero sí OTG para conectar llaves USB de almacenamiento.

Moto g54 5G llega con dos cámaras traseras que permiten tomar fotografías con gran angular y macro.

La cámara principal cuenta con un sensor de 50 MP y una lente con apertura f/1.8, así como estabilización óptica — una agradable sorpresa en este rango de precios. Esta cámara combina 4 píxeles en 1 para generar imágenes de 12.5 MP con menos ruido, pero también es posible tomar capturas con super resolución de 50 MP con mayor nitidez (pero a costa de ocupar bastante más espacio).

En condiciones de buena luz, la calidad de imagen de la cámara principal es razonablemente buena para su rango de precios y, cuando la luz escasea, la presencia de estabilización óptica consigue superar las limitaciones del pequeño tamaño del sensor para producir imágenes sorprendentemente buenas.

La cámara macro no ofrece una gran calidad y, en mi opinión, es una unidad perfectamente prescindible.

Moto g54 5G permite capturar fotografías en modo Retrato y, debido a la ausencia de cámara teleobjetivo, utiliza la lente gran angular, que no es la ideal para este tipo de tomas porque deforma la cara a distancias cortas.

El recorte de la silueta es bastante bueno y, en general, los resultados son perfectamente utilizables. Un aspecto que me gusta es que podemos ajustar el grado de desenfoque a posteriori para mejorar la imagen.

En cuanto a la cámara frontal, su resolución de 8 MP no es muy elevada, pero, en general, ofrece una buena calidad de imagen. Es posible tomar selfies en modo Retrato, con un resultado bastante acertado.

La cámara trasera gran angular es capaz de grabar vídeo hasta resolución 1080p a 60fps. La cámara frontal puede grabar videos hasta 1080p a 30fps. Ninguna de las dos cámaras puede grabar vídeo 4K. En los vídeos que he grabado, la calidad de imagen ha sido buena, salvo por la noche, donde el resultado es muy pobre.

Moto g54 5G ofrece una buena experiencia sonora a través de dos altavoces (uno en el auricular del oído y otro en el borde inferior junto al conector USB-C) que producen un sonido estéreo con soporte Dolby Atmos. Además, posee conector de auriculares de 3.5 mm, que es algo que cada vez se ve menos.

Moto incorpora en este teléfono la capa de personalización MyUX, basada en Android 13. En general, Moto no tiene muy buena fama a la hora de actualizar el software de sus dispositivos, por lo que no sabemos cuántas actualizaciones principales de Android y parches de seguridad recibirá el Moto g54 5G.

MyUX incorpora funcionalidades interesantes para control del teléfono con gestos, carpeta segura, protección ante conexiones inseguras, apertura de apps en ventanas flotantes, ejecución de dos apps en pantalla dividida

Además, incorpora algunas funcionalidades para juegos que permiten disfrutar de partidas sin distracciones, grabar partidas, hacer streaming en Twitch, etc.

El Moto g54 5G está oficialmente a la venta por 229 € (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt) en la versión de 8GB/256GB más potente.

👍🏻 Lo mejor:

Pantalla con alta tasa de refresco, elevada nitidez, correcta fidelidad de color, buen brillo y luz nocturna para filtrar la luz azul.

Pantalla con alta tasa de refresco, elevada nitidez, correcta fidelidad de color, buen brillo y luz nocturna para filtrar la luz azul. Funcionalidad que muestra la hora/fecha y apps con notificaciones al dar un golpecito al teléfono.

Funcionalidad que muestra la hora/fecha y apps con notificaciones al dar un golpecito al teléfono. Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM (nanoSIM + eSIM).

Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM (nanoSIM + eSIM). Lector de huella dactilar en botón de encendido y reconocimiento facial.

Lector de huella dactilar en botón de encendido y reconocimiento facial. Capa de personalización MyUX con funcionalidades añadidas sobre Android 13

Capa de personalización MyUX con funcionalidades añadidas sobre Android 13 Altavoces que ofrecen sonido estéreo con soporte Dolby Atmos. Conector de auriculares de 3.5 mm.

Altavoces que ofrecen sonido estéreo con soporte Dolby Atmos. Conector de auriculares de 3.5 mm. Cámara trasera gran angular con buen rendimiento en condiciones de luz abundante y sorprendentemente bueno para su precio cuando la luz escasea gracias al OIS.

Cámara trasera gran angular con buen rendimiento en condiciones de luz abundante y sorprendentemente bueno para su precio cuando la luz escasea gracias al OIS. Cámara frontal con buena nitidez y modo Retrato.

Cámara frontal con buena nitidez y modo Retrato. Autonomía correcta gracias a su batería de 5.000 mAh.

Autonomía correcta gracias a su batería de 5.000 mAh. Resistencia a salpicaduras de agua.

👎🏻 Lo peor:

Construcción de plástico, de aspecto y tacto menos sofisticado que el metal / cristal de otros smartphones. Sin Gorilla Glass.

Construcción de plástico, de aspecto y tacto menos sofisticado que el metal / cristal de otros smartphones. Sin Gorilla Glass. Pantalla LCD (no AMOLED) sin soporte para HDR y sin pantalla siempre activa.

Pantalla LCD (no AMOLED) sin soporte para HDR y sin pantalla siempre activa. Rendimiento algo limitado, especialmente si escoges la variante con solo 4 GB de RAM.

Rendimiento algo limitado, especialmente si escoges la variante con solo 4 GB de RAM. Lector de huella con una tasa de reconocimiento mejorable al primer intento.

Lector de huella con una tasa de reconocimiento mejorable al primer intento. Sin cámara ultra gran angular ni teleobjetivo.

Sin cámara ultra gran angular ni teleobjetivo. Carga de la batería algo lenta (casi 2 horas)

