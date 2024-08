Análisis del OPPO Reno12 Pro a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi Opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OPPO Reno12 Pro.

A mediados de junio, OPPO anunció la llegada a España de sus nuevos smartphones de gama media Reno12 y Reno12 Pro.

El OPPO Reno12 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7″, procesador Mediatek Dimensity 7300 Energy, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + teleobjetivo (50MP, f/2.0), cámara frontal (50MP, f/2.0) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 80W.

El OPPO Reno12 Pro está disponible en dos colores, Nebula Black y Nebula Silver, por 549€ en España (consulta ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt).

He tenido oportunidad de probar el OPPO Reno12 Pro durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El frontal del OPPO Reno12 Pro está ocupado por una pantalla de 6,7″, un tamaño que se está popularizando entre los smartphones más grandes de hoy en día, ya que ofrece una gran área de visualización sin resultar excesivamente grande.

La pantalla está rodeada por marcos estrechos que, a simple vista, aparentan ser simétricos. Otros teléfonos cuentan con un marco inferior más grueso que afea el frontal, pero no ocurre eso con este teléfono.

El OPPO Reno12 Pro puede presumir un ratio de pantalla a cuerpo del 89% según GSM Arena, que está en la franja alta si lo comparamos con otros dispositivos. De hecho, mirando el frontal, podría pasar perfectamente por un dispositivo más caro.

OPPO ha repetido la fórmula del orificio para la cámara frontal, que se encuentra situada en el centro de la zona superior y tiene un tamaño bastante estándar.

La posición elegida por OPPO en el centro no es la ideal para mí. En mi opinión, la esquina superior izquierda es un lugar más idóneo para que no interfiera con los controles de la pantalla al utilizar el teléfono en horizontal.

OPPO ha puesto especial empeño a la hora de asegurar la durabilidad del dispositivo y afirma que el Reno12 Pro, si está boca abajo, puede soportar la presión equivalente a ser atropellado por un vehículo de 3,2 toneladas.

Además, la pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus 2, que es la penúltima generación del cristal reforzado de Corning y debería mantener a la pantalla a salvo de arañazos y golpes a pesar de no ser la última (la más reciente es Gorilla Glass Armor, que debutó con el Samsung Galaxy S24 Ultra).

La parte trasera está hecha de cristal en colores negro (Nebula Black) y plata (Nebula Silver). OPPO no especifica ningún tipo de protección frente a golpes y arañazos para la parte trasera, por lo que no cabe esperar que cuente con Gorilla Glass. Es una pena porque podría romperse fácilmente si el teléfono cae.

En el OPPO Reno12 Pro, la parte trasera presenta un diseño que combina dos tonos: mate en la franja superior, que ocupa alrededor del 75% de la superficie, y brillante en la franja inferior. En la zona brillante, las huellas dactilares quedan algo marcadas, pero no se ven demasiado.

La cubierta trasera presenta unos laterales ligeramente curvados, y el módulo de cámara rectangular emerge de la superficie. Este módulo alberga tres cámaras, que también sobresalen ligeramente, pero, en conjunto, el módulo es bastante discreto y apenas aporta grosor al teléfono.

El chasis está hecho de plástico, por lo que no resistirá tan bien los golpes accidentales en comparación con otros teléfonos hechos de aluminio. Los laterales son totalmente planos, sin ninguna curvatura.

Si nos fijamos en sus dimensiones, se trata de un smartphone bastante ligero y fino con solo 180 gramos de peso y 7,4 mm de grosor. Quizás OPPO podría haber incrementado un poco el grosor a cambio de una batería todavía más grande, pero supongo que es complicado encontrar el equilibrio.

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, encima, el botón alargado de volumen. Ambos presentan una buena sensación al tacto.

En el lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono posee un altavoz y un emisor de infrarrojos.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, el altavoz y la bandeja para la tarjeta SIM.

OPPO ha dotado al teléfono de certificación IP65 de resistencia al agua y el polvo, por lo que puedes estar tranquilo a la hora de utilizarlo bajo la lluvia o si se le derrama agua encima de manera accidental, pero debes evitar que caiga a la bañera o la piscina porque seguramente no resistirá el chapuzón.

Pantalla

El OPPO Reno12 Pro posee una pantalla AMOLED de 6.7″ con ratio alargado 20:9. La resolución de la pantalla es Full HD+ (2.412 × 1.080 píxeles), lo que implica una elevada densidad de píxeles de 394 ppp que hace que los textos e imágenes se vean muy nítidos.

OPPO ha incorporado una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que se debería traducir en una experiencia de visualización fluida. La tasa de refresco puede cambiar entre normal (60 Hz), alta (hasta 120 Hz) o automática. Esta última se adapta al contenido, pero únicamente puede variar entre 60, 90 y 120 Hz en el modo de alta frecuencia de actualización de pantalla.

Algunos smartphones con paneles LTPO pueden adaptar la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado — por ejemplo, bajando a 24/30 FPS si ves una película y pudiendo llegar incluso hasta solo 10 Hz (o menos) al reproducir contenido estático para no consumir tanta energía.

En mis pruebas, no he conseguido averiguar cuál es el criterio que determina la frecuencia de refresco, ya que el sistema decide qué tasa de refresco aplica a una app y esta permanece fija mientras usas la app, independientemente de la actividad de la misma. Esto parece una oportunidad perdida de reducir el consumo de energía en momentos en los que no hay ninguna actividad en la app.

La interfaz del sistema refresca a 120 Hz, pero en muchas apps el refresco se establece a 90 Hz (como X, Chrome, Gmail, Google Photos o Facebook) o 60 Hz (como Kindle, YouTube o TikTok). Curiosamente, la app de Archivos utiliza 120 Hz (¿para qué tanto refresco?). En cuanto a los juegos que he probado, en todos la tasa se ha fijado en 60 Hz.

Por otro lado, la pantalla ofrece una tasa de muestreo táctil de 120 Hz por defecto, pudiendo llegar hasta 240 Hz en modo juego para que las acciones sigan mejor las pulsaciones de tus dedos.

Según la compañía, la pantalla del OPPO Reno12 Pro cubre el 100% del espacio de color DCI-P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android, mientras que el espacio DCI-P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del OPPO Reno12 Pro es compatible con contenido HDR10, HDR10+ y HLG, por lo que podrás disfrutar de contenidos grabados en este formato. No es compatible con Dolby Vision, el otro formato que compite con HDR10+.

El OPPO Reno12 Pro ofrece cuatro modos de calibración de la pantalla: Natural, Intenso y Pro.

El modo Natural apunta al espacio de color sRGB y, por tanto, es el que ofrece mayor fidelidad de color al utilizar apps, que normalmente son diseñadas con este espacio de color como objetivo. El modo Intenso incrementa la saturación de los colores para que se vean más vivas.

A su vez, el modo Pro se divide en modo Cinemático, que apunta al espacio de color P3 y el modo Brillante, que aprovecha toda la gama de color del panel AMOLED y, por ello, muestra colores más saturados al utilizar apps convencionales.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro cambiando entre los distintos modos de calibración de color.

Por defecto, está activo el modo Intenso que, como he comentado, incrementa la intensidad de los colores para que se vean más vivos. Este modo cubre el 100% del espacio de color sRGB estándar de Android y el 99% el espacio de color más amplio DCI P3.

En este modo, los colores se expanden más allá del color real, por lo que se ven sobresaturados en casi todas las apps (menos la Galería), ya que las apps de Android utilizan normalmente el espacio sRGB. Este exceso de colorido produce imágenes más llamativas, pero menos fieles a la realidad.

En la Galería de fotos, sin embargo, OPPO aplica su sistema de gestión de color. Ese sistema hace que las fotos dentro de la Galería se muestren en el espacio de color sRGB por defecto para una visualización más precisa, mientras que las fotos etiquetadas con DCI P3 (como las tomadas por la cámara del teléfono) se muestran en el espacio de color P3 nativo del perfil.

En el modo Intenso, el error en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es bueno ya que obtenemos un valor medio ΔE med de 3.2 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el valor máximo ΔE max resulta ser 8.3.

La temperatura de color es 7.533ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un cierto tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Por suerte, OPPO ofrece tres posibles ajustes manuales de la temperatura de color (más frío, predeterminado y más cálido) que permiten un valor más cercano al valor ideal de 6.500ºK.

Características de la pantalla en el modo Intenso de color

El modo Natural apunta al espacio de color sRGB y, por tanto, es el más apropiado si buscas la máxima fidelidad en la mayoría de las aplicaciones y al visualizar contenido de Internet.

En este modo, la pantalla cubre un 100% del espacio de color sRGB (y un 74% del espacio DCI P3). El error en la fidelidad de color frente al gamut sRGB es espectacular ya que el valor ΔE med resulta ser de 1.2, y el valor ΔE max es 3.2 dE.

La temperatura de color es 6.435ºK que está bastante cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que el color blanco no tiene ningún tinte de color.

Características de la pantalla en el modo Natural de color

El modo Cinemático apunta al espacio de color DCI P3 y ofrece una fidelidad de color superior al modo Intenso. En este modo, la pantalla cubre un 100% del espacio de color sRGB y del espacio DCI P3. El error ΔE med en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es excelente, 1.2, y el error ΔE max resulta ser también muy bajo, 3.2.

Ahora bien, los contenidos creados pensando en el gamut sRGB, como la mayoría de apps e imágenes de Internet, expanden sus colores hasta DCI P3, por lo que también se ven sobresaturados. Este gamut, por tanto, solo es apropiado a la hora de ver contenido creado de forma nativa en DCI P3.

La temperatura de color es 6.416ºK, bastante cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla no muestra ningún tinte de color.

Características de la pantalla en el modo Cinemático

El último modo de pantalla es el modo Brillante, que no queda claro qué objetivo persigue, ya que su descripción es muy vaga: «visualización con color mejorado.» Según mis pruebas, este modo es el que ofrece los colores más saturados.



En este modo, la pantalla cubre un 100% del espacio de color sRGB y del espacio DCI P3. El error ΔE med en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es 3.6, y el error ΔE max resulta ser alto, 7.5.

La temperatura de color es 7.237ºK, bastante lejos del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla presenta un tinte de color azulado.

Características de la pantalla en el modo Brillante

Según mis propias mediciones, el brillo máximo de OPPO Reno12 Pro se encuentra alrededor de 579 nits con el 100% de la pantalla iluminada en color blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level), que es como se mide el brillo de forma habitual.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.208 nits con la pantalla totalmente iluminada, es decir, con un APL 100%. Esto valor está en línea con los 1.200 nits que señala OPPO en la hoja de especificaciones para el modo de alto brillo (HBM).

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco (APL 100%). Como se puede apreciar, el valor máximo de brillo es muy bueno, cerca de los mejores smartphones de gama alta.

Al tratarse de un panel OLED, el color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro empleado ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente oscuro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

OPPO ha incorporado un modo de confort visual que filtra la luz azul para aliviar el consumo visual, siendo posible configurar la temperatura de color. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, programar la hora de inicio y final.

Incluye un modo inteligente que ajusta automáticamente la temperatura de color según las condiciones de la iluminación ambiental, así como el modo hora de dormir, que ajusta automáticamente el color de la pantalla a tonos más cálidos después del atardecer para mejorar la calidad del sueño.

También encontramos una funcionalidad llamada modo de vídeo HDR brillo que aumenta el brillo de la pantalla cuando se reproducen vídeos HDR, aunque esto aumenta el consumo de batería y provoca un calentamiento del teléfono.

Otra opción presente es atención de pantalla, que impide que el teléfono se ponga reposo si detecta que estás mirando el teléfono.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OPPO Reno12 Pro, los colores no se ven distorsionados al observar la pantalla desde un ángulo, salvo en ángulos extremos, donde se aprecia un tono azulado. Al tener una pantalla plana, no encontramos ningún problema de reflejos o pulsaciones fantasma.

La Pantalla Siempre Activa muestra información útil como la hora, fecha y nivel de batería, así como notificaciones pendientes de leer, controles de reproducción multimedia y un mensaje de texto de nuestra elección. OPPO se ha asociado con Spotify para mostrar un completo widget con tu lista de canciones, proporcionando un control sencillo sobre tus pistas favoritas.

Es posible personalizar el diseño de la Pantalla Siempre Activa con distintos modelos de relojes o diseños más avanzados, como los siguientes:

Insight muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa.

muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa. Canvas convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original.

convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. Bitmoji permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji.

permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji. Patrones personalizados permite dibujar un patrón con el dedo

permite dibujar un patrón con el dedo Huella de carbono muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar.

muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar. País natal muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global.

La Pantalla Siempre Activa también ofrece actualizaciones en vivo del estado de servicios de alquiler de vehículo con conductor y comida a domicilio (aunque no he encontrado ninguna app compatible), y permite controlar la reproducción de música de Spotify.

Rendimiento

El OPPO Reno12 Pro posee el procesador MediaTek Dimensity 7300-Energy, un chip de gama media fabricado en un proceso de 4 nm que ha sido co-desarrollado entre OPPO y Mediatek con un objetivo claro de minimizar el consumo de energía.

📖 Así es el chip MediaTek Dimensity 7300-Energy

Se trata de un chip de gama media basado en ARM. La CPU integrada se divide en dos clústeres con cuatro núcleos ARM Cortex-A78 de mayor tamaño con una velocidad de reloj de hasta 2,5 GHz y un clúster de eficiencia con cuatro núcleos ARM Cortex-A55 de hasta 2 GHz.

Además de la iGPU ARM Mali-G615 MC2 integrada, el chip también ofrece una APU 655 de MediaTek para tareas de IA. Además, lleva instalado un módem multimodo 5G (2G – 5G) con una velocidad de descarga de hasta 3,27 Gbps. Además de Wi-Fi 6E, también es compatible con Bluetooth 5.4.

El OPPO Reno12 Pro llega con 12 GB de memoria RAM LPDDR4x, que es una cantidad suficiente para mantener un buen número de apps en memoria. Sin embargo, la memoria es de tipo LPDDR4x, en lugar de la más rápida LPDDR5.

OPPO ha añadido una funcionalidad de RAM virtual que permite utilizar parte del almacenamiento interno para añadir 4, 8 o 12 GB de memoria RAM adicionales. En todo caso, con 12 GB de RAM, probablemente no sea algo tan necesario como en otros smartphones con una capacidad más justa. Además, el almacenamiento es considerablemente más lento que la RAM convencional, por lo que tampoco es la panacea.

El OPPO Reno12 Pro llega con 512 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. Por otro lado, ofrece la posibilidad de utilizar una tarjeta microSD en lugar de la segunda tarjeta SIM.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, así que no es especialmente rápido. Es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, tendrás que activar manualmente la «Conexión OTG» en Ajustes > Ajustes del sistema adicional cada vez que quieras transferir archivos a través de USB OTG. Por alguna razón que no acabo de entender, este ajuste se desactiva automáticamente cada 10 minutos.

El teléfono no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor, y tampoco ofrece un modo escritorio como el que encontramos en los teléfonos de Samsung o Huawei.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 634.681 puntos, una puntuación más bien baja, por debajo de otros smartphones de gama media o alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 546/1.950 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados bastante bajos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 9.881 puntos, un valor que, de nuevo, es bajo.

En la prueba de almacenamiento Disk Speed Test que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad de lectura de 888 MB/s y una velocidad de escritura de 406 MB/s, por debajo de otros smartphones.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados modestos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado bajo.

No he podido ejecutar la prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark, que mide el rendimiento en ray tracing, ya que el hardware de este teléfono no soporta esta prueba.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Call of Duty y Real Racing y de 50 FPS en Asphalt Legends Unite. Son valores correctos, aunque otros smartphones superan los 60 FPS sin mucho problema en títulos como Real Racing 3.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU

Asphalt Legends Unite

50 100% 43-60 17% Real Racing 3

60 100% 58-60 6% Call of Duty 60 99% 38-60 14%



En general, el OPPO Reno12 Pro ha conseguido unos resultados modestos en los benchmarks, por debajo de lo que encontramos en otros smartphones con un precio similar.

Sin embargo, los benchmarks no lo son todo. La realidad es que, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, sus 12 GB de RAM. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego para ir a otro, y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, hemos realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 28% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono también ha obtenido un resultado excelente de 99%, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

A la hora de disfrutar de juegos, OPPO incluye una funcionalidad llamada Espacio de Juegos que agrega todos los juegos en una sola pantalla. Desde ahí, podemos escoger la ejecución del juego sin distracciones, que desactiva las alarmas, notificaciones, llamadas entrantes, ajustes rápidos, gestos de navegación y las herramientas de juego.

Desde el propio juego, es posible mostrar un panel al arrastrar una pestaña que, además de mostrar la tasa de FPS, la temperatura del dispositivo y nivel de batería restante, permite activar diversas funcionalidades:

Abrir cualquier app instalada en el teléfono en una ventana.

Escoger entre tres modos de rendimiento: Modo jugador pro, que mejora el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil, pero aumenta el consumo de batería y el calentamiento del teléfono. Modo equilibrado, que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería. La temperatura del teléfono permanece estable. Modo de baja energía, que reduce la calidad visual de los juegos para disminuir el consumo de batería.

Activar el modo de juego sin distracciones, que bloquea las herramientas de juego, los ajustes rápidos, las llamadas, las notificaciones, la navegación por gestos y las alarmas.

Bloquear las notificaciones

Iniciar la grabación de pantalla

Optimizar la respuesta táctil, eligiendo la sensibilidad del toque y del deslizamiento y activando la prevención de toques involuntarios.

Bloquear la orientación

Activar el arranque rápido, que inicia más rápidamente aquellos juegos a los que más juegas.

Aplicar filtros de imagen para ciertos juegos (actualmente solo PUBG Mobile)

Modificar la voz

Ajustar la resolución automáticamente en función de la temperatura del teléfono y el nivel de batería

Mostrar el estado del sistema, que muestra los FPS, carga de CPU y carga de GPU permanentemente en la pantalla.

OPPO permite grabar la pantalla durante partidas incluyendo el sonido del sistema y/o del micrófono. Sin embargo, no puedes realizar pausas en las grabaciones y reanudarlas más tarde. Es posible configurar que, cuando el modo Juego está activado, las llamadas se contesten automáticamente con el altavoz. También es posible configurar el estilo de las notificaciones para que sean poco intrusivas.

Conectividad

El OPPO Reno12 Pro soporta NFC, Bluetooth 5.4 y WiFi 6 (802.11ax), aunque no soporta WiFi 6E, el protocolo para redes WiFi que hace uso de la banda de 6 GHz para un mejor rendimiento.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G SA/NSA en las bandas Sub-6 existentes hoy, pero no la banda mmWave. Aunque a día de hoy la banda mmWave apenas se utiliza en unos pocos países, esto cambiará en los próximos años.

OPPO ha incorporado la tecnología AI LinkBoost formada por nueve antenas individuales dispuestas en una arquitectura envolvente de 360°. AI LinkBoost es capaz de potenciar la recepción de la señal y optimizar la selección de red utilizando un modelo de IA para realizar un cambio de red basado en el entorno de red del usuario.

Para esta nueva generación de AI LinkBoost, OPPO ha mejorado la latencia de la red en áreas con señal débil o redes ocupadas, el cambio entre WiFi y red celular, y la velocidad de recuperación de la señal al salir de ascensores o sótanos.

He realizado algunas pruebas de velocidad de conexión tanto por red móvil como mediante conexión WiFi, y los resultados son buenos.

El OPPO Reno12 Pro ha alcanzado los 600 Mbps de bajada / subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica a esta velocidad. En la prueba de conectividad celular 5G, se alcanzaron los 536 Mbps de bajada y 34 Mbps de subida con una conexión 5G de Orange.

OPPO ofrece un espacio para una segunda tarjeta SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. No es compatible con eSIM.

OPPO ha incorporado una función interesante llamada BeaconLink, que permite realizar llamadas vía Bluetooth a distancias de hasta 200 metros sin utilizar la red móvil convencional. Esto permite realizar llamadas en situaciones donde la red está saturada o en situaciones de emergencia, sin necesidad de cobertura de red. El único problema es que el dispositivo al que llamas debe ser otro móvil OPPO con esta tecnología.

Biometría

OPPO ha incorporado un lector de huella dactilar debajo de la pantalla, que permite desbloquear el teléfono al colocar el dedo sobre una zona concreta de la zona inferior de la pantalla.

Mientras que algunos buques insignia cuentan con un sensor ultrasónico que crea una imagen 3D del dedo mediante ondas de sonido, el OPPO Reno12 Pro incluye un sensor óptico que genera imágenes 2D, por lo que no es tan rápido, fiable ni seguro. Por ejemplo, si tienes los dedos húmedos, el escáner puede tener problemas para identificar tu huella.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona del lector de huella siempre que la marca del área de lectura aparezca en la pantalla. Esto ocurre si levantamos el teléfono (se ilumina la pantalla de bloqueo) o si este nota un ligero movimiento (se ilumina solo la zona de la huella).

El reconocimiento de huella funciona rápido y la zona de reconocimiento es amplia, por lo que no es necesario que coloques el dedo exactamente sobre el icono de la huella para que el reconocimiento funcione.

La posición del lector de huella está demasiado baja para mi gusto, ya que no es la posición natural en la que se apoya el dedo al sujetar el teléfono.

El lector de huella está integrado en la propia pantalla

El OPPO Reno12 Pro cuenta, además, con un sistema de reconocimiento facial 2D que permite desbloquear el teléfono solo con nuestra cara al deslizar la pantalla hacia arriba estando en la pantalla de bloqueo.

El reconocimiento se produce de forma rápida, aunque, al ser 2D, debemos tener en cuenta que no es tan seguro como los sistemas 3D y, por tanto, podría ser engañado con una fotografía o un vídeo. Además, no es capaz de reconocer la cara si estás en completa oscuridad salvo que actives una opción que ilumina la pantalla para, a su vez, iluminar la cara.

Aunque el reconocimiento facial no es totalmente seguro, OPPO ha añadido un control que permite forzar a que tus ojos estén abiertos para que el teléfono se desbloquee. Es posible utilizar la cara para desbloquear la pantalla, acceder a aplicaciones protegidas y/o acceder a la caja fuerte.

Es posible seleccionar si quieres acceder directamente al escritorio cuando se produzca el reconocimiento facial o si prefieres quedarte en la pantalla de bloqueo y deslizar hacia arriba cuando realmente necesites acceder al teléfono.

Batería

La batería del OPPO Reno12 Pro tiene una capacidad de 5.000 mAh, que debería ser suficiente para un smartphone con este tamaño de pantalla.

OPPO afirma que la batería mantendrá más del 80% de capacidad tras 4 años de uso, con un ciclo diario de carga y descarga completa.

En el día a día, la autonomía del teléfono es buena y no deberías tener problema para llegar al final del día con un uso normal. Solo en caso de que hagas un uso muy intensivo tendrás que cargar la batería antes de que acabe el día.

En el apartado de Batería, OPPO ofrece un modo de ahorro de batería que reduce el brillo de la pantalla, cambia el tiempo automático de apagado de la pantalla a 15 segundos, desactiva la sincronización en segundo plano y reduce la frecuencia de actualización de la pantalla.

Es posible indicar que el modo de ahorro de energía se desactive cuando la batería supere el 90% de carga o al llegar a un nivel de batería en concreto.

También existe un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema, simplifica la interfaz de usuario y solo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones simultáneamente

OPPO incluye una optimización en reposo que activa el modo de ahorro de energía cuando duermes, aunque esto puede producir retrasos en las notificaciones de las aplicaciones.

También ha incorporado una opción de carga nocturna optimizada que reduce el envejecimiento de la batería al controlar el proceso de carga por la noche para que llegue al 80% y cargue el 20% restante justo antes de la hora a la que sueles despertarte. Para ello, el teléfono aprende tus costumbres a lo largo del tiempo y, si un día quieres que cargue rápidamente, puedes desactivar este modo fácilmente desde una notificación que aparece durante la carga.

Al igual que hay opciones para reducir el consumo de energía, hay un modo de alto rendimiento que pone al sistema a funcionar a máxima potencia, aunque el consumo de energía aumenta y, por tanto, la autonomía se resiente.

El OPPO Reno12 Pro cuenta con carga rápida SuperVOOC de 80W, una de las más rápidas que podemos encontrar en el mercado. OPPO no incluye un cargador rápido en la caja con esta potencia, lo que es una lástima porque no es un cargador estándar USB-PD, sino propietario. De hecho, si utilizas un cargador estándar USB-PD, solo lo cargarás a un máximo de 13.5W /9V/1.5A).

Utilizando un cargador SuperVOOC de 100W de un teléfono OnePlus que tenía por casa, he conseguido cargar el teléfono en solo 45 minutos.

Interfaz y funcionalidades

El OPPO Reno12 Pro llega con Android 14, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OPPO incorpora su propia capa de personalización ColorOS. En el momento de escribir este análisis, la versión más reciente es ColorOS 14.1.

El OPPO Reno12 Pro recibirá dos actualizaciones principales del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad. Esto queda por detrás de algunos fabricantes que, en los últimos años, se han puesto las pilas y ofrecen hasta siete años de actualizaciones.

La pantalla de bloqueo muestra en la parte inferior dos accesos rápidos a Google Assistant y a la Cámara, uno en cada esquina. Lamentablemente, OPPO no da la posibilidad de personalizar estos accesos directos. Una vez que desbloqueamos el teléfono, accedemos al escritorio. La interfaz se maneja mediante gestos de navegación.

El acceso al cajón de aplicaciones se hace arrastrando el dedo hacia arriba en la pantalla principal, pero no desde abajo del todo, sino desde un poco más arriba. Encontramos todas nuestras apps ordenadas alfabéticamente (aunque curiosamente las que empiezan por un número aparecen al final), pero no pueden re-ordenarse ni agruparse en carpetas.

En caso de que te hayas acostumbrado a utilizar el smartphone sin cajón de aplicaciones (muchos smartphones de origen chino prescinden de esta funcionalidad), podemos desactivar el cajón desde los Ajustes.

En la vista de aplicaciones recientes, si pulsamos sobre los tres puntos, podemos bloquearla para que quede permanentemente en memoria pulsando el candado, gestionar la aplicación, ocultar contenido de la app en la vista de apps recientes, o activar la ventana flotante. En la parte inferior podemos ver en pequeño los iconos de todas las apps abiertas, lo que nos permite desplazarnos más rápidamente.

Una funcionalidad de me gusta son las carpetas grandes, con iconos en su interior que pueden ser abiertos directamente desde la pantalla de inicio tocando encima, sin necesidad de abrir la carpeta.

OPPO ofrece gestos sobre la pantalla estando apagada. Podemos pulsar dos veces para encender la pantalla, dibujar una «O» para iniciar la cámara, dibujar una «V» para encender la linterna, dibujar «||», «<» o «>» para cambiar de pista de audio e incluso es posible crear acciones personalizadas (desbloquear, llamar o ejecutar una app) al realizar ciertos gestos adicionales.

Es posible responder automáticamente una llamada al acercar el teléfono a la oreja, cambiar de altavoz a auricular al acercar el teléfono a la oreja o silenciar las llamadas entrantes dando la vuelta al teléfono. Por último, podemos encender la pantalla con solo levantar el teléfono y tomar capturas deslizando 3 dedos o manteniendo pulsada la pantalla con 3 dedos.

También son interesantes los gestos al dibujar sobre la pantalla, que permiten asignar aplicaciones al trazo las letras O, V, ^, M y W sobre la pantalla, así como dibujar ‘>’, ‘<‘ o ‘||’ con el dedo sobre la pantalla apagada para controlar la reproducción de música.

En el aspecto de privacidad, encontramos las funcionalidades Bloqueo de Aplicaciones que permite bloquear la ejecución de ciertas aplicaciones, Ocultar aplicaciones que oculta algunas apps y sus notificaciones de la vista de curiosos, y Caja fuerte para proteger imágenes, vídeos, documentos y otros archivos de miradas ajenas.

OPPO ofrece una Barra lateral inteligente que permite iniciar aplicaciones o funciones con rapidez con un simple gesto de deslizamiento desde el lateral de la pantalla. Puedes añadir accesos directos a cualquier aplicación instalada en tu teléfono y, cuando se abran con la barra lateral, se abrirán en una ventana flotante. Esta ventana se puede cerrar o mover.

También puedes optar por ocultar el indicador de la barra lateral y seguir accediendo a ella desde donde la colocaste la última vez. Las pocas herramientas que ofrece la barra lateral son accesos directos para hacer una captura de pantalla, grabar la pantalla del teléfono o traducir su contenido. Si arrastras una aplicación a la mitad superior o inferior de la pantalla, se activará el modo de pantalla dividida.

En ColorOS, encontramos Espacio Infantil para ayudar a los niños a desarrollar hábitos saludables con los dispositivos. Una vez que selecciones una lista de aplicaciones o juegos junto con un límite de tiempo, tus hijos no podrán acceder a nada que no sea lo que has elegido. Incluso puedes activar un filtro de luz azul para evitar la fatiga visual.

Espacio Infantil presenta un fondo de pantalla lúdico con iconos grandes y llamativos, y no permite acceder al panel de notificaciones, a los ajustes rápidos ni a las aplicaciones recientes. Necesitarás el código de tu teléfono o tu huella dactilar para salir.

El Modo Simple presenta textos e iconos más grandes y sonidos más altos para las personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Una vez activado, casi todo en la pantalla se ampliará al triple de tamaño, haciendo que el texto sea más legible y los iconos más fáciles de leer y pulsar. Otros cambios son una app de ajustes más simplificada.

OPPO ofrece un Clonador de aplicaciones, que permite clonar ciertas aplicaciones que no admiten múltiples cuentas para que podamos configurar dos cuentas diferentes. Entre las apps compatibles están WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Instagram, BBM, hike, WeChat, imo, Viber, Skype o Telegram.

Si estás pensando en comprar el OPPO Reno12 Pro, te alegrará saber que la compañía incluye una utilidad llamada Clonar Teléfono que facilita la transferencia de contactos, mensajes y fotografías desde tu antiguo smartphone sin tener que utilizar WiFi o datos móviles.

Como no podía ser de otra forma, OPPO ha incorporado un buen número de funciones de IA al teléfono. Para empezar, OPPO ha mejorado su función Borrador IA para eliminar elementos que molestan en las fotografías y ha lanzado una app llamada AI Studio para crear avatares digitales a partir de retratos.

OPPO también incluye dos funciones de IA diseñadas específicamente para mejorar las fotos de grupo:

AI Clear Face asegura que las personas de una foto de grupo, incluso las que están lejos de la cámara, se capturen con una buena nitidez al restaurar detalles como el contorno facial, el pelo y las cejas.

asegura que las personas de una foto de grupo, incluso las que están lejos de la cámara, se capturen con una buena nitidez al restaurar detalles como el contorno facial, el pelo y las cejas. AI Best Face puede identificar automáticamente a las personas que aparecen en las fotos con los ojos parpadeando y corregirlo.

Además de usar IA para mejorar las fotografías, el Reno12 Pro 5G utiliza AI Toolbox, una incorporación a la barra lateral inteligente que aprovecha las capacidades de LLM de Google Gemini para comprender el contenido que se muestra en la pantalla y recomendar funciones de IA, como la generación rápida de contenido para redes sociales o el resumen de artículos extensos.

En la app Grabación, se puede utilizar la herramienta Resumen de grabación de IA para extraer de forma inteligente resúmenes de texto de una grabación de voz y organizarlos en notas, con información como listas de tareas pendientes, horas, ubicaciones y otros detalles resaltados y formateados para mejorar la legibilidad.

Lamentablemente, la mayoría de estas funciones de IA solamente están disponible por ahora en unos pocos países: India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Singapore, México, y Taiwan. Esperemos que lleguen pronto a España.

Multimedia

El OPPO Reno12 Pro cuenta con altavoces estéreo, uno situado en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C de carga, y otro en el borde superior.

Los altavoces emiten un sonido con una calidad aceptable, aunque se echan de menos unos bajos más contundentes y una mayor riqueza de tonos.

OPPO no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música con auriculares tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm (el teléfono incorpora DAC, por lo que basta con un simple adaptador), unos auriculares con conector USB-C o con conexión Bluetooth.

A nivel de codecs, el OPPO Reno12 Pro va bien servido, ya que soporta SBC, AAC, aptx-HD, LDAC y LHDC.

El OPPO Reno12 Pro incorpora Real Sound, que permite seleccionar cuatro perfiles de sonido según el contexto:

Inteligente (reconoce la situación y aplica automáticamente los efectos de sonido óptimos)

Película (ofrece sonido envolvente con voces más claras)

Juego (sonido realista para una experiencia inmejorable)

Música (sonidos vocales e instrumentales más realistas).

OPPO emplea su propia app Música como reproductor de música por defecto. Esta app organiza la música en cuatro pestañas: canciones, intérpretes, álbumes y listas.

Es un reproductor bastante simple, sin posibilidad de descargar carátulas ni letras de canciones. Tampoco es posible reproducir la música almacenada en un dispositivo externo (como un disco NAS) ni en un servicio en la nube. Lo que sí que ofrece es un temporizador de apagado.

En todo caso, hoy en día, la mayoría de los usuarios escuchan música utilizando apps de streaming como Spotify, Amazon Music o Apple Music.

A la hora de ver fotografías, el OPPO Reno12 Pro recurre a su propia app Fotografías que muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono y permite editarlas.

Esta app es capaz de crear recuerdos (vídeos) a partir de fotografías tomadas en el mismo lugar/fecha y puede identificar personas en las fotografías a las que puedes poner nombre para realizar después búsquedas por persona.

También es capaz de crear álbumes organizados por lugares o temas mediante el uso de la IA para identificar elementos en la fotografía. En mi álbum ha identificado objetos como edificios, flores, césped, transporte, noche, cielo, faldas y vestidos, coches y vehículos. Ambas acciones se producen en segundo plano cuando el teléfono está conectado a la corriente con la pantalla apagada.

Una funcionalidad que me gusta es que existe una carpeta de Eliminados recientemente a la que van a parar todas las fotografías que eliminas, por si en algún momento tienes que recuperarlas. Las fotografías permanecen allí 30 días antes de ser eliminadas por completo.

La reproducción de vídeo es buena y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad.

El OPPO Reno12 Pro cuenta con la librería necesaria para obtener la certificación Widevine L1, por lo que es capaz de reproducir contenidos en Full HD en servicios de streaming. Desconozco cuál es el origen del problema, pero en la unidad que he probado no funciona la app Netflix. La app se queda con la imagen del logotipo de NETFLIX fija en pantalla y, al cabo de unos segundos, aparece un mensaje de error «500.-172» 🤷🏻‍♂️

Cámara

El OPPO Reno12 Pro cuenta con una cámara trasera triple:

Cámara principal gran angular (26 mm) con sensor Sony LYT-600 de 50MP ( 1/1.95″, 0.8µm) con lente 5P con apertura f/1.8, enfoque PDAF multidireccional y OIS.

(26 mm) con sensor Sony LYT-600 de 50MP ( 1/1.95″, 0.8µm) con lente 5P con apertura f/1.8, enfoque PDAF multidireccional y OIS. Cámara ultra gran angular (112º, 16mm) con sensor de 8MP (1/4″, 1.12μm) con lente 5P con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

(112º, 16mm) con sensor de 8MP (1/4″, 1.12μm) con lente 5P con apertura f/2.2 y enfoque fijo. Cámara teleobjetivo 2x (47 mm) con sensor de 50 MP (1/2.75″) con lente 5P con apertura f/2.0 y enfoque automático PDAF.

En la parte frontal, encontramos una cámara:

Cámara gran angular (21 mm) de 50MP ( 1/2.75″) con lente 5P con apertura f/2.0 y enfoque automático PDAF

Cámara principal (gran angular)

Comenzando por la cámara principal, OPPO ha incorporado un sensor Sony LYT-600 de 50 MP con tamaño 1/1.95″, que no es especialmente grande.

Por defecto, las fotografías se toman en 12.5MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido y mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50MP.

La cámara ofrece un modo llamado Mejora de escena IA que mejora ciertos parámetros de la imagen en función de la escena detectada. En la práctica, lo que yo he notado es una mayor saturación y contraste de las fotografías, aunque es bastante sutil.

Para comprobar la calidad de la cámara, he puesto a prueba la cámara principal en condiciones de buena iluminación. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara del OPPO Reno12 Pro ofrece un buen nivel de detalle y colores vivos, aunque en algunas capturas con fuertes luces y sombras se echa de menos un mayor rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante

A continuación, he querido poner a prueba el OPPO Reno12 Pro en condiciones de poca luz, que es donde las cámaras de los smartphones suelen tener más dificultades.

Si la cámara decide que está lo suficientemente oscuro, activará el modo Noche automáticamente, que tarda unos segundos en tomar todos los fotogramas necesarios y procesarlos para mejorar el rendimiento.

En las siguientes fotografías podemos ver que las imágenes captadas con poca luz presentan una calidad notable. El ruido está contenido, el rango dinámico es amplio, las zonas oscuras mantienen bastante detalle y la reproducción de colores es fiel a la realidad.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 8MP, por lo que no cabe esperar una nitidez tan elevada como otras cámaras.

En general, esta cámara ofrece buenos resultados en condiciones de iluminación abundante, aunque la calidad se degrada notablemente cuando la luz escasea. Por suerte, el modo Noche también está disponible con esta cámara, y hace que los resultados sean razonablemente buenos.

A continuación, se pueden ver algunas fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día.

Fotografías con la cámara ultra gran angular con abundante luz



A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas con esta cámara en condiciones de poca luz o por la noche, donde el resultado es bastante peor.

Fotografías con la cámara ultra gran angular con poca luz

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo posee un sensor con una resolución de 50MP y una apertura f/2.0, por lo que debería ser capaz de tomar buenas capturas. Sin embargo, la falta de estabilización óptica no ayuda a que las capturas mantengan una buena nitidez por la noche.

Las fotografías se toman por defecto a 12.5 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel bining 4-en-1).

En mi opinión, un factor 2x se queda escaso a día de hoy, ya que este nivel de ampliación se puede lograr fácilmente con un recorte de la cámara principal si cuenta con un sensor de alta resolución, como en este caso.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición correcta y, gracias a la elevada resolución, la nitidez se mantiene alta. Los colores también se ven vivos y, con buena luz, se consiguen capturas magníficas, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías con la cámara teleobjetivo con luz abundante



Cuando la luz escasea, la calidad de imagen se degrada, ya que la falta de estabilización óptica pasa factura. Aún con todo, son capturas perfectamente utilizables.

Fotografías con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

El OPPO Reno12 Pro es capaz de tomar fotografías en modo Retrato, es decir, desenfocando por software el fondo de la imagen.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x, por lo que en este teléfono se toman con la cámara teleobjetivo 2x.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El OPPO Reno12 Pro hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, con solo algunos pequeños fallos en la zona del pelo.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

OPPO ha prestado especial atención a la cámara frontal, que cuenta con un sensor de 50 MP acompañado por una lentecon apertura f/2.0 y, sorprendentemente, enfoque automático PDAF. Pocos smartphones disponen de enfoque automático en la cámara frontal.

Las capturas ofrecen una elevada nitidez, como podemos apreciar en estos selfies de ejemplo, así como un buen colorido y un amplio rango dinámico.

Selfies tomados sin efecto Retrato

La cámara frontal también permite tomar selfies con el modo Retrato, con un buen efecto de desenfoque.

Selfie con efecto Retrato activado

Grabación de vídeo

El OPPO Reno12 Pro puede grabar vídeo a una resolución máxima de 4K@30fps / 1080p@60fps con la cámara trasera principal y la cámara frontal.

OPPO permite guardar los vídeos utilizando un codec de «alta eficiencia» (H.265) para reducir el tamaño de vídeo o un codec «más compatible» (H.264) que garantiza la reproducción del vídeo en dispositivos más antiguos.

A la hora de grabar vídeos, es posible grabar sonido en estéreo cuando capturas vídeos en horizontal y el volumen del sonido del objeto grabado se ajusta automáticamente al aplicar el zoom al vídeo. Este modo también ayuda a reducir el ruido del viento.

El vídeo ofrece una buena calidad de imagen, como se puede apreciar en estos vídeos grabados durante el día.

Vídeos grabados con la cámara principal por el día

A continuación, podemos ver algunos vídeos tomados en condiciones de poca luz. La calidad de imagen es bastante buena, aunque reenfoca con bastante frecuencia.

Vídeos grabados con la cámara principal por la noche

El OPPO Reno12 Pro ofrece un modo de Ultraestabilización a la hora de grabar vídeo en resolución 1080p. Este modo resulta especialmente útil si vamos a grabar vídeo con mucho movimiento por nuestra parte (por ejemplo, si vamos montados en un coche). El inconveniente que tiene es que elimina los bordes de la imagen, por lo que tenemos un ángulo de visión más cerrado.

Llamadas de voz

OPPO ha añadido una función llamada IA Clear Voice que, en llamadas de teléfono en lugares ruidosos, aisla la voz de la persona que llama y minimiza el ruido de fondo para que escuches todo perfectamente.

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz durante las llamadas es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El OPPO Reno12 Pro está disponible en dos colores, Nebula Black y Nebula Silver, por 549€ en España (consulta ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt)

Dentro de la serie Reno12, también encontramos el OPPO Reno12 (🛒 449€), que ofrece una pantalla AMOLED de 6,7″, procesador Mediatek Dimensity 7300, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + teleobjetivo (2MP, f/2.4), cámara frontal (32MP, f/2.0) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 80W.

Una alternativa interesante es el Pixel 8a (🛒 549€), que cuenta con pantalla OLED LTPO de 6.1″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G3, 8 GB de RAM LPDDR5x, 128/256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera ultra gran angular (13MP, f/2.2) + gran angular (64MP, f/1.9), cámara frontal (13MP, f/2.2) y batería de 4.492 mAh con carga a 18W.

Mi opinión

El OPPO Reno12 Pro es uno de los smartphones más compactos y ligeros que puedes encontrar, con un grosor de solo 7,4 mm y un peso de 180 gramos. Cuenta con un chasis de plástico y una cubierta trasera de cristal bitono, con una gran zona mate y otra zona en tono brillante en la parte inferior.

El frontal está dominado por la pantalla de 6,7″, que está rodeada por marcos bastante estrechos y simétricos. La pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus 2, que debería garantizar una buena protección frente a arañazos y golpes.

OPPO ha dotado al teléfono de resistencia IP65, por lo que debes tener cuidado de que no se caiga en la bañera o la piscina accidentalmente, ya que solo está protegido frente a chorros de agua.

El OPPO Reno12 Pro posee una pantalla excelente, gracias a un panel AMOLED de 6.7″ con resolución Full HD+, elevado brillo máximo en torno a 1.208 nits (según mis mediciones) y tasa de refresco hasta 120 Hz para una mayor suavidad. Ahora bien, solo puede conmutar entre 60, 90 o 120 Hz en función de la app (no he acabado de ver la lógica detrás de la tasa de refresco de cada app individual).

OPPO ha integrado un lector óptico de huella dactilar debajo de la pantalla que desbloquea el teléfono de manera rápida y fiable. Además, también incorpora reconocimiento facial 2D, que funciona con rapidez.

El OPPO Reno12 Pro posee un procesador MediaTek Dimensity 7300-Energy, que ha sido codesarrollado entre OPPO y MediaTek. Su rendimiento es más bien modesto, al menos en comparación con otros smartphones de gama alta. Acompañando a este chip encontramos 12 GB de RAM LPDDR4x y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 con opción de ampliar mediante micro-SD.

A pesar de no ser un chip especialmente rápido, el OPPO Reno12 Pro se mueve con fluidez y en ningún momento he sufrido parones al moverme por la interfaz o apps habituales. Los juegos 3D se desenvuelven sin problema, aunque las tasas de refresco que he medido no superan los 60 FPS en ningún caso.

En el aspecto de conectividad, el OPPO Reno12 Pro soporta WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, emisor de infrarrojos y GPS (pero no dual). Es compatible con redes 5G y ofrece espacio para una segunda tarjeta SIM, por lo que puedes disfrutar de Dual SIM (aunque no es compatible con eSIM).

El smartphone cuenta con una batería de 5.000 mAh que ofrece una autonomía muy buena. No tendrás problema en llegar al final del día con un uso normal del teléfono. Y si te quedas sin batería, te alegrará saber que ofrece carga rápida SuperVOOC de 80W y consigue cargar el teléfono en 45 minutos. La mala noticia es que OPPO no incorpora un cargador en la caja.

El OPPO Reno12 Pro ofrece sonido estéreo a través de un par de altavoces situados junto al conector USB Tipo-C y en el borde superior. Carece de un conector de auriculares de 3.5 mm, aunque esto ya se ha convertido en la norma.

A nivel de software, llega con ColorOS 14.1, que está basado en Android 14. Esta capa añade un gran número de funcionalidades que complementan Android, así como nuevas funciones de IA para resumir textos, eliminar personas u objetos no deseados de fotografías o crear avatares a partir de retratos. Lamentablemente, algunas de estas funciones solo están disponibles en un puñado de países, entre los que no se encuentra todavía España.

En el apartado fotográfico, el OPPO Reno12 Pro con una cámara trasera triple por una cámara gran angular (50MP, f/1.8), ultra gran angular (8MP, f/2.2) y teleobjetivo (50MP, f/2.0).

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por la cámara principal se ven nítidas y coloridas y, cuando la luz escasea, la cámara consigue capturas bastante limpias. La cámara ultra gran angular utiliza un sensor de 8MP que, durante el día, ofrece una calidad de imagen buena, pero la noche sufre bastante.

La cámara teleobjetivo es un añadido interesante, aunque con una ampliación 2x se queda algo corta. En todo caso, es una buena opción para tomar retratos con buena calidad.

La cámara frontal posee una resolución de 50MP y enfoque automático, por lo que es capaz de capturar selfies con gran nitidez. Esta cámara también permite capturar fotografías en modo Retrato con buen resultado.

¿Merece la pena comprar el OPPO Reno12 Pro? Si buscas un smartphone con un diseño compacto, una buena pantalla, un rendimiento adecuado (sin ser lo más potente), un software personalizable, una buena autonomía acompañada por carga rapidísima y unas cámaras competentes, el OPPO Reno12 Pro es una buena opción.

👍🏻 Lo mejor:

Diseño compacto y ligero, que cuenta con añadidos interesantes como Gorilla Glass Victus 2 en el frontal y resistencia al agua IP65.

Diseño compacto y ligero, que cuenta con añadidos interesantes como Gorilla Glass Victus 2 en el frontal y resistencia al agua IP65. Pantalla AMOLED con elevada nitidez, alta tasa de refresco (hasta 120 Hz), excelente contraste y amplio gamut de color sRGB/DCI-P3

Pantalla AMOLED con elevada nitidez, alta tasa de refresco (hasta 120 Hz), excelente contraste y amplio gamut de color sRGB/DCI-P3 Software ColorOS 14.1 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android y añaden algunas funciones de IA.

Software ColorOS 14.1 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android y añaden algunas funciones de IA. Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono de forma cómoda y rápida. Reconocimiento facial 2D.

Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono de forma cómoda y rápida. Reconocimiento facial 2D. Buena calidad de imagen en las tres cámaras en condiciones de buena luz, que mantienen el tipo bastante bien con luz escasa gracias al modo noche. Buen rendimiento del modo Retrato con las cámaras frontal y trasera.

Buena calidad de imagen en las tres cámaras en condiciones de buena luz, que mantienen el tipo bastante bien con luz escasa gracias al modo noche. Buen rendimiento del modo Retrato con las cámaras frontal y trasera. Elevada autonomía y carga muy rápida SuperVOOC por cable a 80W.

👎🏻 Lo peor:

El rendimiento del chip Mediatek Dimensity 7300 Energy es modesto en comparación con otros chips.

El rendimiento del chip Mediatek Dimensity 7300 Energy es modesto en comparación con otros chips. Algunas funciones de IA no están disponibles todavía en España.

Algunas funciones de IA no están disponibles todavía en España. La ampliación 2x de la cámara teleobjetivo se queda algo corta.

