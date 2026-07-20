Análisis y opinión de la aspiradora Roborock F25 Steam con vapor de agua

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Si hay una marca que se ha hecho un hueco destacado en el mercado de la limpieza inteligente es Roborock. Aunque es conocida principalmente por sus robots aspiradores, la compañía también lleva tiempo ampliando su catálogo de aspiradoras en seco y húmedo.

Una de sus propuestas más avanzadas es la Roborock F25 Steam (459€), una aspiradora inalámbrica capaz de recoger residuos sólidos, aspirar líquidos y fregar el suelo en una sola pasada. Su gran elemento diferenciador es el sistema VaporFlow, que genera vapor a alta temperatura para ablandar manchas secas y ofrecer una limpieza más higiénica.

La máquina combina una potencia de aspiración de 25.000 Pa, una presión descendente de 33 N, depósito de agua limpia de 1 litro, dispensador automático de detergente y una autonomía máxima de 80 minutos.

También incorpora iluminación azul para revelar partículas poco visibles, limpieza junto a los bordes por ambos lados, detección inteligente de suciedad, diseño completamente abatible y un sistema de autolimpieza con vapor y secado rápido mediante aire caliente.

He tenido oportunidad de probar la Roborock F25 Steam durante un tiempo y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño

La Roborock F25 Steam mantiene las líneas sobrias y modernas que caracterizan a la familia F25. El acabado oscuro le da una apariencia elegante y disimula mejor las salpicaduras y marcas que suelen aparecer en este tipo de productos durante el uso diario.

La construcción transmite una buena sensación de solidez. El conjunto está fabricado principalmente en plástico, pero las piezas encajan correctamente y no se perciben holguras preocupantes al girar, inclinar o levantar la máquina.

Como ocurre con prácticamente todas las aspiradoras que friegan, su peso es superior al de una aspiradora escoba convencional. Esto se debe a que integra dos depósitos de agua, el rodillo, los conductos de aspiración y el sistema necesario para calentar el agua y generar vapor.

Afortunadamente, el peso está concentrado en la parte inferior. Durante el uso normal, la aspiradora descansa sobre sus ruedas y el rodillo, por lo que la sensación en la mano es bastante más ligera de lo que cabría esperar.

La articulación del cabezal permite un giro lateral de hasta 70 grados. Esta libertad de movimiento facilita rodear las patas de las mesas, limpiar alrededor del inodoro y cambiar de dirección en espacios estrechos sin tener que levantar el aparato.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es el sistema FlatReach 2.0. La aspiradora puede tumbarse completamente hasta formar un ángulo de 180 grados con respecto al suelo. En esa posición, el cuerpo alcanza una altura de solo 12,5 cm. Esto permite introducirla bajo camas, sofás, mesas bajas y otros muebles donde una fregona tradicional o una aspiradora vertical no suelen llegar.

Roborock ha situado el depósito de agua limpia en una posición baja para reducir el grosor del cuerpo. Además, ha colocado una pequeña rueda en la empuñadura que ayuda a deslizar la máquina cuando está completamente tumbada.

La F25 Steam mantiene la potencia cuando trabaja en horizontal. Un giroscopio detecta el ángulo de inclinación y adapta el funcionamiento para evitar que el agua alcance componentes internos sensibles.

Roborock F25 Steam en horizontal

En el cabezal encontramos un rodillo que llega prácticamente de extremo a extremo. A diferencia de los sistemas que solo limpian bien por uno de los lados, la F25 Steam puede acercarse a paredes y rodapiés tanto por la izquierda como por la derecha. Esto resulta especialmente práctico en pasillos estrechos y esquinas. No es necesario dar media vuelta a la aspiradora para colocar el lado correcto junto a la pared.

La parte delantera incorpora una luz azul que se enciende automáticamente durante la limpieza. Su función es iluminar el polvo, las migas y las partículas finas que pueden pasar desapercibidas a simple vista. Su efecto se aprecia especialmente bajo los muebles, en zonas poco iluminadas y sobre suelos oscuros. Es una función que parece secundaria hasta que descubres la cantidad de suciedad que normalmente no ves.

En la zona superior encontramos una pantalla que muestra información en tiempo real sobre el modo seleccionado, la batería restante, el nivel de suciedad y el estado de preparación del vapor. La pantalla utiliza una barra luminosa que cambia de color según la suciedad detectada. Cuando la máquina encuentra una zona sucia, el indicador pasa a rojo y vuelve a azul cuando considera que el suelo ya está limpio.

La aspiradora también ofrece indicaciones por voz. Entre otras cosas, avisa cuando se selecciona el modo vapor, cuando comienza la autolimpieza o cuando es necesario vaciar el depósito de agua sucia. Inicialmente habla en inglés, pero es posible cambiar el idioma para que los mensajes sean en castellano.

En la empuñadura encontramos los controles principales. Desde aquí se puede encender la máquina, cambiar de modo y comenzar el proceso de autolimpieza cuando la aspiradora está colocada sobre la base.

Funcionamiento

La Roborock F25 Steam es una aspiradora en seco y húmedo diseñada principalmente para suelos duros sellados. Puede recoger polvo, migas, pelos, líquidos derramados y suciedad húmeda al mismo tiempo que friega el suelo.

No está pensada para limpiar alfombras o moquetas como una aspiradora convencional. Su rodillo permanece humedecido durante la limpieza, por lo que debe utilizarse sobre baldosas, vinilo, piedra y suelos de madera aptos para limpieza húmeda.

Su motor alcanza una potencia de succión de 25.000 Pa. Es una cifra elevada dentro de la categoría y permite recoger tanto partículas secas como líquidos en una sola pasada. El cabezal aplica una presión descendente de hasta 33 N sobre el suelo. Esta fuerza ayuda al rodillo a frotar manchas y suciedad adherida sin que el usuario tenga que ejercer una presión excesiva sobre la empuñadura.

En mis pruebas, el comportamiento con líquidos y manchas pegadas en el suelo ha sido muy bueno. El rodillo recoge la suciedad y la conduce hacia el depósito sin empujarla repetidamente por delante. En este tipo de situaciones, la ventaja frente a una fregona tradicional es evidente: el líquido sucio no vuelve al suelo, sino que se aspira y queda almacenado en un depósito independiente.

A continuación, podemos ver cómo queda una baldosa tras múltiples pasadas.

El sistema DirTect mide el nivel de suciedad presente en el agua que circula por el conducto. Para ello, utiliza un emisor y un receptor infrarrojos situados en extremos opuestos del tubo. Cuando la suciedad bloquea parte de la luz infrarroja, la aspiradora interpreta que está atravesando una zona más sucia y aumenta automáticamente la intensidad de limpieza.

Este ajuste automático permite utilizar el modo Auto durante la mayor parte del tiempo. La máquina reduce la potencia en las zonas relativamente limpias y la incrementa al detectar manchas o una mayor concentración de residuos. La reacción del sensor es visible en la pantalla. La barra cambia a rojo al entrar en una zona sucia y regresa progresivamente al azul después de varias pasadas.

La iluminación azul del cabezal complementa este sistema. El sensor detecta la suciedad que atraviesa la máquina, mientras que la luz permite ver la que todavía permanece delante del rodillo. La combinación resulta especialmente útil en cocinas y comedores, donde pequeñas migas o restos de alimentos pueden confundirse con el dibujo del suelo.

La limpieza junto a los bordes también es útil. Al poder acercarse por ambos lados, el rodillo recoge la suciedad acumulada junto a rodapiés y muebles sin dejar una franja claramente visible. Aun así, las esquinas completamente rectas siguen siendo el punto más complicado para cualquier cabezal redondeado. En ocasiones puede quedar alguna partícula en el vértice exacto de una esquina y ser necesario abordarla desde otro ángulo.

Roborock incorpora el sistema JawScrapers, formado por un peine dentado y un rascador recto flotante que trabajan de manera conjunta. El peine cuenta con 141 dientes de 3 mm y está situado en un ángulo diseñado para retirar los cabellos del rodillo antes de que puedan enrollarse alrededor de él.

Por su parte, el rascador flotante permanece en contacto con la superficie del rodillo. Su función es retirar el exceso de agua sucia y bloquear partículas finas que puedan atravesar los huecos del peine.

Roborock afirma haber obtenido una tasa de enredos del 0 % en pruebas de laboratorio realizadas con 2.000 cabellos secos y húmedos de 50 cm. Como siempre, el resultado real dependerá de la cantidad y el tipo de pelo presente en cada vivienda.

Más allá de las cifras de laboratorio, lo importante es que el sistema reduce considerablemente la necesidad de desmontar el rodillo y cortar manualmente los cabellos acumulados.

Limpieza con vapor

La principal diferencia de la Roborock F25 Steam frente a otras aspiradoras en seco y húmedo es su sistema VaporFlow.

La máquina incorpora un módulo calefactor que calienta el agua hasta alcanzar una temperatura interna de 180 °C. Conviene aclarar que esta cifra corresponde a la temperatura medida a la salida del calentador, no a la temperatura exacta del vapor cuando entra en contacto con el suelo.

El vapor se expulsa a través de seis salidas situadas en el cabezal. Estas boquillas están colocadas con un ángulo de 48 grados y generan un caudal total declarado de 2.200 mg por minuto.

Al seleccionar el modo vapor, la aspiradora necesita aproximadamente un minuto para calentar el agua. Durante ese tiempo, la pantalla muestra que el sistema se está preparando. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, el vapor comienza a salir por la parte delantera del cabezal. Es claramente visible en forma de humillo y se concentra sobre el área que está a punto de atravesar el rodillo.

La combinación de vapor, presión del rodillo y aspiración está pensada para eliminar manchas secas que normalmente requerirían varias pasadas con agua a temperatura ambiente.

Para comprobarlo, he utilizado restos pegajosos y manchas que había dejado secar previamente. El vapor consigue ablandarlas rápidamente, permitiendo que el rodillo las retire con menos pasadas. Con manchas ligeras, una sola pasada lenta puede ser suficiente. En residuos más gruesos o completamente resecos, es preferible mantener el cabezal unos segundos sobre la zona y realizar una segunda pasada.

Limpieza de una mancha del suelo

El modo vapor también tiene una finalidad higiénica. Según las pruebas encargadas por Roborock a TÜV SÜD, puede eliminar más del 99,9999 % de determinadas bacterias y reducir más del 99,9 % de algunos alérgenos presentes en el suelo.

Roborock ha probado el sistema sobre madera maciza. Tras 60 minutos de funcionamiento y 18.000 movimientos de avance y retroceso, la compañía asegura que no se observaron abombamientos, deformaciones, arañazos ni cambios de color. Aun así, antes de utilizar vapor sobre madera, laminado o parqué, conviene comprobar las recomendaciones del fabricante del suelo. No todas las superficies de madera toleran el calor y la humedad de la misma manera.

En baldosas, piedra y otros pavimentos resistentes al agua, el modo vapor es donde la F25 Steam muestra su mayor potencial. Resulta particularmente efectivo en cocinas, entradas y zonas donde se acumulan manchas pegajosas.

El vapor no sustituye al detergente en todas las situaciones, pero ofrece una forma rápida de atacar suciedad incrustada sin tener que aplicar productos químicos directamente sobre el suelo.

Autonomía y depósitos

La Roborock F25 Steam ofrece una autonomía máxima de 80 minutos con una sola carga. Esta cifra se obtiene en modo Eco, con un nivel suave de aspiración y bajo condiciones controladas. En un uso real, la autonomía varía considerablemente según el modo escogido, la cantidad de suciedad detectada y el tiempo durante el cual se utiliza el vapor.

El modo Auto es el más equilibrado para la limpieza cotidiana. Al ajustar la potencia automáticamente, evita mantener el motor al máximo cuando no es necesario. El modo vapor consume bastante más energía debido al funcionamiento del calentador. Por tanto, no conseguirás alcanzar los 80 minutos si utilizas vapor continuamente.

En cualquier caso, la batería ofrece capacidad suficiente para limpiar una vivienda de tamaño medio sin tener que interrumpir la tarea. Roborock afirma que la máquina puede cubrir hasta 660 m² con una carga en condiciones ideales. Esta estimación se basa en el modo Eco, potencia mínima y una velocidad constante de desplazamiento.

El depósito de agua limpia posee una capacidad de 1.000 ml. Su tamaño permite limpiar una superficie considerable sin tener que rellenarlo constantemente. Además, la F25 Steam incluye un depósito independiente de 100 ml para detergente. La propia máquina mezcla automáticamente la cantidad necesaria con el agua y la distribuye sobre el rodillo.

Según Roborock, un depósito de detergente puede durar hasta 30 días con un uso doméstico normal. La duración real dependerá de la frecuencia de limpieza y la superficie recorrida.

El dispensador automático resulta más cómodo que tener que calcular manualmente la proporción de detergente cada vez que se llena el depósito. También evita utilizar una cantidad excesiva, algo que puede generar espuma, dejar residuos en el suelo o afectar a los conductos internos.

Es importante utilizar únicamente productos compatibles con este tipo de aspiradoras. Los detergentes convencionales, lejías o limpiadores que generen mucha espuma pueden dañar el equipo.

El depósito de agua sucia incorpora un módulo desmontable para separar residuos sólidos y líquidos. Esta pieza retiene cabellos, migas y otros restos sólidos, evitando que se mezclen completamente con el agua. De esta manera, es posible vaciar el líquido por un lado y tirar los residuos sólidos a la basura. El sistema facilita la limpieza del depósito y reduce el riesgo de arrojar restos sólidos por el desagüe.

Se puede retirar el separador cuando no resulte necesario. Sin embargo, me parece especialmente práctico después de recoger cereales, restos de comida o grandes cantidades de pelo.

Autolimpieza y mantenimiento

El mantenimiento suele ser uno de los aspectos menos agradables de las aspiradoras que friegan. Aunque nos ahorran tener que pasar primero la aspiradora y después la fregona, acumulan agua sucia, cabellos y residuos húmedos en su interior.

Roborock intenta reducir este trabajo mediante un sistema de autolimpieza con vapor, agua a alta temperatura y secado con aire caliente. Al terminar, basta con colocar la F25 Steam sobre su base y pulsar el botón de autolavado. La máquina inicia entonces un proceso de lavado del rodillo y de los conductos internos.

Durante la autolimpieza, el sistema puede utilizar vapor generado a 180 °C y agua calentada a alta temperatura. Roborock menciona un proceso de lavado a 95 °C, aunque esta cifra corresponde a la temperatura del aire caliente soplado sobre el agua y no necesariamente a la del agua que entra en contacto con el rodillo.

El rodillo gira durante el proceso en ambos sentidos para desprender la suciedad atrapada entre sus fibras. Al mismo tiempo, el sensor DirTect analiza el agua que circula por el sistema. Si detecta que sigue saliendo muy sucia, la máquina puede adaptar la intensidad y duración del proceso.

La combinación del peine JawScrapers y el rascador flotante ayuda a retirar pelos, partículas y agua residual del rodillo durante el ciclo. Una vez finalizado el lavado, comienza el proceso de secado mediante aire caliente a 95 °C.

La F25 Steam ofrece dos modalidades. El secado rápido tarda aproximadamente 5 minutos y está pensado para dejar la máquina lista para volver a utilizarla cuanto antes. También existe un secado silencioso de unos 30 minutos. Este modo reduce el ruido hasta un nivel inferior o igual a 48 dBA y resulta más apropiado para utilizarlo por la noche.

El secado no solo afecta al exterior del rodillo. Roborock ha diseñado el sistema para reducir la humedad en los conductos y en la entrada de aspiración.Esto es importante porque la humedad retenida puede provocar malos olores, moho y proliferación de bacterias con el paso del tiempo.

En mis pruebas, el rodillo queda prácticamente seco al terminar el ciclo rápido. El aire caliente también reduce bastante el olor húmedo que aparece en modelos que dejan secar el cepillo de forma natural.

A pesar de la autolimpieza, todavía hay algunas tareas que requieren intervención manual. Es necesario vaciar el depósito de agua sucia después de cada sesión. No conviene dejar durante horas una mezcla de agua, polvo, pelos y restos de comida dentro del aparato. También es recomendable enjuagar el depósito y el separador de residuos. De lo contrario, pueden acumularse sedimentos y aparecer olores desagradables.

El rodillo debe retirarse periódicamente para comprobar que no haya restos atrapados en los extremos. El sistema antienredos reduce mucho este problema, pero no elimina la necesidad de una revisión ocasional. La base también puede acumular algo de suciedad y agua residual. Su bandeja resulta accesible y puede limpiarse con un paño húmedo.

En conjunto, el sistema de mantenimiento es uno de los puntos fuertes de la F25 Steam. No elimina completamente el trabajo manual, pero sí evita tener que lavar y escurrir el rodillo después de cada uso.

Precio

El Roborock F25 Steam está a la venta en España por un precio de 459€.

La F25 Steam se sitúa en la gama alta de las aspiradoras en seco y húmedo de Roborock. Su precio debe valorarse teniendo en cuenta que reúne aspiración, fregado, recogida de líquidos, vapor, dosificación automática de detergente y autolimpieza con secado caliente.

Frente a los modelos más sencillos de la familia F25, sus principales ventajas son el sistema VaporFlow, la mayor potencia de aspiración, la autonomía ampliada, el gran depósito de agua limpia y la limpieza del rodillo con vapor.

Quienes solo busquen una máquina para el mantenimiento diario de suelos poco sucios probablemente puedan ahorrar dinero con una variante sin vapor. En cambio, la F25 Steam tiene más sentido en hogares donde haya niños, mascotas, manchas frecuentes en la cocina o necesidad de limpiar suciedad seca y pegajosa.

Mi opinión

La Roborock F25 Steam es una de las aspiradoras en seco y húmedo más completas que he probado. Su gran virtud es que no se limita a recoger suciedad ligera y pasar un rodillo húmedo, sino que incorpora herramientas pensadas para atacar manchas realmente complicadas.

El sistema VaporFlow marca una diferencia visible frente al fregado con agua a temperatura ambiente. El vapor ablanda restos secos y pegajosos, reduciendo el número de pasadas necesarias. La potencia de 25.000 Pa también permite recoger con solvencia partículas, cabellos y líquidos. En la mayoría de situaciones, el suelo queda limpio después de una sola pasada lenta.

El sensor DirTect funciona bien y convierte el modo Auto en la opción más práctica para el uso diario. La barra de colores permite saber cuándo una zona todavía está sucia y cuándo podemos continuar. También me ha gustado la iluminación azul. Aunque no sustituye al sensor, ayuda a descubrir polvo y pequeñas partículas en lugares donde normalmente pasarían desapercibidas.

El diseño FlatReach 2.0 es otro de sus puntos fuertes. Poder tumbar completamente la aspiradora y mantener la potencia permite limpiar bajo camas y sofás sin arrodillarse. La articulación de 70 grados facilita los giros, aunque el tamaño y el peso continúan siendo superiores a los de una aspiradora escoba convencional. Transportarla entre plantas puede resultar algo incómodo.

El rodillo de borde a borde por ambos lados hace un buen trabajo junto a rodapiés y muebles. La limpieza de las esquinas es mejor que en modelos con un único lateral abierto, aunque el vértice exacto puede requerir una pasada adicional.

El sistema JawScrapers reduce mucho los enredos y mantiene el rodillo razonablemente limpio durante el uso. Es una característica especialmente útil en hogares con pelo largo o mascotas.

La autonomía máxima de 80 minutos es generosa, pero solo se alcanza en las condiciones menos exigentes. El vapor reduce notablemente la duración de la batería, como cabría esperar por la energía necesaria para calentar el agua.

El depósito de agua limpia de 1 litro permite cubrir superficies amplias sin rellenarlo continuamente. El dispensador automático de detergente también aporta comodidad y evita tener que medir el producto en cada limpieza.

La autolimpieza con vapor y el secado rápido de cinco minutos están muy bien resueltos. El rodillo queda limpio y prácticamente seco, reduciendo la aparición de malos olores. Eso no significa que el mantenimiento sea completamente automático. El depósito de agua sucia debe vaciarse y enjuagarse después de cada uso, especialmente si hemos recogido restos de comida.

En mi opinión, la Roborock F25 Steam (459€) es especialmente recomendable para hogares con predominio de suelos duros, niños, mascotas o manchas frecuentes en la cocina. No es una máquina ligera ni económica, pero su combinación de aspiración, fregado, vapor y autolimpieza permite sustituir varios utensilios de limpieza por un único dispositivo.

La capacidad para eliminar manchas secas, llegar bajo los muebles y limpiar automáticamente el rodillo hace que resulte mucho más cómoda que una combinación tradicional de aspiradora, fregona y mopa de vapor.

Lo mejor:

VaporFlow con seis salidas de vapor para manchas incrustadas.

VaporFlow con seis salidas de vapor para manchas incrustadas. Potencia de aspiración de 25.000 Pa. Aspira sólidos, líquidos y friega en una sola pasada.

Potencia de aspiración de 25.000 Pa. Aspira sólidos, líquidos y friega en una sola pasada. Sensor DirTect con ajuste automático de la potencia.

Sensor DirTect con ajuste automático de la potencia. Iluminación azul para revelar polvo y partículas.

Iluminación azul para revelar polvo y partículas. Limpieza junto a los bordes por ambos lados.

Limpieza junto a los bordes por ambos lados. Diseño FlatReach 2.0 completamente abatible.

Diseño FlatReach 2.0 completamente abatible. Sistema JawScrapers contra enredos.

Sistema JawScrapers contra enredos. Depósito de agua limpia de 1 litro y dispensador automático de detergente.

Depósito de agua limpia de 1 litro y dispensador automático de detergente. Autolimpieza con vapor y agua caliente. Secado rápido del rodillo en cinco minutos.

Lo peor:

El peso se nota al transportarla entre plantas.

El peso se nota al transportarla entre plantas. El modo vapor consume bastante más batería.

El modo vapor consume bastante más batería. Está pensada exclusivamente para suelos duros.

Preguntas frecuentes sobre Roborock F25 Steam

¿Qué tipo de aspiradora es la Roborock F25 Steam?

La Roborock F25 Steam es una aspiradora en seco y húmedo diseñada principalmente para limpiar suelos duros. En una sola pasada puede recoger polvo, migas, pelos, líquidos y suciedad adherida, mientras el rodillo húmedo friega la superficie.

¿Para qué sirve el modo de vapor?

El modo de vapor está pensado para ablandar y eliminar manchas difíciles, restos secos y suciedad incrustada sin depender únicamente de productos químicos. El vapor se aplica directamente sobre la zona de limpieza para facilitar que el rodillo desprenda la suciedad del suelo.

¿Se puede utilizar la Roborock F25 Steam en suelos de madera?

Puede utilizarse en suelos duros sellados y resistentes al agua, pero conviene comprobar siempre las recomendaciones del fabricante del pavimento. En madera natural sin tratar, laminados deteriorados o juntas abiertas, el calor y la humedad podrían causar daños. Es aconsejable probar primero en una zona poco visible.

¿Aspira y friega al mismo tiempo?

Sí. La Roborock F25 Steam recoge residuos sólidos y líquidos mientras el rodillo limpia el suelo con agua. Esto permite sustituir, en muchas situaciones cotidianas, el aspirado y fregado por separado por una única pasada.

¿Puede utilizarse sobre alfombras y moquetas?

No está pensada como aspiradora principal para alfombras o moquetas. Su uso recomendado son los suelos duros, como baldosas, piedra, vinilo, parqué sellado o laminado compatible con limpieza húmeda.

¿Es necesario aspirar el suelo antes de utilizarla?

Normalmente no. La máquina puede recoger simultáneamente polvo, pelos, migas y líquidos. No obstante, puede ser recomendable retirar previamente objetos grandes, cables o residuos que puedan bloquear el rodillo o el conducto de aspiración.

¿La Roborock F25 Steam separa el agua limpia del agua sucia?

Sí. Dispone de depósitos independientes para el agua limpia y el agua utilizada durante la limpieza. De esta manera, el rodillo recibe agua limpia mientras la suciedad recogida termina en un depósito separado.

¿Tiene sistema de autolimpieza?

Sí. Al colocarla en su base, la Roborock F25 Steam puede ejecutar un ciclo de limpieza del rodillo y de los conductos internos. Este proceso reduce la suciedad acumulada y facilita el mantenimiento, aunque no elimina la necesidad de vaciar y aclarar periódicamente el depósito de agua sucia.

¿El rodillo se seca automáticamente después de limpiarse?

El sistema de la base incluye secado del rodillo para reducir la humedad residual, los malos olores y la proliferación de microorganismos. Aun así, conviene revisar el rodillo de vez en cuando y dejarlo secar por completo si la máquina va a permanecer varios días sin utilizarse.

¿Es eficaz recogiendo pelos de mascotas?

Sí. Su sistema de aspiración y el diseño del rodillo permiten recoger pelos, polvo y pequeños residuos mientras se friega el suelo. También incorpora elementos destinados a reducir los enredos, aunque los cabellos largos pueden requerir una limpieza manual ocasional.

¿Puede tumbarse para limpiar debajo de los muebles?

Sí. Su diseño permite inclinar el cuerpo prácticamente en horizontal para acceder debajo de camas, sofás y muebles bajos. Esta capacidad resulta especialmente útil para limpiar zonas a las que no llegan bien las aspiradoras verticales convencionales.

¿Merece la pena comprar la Roborock F25 Steam?

Resulta especialmente interesante para hogares con muchos suelos duros, mascotas, niños o manchas frecuentes. Su combinación de aspiración, fregado, vapor y autolimpieza permite ahorrar tiempo y mejorar la limpieza cotidiana. Como contrapartida, es más voluminosa y cara que una fregona eléctrica sencilla, requiere mantenimiento después de cada uso y no sustituye a una aspiradora tradicional para alfombras, tapicerías o superficies elevadas.

Las funciones relacionadas con vapor, lavado a alta temperatura, limpieza de suelos duros y autolimpieza coinciden con las características publicadas para los modelos superiores de la familia Roborock F25 con vapor.

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