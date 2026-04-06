Segway Navimow H210 review en español: Análisis completo, opinión y prueba real

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¿No tienes tiempo de leer el review del Navimow H210? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Navimow H210.

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Segway Navimow lanzó a principios de año su nueva gama de productos para 2026, formada por seis líneas de productos: serie X4, serie H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro y serie Terranox.

La serie Navimow H2 está diseñada para los usuarios que buscan el máximo nivel de precisión y fiabilidad para el mantenimiento de terrenos complejos. Cuenta con el sistema EFLS LiDAR+, que combina LiDAR, posicionamiento RTK en red y cámara con visión con IA para que el robot funcione en todos los entornos, incluso bajo árboles, en pasillos estrechos y por la noche.

He tenido la oportunidad de probar el robot cortacésped Segway Navimow H210 durante un tiempo en mi jardín y, a continuación, os traigo mis impresiones

👉🏻 Índice

Preparación de Navimow H210

El Navimow H210 tiene forma de vehículo futurista en miniatura y, de hecho, mis cámaras de seguridad Netatmo instaladas en el exterior de mi vivienda lo identifican como un coche cuando se mueve para cortar el césped del jardín.

El robot cortacésped tiene unas dimensiones de 62 × 45 × 30 cm y un peso de 15,7 Kg, por lo que es más compacto que un robot cortacésped tradicional, pero más grande que otros robots cortacésped que he probado. La mayor parte de su exterior es de color gris, aunque las ruedas y otras partes del cuerpo cuentan con un llamativo color naranja.

El robot posee dos grandes ruedas dentadas en la parte trasera que le impulsan cuando recorre el jardín y otras dos ruedas más pequeñas que quedan ocultas por la carcasa y le permiten maniobrar.

Gracias a la compatibilidad con Network RTK, el Navimow H210 prescinde de la clásica antena auxiliar que requieren otros modelos que he probado, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha.

La tecnología Network RTK no solo facilita una instalación mucho más cómoda y rápida, sino que además permite mantener una localización de alta precisión. El robot es capaz de conectarse automáticamente al proveedor de señal Network RTK certificado más cercano y estable, lo que ayuda a garantizar la mejor cobertura posible y una precisión constante durante el corte.

El robot cortacésped viene acompañado por una base de carga que debe conectarse a la corriente eléctrica y que, mediante contacto, carga la batería del robot cortacésped cuando este se «aparca». Segway ha incluido un cables extensor de 10 metros para la corriente, por lo que no es necesario que tengas un enchufe pegado al lugar donde quieras colocar la base de carga.

Una vez que la base de carga está en su lugar definitivo, debes clavarla en el suelo con cuatro clavos de plástico par que no se mueva. En caso de que desees mover la base de carga, la app ofrece la posibilidad de reubicarla sin tener que mapear de nuevo el jardín.

Si deseas proteger la estación de carga con una cubierta o una «casa», debes tener cuidado de que no esté fabricada en metal ni en ningún otro material que apantalle las señales de GPS.

Base de carga

La preparación de Navimow H210 es muchísimo más sencilla que la que exigen otros robots cortacésped que utilizan un cable perimetral (por suerte, ya quedan pocos de esos) o aquellos que necesitan una antena auxiliar para el posicionamiento del robot.

Con este robot cortacésped, basta con que coloques la estación de carga en un lugar del jardín donde tengas «cerca» un enchufe y estás listo para crear tu primera mapa.

Tanto el robot cortacésped como el adaptador de corriente y la estación de carga poseen resistencia IP66 frente a chorros fuertes de agua, pero no a inmersiones. Por tanto, no hay ningún problema si se moja por la lluvia o por los aspersores de riego. De hecho, si quieres, puedes limpiar el robot cortacésped con una manguera para mayor comodidad.

Dado que no es recomendable cortar el césped mientras llueve, el robot cortacésped puede volver a la estación cuando detecta lluvia mediante el sensor integrado. A continuación, el robot cortacésped espera un tiempo antes de reanudar el trabajo.

Configuración de Navimow H210

El primer paso es instalar la app Navimow en tu smartphone (iOS | Android), crear una cuenta y conectarse al robot cortacésped mediante Bluetooth. A continuación, debes indicar la contraseña de tu red WiFi (solo es compatible con redes a 2.4 GHz) para que el robot cortacésped se conecte a Internet.

La primera vez es posible que debas instalar algunas actualizaciones de firmware. El proceso puede ser más o menos rápido en función de la velocidad de la red WiFi que tengas en el jardín.

En caso de que no tengas conectividad WiFi en tu jardín, Navimow H210 cuenta con conectividad 4G gratuita durante un año y, a partir de entonces, por 29,90€ / año. La conectividad 4G ofrece además una función antirrobo exclusiva, ya que recibes una alerta cuando el robot sale de una zona de seguridad y te permite localizarlo.

Configuración inicial

Una vez que has conectado el robot a la red WiFi / 4G y que la base de carga está colocada en su lugar, puedes proceder al mapeo del jardín siguiendo las instrucciones de la app.

Es posible configurar varias zonas en tu jardín, tanto si están conectadas a través de canales (caminos que el robot usa para desplazarse de zona a zona, pero donde no corta césped como si son zonas aisladas a las que debes mover el robot manualmente para que corte el césped. En cada zona, es posible personalizar la altura de corte (entre 20 y 70 mm) y la dirección de corte.

En el mapa, puedes definir canales, es decir, las zonas de paso que unen dos zonas de tu jardín. Mi jardín es bastante pequeño (algo menos de 100 m²) y es una única zona, por lo que no he tenido que crear más de una zona ni definir canales. En la app, puedes elegir en qué zona quieres cortar el césped.

Una función que me ha gustado mucho es el mapeo automático, ya que es el propio robot cortacésped quien recorre los bordes del jardín y establece los límites. Hasta ahora, todos los robots que había probado requerían recorrer el borde del jardín utilizando el smartphone como si fuera un control remoto, pero en el caso del Navimow H210 no es necesario.

El mapeo automático funciona bien para jardines con un perímetro claro y bien definido y pocos obstáculos, pero debes evitarlo en jardines con un perímetro poco claro o en zonas cercanas a piscinas, desniveles u otras áreas de riesgo.

En mi caso, he utilizado el mapeo automático y ha sido capaz de establecer el mapa sin problemas, aunque posteriormente lo he editado en el propio smartphone para retocar algunas zonas.

Para jardines con un perímetro poco definido, puedes crear el mapa manualmente guiando el cortacésped alrededor del borde del césped para establecer sus límites. Si quieres que el robot pase por el borde para lograr un corte más limpio, puedes guiarlo por el borde mientras realizas el mapeo.

Instrucciones del proceso de mapeo

Una vez creado el mapa, puedes hacer ciertos cambios, como ajustar la frontera, modificar la dirección de corte, cambiar el nombre de la zona o activar/desactivar el cortado de bordes. También puedes añadir elementos a posteriori, como islas fuera de límite, zonas de desconexión de VisionFence o garabatos.

Las islas fuera del límite (islas BioLife) son aquellas áreas a las que no quieres que el robot acceda. Aunque el robot cortacésped es capaz de identificar obstáculos y evitarlos, es posible que quieras excluir ciertas zonas para que no pase por allí (por ejemplo, una zona con flores, un aspersor de riego o un pequeño estanque).

En mi casa, no he necesitado definir ninguna isla fuera de límite, ya que el propio robot evita de manera inteligente los troncos de los dos árboles que tengo en medio del jardín, así como una zona con flores junto a una pared.

Al lado de uno de los árboles tengo una raíz que sobresale y, aunque podría marcarla como una zona a evitar, en general el robot consigue pasar por encima, aunque a veces necesita un par de intentos.

Edición del mapa

La app permite desactivar VisionFence (el reconocimiento de obstáculos y referencias visuales) en ciertas zonas. Esto puede ser útil si, por ejemplo, tienes una zona del jardín sin césped y no quieres que el robot cortacésped se confunda y piense que no debe meterse por ahí. Yo no he tenido que utilizar esta opción.

Por último, como curiosidad, puedes crear garabatos, que son formas (por ejemplo, un corazón) que el robot dejará sin cortar sobre el césped. Puedes establecer el tiempo de vida de un garabato para que, pasado ese tiempo, corte el césped.

La app muestra el mapa de tres formas: estándar (líneas de frontera), escena real (con colores realistas según el suelo y las paredes) y terreno (niveles de color según la elevación de terreno). El que más me gusta es el de escena real, ya que ayuda a comprobar si los límites del jardín están bien situados o es necesario ajustarlos.

Mapas estándar, escena real y terreno

Funcionamiento de Navimow H210

Mi jardín es bastante plano, pero según Segway, el robot cortacésped puede superar pendientes de hasta 45% (24º), por lo que no deberías tener problema si tu jardín tiene cierto desnivel.

En la parte frontal, el robot cortacésped cuenta con un sensor LIDAR de alta resolución y una cámara que permiten identificar obstáculos mediante IA. El robot detecta obstáculos de tan solo 1 cm e identifica más de 300 tipos de objetos.

Navimow es una de las primeras empresas del sector en integrar la tecnología LiDAR de estado sólido, que no requiere piezas mecánicas móviles. Esta tecnología escanea el entorno a casi 200 000 puntos por segundo para generar una nube de puntos 3D muy densa sin puntos ciegos, capturando cada detalle para una navegación estable.

En la parte superior del robot cortacésped encontramos una pantalla LCD de 2.4″ a color junto a algunos botones para manejar el robot sin echar mano del smartphone. En la pantalla podemos ver el estado de carga, proceso de mapeado, aviso de inicio de corte, mensajes de error, bloqueo infantil, etc.

Al lado de la pantalla, encontramos un gran botón rojo de STOP que, como su nombre indica, interrumpe el trabajo del robot cortacésped de manera instantánea.

Si echamos un vistazo a la parte de abajo del robot cortacésped, destaca el disco con seis cuchillas que gira para cortar el césped. Aunque parezca que las cuchillas están un poco sueltas, en realidad esto permite que, si chocan con un obstáculo, no se dañen, ya que giran sobre sí mismas para meterse hacia dentro.

Navimow incluye 12 cuchillas y 12 tornillos extra para poder reemplazarlas más adelante conforme se vayan desgastando por el uso.

Parte de abajo del robot cortacésped

En la página principal de la app, encontramos un gran botón en la parte inferior con el texto «MOW NOW» (no sé por qué no han puesto «Segar ahora» si toda la app está en español) para iniciar el corte. Si deseas controlar el robot cortacésped mediante un asistente de voz, te alegrará saber que es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant.

Al pulsar el botón MOW NOW, el robot cortacésped comienza a recorrer la frontera del jardín para cortar el césped de los bordes. Si tu jardín tiene una frontera demasiado complicada, puedes desactivar la opción Cortado de bordes en el mapa.

Una vez iniciado el corte, el robot comienza a recorrer el jardín siguiendo un camino de líneas paralelas, por lo que corta el césped de manera uniforme en la misma dirección. Ahora bien, la dirección no es siempre la misma, sino que cada día, cambia la dirección.

La tecnología Xero-turn AWD de Navimow permite al robot girar sobre sí mismo sin arrancar la hierba, excavar en el suelo ni dejar montículos. Al utilizar un sistema de dirección activa, ayuda al robot a realizar giros en U y giros completos sin arrancar ni estropear el césped.

En estos vídeos se puede ver al robot cortacésped en funcionamiento en mi jardín.

A través de la app, puedes escoger el modo de trabajo: corte estándar (equilibra calidad y eficiencia), corte de precisión (corta con más precisión, pero tarda más tiempo) y corte eficiente (aumenta la velocidad para un corte más rápido).

App Navimow

Entre otras opciones disponibles, puedes elegir la dirección de corte y ver cuál es la óptima, es decir, aquella que permite realizar el trabajo en menor tiempo. Por defecto, están marcadas las seis direcciones para que vaya alternando y así lo he dejado.

Selección de la dirección de corte del césped

La app permite escoger algunas opciones como evitar obstáculos en un camino que une dos zonas, evitar animales, dejar de cortar cuando se haga de noche o adaptar los programas a las condiciones meteorológicas a través de datos facilitados por Openweather.

También incluye la posibilidad de activar el sistema de control de tracción, que hace que el robot se enfrente a terrenos húmedos, fangosos o complejos con más facilidad. Este modo mejora la estabilidad y control de tracción, reduciendo la posibilidad quedar atascado y dañar el césped.

Dentro del apartado de funciones experimentales, encontramos Terrain Adapt, que ajusta la dirección de corte a pendientes para mejorar el rendimiento, y Edge Sense, que hace que el robot se mantenga más cerca de los bordes reales del césped.

Funciones avanzadas

En el apartado de funciones antirrobo, podemos activar una alarma y notificación cuando el robot se levanta del suelo y/o cuando se aleja una distancia configurable de la base. Además, es posible localizar el robot a través de su propio posicionamiento.

Si tienes un dispositivo Apple, puedes añadir el robot cortacésped a tu red Buscar ya que incorpora tecnología como Airtag. La ventaja aquí es que puedes conocer la ubicación del cortacésped desde la app Buscar de tu iPhone incluso cuando está apagado o se ha extraído la batería.

Funciones antirrobo

El robot cortacésped es totalmente autónomo y, desde la app, puedes monitorizar como progresa el trabajo. El modelo H210 está indicado para jardines de hasta 1.000 m², pero hay modelos para jardines desde 600 hasta 3.000 m².

La diferencia radica en la capacidad de la batería y rapidez de carga, que en el caso del H215 permite 110 minutos de trabajo, lo que son unos 350 m² de corte. Para cortar el césped de mi jardín de 87 m², el robot cortacésped requiere algo menos de una hora.

Cuando el robot cortacésped se queda sin batería, vuelve a la estación a recargar. Una vez recargada, si no había terminado el trabajo, abandona la estación para seguir cortando césped en el punto donde se quedó. De igual forma, si interrumpes manualmente un trabajo, después puedes continuarlo más tarde donde se quedó.

La app permite programar trabajos, escogiendo, para cada día de la semana, a qué hora debe empezar y terminar, y qué zona debe cubrir. Se incluye una opción para que si el progreso de la tarea de cortado alcanza el 100%, el robot cortacésped deje de cortar y vuelva a la estación de carga, incluso si no ha llegado la hora de finalización.

Programación de trabajos

Un aspecto que me gusta del Navimow H210 es que muy silencioso, 60 dB según el fabricante, por lo que aunque esté funcionando muchas horas no resulta para nada molesto.

Una de las ventajas de este robot es que es capaz de esquivas objetos que tengamos en nuestro jardín — como mangueras, palas, luces de jardín, alargaderas de enchufes, raquetas, etc. — así como pasar por debajo de objetos suspendidos — como columpios, mesas, barbacoas, tendederos, etc.

En este ejemplo, podemos ver cómo esquiva una zapatilla que he dejado sobre el césped sin mayor problema.

Robot cortacésped esquivando un obstáculo en el suelo

Ahora bien, no es infalible. Los objetos que son muy planos y se confunden con el terreno pueden pasar inadvertidos y constituir un peligro para la integridad del robot cortacésped. Por tanto, mi recomendación es que te asegures de que el jardín está libre de pequeños obstáculos antes de cortar el césped.

El ancho de corte del Navimow H210 es de 22 cm, que está por encima de otros robots que he probado, pero sigue siendo más limitado que un robot cortacésped manual. Eso no es un problema, ya que es cuestión de tiempo que el robot recorra todo el jardín.

Durante el corte, la hierba cortada no se recoge, sino que cae en pequeñas virutas, proporcionando al suelo nutrientes y humedad naturales.

El corte del césped es excelente y, en mis pruebas, ha apurado bien los bordes (hasta 5 cm según Navimow), siempre teniendo en cuenta que, al cortar cerca de una pared, no puede apurar hasta la misma pared ya que el disco de corte es más estrecho que el propio ancho del robot.

Precio

La serie H2 ya está a la venta en España a los siguientes precios:

Navimow H206 (hasta 600 m²): 1.599€

(hasta 600 m²): Navimow H210 (hasta 1000 m²): 1.799€

(hasta 1000 m²): Navimow H215 (hasta 1.500 m²): 2.099€

(hasta 1.500 m²): Navimow H215 (hasta 3.000 m²): 2.499€

Se trata de precios elevados, pero no podemos olvidar que estamos hablando de los modelos de robot cortacésped más avanzados del mercado.

Mi opinión sobre Navimow H210

Tras varias semanas utilizando el Navimow H210 en mi jardín, tengo claro que estoy ante el robot cortacésped más avanzado que he probado hasta la fecha, especialmente por su enfoque en simplificar al máximo la instalación sin renunciar a la precisión.

Lo primero que marca la diferencia es la ausencia total de cables perimetrales o antenas externas. La combinación de Network RTK con LiDAR hace que la puesta en marcha sea sorprendentemente rápida, y en mi caso pude tener el robot funcionando en cuestión de minutos, algo impensable en otros modelos. Si no tienes cobertura WiFi en tu jardín, no debes preocuparte, ya que cuenta con conexión 4G integrada y gratuita por un año.

En el día a día, el sistema de navegación es uno de sus mayores puntos fuertes. El robot se mueve con seguridad incluso en zonas complicadas, evitando obstáculos con bastante fiabilidad y manteniendo trayectorias que dejan un buen acabado en el césped.

El rendimiento a la hora de cortar el césped es excelente, apurando bien los bordes del jardín y dejando un acabado uniforme. En mi caso, con una superficie de césped de algo menos de 100 m², completa el trabajo en menos de una hora sin necesidad de recargar la batería.

Un aspecto destacable es el bajo nivel de ruido. Con unos 60 dB, es un dispositivo muy silencioso, lo que permite programarlo a cualquier hora sin que resulte molesto, incluso si estás en casa o tienes vecinos cerca.

La aplicación móvil está bastante bien resuelta y ofrece un control muy completo del robot. Me ha parecido especialmente útil la posibilidad de editar mapas, definir zonas o ajustar parámetros de corte con gran versatilidad. También son destacables sus funciones antirrobo, que permiten localizar el robot en caso de que te lo sustraigan, incluso aunque esté apagado gracias a la compatibilidad con la red Buscar de Apple.

En cuanto a la detección de obstáculos, el sistema funciona bien en la mayoría de situaciones, pero no es perfecto. Objetos muy planos pueden pasar desapercibidos, por lo que sigue siendo recomendable revisar el jardín antes de iniciar el corte para evitar sustos.

Por último, el precio es elevado, pero en cierta medida está justificado por la tecnología que incorpora. Este modelo no está pensado para quien busca una solución básica, sino para usuarios que valoran la automatización avanzada, la precisión y la comodidad.

En definitiva, el Navimow H210 me ha dejado muy buenas sensaciones. Es un robot fiable, preciso y muy cómodo de usar, que reduce al mínimo la intervención del usuario y ofrece resultados consistentes. Si buscas lo último en tecnología para el cuidado del jardín y estás dispuesto a invertir, es una de las opciones más completas del mercado actualmente.

Lo mejor:

Instalación extremadamente sencilla sin cables perimetrales ni antenas auxiliares

Instalación extremadamente sencilla sin cables perimetrales ni antenas auxiliares Navegación muy precisa gracias a la combinación de RTK, LiDAR y visión

Navegación muy precisa gracias a la combinación de RTK, LiDAR y visión Corte uniforme y eficiente con cambio automático de dirección

Corte uniforme y eficiente con cambio automático de dirección Conectividad WiFi y 4G integrada en el propio robot.

Conectividad WiFi y 4G integrada en el propio robot. App muy completa con control avanzado de zonas, mapas y programación

App muy completa con control avanzado de zonas, mapas y programación Alta autonomía y funcionamiento totalmente automático (recarga y reanudación)

Lo peor:

Precio elevado frente a modelos más básicos

Precio elevado frente a modelos más básicos Detección de obstáculos no perfecta con objetos muy planos

Preguntas frecuentes sobre el Navimow H210

¿Necesita el Navimow H210 instalar un cable perimetral?

No, este modelo funciona sin cable perimetral gracias a la tecnología Network RTK y LiDAR, lo que simplifica enormemente la instalación.

¿Qué superficie puede cubrir el Navimow H210?

Está diseñado para jardines de hasta 1.000 m², aunque su rendimiento óptimo se aprecia especialmente en superficies medias.

¿Funciona correctamente en zonas con árboles o sombra?

Sí, la combinación de RTK, LiDAR y visión permite trabajar con precisión incluso en zonas con cobertura GPS limitada, como bajo árboles.

¿Es necesario tener WiFi en el jardín?

No es imprescindible, ya que incluye conectividad 4G gratuita durante el primer año, que puede contratarse a posteriori por 29€/año.

¿Qué ocurre si empieza a llover?

El robot detecta la lluvia mediante su sensor y regresa automáticamente a la base de carga hasta que las condiciones mejoran.

¿Puede evitar obstáculos en el jardín?

Sí, es capaz de detectar y esquivar objetos como muebles, herramientas o juguetes, aunque los objetos muy planos pueden no ser detectados.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí, mediante la app Navimow puedes programar horarios, definir zonas, ajustar parámetros y monitorizar el progreso en tiempo real.

¿Qué nivel de ruido genera?

Es bastante silencioso, con unos 60 dB, por lo que puede funcionar sin molestar en la mayoría de situaciones.

¿Qué mantenimiento requiere?

El mantenimiento es mínimo: limpieza ocasional, revisión de cuchillas y sustitución cuando sea necesario.

¿Incluye funciones de seguridad antirrobo?

Sí, dispone de PIN, alertas de movimiento y localización GPS, además de compatibilidad con la red Buscar de Apple.