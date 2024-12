¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OnePlus Open Apex Edition.

OnePlus anunció a mediados de octubre de 2023 su primer smartphone plegable, OnePlus Open. Casi un año más tarde, en agosto de 2024, presentó el OnePlus Open Apex Edition, una edición que cuenta con un acabado en imitación de piel de color granate, así como 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y un interruptor de alerta modificado con textura y color naranja.

El OnePlus Open Apex Edition cuenta con pantalla exterior OLED LTPO3 de 6,3″ e interior OLED LTPO3 de 7,8″, procesador Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (48MP, f/1.7) + teleobjetivo (64MP, f/2.6) + ultra gran angular (48MP, f/2.2), cámara frontal interior (20MP, f/2.2) y cámara frontal exterior (32MP, f/2.4), batería de 4.805 mAh y carga rápida a 67W.

El teléfono está disponible a un precio de 1.999€ (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt). He tenido oportunidad de probar el teléfono durante algunas semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

Cuando está plegado, el OnePlus Open Apex Edition presenta un frontal de aspecto moderno con una pantalla exterior de 6,3″ y un orificio para la cámara en la zona superior central. La pantalla está rodeada por marcos que no son especialmente estrechos, pero tampoco se ven exageradamente gruesos.

Gracias a su ratio 20:9, la pantalla exterior tiene un aspecto similar al de un smartphone convencional. En el pasado, los smartphones plegables presentaban una pantalla exterior más estrecha de lo normal, por lo que su usabilidad no era la mejor. Eso no ocurre con el OnePlus Open Apex Edition, ya que, gracias al tamaño y ratio de la pantalla exterior, podemos usarlo perfectamente sin abrir la pantalla.

La pantalla cuenta con protección Ceramic Guard, que según la compañía es hasta un 20% más resistente a los impactos que el vidrio Gorilla Glass Victus. No he conseguido encontrar información sobre esta protección, así que desconozco hasta qué punto estas afirmaciones son realistas.

El icónico interruptor de alertas de OnePlus Open ha sido rediseñado para adaptarse al cuerpo de solo 5,8 mm del teléfono. OnePlus ha aumentado el tamaño del deslizador y ha ajustado su posición en el marco central del dispositivo, lo que resulta más cómodo para manejarlo con una sola mano. La altura y la anchura del interior del módulo también se han reducido en 1,7 mm y 1 mm respectivamente en comparación con el OnePlus 11, ahorrando hasta un 42% más de espacio en el interior del dispositivo.

El interruptor ahora soporta el modo VIP que permite ir de incógnito apagando las cámaras, el micrófono y la ubicación colocando el control deslizante en su posición superior. OnePlus dice que esto que esto se consigue mediante «encriptación y privacidad a nivel de chip».

Si damos la vuelta al teléfono, nos encontramos con la cubierta trasera, que destaca por su apariencia de piel sintética en color rojo oscuro (más bien granate).

El módulo de cámara, de aspecto circular, emerge de la superficie del teléfono como un volcán y resulta bastante grande con un diámetro de unos 5 centímetros. En el interior del módulo se disponen las tres cámaras, un sensor de temperatura de color y el logotipo de Hasselblad. El flash está situado en la esquina.

El chasis del teléfono está fabricado en una aleación de cobalto, molibdeno y titanio que, según la compañía, es más resistente que el acero, a la vez que más ligera y robusta. Cuando el teléfono está cerrado, ambos lados quedan en contacto. Lejos quedaron los días en los que los smartphones plegables adoptaban un perfil tipo «cuña». Ahora, los lados quedan completamente paralelos.

La bisagra está hecha de una aleación de aluminio y fibra de carbono y, de nuevo según OnePlus, es hasta cuatro veces más resistente que el acero inoxidable. TUV Rheinland certifica que la bisagra resiste un millón de pliegues, lo que, haciendo cálculos, implica casi 300 pliegues al día durante 10 años

OnePlus afirma que la bisagra cuenta con sólo 69 componentes, en comparación con la media del sector, que supera el centenar. Así, permite disponer de más espacio en el interior.

Al abrir el teléfono, nos encontramos ante su pantalla interior de 7,8″ con ratio casi cuadrado 9.7:9. Esta pantalla está rodeada por marcos que no destacan por su delgadez, pero tampoco echan para atrás por excesivo grosor. En esta pantalla también encontramos un orificio para una segunda cámara frontal.

Ambas pantallas está protegidas con Ultra Thin Glass, un material especialmente pensado para smartphones plegables, ya que puede doblarse cientos de miles de veces manteniendo su durabilidad y resistencia.

El OnePlus Open Apex Edition está entre los dispositivos plegables más delgado, con un grosor de 11,6 milímetros. Con este grosor, resulta algo más delgado que el Samsung Galaxy Z Fold6 (12,1 mm), pero resulta más grueso que el HONOR Magic V3 (9,2 mm).

En la práctica, según mis mediciones, su grosor es más bien 12,3 mm sin contar con el abultamiento de cámara y 17,2 mm si lo tenemos en cuenta.

Samsung Galaxy Z Fold6 (izquierda) y OnePlus Open Apex Edition (derecha)



Con un peso de 239 gramos, el OnePlus Open Apex Edition se sitúa como un smartphone plegable de peso medio.

Medidas plegado (mm.) Medidas abierto (mm.)

Peso (gr.) Pantalla exterior

Pantalla interior Google Pixel 9 Pro Fold 155 × 77 × 10,5 155 × 150 × 5,1 257 6,3″ 8,0″ Xiaomi Mix Fold 4 159 × 73 × 9,5 159 × 143 × 4,6 226 6,6″ 8,0″ vivo X Fold3 Pro

160 × 73 × 11,2 160 × 142 × 5,2 236 6,5″ 8,0″ HONOR Magic V3

157 × 74 × 9,2 157 × 145 × 4,4 226 6,4″ 7,9″ ➡️ OnePlus Open Apex Edition

153 × 73 × 11,7 153 × 143 × 5,8 239 6,3″ 7,8″ Samsung Galaxy Z Fold6 154 × 68 x 12,1 154 × 133 × 5,6 239 6,3″ 7,6″

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido con lector de huella, el botón alargado para el volumen y el interruptor de alerta de OnePlus.

En el lateral izquierdo encontramos la tapa de la bisagra, sin ningún grabado.

La parte superior del teléfono cuenta con dos altavoces, un micrófono y un emisor de infrarrojos.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, un altavoz (el otro orificio no emite sonido), un micrófono y la ranura para tarjeta SIM.

El teléfono cuenta con certificación IPX5 frente a salpicaduras de agua, por lo que no pasa nada si lo utilizas bajo la lluvia, pero debes tener cuidado de que no se caiga en la bañera o la piscina o que le entren pequeñas partículas como arena de la playa, ya que podría dañarse.

El último plegable de Samsung, Galaxy Z Fold6, cuenta con certificación IP48, lo que supone una mejor protección frente al agua y, también, cierta protección frente a pequeñas partículas (el dígito «4» significa está protegido frente a elementos de un tamaño superior a 1 mm, pero no frente al polvo).

Pantalla

El OnePlus Open Apex Edition llega con una pantalla exterior con panel LTPO 3 Fluid OLED de 6,3″ con frecuencia de actualización desde 10 hasta 120 Hz, respuesta táctil a 240 Hz y cobertura completa del gamut DCI-P3.

El panel ofrece resolución 2.484 × 1.116 píxeles (ratio 20:9), lo que implica una densidad de píxeles de 431 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

En cuanto a la pantalla interior, nos encontramos ante un panel LTPO 3 AMOLED de 7,8″ con frecuencia de actualización desde 1 hasta 120 Hz, respuesta táctil a 240 Hz y cobertura completa del gamut DCI-P3. Su resolución es 2.268 × 2.440 píxeles (9.7:9) con densidad de píxeles 426 ppp, por también se ve muy nítida.

OnePlus ha incorporado paneles con tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Normal (refresco hasta 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco hasta 120 Hz, máximo consumo de batería) y Automática (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado hasta 120 Hz para ahorrar batería).

Al tener un panel LTPO, la tasa de refresco se puede adaptar al contenido mostrado desde 10 Hz (pantalla exterior) / 1 Hz (pantalla interior) hasta 120 Hz. En mis pruebas, sin embargo, solo he medido tasas de 60 o 120 Hz en aplicaciones y juegos.

Ni siquiera en apps que muestran contenidos estáticos como Kindle he visto disminuir la tasa de refresco a 10 Hz. Seguramente se trate de un bug en las opciones de desarrollador, ya que no es la primera vez que me encuentro con que esta información falla y, además, no hay ninguna razón por la que la información dada por OnePlus no pueda ser correcta.

La pantalla interior del OnePlus Open Apex Edition ofrece una gran amplitud de color capaz de mostrar 1.000 millones de colores, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El OnePlus Open Apex Edition es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, así como Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones).

Para analizar la calidad de la pantalla interior, que es la que más vas a utilizar cuando realmente quieres disfrutar de contenido multimedia, hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El OnePlus Open Apex Edition ofrece tres modos de calibración de la pantalla: Natural, Pro y Vívido:

El modo de color Natural viene activado por defecto y muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío.

viene activado por defecto y muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío. El modo de color Pro utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos.

utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos. El modo de color Vívido muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas.

Los tres modos son compatibles con la administración de color, lo que quiere decir que el espacio de color se adapta al contenido mostrado. Además, en cualquiera de los casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

A continuación, vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para conocer la calidad de la pantalla del OnePlus Open Apex Edition.

Como he comentado, por defecto, está activo el modo Natural está pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut sRGB, que es el que se utiliza normalmente en la industria informática y de los smartphones.

Con el modo sRGB activo, la pantalla cubre un 97 % del gamut sRGB (pero solo un 72% del gamut DCI P3). El error medio en la fidelidad de color es buena, tan sólo ΔE = 2.8 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser ΔE = 6.4.

Ahora bien, la temperatura de color, 7.210ºK, está por encima del valor de referencia, 6.500ºK, lo que implica que hay un marcado tinte azulado. Es posible que esto haya sido una elección deliberada, ya que muchos usuarios prefieren tonos fríos a tonos cálidos, que se suelen asociar con cosas antiguas o viejas.

Resultados con el modo de pantalla Natural



El modo Vívido apunta al gamut de color DCI P3 (cubre un 96% de este espacio de color según mis mediciones), por lo que los colores se ven sobresaturados en muchas apps, ya que estas utilizan normalmente el espacio sRGB.

Este exceso de colorido produce imágenes visualmente más llamativas, pero menos fieles a la realidad, por lo que, si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos después en otro dispositivo. O si compramos una prenda de ropa, un mueble o cualquier objeto pensando que es de un color y, cuando nos llegue a casa, descubrimos que el tono de color es diferente.

Este modo tiene una ventaja importante al utilizar el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

En el modo Vívido, el error medio en la fidelidad de color respecto al gamut DCI P3 es relativamente bueno, ΔE = 3.1 y el error máximo resulta ser ΔE = 6.9. La temperatura de color es 7.249ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que, de nuevo, se aprecia un tono predominante de color azul.

Resultados con el modo de pantalla Vívido



El modo Pro apunta al gamut de color sRGB (cubre un 72% del espacio de color DCI P3) y es el modo que deberías elegir si quieres la mayor fidelidad de color.

El error medio en la fidelidad de color respecto al gamut sRGB es muy bueno, ΔE = 1, y el error máximo resulta ser ΔE = 2.4. La temperatura de color es 6.368ºK, cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que no se aprecia un tono predominante de color.

Resultados con el modo de pantalla Pro

OnePlus afirma que ambas pantallas del teléfono puede alcanzar 1.400 nits de brillo máximo en HBM (modo de alto brillo cuando el entorno está muy iluminado) y 2.800 nits en HDR. Lamentablemente, OnePlus no especifica con qué proporción de la pantalla encendida ha obtenido estos datos.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo en modo manual de ambos paneles con la pantalla iluminada al 100% se encuentra alrededor de 555 nits. Si establecemos el modo de brillo automático, aumenta a 1.150 nits en ambos paneles.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un nivel de brillo alto, pero no tanto como otros rivales.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OnePlus Open Apex Edition, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. El pliegue de la pantalla interior solo se deja ver al observar la pantalla desde un ángulo y, al tacto, apenas es perceptible. En este aspecto, OnePlus ha hecho un gran trabajo.

Pliegue de la pantalla

Estando el OnePlus Open Apex Edition bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono.

OnePlus también ofrece la Pantalla Siempre Activa (Always On Display) en ambos paneles interior y exterior. Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo, en un intervalo horario o mientras el teléfono no esté inactivo durante un rato, pero siempre se desactiva al llegar al 10% de batería o activar el modo de ahorro de batería.

Modo de Pantalla Siempre Activa



La Pantalla Siempre Activa muestra información útil como la hora, fecha y nivel de batería, así como notificaciones pendientes de leer, controles de reproducción multimedia y un mensaje de texto de nuestra elección. OnePlus se ha asociado con Spotify para mostrar un completo widget con tu lista de canciones, proporcionando un control sencillo sobre tus pistas favoritas.

Es posible personalizar el diseño de la Pantalla Siempre Activa con distintos modelos de relojes o diseños más avanzados, como los siguientes:

Insight y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa.

y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa. Texto muestra un texto en pantalla.

muestra un texto en pantalla. Texto e imagen muestra una imagen y un texto en la pantalla.

muestra una imagen y un texto en la pantalla. Bitmoji permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji.

permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji. Patrones personalizados permite dibujar un patrón con el dedo

permite dibujar un patrón con el dedo Huella de carbono muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar.

muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar. País natal muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global.

muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global. Reloj digital / analógico / con texto muestra la hora en diferentes formatos.

El OnePlus Open Apex Edition cuenta con el modo Confort visual y sueño, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

También permite ajustar la temperatura de color de la pantalla según las condiciones de iluminación ambiental para reducir la fatiga ocular.

A la hora de ver vídeos, OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Potenciador de color de vídeo que amplía la gama de colores de SDR a HDR para mejorar la experiencia visual a costa de incrementar el consumo de batería.

OnePlus ha añadido una opción llamada Pantalla de tono adaptativo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de OnePlus de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

También encontramos una funcionalidad llamada Refinador de imágenes que ofrece una imagen más nítida con el algoritmo de IA mejorado. El inconveniente que tiene es que aumenta el consumo de energía.

OnePlus ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz en las pantallas interior y exterior, que evitan el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Estos valores son muy altos, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM.

Según las mediciones que he tomado, la combinación de frecuencia y modulación de la atenuación PWM hacen que el teléfono ofrezca un bajo riesgo de molestar a la vista a personas con ojos sensibles.

Análisis del PWM de las pantallas interior y exterior

Rendimiento

El smartphone llega con el potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un chip de gama alta presentado a finales de 2022 y fabricado en 4 nm en TSMC (N4P).

Aunque sigue siendo un chip potente, ha sido superado por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que es el que integran los principales buques insignia de 2024, y más recientemente por el Snapdragon 8 Elite.

👉 Así es el Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2



Integra cuatro núcleos de CPU diferentes: un núcleo principal rápido y grande ARM Cortex-X3 hasta 3,2 GHz, dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A715 hasta 2,8 GHz, otros dos núcleos de rendimiento Cortex-A710 hasta 2,8 GHz y tres núcleos de eficiencia ARM Cortex-A510 hasta 2 GHz. Todos los núcleos pueden utilizar la caché compartida de nivel 3 de 8 MB.

Una gran mejora del Snapdragon 8 Gen 2 es la GPU Adreno 740 integrada, que soporta Hardware Raytracing. La Adreno 730 integrada ofrece una mejora gráfica del 30% en comparación con la anterior Adreno 660.



El chip también integra un acelerador Hexagon para cargas de trabajo de IA (tensorial, escalar y vectorial). El motor de IA integrado puede ofrecer un rendimiento de IA hasta 4 veces más rápido gracias al mayor motor tensorial.

El ISP 18-Bit-Spectra es capaz de procesar fotos de hasta 200 MP y trabajar con vídeos de hasta 8k30 (incluyendo 10-bit, HDR10+, HLG y Dolby Vision). El 18-Bit-Spectra-ISP también ha experimentado grandes mejoras y ahora se llama Snapdragon Sight.

El módem Snapdragon X70 5G integrado también es nuevo, al igual que el módem FastConnect 7800 compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

El OnePlus Open Apex Edition llega con 16 GB de memoria RAM LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy. Si hay suficiente espacio de almacenamiento libre, puedes usar 4, 8 o 12 GB para ampliar la RAM, aunque su rendimiento es muy inferior a la memoria RAM convencional.

En el pasado, OnePlus ha afirmado de otros de sus smartphones con 16 GB de RAM que pueden mantener activas hasta 44 aplicaciones en segundo plano, lo que reduce los cierres de aplicaciones o los reinicios forzados. En mis pruebas, no he experimentado cierres inesperados de apps.

La memoria LPDDR5x se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

OnePlus incluye RAM-Vita, una tecnología de aprendizaje automático propia que, mediante el uso de IA, comprime aplicaciones y asigna RAM de forma inteligente para mejorar la fluidez. También garantiza que se conserve suficiente RAM para las aplicaciones «prioritarias» seleccionadas por la IA, como la aplicación de la cámara, a la que se asignan entre 500 MB y 1 GB para facilitar una mejor experiencia.

También puedes usar una función llamada Live Lock para elegir hasta seis aplicaciones que permanecerán bloqueadas en todo momento durante 72 horas, incluso cuando estén minimizadas. Así, si estás en medio de una partida y tienes que parar consultar una ayuda, puedes bloquear tu juego para que permanezca activo en segundo plano mientras ves un vídeo de instrucciones en YouTube, lees un tutorial en Chrome o buscas en Reddit.

El teléfono cuenta con 1 TB de almacenamiento de tipo UFS 4.0, el más rápido del momento. Con esta capacidad, parece poco probable que eches de meno la posibilidad de instalar una tarjeta micro-SD, que no está soportado.

👉🏻 ¿Cuál es la diferencia entre UFS 3.1 y UFS 4.0?

El almacenamiento UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. En general, UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

OnePlus incluye un modo de alto rendimiento en los Ajustes de Batería que aumenta el rendimiento del dispositivo a costa de un aumento en el consumo de batería y un mayor calentamiento del teléfono. Esto afecta sobre todo al rendimiento del núcleo principal. La GPU no suele verse afectada por este ajuste, y siempre funciona a plena potencia, aunque incrementar el rendimiento de la CPU puede mejorar el rendimiento gráfico global.

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus Open Apex Edition en diversos benchmarks en el modo de rendimiento estándar, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.357.461 puntos, una puntuación que corresponde a un gama alta del año pasado.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.552/5.095 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados buenos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.669 puntos, un valor alto, pero no tanto como esperaríamos por su hardware.

En la prueba de almacenamiento Disk Speed Test que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad de lectura de 1.178 MB/s y una velocidad de escritura de 306 MB/s.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados elevados.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado bueno, aunque no espectacular.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados pobres.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty. Son valores algo escasos para un smartphone de esta categoría, ya que otros dispositivos superan los 100 FPS sin mucho problema.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 57 100% 51-60 9% / 52% Real Racing 3

60 100% 59-61 5% / 21% Call of Duty 60 100% 57-61 11% / 19%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el OnePlus Open Apex Edition ha conseguido unos buenos resultados en los benchmarks, aunque se ve superado por los buques insignia de este año 2024, ya que su hardware es propio de un gama alta de 2023.

En todo caso, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que la unidad que he probado viene con 16 GB de RAM. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego para ir a otro, y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento solo ha caído un 15% en dicho período.

Sin embargo, en la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono también ha obtenido un resultado de 65%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En el aspecto de conectividad, el OnePlus Open Apex Edition no se queda corto. El teléfono es compatible con Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, infrarrojos y NFC.

No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo (E1+E5a de doble banda), Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen1, que es mucho más rápido que USB 2.0 a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB. Ahora bien, debes tener en cuenta que se desactiva automáticamente a los 10 minutos de uso.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM.

También puedes utilizar eSIM, aunque solo una, ya que no admite una configuración Dual SIM mediante eSIM + eSIM.

El teléfono es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave, que, por otro lado, en España apenas tiene presencia.

En mis pruebas de velocidad de red, el OnePlus Open Apex Edition ha alcanzado por WiFi una velocidad de bajada / subida de 760 / 620 Mbps el máximo de mi conexión simétrica de fibra de 1 Gbps y un router WiFi 6.

Me he quedado con ganas de probar la conexión con un router WiFi 6E / 7, ya que el teléfono es compatible con la banda de 6 GHz y, teóricamente, debería dar mejores velocidaddes.

En la prueba de conexión 5G, he obtenido una velocidad de descarga de 371 Mbps y de subida de 21 Mbps en la red de Orange, que es un resultado normal para la zona en la que vivo.

Sistemas biométricos

OnePlus no ha incorporado un lector de huella bajo ninguna de las dos pantallas, sino que el lector de huella está situado en un lateral, integrado en el botón de encendido.

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, y su posición en un lateral resulta bastante cómoda, ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice.

Por defecto, el lector de huella está en funcionamiento todo el tiempo, no siendo necesario encender la pantalla para que se active. El inconveniente es que, dada su posición, no es raro que se pulse por error al llevarlo en la mano y, tras tres intentos fallidos, pide el PIN. Si lo prefieres, puedes hacer que para desbloquear la pantalla cuando está apagada sea necesario pulsar el botón de encendido.

Lector de huella en el botón de encendido del OnePlus Open Apex Edition



OnePlus también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar los rasgos faciales, pero, al no ser 3D, no es tan seguro como la huella dactilar y requiere de luz para un buen reconocimiento.

El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

Es posible tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

OnePlus incluye una funcionalidad llamada Prolongar desbloqueo que mantiene el dispositivo desbloqueado cuando estás sujetando el dispositivo, estás cerca de casa u otro sitio de confianza o tu reloj (u otro dispositivo de confianza) está cerca.

Batería

El OnePlus Open Apex Edition posee una batería con una capacidad de 4.805 mAh, que no es de los valores más altos, pero tampoco de los más bajos, que encontramos en smartphones plegables.

Batería Pantalla exterior

Pantalla interior vivo X Fold3 Pro 5.700 mAh 6,5″ 8,0″ HONOR Magic V3 5.150 mAh 6,4″ 7,9″ Xiaomi Mix Fold 4 5.100 mAh 6,6″ 8,0″ ➡️ OnePlus Open 4.805 mAh 6,3″ 7,8″ Google Pixel 9 Pro Fold 4.650 mAh 6,3″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold6 4.400 mAh 6,3″ 7,6″

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

He ejecutado la prueba en ambas pantallas y, para cada una de ellas, he configurado la tasa de refresco en 60 y 120 Hz. Los resultados están recogidos en la siguiente tabla:

Autonomía Tasa a 60 Hz

Tasa a 120 Hz Pantalla interior

10h 19m 9h 7m Pantalla exterior

14h 53m 13h 44m

En la práctica, la autonomía del OnePlus Open Apex Edition puede resultar algo limitada si utilizas mucho tiempo su gran pantalla interior, pero es buena si utilizas la pantalla exterior. Dado que lo normal es utilizar una combinación de ambas, el resultado está a medio camino.

El OnePlus Open Apex Edition ofrece un modo de ahorro de batería que se puede activar automáticamente al llegar a un nivel de batería determinado y desactivarse al volver a cargar al 90%, así como un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite utilizar unas pocas aplicaciones.

También incluye la función optimizar en reposo, que consume menos batería al reducir las notificaciones cuando cree que estás durmiendo.

El OnePlus Open Apex Edition utiliza su propio sistema de carga rápida SuperVOOC de 67 vatios. Se trata de una velocidad de carga bastante rápida, que supera a muchos buques insignia del momento, que en muchos casos se conforman con carga a 30 o 45 vatios. No obstante, OnePlus tiene sistemas de carga rápida todavía más rápidos. Sin ir más lejos, el OnePlus 12 soporta carga a 100 vatios.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy veloz. En solo 15 minutos, alcanzamos en torno a un 50% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 45 minutos.

Proceso de carga rápida del OnePlus Open Apex Edition

Lamentablemente, el OnePlus Open Apex Edition no soporta carga inalámbrica, por lo que no podemos cargar el teléfono con la comodidad que supone apoyarlo sobre una almohadilla de carga.

Software

El OnePlus Open Apex Edition llega con Android 14, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización OxygenOS 14. En el momento de escribir este análisis, la versión más reciente es OxygenOS 14.0.

OxygenOS siempre se ha caracterizado por ser una capa de software ligera y de aspecto minimalista, pero, en sus últimas versiones, se ha ido mezclando con ColorOS. A día de hoy, OxygenOS 14 es prácticamente idéntico a ColorOS 13 (o incluso a Realme UI 5.0), con diferencias mínimas como algunas opciones propias de reloj para la Pantalla Siempre Activa con toques rojos o la fuente OnePlus Sans Font.

El OnePlus Open Apex Edition recibirá tres actualizaciones principales del sistema operativo y cuatro años de actualizaciones de seguridad. Esto queda por detrás de los siete años de actualizaciones que ya ofrecen Samsung y Google, aunque, a decir verdad, poca gente mantiene su teléfono durante más de cuatro años.

OnePlus ha explicado recientemente las razones por las que no ofrece un período de actualizaciones más amplio. Afirma que ni el hardware ni la batería aguantarán tanto tiempo, por lo que la experiencia de usuario estará «enmohecida» al cambo de tanto tiempo.

Dado que ya revisamos todas las características de OxygenOS 14 en nuestro análisis del OnePlus 12, en este apartado nos centraremos en las funciones específicas de la pantalla plegable.

En primer lugar, el OnePlus Open Apex Edition admite un estado semiabierto. El teléfono es consciente de que se encuentra en este estado y se lo comunica al sistema operativo Android y a cualquier aplicación en ejecución para que se active una interfaz de usuario especial. En mis pruebas, he comprobado que funciona en YouTube (y otras apps de reproducción de vídeo) y en la aplicación Cámara.

OnePlus ha querido aprovechar el gran tamaño de la pantalla con Open Canvas, que permite ejecutar apps en multiventana al utilizar la la pantalla interior. Según la compañía, alrededor del 95% de las principales aplicaciones son compatibles con el espacio ampliado de la pantalla sin forzar extraños ajustes visuales o cambios de tamaño.

Con Open Canvas, las operaciones multiventana o la «pantalla dividida» no están restringidas al tamaño físico de la pantalla. Las ventanas flotantes pueden ampliarse y redimensionarse, mientras que las ventanas en pantalla dividida se deslizan dentro y fuera de la pantalla física cuando es necesario. Se pueden tener hasta tres aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo. Además, se pueden guardar hasta nueve preajustes multiaplicación para acceder a ellos al instante.

Open Canvas

Open Canvas introduce una barra de tareas similar a la de un escritorio cerca de la parte inferior de la pantalla principal, que permite acceder fácilmente a las aplicaciones recientes y preseleccionadas.

En la barra de tareas, aparece una carpeta «Recientes» que permite un acceso rápido a fotos recientes, imágenes guardadas, documentos editados y más.

Puedes mover elementos de esta carpeta libremente mediante arrastrar y soltar a cualquier aplicación compatible, como Gmail, aplicaciones entre la suite de Microsoft 365 como OneNote, o aplicaciones de mensajería, por ejemplo Google Message, Microsoft Teams e incluso WhatsApp para compartir al instante.

Carpeta Recientes

A pesar de ofrecer funcionalidades de multitarea, OnePlus no incorpora un modo escritorio tipo DeX de Samsung, que puede resultar útil para usuarios que, en algún momento, desean utilizan su smartphone como un ordenador de escritorio.

Tampoco encontramos apenas funciones de IA, salvo para el borrado de elementos de imágenes, como veremos más adelante. No hay rastro de herramientas para traducir llamadas, resumir grabaciones de texto, crear imágenes de cero, etc.

Multimedia

El OnePlus Open Apex Edition cuenta con tres altavoces situados en los laterales superior (2 altavoces) e inferior (1 altavoz). El segundo altavoz de la parte superior es el auricular, por lo que emite con menor potencia en comparación con los otros dos, pero al menos ayuda para a los efectos espaciales.

Estos altavoces trabajan en conjunto bajo un algoritmo de audio espacial patentado por la compañía para mejorar el contenido Dolby Atmos.

Cuando los altvoces reproducen sonido en orientación vertical, el altavoz superior izquierdo sirve de canal izquierdo, mientras que el superior derecho y el inferior derecho reproducen el canal derecho. Si giras el teléfono 180 grados, la lógica sigue siendo la misma. En la orientación horizontal, la salida se ajusta para que coincida con la orientación de los altavoces. En cualquier caso, cada altavoz siempre emite parte del canal «opuesto», pero a un volumen mucho más bajo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente, con una calidad bastante buena. Como era de esperar en un teléfono, los graves no son muy contundentes, pero, en general, el sonido es más que aceptable para ver vídeos o mantener conversaciones en manos libres.

El OnePlus Open Apex Edition ofrece sonido Dolby Atmos que puede producir sonido inmersivo. Dolby Atmos está siempre activado al utilizar los altavoces, aunque se puede desactivar al conectar auriculares.

Ofrece cuatro posibles perfiles de contexto: Inteligente (optimiza el sonido en función del contenido), Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente real 3D y potentes graves), Música (sonido vibrante y equilibrado) y Juego (amplio rango de sonido con graves sonoros).

También ofrece cuatro perfiles de entorno cuando los auriculares están conectados: Interiores (cuando no hay mucho ruido), En movimiento (para lugares con muchos ruidos y personas), Desplazamiento (para consumir entretenimiento en el transporte público) y Vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

El teléfono soporta codecs aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC y LHDC a través de Bluetooth 5.3. También ofrece audio espacial al conectar auriculares con soporte para este tipo de sonido si utilizas aplicaciones compatibles de música, vídeo y juegos.

El OnePlus Open Apex Edition no incorpora su propio reproductor de música, ya que hace uso de la aplicación YT Music de Google. Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción, sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

OnePlus sigue la tendencia de otros fabricantes y el teléfono no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth. De hecho, ni siquiera incluye un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora su propia aplicación Galería que permite acceder a todas nuestras fotografías. La parte inferior de la app ofrece tres pestañas: Fotografías, Álbumes y Descubrir. En Fotografías podemos acceder a todas nuestras fotografías en orden cronológico o de importación, y es posible filtrar las imágenes para que no se vean aquellas más pequeñas de 50 KB.

La pestaña Álbumes permite ver las fotografías organizadas por colecciones (selfies, capturas de pantalla, vídeos, etc.) y, por último, la pestaña Descubrir muestra categorías inteligentes (personas, lugares y objetos) e historias con los mejores momentos.

El OnePlus Open Apex Edition es compatible con HDR en las fotos de la galería: la funcionalidad Ultra HDR de Android 14 recibe el nombre de ProXDR en ColorOS. Ahora bien, debes tener en cuenta que algunas ediciones echan al traste la información de HDR.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados.

Aplicación Galería

OnePlus ha incorporado funciones de IA generativa con Borrador IA, que permite eliminar objetos o personas de las imágenes con un resultado bastante bueno. A continuación, podemos ver cómo funciona con una imagen real.

Herramienta Borrador IA

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su enorme pantalla interior que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que puede reproducir vídeos HDR / Dolby Vision de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

El OnePlus Open Apex Edition ofrece una configuración de cámara triple con las siguientes características:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Sony LYT-T808 de 50MP (salida 48MP, 1/1.43″, 1.12µm), lente con apertura f/1.7, enfoque automático PDAF multidireccional y estabilización óptica.

con sensor Sony LYT-T808 de 50MP (salida 48MP, 1/1.43″, 1.12µm), lente con apertura f/1.7, enfoque automático PDAF multidireccional y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (14 mm, 114º) con sensor de Sony IMX581 de 48MP (1/2.0″, 0.8µm), enfoque automático y lente con apertura f/2.6.

con sensor de Sony IMX581 de 48MP (1/2.0″, 0.8µm), enfoque automático y lente con apertura f/2.6. Cámara teleobjetivo 3x con sensor OmniVision OV64B de 64MP (1/2.0″, 0.7µm), enfoque automático y lente con apertura f/2.6

Las cámaras frontales poseen las siguientes características:

Cámara frontal interior gran angular (20 mm) con sensor de 20MP (1/4″, 0.7µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.2.

con sensor de 20MP (1/4″, 0.7µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.2. Cámara frontal exterior gran angular (22 mm) con sensor de 32MP (1/3,14″, 0.7µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.4.

Hasselblad ha ajustado el procesamiento de su cámara (es decir, no ha ayudado a crear las lentes, sino a ajustar el procesamiento software) para imitar las lentes de retrato clásicas de la icónica marca.

App de Cámara

La app de Cámara ofrece una buena cantidad de botones sobre la pantalla. A la derecha, encontramos un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos Maestro, Vídeo, Foto, Retrato y Más. En este último encontramos modos adicionales como Panorámica, Cámara lenta, Vídeo de vista dual, Alta resolución, Película, Exposición prolongada, Noche, XPAN, Time Lapse y Escáner de Texto. También encontramos un selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 3x) junto con dos opciones de ampliación digital (2x, 6x).

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de flash, ajuste de exposición, modo de acción, Google Lens y Más. En este último encontramos la opción de ratio (1:1, 4:3, 16:9 y Full), Temporizador, HDR Auto, Disparo a intervalos y Ajustes.

Hay tres pequeños iconos en la esquina superior izquierda. El primero minimiza el visor de la cámara a una parte de la pantalla, mientras que la otra mitad permite desplazarse, ver y editar las imágenes tomadas recientemente.

La siguiente muestra una vista previa en la pantalla exterior para que las personas a las que fotografíes se vean mientras les haces fotos. Y con la última, puedes usar la pantalla exterior como visor principal para tomar selfies con las cámaras traseras. Por último, puedes colocar el teléfono en la posición medio abierta para que haga de trípode. Es una buena forma de hacer timelapses y fotos de grupo en las que salgas tú.

Para activar la cámara, podemos pulsar sobre el icono de la app o tocar dos veces el botón de encendido para acceder a la app de Cámara rápidamente.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece un en ese punto y un icono de sol a la derecha que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical, así como bloquear el enfoque y exposición.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular.

El OnePlus Open Apex Edition es uno de los pocos teléfonos que permite capturar imágenes en color de 10 bits en los modos Foto y Noche. En la práctica, sin embargo, no es probable que notes mucha diferencia en el gradiente de color entre las imágenes de 8 y 10 bits debido a la compresión.

En el modo Maestro (anteriormente llamado Pro) es posible modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos ver un histograma en tiempo real y un horizonte artificial, así como guardar la imagen en formato RAW.

También hay un modo más profesional para grabar vídeo, llamado Película, que permite ajustar manualmente el ISO, la velocidad de obturación, la exposición, el enfoque y el balance de blancos. Permite grabar en formato profesional LOG, activar el HDR automático, mostrar el histograma en pantalla y mostrar una cuadrícula. Puedes grabar con las tres cámaras, pero solo vídeo a 4K@30fps con un recorte de 21:9.

Cámara principal (gran angular)

La cámara principal posee un sensor Sony Lytia, el LYT-808. El OnePlus 12 fue el primer teléfono del mercado con este sensor y OnePlus trabajó con Sony para personalizarlo y mejorar el rendimiento con poca luz.

Los sensores LYTIA suponen una mejora con respecto a los sensores ExmorRS, ya que utilizan una estructura apilada. Los fotodiodos y sus correspondientes transistores se sitúan en dos capas separadas, en lugar de uno al lado del otro de forma convencional. Esto requiere una precisión de alineación micrométrica, pero también hace que los fotodiodos sean ahora más grandes, recojan la luz el doble de bien y alcancen niveles de saturación hasta tres veces superiores. Los transistores situados en una capa separada también se han optimizado, lo que ha dado lugar a una señal más limpia y con menos ruido.

Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 48MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma fotografía tomada a 12 y 48MP con un recorte del centro de la imagen. A pesar de tener cuatro veces más píxeles, la imagen no se ve mucho más nítida, por lo que no parece que este sea un modo necesario en el día a día.

La cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz. Presenta colores vivos pero no sobresaturados, amplio rango dinámico, buen contraste, ruido comedido y excelente nitidez en toda la imagen.

El HDR funciona bastante bien y, a pesar de que algunas imágenes combinan zonas oscuras e iluminadas, el teléfono registra información valiosa de luces y sombras.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la presencia de estabilización óptica y una apertura bastante amplia hace que calidad de imagen se mantenga alta, con una exposición acertada, un alto rango dinámico, una nitidez aceptable y un ruido contenido. De nuevo, la cámara hace un buen trabajo en escenas complicadas con luces intensas y zonas muy oscuras, sin quemar en exceso las áreas iluminadas.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con poca luz

OnePlus incorpora un modo Noche que permite capturar mejores fotografías en condiciones de poca luz a costa de un mayor tiempo de procesado (unos 2 o 3 segundos). Este modo se activa de manera automática cuando la cámara considera que es adecuado, por lo que no es necesario activarlo manualmente.

De hecho, en mis pruebas, no hay diferencia visible entre activar el modo Noche manualmente o dejar que se active automáticamente.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 48 MP, una lente con apertura f/2.2 y enfoque automático. Teniendo en cuenta el poco interés que suelen tomarse los fabricantes en potenciar el hardware de la cámara ultra gran angular, es una alegría que OnePlus haya incorporado unas buenas características.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día. La imagen presenta colores vivos, un rango dinámico amplio y gran nitidez.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



Por la noche, la calidad de imagen se mantiene bastante bien, con un nivel de detalle aceptable, aunque si amplias la imagen, es evidente que el ruido pasa factura y la nitidez no es tan buena. En todo caso, la calidad de imagen es mucho mejor que lo que encontramos en la mayoría de smartphones.

A continuación, podemos ver algunas capturas con la cámara ultra gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con poca luz

La cámara ultra gran angular permite capturar fotografías en modo Macro a unos pocos centímetros de distancia.

La calidad de imagen es mucho mejor que la que consiguen otros smartphones con cámaras Macro con sensores de baja resolución y pequeño tamaño, aunque cuesta un poco conseguir enfocar lo que queremos (a poco que te muevas, el enfoque cambia unos milímetros por delante o por detrás).

Fotografías tomadas en modo Macro con la cámara ultra gran angular

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo ofrece un factor de ampliación 3x, y cuenta con un sensor de 64 MP y una apertura f/2.6. Las fotografías se toman por defecto a 16 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel bining 4-en-1).

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de luz abundante. En general, las imágenes ofrecen una calidad de imagen buena, con detalles nítidos, buen colorido y alto rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Cuando la luz escasea, las cámaras teleobjetivo suelen flaquear, ya que la limitada apertura de este tipo de lentes hace que aparezca mucho ruido en la imagen.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la cámara teleobjetivo tomadas por la noche. La calidad de imagen sigue siendo bastante buena, aunque algunas capturas tienden a verse algo oscuras. Nada que no pueda arreglarse en post-producción, por otro lado.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

El OnePlus Open Apex Edition es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y desenfocando el fondo de la imagen.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo, suelen utilizarla para tomar retratos. Por ello, por defecto, al activar el modo Retrato, aparece seleccionada la cámara teleobjetivo 3x.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato de OnePlus es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo y, si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que el teléfono hace generalmente un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo, aunque la separación del pelo se resiste en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con el modo Retrato

Grabación de vídeo

El OnePlus Open Apex Edition puede grabar vídeo 4K@30/60 y 1080p@30/60/240/480 FPS con la cámara principal y hasta 4K@30/60 FPS con las cámara ultra gran angular y teleobjetivo.

El códec predeterminado es h.265, pero se puede optar por el h.264, más antiguo y menos eficiente. La captura Dolby Vision está disponible hasta 4K@30 FPS en la cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo.

La cámara frontal permite grabar vídeo 4K@30 FPS, pero no admite 60 FPS en ninguna resolución.

La estabilización está disponible con todas las cámaras y modos de vídeo. También es posible activar un modo ultraestable, que utiliza la cámara ultra gran angular para grabar escenas en situaciones de mucho movimiento a 1080p@60 FPS a costa de recortar la imagen.

A continuación, podemos algunos vídeos en 4K@60 y 4K@30 FPS capturados por el OnePlus Open Apex Edition durante el día, que ofrecen una calidad de imagen buena.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus Open Apex Edition por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el OnePlus Open Apex Edition en un entorno oscuro. La calidad de imagen es buena, con imágenes brillantes, colores vivos y una nitidez bastante aceptable. Ahora bien, con poca luz, las capturas a 60 fps tienden a verse algo oscuras.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus Open Apex Edition por la noche

Cámara frontal interior

La cámara frontal interior se encuentra en un orificio en la esquina derecha de la parte superior de la pantalla. Posee un sensor de 20MP con apertura f/2.2, pero carece de enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

OnePlus ofrece un modo belleza con diversos ajustes de textura de piel, pómulos, tamaño de los ojos, nariz, afinar mentón, cabeza, retocar, etc.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal interior. La calidad de la imagen es aceptable, aunque la nitidez podría ser mayor.

Selfies capturados con la cámara frontal

Cámara frontal exterior

La cámara frontal interior se encuentra en un orificio en el centro derecha de la parte superior de la pantalla. Posee un sensor de 32MP con apertura f/2.4, pero tampoco posee enfoque automático.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal exterior. La calidad de la imagen es superior a la cámara exterior, aunque sigue sin destacar.

Selfies capturados con la cámara frontal

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades. Cuando recibes una llamada entrante, es posible deslizar el dedo hacia arriba para contestar la llamada.

El OnePlus Open Apex Edition es compatible con VoLTE HD, que proporciona llamadas de voz con mayor calidad de sonido, un establecimiento de llamada más rápido, y la capacidad de navegar a la máxima velocidad incluso durante el transcurso de una llamada. Esta funcionalidad solo está disponible en algunos operadores.

También es compatible con Llamadas WiFi, que permite cursar llamadas del operador a través de una red WiFi, evitando así problemas de cobertura.

Precio

El OnePlus Open Apex Edition (16GB + 1TB) está disponible para compra a un precio de 1.999€ en la web de OnePlus. Si no necesitas tanta almacenamiento, el OnePlus Open convencional con 16 GB + 512 GB está a la venta por 1.849€ (ver ofertas en Amazon | Mediamarkt).

Se trata de un precio elevado, aunque en línea con lo que solemos ver en smartphones plegables. Su gran rival, el Samsung Galaxy Z Fold6, está a la venta por 2.009€ (256 GB), 2.129€ (512 GB) o 2.369€ (1 TB) (ver ofertas en Amazon | Mediamarkt).

El Samsung Galaxy Z Fold6 cuenta con una pantalla exterior de 6.3″, una pantalla interior de 7.6″, chip Snapdragon 8 Gen3, 12 GB de RAM LPDDR5x, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (12MP, f/2.2) + teleobjetivo 3x (10MP, f/2.4), cámara frontal exterior (10MP, f/2.2) 10MP, cámara frontal interior (4MP f/1.8), altavoces estéreo con Doby Atmos, batería de 4.400 mAh con carga hasta 25W y resistencia IP48.

Samsung Galaxy Z Fold6

Otra opción de smartphone plegable es el HONOR Magic V3, que está disponible en colores Black, Green y Reddish Brown para compra a un precio de 1.999€ (ver ofertas en Amazon | Mediamarkt).

El HONOR Magic V3 cuenta con pantallas OLED LTPO de 7.9″ (interior) y 6.4″ (exterior), procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, triple cámara trasera gran angular (50 MP, f/1.6, OIS) + ultra gran angular (40MP, f/2.2) + teleobjetivo 3.5x (50MP, f/3.0, OIS), cámara frontal (20MP, f/2.2) y batería de 5.150 mAh con carga rápida a 66 W por cable / 50 W inalámbrica.

HONOR Magic V3

Mi opinión

El OnePlus Open Apex Edition es un smartphone plegable que sigue las tendencias de diseño en este tipo de dispositivos, con una pantalla exterior que ocupa todo el frontal y una gran pantalla interior de aspecto casi cuadrado. Su grosor y peso están en línea con otros smartphones plegables.

El cuerpo está fabricado en una aleación de materiales que, supuestamente, es más resistente que el acero, y las pantallas poseen protección Ceramic Guard (según la compañía, más resistente que Gorilla Glass Victus). Sin embargo, solo posee resistencia IPX4 frente a salpicaduras de agua, mientras que algunos rivales ya ofrecen protección frente a inmersiones y partículas. La edición especial Apex Edition posee un acabado en la parte trasera que imita la piel y posee un color granate.

OnePlus ha dotado al teléfono de dos pantallas AMOLED LTPO3 de alta calidad con frecuencias de refresco adaptable hasta 120 Hz, tasa de modulación PWM elevada (1.440 Hz) para evitar molestias en los ojos, brillo máximo elevado (1.150 nits en ambas pantallas según mis pruebas), alta fidelidad de color y elevada nitidez.

Mientra que la mayoría de smartphones de gama alta cuentan con un lector de huella bajo la pantalla, el OnePlus Open Apex Edition incluye el lector de huella en el botón de encendido. Si bien no resulta incomodo, me hubiera gustado ver lector de huella bajo las pantallas. En todo caso, como permite reconocimiento facial, en la práctica puedes casi olvidarte de su existencia.

El OnePlus Open Apex Edition cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta, con un rendimiento elevado, aunque ya se ha visto superado por el Snapdragon 8 Gen 3 y, más recientemente, por el Snapdragon 8 Elite. Viene acompañado por 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, por lo que no se puede pedir más.

Su rendimiento en los benchmarks queda a la par de los mejores buques insignia del año 2023, pero se ve superado por los que han llegado este año. En todo caso, en el uso diario no he tenido ninguna queja. El OnePlus Open Apex Edition se mueve con rapidez, sin parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar y mover apps/juegos complejos 3D o hacer multi-tarea.

En el aspecto de conectividad, el OnePlus Open Apex Edition va bien servido con 5G (Dual SIM mediante dos nanoSIM con soporte para eSIM), WiFi 7, Bluetooth 5.3, infrarrojos y NFC.

En su interior, encontramos una batería de 4.805 mAh, que es una cantidad intermedia para un plegable. En mis pruebas, ha obtenido una autonomía buena a 60 y 120 Hz al utilizar la pantalla exterior, pero se ve bastante reducida al usar la pantalla interior. Cuenta con carga rápida a 67W que permite recargar la batería en alrededor de 45 minutos, pero requiere un cargador SuperVOOC. Lamentablemente, no posee carga inalámbrica.

El OnePlus Open Apex Edition ofrece sonido estéreo y Dolby Atmos, ya que cuenta con tres altavoces — dos en la parte superior y uno en la parte inferior. El sonido se escucha bastante bien para ser un smartphone.

En cuanto al software del teléfono, el OnePlus Open Apex Edition corre OxygenOS 14 basado en Android 14. OnePlus ofrece tres actualizaciones de sistema operativo y cuatro años de parches de seguridad. Esta promesa queda muy por debajo de los siete años de actualizaciones que ofrecen Samsung y Google para sus buques insignia.

OxygenOS ofrece funcionalidades interesantes por encima de Android, así como la funcionalidad Open Canvas con soporte multiventana para aprovechar mejor el gran tamaño de la pantalla interior. En cuanto a software, trae pocas aplicaciones propias. Una de ellas es Galería, que añade una función de Borrador Mágico con IA.

En el apartado fotográfico, el OnePlus Open Apex Edition cuenta con una cámara trasera triple formada por una cámara gran angular (48MP, f/1.7, OIS) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo (64MP, f/2.6, OIS).

La app Cámara ofrece un modo Maestro con muchas opciones de control manual y la posibilidad de guardar en RAW, así como un modo Noche que permite aumentar la exposición y reducir el ruido al tomar fotos por la noche.

En condiciones de buena luz, las imágenes producidas por la cámara principal son nítidas y coloridas. Cuando la luz escasea, las instantáneas mantienen una calidad de imagen muy buena, gracias al buen trabajo que realiza el modo Noche.

La cámara ultra gran angular ofrece un ángulo de visión de hasta 114º. Por el día, las imágenes son buenas y, cuando la luz escasea, la calidad se mantiene bastante alta, destacando por encima de otros rivales. Por último, la cámara teleobjetivo ofrece un factor de ampliación 3x y produce una buena calidad de imagen, tanto por el día como por la noche, aunque en este último caso tienden a verse algo oscuras.

En grabación de vídeo, el OnePlus Open Apex Edition puede grabar vídeo hasta 4K@30/60 FPS. La calidad de imagen es bastante buena, tanto por el día como por la noche.

La cámara frontal exterior posee un sensor de 32 MP con apertura f/2.4 y la cámara frontal interior posee un sensor de 20 MP con apertura f/2.2. Ambas ofrecen una calidad simplemente correcta, pero ninguna puede grabar vídeo a 60 fps.

En conclusión, el OnePlus Open Apex Edition es una buena opción si andas detrás de un plegable con pantallas de calidad, rendimiento sólido, software con funcionalidades añadidas, carga rápida de batería y un conjunto de cámaras competentes.

El OnePlus Open Apex Edition (16GB + 1TB) está disponible para compra a un precio de 1.999€ en la web de OnePlus. El OnePlus Open convencional con 16 GB + 512 GB está a la venta por 1.849€ (ver ofertas en Amazon | Mediamarkt).

