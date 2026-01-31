🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

¿Alguna vez has salido de una reunión con la sensación de que se te han escapado detalles importantes en una reunión? ¿O has grabado una conversación pensando “luego lo transcribo” para acabar no volviendo a escuchar ese audio jamás?

El Plaud NotePin S (179 €) es un dispositivo portátil ultracompacto pensado para grabar conversaciones y convertirlas automáticamente en texto útil gracias a la inteligencia artificial: transcripciones, resúmenes, listas de tareas y puntos clave, todo sincronizado con el móvil y el ordenador.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Tras varias semanas utilizándolo en reuniones, llamadas y notas del día a día, a continuación os presento mi análisis a fondo del Plaud NotePin S, una propuesta diferente que busca cambiar la forma en la que capturamos y gestionamos información.

Diseño y construcción

Después de varias semanas usando el Plaud NotePin S en el día a día, su planteamiento de diseño cobra mucho más sentido del que parece a simple vista. No estamos ante una grabadora tradicional, ni tampoco ante un wearable al uso, sino ante un dispositivo híbrido cuyo principal objetivo es pasar completamente desapercibido.

El cuerpo es extremadamente compacto y ligero (poco más de 17 gramos), hasta el punto de que en muchas ocasiones te olvidas de que lo llevas encima. Esto es clave cuando lo usas durante reuniones largas, jornadas de trabajo completas o incluso caminando por la calle. A diferencia de otras grabadoras portátiles, aquí no hay sensación de “llevar un gadget encima”, sino más bien de portar un simple accesorio.

Los materiales transmiten buena calidad. El acabado es sobrio, con un tacto agradable y sin crujidos ni holguras, algo importante teniendo en cuenta que se engancha a la ropa mediante clip magnético o un clip. Precisamente este sistema de fijación es uno de los puntos fuertes del diseño: durante mis pruebas no se soltó en ningún momento, incluso caminando rápido o gesticulando al hablar.

Adicionalmente, en la caja también encontramos un cordón para llevarlo colgado y una pulsera para colocarlo en la muñeca.

Un cambio relevante frente a modelos anteriores es la incorporación de un botón físico claramente reconocible, algo que se agradece muchísimo en el uso real. Permite iniciar y detener grabaciones sin mirar el dispositivo, algo fundamental cuando estás en una reunión o conversación informal y no quieres llamar la atención. El feedback háptico y visual es claro, evitando dudas sobre si está grabando o no.

Funcionalidades

Aquí es donde el NotePin S demuestra que no es “solo” una grabadora, sino una extensión física de un sistema de notas impulsado por IA. En el uso real, el flujo es sencillo: grabas con el dispositivo y todo el procesamiento ocurre posteriormente en la app y en la nube.

La grabación de audio es sólida. En salas cerradas, reuniones de trabajo y conversaciones a dos o tres personas a no más de tres metros de distancia, la claridad es muy buena, con voces bien definidas. No estamos ante micrófonos de estudio, pero sí ante una calidad más que suficiente para una transcripción fiable. En entornos ruidosos (cafeterías, calle), el rendimiento baja, aunque sigue siendo usable si las voces están cerca.

Una de las funciones más interesantes es la posibilidad de marcar momentos clave durante la grabación con una pulsación, algo que en la práctica ahorra mucho tiempo luego al revisar audios largos. Tras probarlo en varias reuniones, se convierte en un gesto automático.

La transcripción automática es, sin duda, el gran valor añadido. Soporta más de un centenar de idiomas y, en español, el nivel de precisión es alto, incluso con diferentes acentos. En conversaciones largas, la identificación de oradores (incluyendo la posibilidad de crear tu propio perfil de voz) funciona razonablemente bien, aunque no es perfecta en diálogos muy rápidos o con interrupciones constantes.

Plaud ha añadido glosarios de términos para diversas industrias, con el objetivo de mejorar la capacidad de transcripción con vocabularios especializados:

Tecnología de información e ingeniería

Energía y medio ambiente

Finanzas y derecho

Educación e investigación

Servicio público

Salud y bienestar

Creatividad y medios

Arquitectura e inmobiliaria

Recursos humanos y administración

Venta al por menor y consumo

Turismo y logística

Donde realmente marca la diferencia es en la generación de resúmenes inteligentes. No se limita a transcribir: crea listas de tareas pendientes, decisiones clave, minutas detalladas, un mapa mental y más que permiten entender una reunión de 45 minutos en apenas un par de minutos de lectura.

También puedes hacer preguntas en lenguaje natural sobre lo que se ha hablado. En el uso real, esto cambia completamente la forma de trabajar, sobre todo si tienes muchas reuniones semanales.

Otro aspecto interesante es el uso de plantillas para personalizar el resumen mediante IA. Plaud incluye algunas predefinidas: Registro de llamada, resumen de discusión, acta de reunión, etc. También puedes crear tus propias plantillas a partir de un documento o un prompt.

La app (móvil y versión web/escritorio) está bien diseñada y es estable. La sincronización es rápida y permite acceder a las grabaciones desde distintos dispositivos. Además, exportar texto o compartir resúmenes es sencillo, algo esencial en entornos profesionales.

Eso sí, hay que ser claro: las funciones más potentes dependen de suscripción. El plan básico incluye un número limitado de minutos mensuales, suficiente para un uso ocasional, pero claramente escaso si lo utilizas de forma intensiva. En pruebas reales, si grabas varias reuniones largas a la semana, el plan Pro prácticamente se vuelve imprescindible.

Característica Starter Plan Pro Plan Unlimited Plan Precio Gratis 110,99 € 224,99 € Minutos de transcripción 300 / mes 1.200 / mes Ilimitados Etiquetas de oradores ✔️ ✔️ ✔️ Generación automática (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Entrada multimodal (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Idiomas de transcripción 112 112 112 Modelos LLM GPT-5.2, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3 Pro GPT-5.2, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3 Pro GPT-5.2, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3 Pro Resúmenes multidimensionales (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Plantillas de resumen profesionales 10.000+ 10.000+ 10.000+ Plantillas de resumen personalizadas ✔️ ✔️ ✔️ Ask Plaud (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Importación de audio ✔️ ✔️ ✔️ Recorte de audio inteligente (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Plaud App y Plaud Web ✔️ ✔️ ✔️ Desktop (beta) ✔️ ✔️ ✔️ Privacidad y seguridad ISO 27001, ISO 27701, RGPD, SOC II, HIPAA, EN 18031 ISO 27001, ISO 27701, RGPD, SOC II, HIPAA, EN 18031 ISO 27001, ISO 27701, RGPD, SOC II, HIPAA, EN 18031 Compartir y exportar ✔️ ✔️ ✔️

Autonomía y carga de la batería

La autonomía es uno de esos aspectos que, en un dispositivo tan pequeño, genera dudas antes de usarlo… y que solo se aclaran tras varios días de uso real. En el caso del Plaud NotePin S, el comportamiento es coherente con su enfoque: no busca grabaciones maratonianas sin parar, sino un uso repartido a lo largo del día.

En mis pruebas, la batería ha aguantado una jornada completa de trabajo sin problemas cuando el uso se reparte entre varias grabaciones cortas y alguna reunión más larga. En un escenario típico —dos o tres reuniones de 30–45 minutos, más alguna nota puntual— ha aguantado varios días de uso sin problema.

Si lo usas de forma intensiva, con grabaciones largas encadenadas durante horas, la autonomía se reducirá de forma apreciable, pero su batería aguanta cerca de 20 horas de grabación continua sin problema.

Un detalle positivo es que el consumo en reposo es bajo. Si lo llevas encima pero no grabas, la batería apenas se resiente, algo importante cuando lo usas como herramienta “siempre lista”.

En cuanto a la carga, el proceso es sencillo y relativamente rápido. Con una carga completa en dos horas tienes batería suficiente para volver a afrontar otra jornada normal, y una recarga parcial ya permite salir del paso sin problema.

Precio

El precio del Plaud NotePin S se sitúa en 179 €, una cifra que puede parecer elevada si lo comparas con grabadoras de voz tradicionales. Sin embargo, esa comparación no es del todo justa.

Aquí no estás pagando solo hardware, sino un ecosistema completo de captura, transcripción y análisis de información. Si lo usas de forma profesional —reuniones, entrevistas, brainstorming, seguimiento de proyectos—, el ahorro de tiempo es real y medible.

Donde hay que hacer números es en la suscripción, ya que el coste mensual añade una capa más al precio final.