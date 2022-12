¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OPPO Pad Air.

A finales de mayo, OPPO anunció su tablet Pad Air en China, pero tuvimos que esperar hasta agosto para su anuncio a nivel global. La espera ha sido larga, pero finalmente el OPPO Pad Air es el primer tablet que se comercializa en Europa.

El OPPO Pad Air cuenta con una pantalla IPS LCD de 10.4″, procesador Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB de RAM, 64/128 GB de almacenamiento UFS 2.2, cámara trasera (8MP, f/2.0), cámara frontal (5MP f/2.2) y batería de 7.100 mAh con carga rápida a 18W.

El tablet está a la venta a partir de 🛒 299€ en España. Por cortesía de OPPO, he tenido oportunidad de probar a fondo el OPPO Par Air y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

El frontal del OPPO Pad Air está ocupado por una pantalla de 10,4″, un tamaño ligeramente más pequeño que el iPad Air (10.9″), a pesar de que la similitud de los nombres hace pensar que busca ser su alter ego de bajo coste.

La pantalla está rodeada por unos marcos simétricos bastante estrechos (8 mm), siempre teniendo en cuenta que, en un tablet, los marcos deben tener un cierto grosor para sujetarlo con comodidad sin poner los dedos sobre la pantalla.

Con estos marcos, el OPPO Pad Air presume un ratio de pantalla a cuerpo del 81% según GSM Arena, que está en la franja alta si lo comparamos con otros tablets de tamaño similar.

OPPO ha incluido la cámara frontal en uno de los marcos más largos, lo que es un acierto ya que queda en el centro al sostener el tablet en horizontal, que es la forma más habitual de llevar a cabo videoconferencias con herramientas como Teams, WebEx o Zoom.

OPPO no utiliza Gorilla Glass para proteger la pantalla, sino que ha recurrido a la tecnología Panda-MN228 de Panda Glass.

Panda Glass es desarrollado por un fabricante chino llamado Tunghsu Group. Es una alternativa a Gorilla Glass, que es más caro por su supuesta mayor durabilidad.

Panga Glass es un vidrio alcalino-aluminosilicatado. Se fabrica con diversos minerales, como potasio, sodio, calcio y aluminio. A continuación, el vidrio se trata con un proceso de intercambio iónico que le confiere resistencia y durabilidad.

El OPPO Pad Air posee una construcción sofisticada en aluminio de color gris, con bordes planos y esquinas redondeadas. En la parte trasera encontramos un curioso panel de plástico texturizado al que OPPO denomina «textura de dunas en 3D».

Personalmente, hubiera preferido un acabado totalmente liso, sin cambios de material o textura, pero hay que reconocer que es bastante original.

El acabado mate de la parte trasera hace que las huellas dactilares no queden apenas marcadas en su superficie, lo que es un punto a favor.

Si nos fijamos en sus dimensiones, se trata de un tablet bastante ligero y fino, con solo 440 gramos de peso y 6,9 mm de grosor. Quizás OPPO podría haber incrementado un poco el grosor a cambio de una batería algo más grande, pero supongo que es complicado encontrar el equilibrio.

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del tablet.

En el lateral derecho encontramos dos botones de volumen, así como una bandeja para insertar una tarjeta microSD.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del tablet alberga el botón de encendido y dos altavoces.

La parte inferior posee un conector USB-C y dos altavoces.

OPPO no no ha dotado al Pad Air de resistencia oficial al agua o al polvo, aunque, en realidad, muy pocos tablets ofrecen esta protección.

Pantalla

El OPPO Pad Air posee una pantalla LCD IPS de 10.4″ con ratio 5:3. La resolución de la pantalla es 2K (2.000 × 1.200 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 225 ppp, que no es tan elevada como en otros tablets.

En la práctica, si te acercas a la pantalla, se distinguen los píxeles individuales, aunque normalmente los tablets se utilizan a una cierta distancia de los ojos, por lo que esto no es un problema grave.

OPPO no ha incorporado una tasa de refresco elevada, sino que debemos conformarnos con una tasa fija de 60 Hz. Me hubiera gustado ver un panel de, al menos, 90 Hz, para disfrutar de una mayor fluidez.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

La pantalla cubre el 96% del espacio de color sRGB estándar de Android y el 73% el espacio de color más amplio DCI P3, según mis mediciones.

OPPO afirma que la pantalla admite colores de 10 bits, pero no es compatible con vídeo HDR10 y el hardware solo admite 8 bits, mientras que los otros 2 bits se emulan por software.

El error en la fidelidad de color frente al gamut sRGB es bueno pero mejorable, ya que obtenemos un valor medio de 4.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable). El error máximo resulta ser 7.5 dE.

La temperatura de color es 7.571K, por encima del nivel de referencia de 6.500K, lo que implica un tono azulado bastante marcado, que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador.

Por suerte, OPPO ofrece tres posibles ajustes manuales de la temperatura de color (más frío, predeterminado y más cálido) que permiten un valor más cercano al valor ideal de 6.500K. Mi recomendación es que sitúes el ajuste del modo de color en «más cálido».

Características de la pantalla



Según mis propias mediciones, el brillo máximo de OPPO Pad Air se encuentra alrededor de 325 nits con el 100% de la pantalla iluminada en color blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level), que es como se mide el brillo de forma habitual.

Este es el brillo máximo incluso con el ajuste de brillo en modo automático, ya que el panel no cuenta con un modo HBM (High Brightness Mode) que potencie el brillo en condiciones de alta luminosidad. OPPO habla en sus especificaciones técnicas de 360 nits, que es ligeramente superior al valor medido aquí, aunque hay que tener en cuenta que a veces hay diferencias de brillo entre distintas zonas de la pantalla.

En la práctica, no es un brillo demasiado alto, por lo que puedes tener dificultades para utilizar este tablet bajo la luz del sol.

El valor mínimo de brillo es 0,2 nits, por lo que la pantalla ofrece un contraste de, aproximadamente, 1.500:1.El panel del OPPO Pad Air proporciona 578 niveles de brillo por debajo de 20 nits, ofreciendo una experiencia de visualización cómoda incluso en un entorno con poca luz.

Por cierto, el control automático de brillo es algo errático, ya que tiende a situar el brillo al mínimo en situaciones de poca luz, lo que obliga a aumentar el brillo manualmente.

Los colores y el brillo se ven bastante distorsionados al observar la pantalla desde un ángulo, por lo que no es un dispositivo ideal para compartir contenidos con otras personas que se coloquen a tu lado.

OPPO ha incorporado un modo de confort visual que filtra la luz azul para aliviar el consumo visual, siendo posible configurar la temperatura de color. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, programar la hora de inicio y final.

Rendimiento

El OPPO Pad Air posee el procesador Qualcomm Snapdragon 680, un chip de gama media que fue presentado a finales de 2021.

👉🏻 Así es el Qualcomm Snapdragon 680

El Qualcomm Snapdragon 680 supone una mejora respecto al Snapdragon 678 lanzado en 2020, pero se basa en un nodo de proceso de 6 nm mucho más eficiente.

Utiliza el clúster de CPU Kryo 265 de Qualcomm con sus núcleos principales a 2,2 GHz y una GPU Adreno 610.

Otras características del Snapdragon 680 es la compatibilidad con pantallas FHD+ con una tasa de refresco de 90 Hz y una profundidad de color de 10 bits, memoria RAM LPDDR4x con una velocidad de 2.133 MT/s, un único módulo de cámara de 64 MP y la capacidad de grabar vídeos a 1080p y 30 FPS.

El OPPO Pad Air llega con 4 GB de memoria RAM, que es una cantidad algo justa para mantener un buen número de apps en memoria.

OPPO ha añadido una funcionalidad de RAM virtual que permite utilizar parte del almacenamiento interno para añadir 1, 2 o 3 GB de memoria RAM adicionales. Ahora bien, el almacenamiento es mucho más lento que la memoria RAM, por lo que esta solución trae consigo una mayor lentitud.

El OPPO Pad Air posee 64 o 128 GB de almacenamiento tipo UFS 2.2, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. En todo caso, podemos ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD de hasta 512 GB.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, así que no es especialmente rápido. Es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo.

Ahora bien, tendrás que activar manualmente la «Conexión OTG» en Ajustes > Ajustes del sistema adicional cada vez que quieras transferir archivos a través de USB OTG. Por alguna razón que no acabo de entender, este ajuste se desactiva automáticamente cada 10 minutos.

El tablet no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor, y tampoco ofrece un modo escritorio como el que encontramos en los teléfonos de Samsung o Huawei.

A continuación, vamos a ver los resultados del tablet en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros tablets.

Si nos fijamos en los principales benchmarks, en AnTuTu v9 ha dado un resultado de 256.396 puntos, en Geekbench 5 ha obtenido 385/1.640 puntos y en PCMark ha conseguido 6.418 puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones bastante modestas.

En cuanto al rendimiento gráfico, en 3DMark obtiene 124 puntos en Wild Life Extreme y 450 puntos en Wild Life, y en GFXBench consigue 5 FPS en Aztec Ruins OpenGL (3,2 FPS en offscreen a 1440p). De nuevo, se trata de valores bastante bajos.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los tres juegos ofrecen una tasa estable, que ronda los 30 o 60 FPS según el título, aunque la calidad de imagen no es muy buena, ya que los juegos se adaptan al rendimiento del dispositivo y desactivan muchos efectos visuales.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx.

%CPU

%GPU

Asphalt 9 30 99% 19-31 12% 69% Real Racing 3

60 100% 55-60 10% 88% Call of Duty 60 98% 53-61 15% 75%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «media» y cuadros por segundo a velocidad «media»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el tablet es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el tablet ha obtenido un resultado bastante bueno, ya que el rendimiento solo cae un 10% en dicho período, hasta el 90%. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes no se verá muy afectado tras largos períodos de uso.

Por otro lado, la prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test. En esta prueba, el rendimiento ha caído hasta un 99%, que es un valor bueno.

En general, el OPPO Pad Air ha conseguido unos resultados justitos en los benchmarks, sin destacar frente a otros tablets con precios similares que llegan con chips más modernos.

En el día a día, no es un tablet que se sienta lento, pero sí que se experimenta un cierto retardo al abrir ciertas aplicaciones, cambiar entre tareas o realizar acciones simples como pulsar sobre un campo de texto y esperar a que aparezca el teclado. Otros dispositivos no presentan estos pequeños signos de lag.

Conectividad

El OPPO Pad Air soporta Bluetooth 5.1 y WiFi 802.11ac. No posee conectividad celular ni tampoco cuenta con GPS, pero ofrece posicionamiento mediante redes WiFi.

He realizado algunas pruebas de velocidad de conexión mediante WiFi, y los resultados son correctos. El OPPO Pad Air ha alcanzado los 254 Mbps de bajada y 178 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps.

Biometría

OPPO no ofrece desbloqueo mediante huella dactilar, pero soporta reconocimiento facial 2D para acceder al tablet solo con nuestra cara al deslizar la pantalla hacia arriba estando en la pantalla de bloqueo.

El reconocimiento se produce de forma rápida, siempre que detecta tu cara, ya que en muchas ocasiones me he visto obligado a introducir el PIN porque no la ha detectado. No es capaz de reconocer la cara si estás en completa oscuridad salvo que actives una opción que ilumina la pantalla para, a su vez, iluminar la cara.

Aunque el reconocimiento facial no es totalmente seguro, OPPO ha añadido un control que permite forzar a que tus ojos estén abiertos para que el tablet se desbloquee. Es posible utilizar la cara para desbloquear la pantalla, acceder a aplicaciones protegidas y/o acceder a la caja fuerte.

Es posible seleccionar si quieres acceder directamente al escritorio cuando se produzca el reconocimiento facial o si prefieres quedarte en la pantalla de bloqueo y deslizar hacia arriba cuando realmente necesites acceder al tablet.

Batería

La batería del OPPO Pad Air posee una capacidad de 7.100 mAh, una cantidad que no es demasiado grande para un tablet.

OPPO afirma que la batería ofrece hasta 15 horas de videollamadas continuas o 12 horas de películas con una carga completa. Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

ℹ️ Info: Sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

He obtenido un resultado de 9 horas y 40 minutos, que es un valor correcto, aunque no es de los más altos que he visto en un tablet.

En el día a día, la autonomía del tablet es buena y no deberías tener problema para que aguante varios días sin cargar si la utilizas esporádicamente.

En el apartado de Batería, OPPO ofrece un modo de ahorro de batería que reduce el brillo de la pantalla, cambia el tiempo automático de apagado de la pantalla a 15 segundos y desactiva la sincronización en segundo plano.

Es posible indicar que el modo de ahorro de energía se desactive cuando la batería supere el 90% de carga o al llegar a un nivel de batería en concreto.

También existe un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema, simplifica la interfaz de usuario y solo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones simultáneamente

OPPO incluye una optimización en reposo que activa el modo de ahorro de energía cuando duermes, aunque esto puede producir retrasos en las notificaciones de las aplicaciones.

OPPO ha incorporado una opción de carga nocturna optimizada que reduce el envejecimiento de la batería al controlar el proceso de carga por la noche para que llegue al 80% y cargue el 20% restante justo antes de la hora a la que sueles despertarte. Para ello, el tablet aprende tus costumbres a lo largo del tiempo y, si un día quieres que cargue rápidamente, puedes desactivar este modo fácilmente desde una notificación que aparece durante la carga.

Al igual que hay opciones para reducir el consumo de energía, también hay un modo de alto rendimiento que pone al sistema a funcionar a máxima potencia, aunque el consumo de energía aumenta y, por tanto, la autonomía se resiente.

Por cierto, una cosa que vas a querer hacer es activar el porcentaje de la batería en la barra de estado ya que, de lo contrario, es complicado saber cuánta batería te queda (no aparece ni siquiera en el panel de notificaciones).

El OPPO Pad Air cuenta con carga «rápida» PD a 18W que, en realidad, no es especialmente rápida si tenemos en cuenta las velocidades de carga que traen los smartphones de OPPO. Al menos, se incluye un cargador rápido en la caja con esta potencia, lo que es un punto a favor.

OPPO sigue manteniendo los puertos Tipo-A en sus cargadores. En la caja se incluye un cable USB Tipo-A a Tipo-C.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga dura aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En solo algo menos de una hora, consigue alcanzar el 50% de carga.

Proceso de carga del OPPO Pad Air



Interfaz y funcionalidades

El OPPO Pad Air corre ColorOS 12,1, basado en Android 12, y próximamente recibirá ColorOS 13, ya que el programa de pruebas en beta comenzó a principios de diciembre en China.

La versión de ColorOS 12 para tablets es indistinguible de la versión para smartphones, pero la pantalla de mayor tamaño hace que las funcionalidades de multitarea cobren más sentido.

A la derecha de la pantalla hay una pestaña llamada barra lateral inteligente que, si la arrastramos hacia el centro, despliega un panel con accesos rápidos a herramientas de captura de pantalla y grabación de pantalla, así como algunas apps.

Al pulsar sobre una app, esta se abre en una ventana flotante, que podemos mover por el escritorio y cambiar de tamaño. También es posible utilizar una misma app en dos ventanas diferentes. Todo esto asume que la app es compatible, ya que no todas las apps pueden ejecutarse en ventanas.

Desde la vista de apps abiertas, podemos hacer que una app se abra en pantalla dividida, ocupando solo la mitad del espacio de la pantalla, permitiendo así que en la otra mitad se muestre una app diferente.

Una funcionalidad relacionada con la privacidad es Caja Fuerte, que permite mantener lejos de miradas ajenas fotografías, vídeos, música y cualquier otro contenido. OPPO permite proteger el acceso a este contenido mediante un PIN o reconocimiento facial, y es posible abrir rápidamente la caja fuerte con una pulsación larga sobre la barra de tareas en la app Fotos y Mis archivos.

Si solo queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger mediante PIN o reconocimiento facial el acceso a una aplicación.

OPPO ofrece una funcionalidad llamada Clonar tablet que permite transferir rápidamente todos los datos guardados en el tablet antiguo (incluidas fotos, contactos y aplicaciones) al nuevo tablet.

Si tienes niños cerca, agradecerás la app Kids Space de Google, que ofrece aplicaciones, libros y vídeos en función de los intereses de tu hijo/a y permite establecer controles parentales de Family Link. Para configurar Google Kids Space y las funciones de control parental, como los límites de tiempo de pantalla, tu hijo/a debe tener su propia cuenta de Google supervisada.

En el apartado de ausencias, ColorOS no proporciona una interfaz tipo escritorio al estilo de DeX de Samsung o EMUI Desktop de Huawei.

Multimedia

El OPPO Pad Air cuenta con altavoces cuádruples, dos situado en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C de carga, y otro dos en el borde superior.

Los altavoces emiten un sonido con una calidad aceptable, aunque se echan de menos unos bajos más contundentes y una mayor riqueza de tonos.

OPPO no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música con auriculares tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm, unos auriculares con conector USB-C o con conexión Bluetooth.

El OPPO Pad Air es compatible con Dolby Atmos y permite seleccionar cuatro perfiles de sonido:

Inteligente (reconoce la situación y aplica automáticamente los efectos de sonido óptimos)

Teatro/cine (ofrece sonido envolvente 3D con voces más claras)

Juego (sonido realista para una experiencia inmejorable)

Música (sonidos vocales e instrumentales más realistas).

OPPO emplea YouTube Music como reproductor de música por defecto, lo cual es extraño porque en sus teléfonos encontramos su propia app de reproducción de música.

A la hora de ver fotografías, el OPPO Pad Air recurre a su propia app Fotografías que muestra todas las imágenes almacenadas en el tablet y permite editarlas.

Esta app es capaz de crear recuerdos (vídeos) a partir de fotografías tomadas en el mismo lugar/fecha y puede identificar personas en las fotografías a las que puedes poner nombre para realizar después búsquedas por persona.

También es capaz de crear álbumes organizados por lugares o temas mediante el uso de la IA para identificar elementos en la fotografía. En mi álbum ha identificado objetos como edificios, flores, césped, transporte, noche, cielo, faldas y vestidos, coches y vehículos.

Ambas acciones se producen en segundo plano cuando el tablet está conectado a la corriente con la pantalla apagada.

La reproducción de vídeo es buena y el tablet es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

He probado a reproducir algunos vídeos 1080p codificados tanto con H.264 como en el más moderno y eficiente HEVC (H.265), y los dos se han reproducido con suavidad.

También puedes disfrutar de servicios de streaming como YouTube o Netflix en la pantalla del smartphone. Por supuesto, el OPPO Pad Air cuenta con la librería necesaria para obtener la certificación Widevine L1 y he comprobado que es capaz de reproducir contenidos de YouTube y Netflix en HD.

Cámara

El OPPO Pad Air con una única cámara trasera con un sensor de 8MP con lente con apertura f/2.0 y enfoque automático. OPPO no detalla el tamaño del sensor, aunque no cabe esperar que sea de gran tamaño.

Para comprobar la calidad de la cámara, la he puesto a prueba en condiciones de buena iluminación. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara del OPPO Pad Air ofrece un nivel de detalle aceptable, pero los colores se ven bastante apagados y el rango dinámico es algo limitado.

Fotografías tomadas con la cámara trasera con luz abundante

A continuación, he querido poner a prueba el OPPO Pad Air en condiciones de poca luz, que es donde las cámaras de los dispositivos móviles suelen tener más dificultades.

En las siguientes fotografías podemos ver que las imágenes captadas con poca luz presentan una calidad bastante mejorable, hasta el punto de que apenas son utilizables.

Fotografías tomadas con la cámara trasera con luz escasa



Cámara frontal

La cámara frontal cuenta con un sensor de 5MP con lente con apertura f/2.2 Las capturas no ofrecen una gran calidad de imagen, aunque probablemente no uses esta cámara para tomar selfies, sino únicamente para realizar videollamadas.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El OPPO Pad Air puede grabar vídeo a una resolución máxima de [email protected] con la cámara trasera y con la cámara frontal.

El vídeo ofrece una calidad de imagen mejorable por el día, con poco contraste y colores muy apagados, pero aún empeora más por la noche, con resultados difícilmente utilizables.

Vídeos grabados con la cámara trasera

Precio

El OPPO Pad Air está a la venta por 🛒 299€ para la versión con 64 GB y por 🛒 349€ para la versión con 128 GB.

En el mercado existen otras tablets con precios similares que pueden ser buenas alternativas.

El Xiaomi Pad 5 (🛒 359€) cuenta con una pantalla IPS LCD de 11″ a 120 Hz cpon resolución 1600 x 2560 px, procesador Qualcomm Snapdragon 860, 6 GB de RAM, 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera de 13MP f/2.0, cámara frontal de 8MP f/2.0, sonido estéreo con 4 altavoces, batería de 8.720 mAh con carga rápida a 33W.

El realme Pad (🛒 269 €) posee una pantalla IPS LCD de 10.4″ con resolución 1200 x 2000 píxeles, procesador Mediatek Helio G80, 3 / 4 / 6 GB de RAM, 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento, cámara trasera de 8MP, cámara frontal de 8MP, batería de 7.100 mAh con carga rápida a 18W

Conclusiones

El OPPO Pad Air posee un diseño sofisticado, ya que cuenta con un cuerpo de aluminio en gris mate con bordes planos. El aspecto más llamativo lo encontramos en la parte trasera, donde podemos ver una original franja de plástico con textura de «dunas».

En general, nos encontramos ante un tablet ligero y fino con solo 440 gramos de peso y 6,9 mm de grosor.

El frontal está dominado por la pantalla de 10,4″, que está rodeada por marcos simétricos bastante estrechos (8 mm), otorgando al tablet un aprovechamiento del frontal razonablemente alto del 81%. La pantalla está protegida por Panda Glass, una alternativa china más económica a Gorilla Glass que debería proteger la pantalla frente a arañazos y golpes.

El OPPO Pad Air posee un panel LCD de 10.4″ con resolución 2K (2.000 × 1.200 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 225 ppp. No es un valor muy alto, por lo que, si te acercas a la pantalla, puedes distinguir los píxeles individuales.

Según mis mediciones, la pantalla alcanza un brillo máximo en torno a 325 nits con la pantalla iluminada al 100%. Se trata de un valor moderado, que puede hacer complicado ver la pantalla bajo la luz del sol.

La pantalla ofrece una fidelidad de color adecuada, aunque con margen de mejora, y una temperatura de color de 7.571K, lo que implica un marcado tono azulado que, por suerte, puede corregirse escogiendo el ajuste de color «más cálido.»

OPPO no ha incorporado un lector de huella, pero integra reconocimiento facial 2D, si bien no es tan seguro como la huella o los sistemas de reconocimiento facial 3D de otros fabricantes. El reconocimiento facial no funciona siempre al primer intento, por lo que acabarás introduciendo el PIN con cierta frecuencia.

El OPPO Pad Air posee un procesador Snapdragon 680, un chip que fue presentado a finales de 2021 y que no es de los más potentes. Acompañando a este chip encontramos 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 con la posibilidad de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del tablet ha sido más bien modesto, sin destacar frente a otros tablets de precio similar con un hardware más potente.

En el día a día, el OPPO Pad Air se mueve con una fluidez justa, ya que no responde tan rápido a las órdenes y pulsaciones como me gustaría. Los juegos 3D se desenvuelven sin problema, pero con una calidad de imagen sin apenas efectos visuales, por lo que no es un dispositivo para jugar.

En el aspecto de conectividad, el OPPO Pad Air soporta Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.1, pero carece de NFC, GPS o conectividad celular.

El tablet cuenta con una batería de 7.100 mAh que ofrece una autonomía buena. No me hubiera importado que el tablet fuera un poco más grueso a cambio de algo más de batería, pero siendo un tablet, esto tampoco es un problema.

Si te quedas sin batería, el OPPO Pad Air ofrece carga rápida de 18W. OPPO incorpora un cargador de esta potencia en la caja, que consigue cargar el tablet por completo en 2 horas y 20 minutos.

El OPPO Pad Air ofrece sonido estéreo a través de un par de altavoces situados junto al conector USB Tipo-C y otros dos altavoces situados en el borde superior. Carece de un conector de auriculares de 3.5 mm.

A nivel de software, el OPPO Pad Air llega con ColorOS 12.1 basado en Android 12, y próximamente recibirá ColorOS 13, ya que las pruebas beta ya han comenzado.

Esta capa añade un gran número de funcionalidades que complementan Android. Destacan especialmente las capacidades multitarea para utilizar ventanas flotantes o la configuración de pantalla dividida para utilizar dos apps a la vez.

En el apartado fotográfico, el OPPO Pad Air posee una cámara trasera de 8MP con apertura f/2.0 y una cámara frontal de 5MP con apertura f/2.2. En ambos casos, la calidad de imagen deja bastante que desear, ya que por el día los colores se ven apagados y el contraste de la imagen es bajo, y por la noche el ruido arruina las capturas.

El OPPO Pad Air está a la venta a partir de 🛒 299€ en España. ¿Merece la pena comprar el OPPO Pad Air? Si buscas un tablet con un diseño atractivo y un hardware suficientemente potente para navegar por Internet o ver vídeos, el OPPO Pad Air es una buena opción. Ahora bien, si pretendes disfrutar de juegos o realizar tareas de productividad, deberías considerar opciones más potentes.

