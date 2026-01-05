Si hay una marca que se ha hecho un hueco en el mercado de las aspiradoras inteligentes es Roborock.

Una de las incorporaciones más destacadas a su catálogo es Roborock H60 Hub Ultra (🛒 499 €). Se trata de una aspiradora tipo «escoba» sin cables que, como novedad, incluye una base de vaciado automático. Además, ofrece una elevada potencia de aspiración (210 AW), cepillo antienredos con luz verde de 140º para detectar suciedad, minicepillo motorizado y cepillo rinconero.

He tenido oportunidad de probar la aspiradora Roborock H60 Hub Ultra durante un tiempo y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

Roborock H60 Hub Ultra apuesta por líneas sobrias y un acabado que transmite una sensación de solidez. El cuerpo principal se nota bien ensamblado, sin crujidos al torsionarlo, y el peso está razonablemente centrado para que no se canse la muñeca en sesiones largas de limpieza.

Incorpora un tubo telescópico que permite ajustar la altura y mejora la ergonomía para usuarios de distinta estatura. También ayuda a introducir el cabezal bajo muebles con patas.

El cabezal principal integra una luz verde de ángulo amplio —140°— que hace visible el polvo y la suciedad que a simple vista pasarían desapercibidas. Con poca luz, esta guía visual ayuda a no “barrer a ciegas”. Roborock ha incorporado tecnología antienredos pensada para cabello y fibras. En mi caso, tras varias limpiezas en casa, no he necesitado sacar el rodillo por enredos de pelo.

La construcción del depósito y el sistema ciclónico de 9 conos están orientados a mantener la potencia estable y a separar eficientemente partículas antes de alcanzar los filtros. De esta forma, el filtro principal acumula menos suciedad fina de lo esperado y requiere lavados menos frecuentes.

El sistema de filtración de varias con filtro HEPA está pensado para capturar micro-polvo y alérgenos. En hogares con personas con alergias, reducir la exposición durante el vaciado es clave, y aquí el diseño cerrado de la base ayuda.

En cuanto a los accesorios, el conjunto es polivalente: boquilla estrecha para rincones, minicepillo motorizado para tela y pelo de mascota, y cepillo antienredos para el día a día. La base incluye un compartimento de almacenamiento, lo que evita tener los accesorios sueltos en cajones.

La base (hub) es visualmente limpia y compacta para lo que ofrece. El circuito de aire y la bolsa de 3 litros quedan ocultos tras una tapa con buen cierre, y el acople de la aspiradora es firme, sin “bailes” al dejarla cargar o vaciar. Según Roborock, esa bolsa puede almacenar hasta 100 días de polvo con un uso habitual, algo que todavía no puedo confirmar.

El nivel de ruido es contenido en los modos bajos y medios de aspiración, y el autovaciado no resulta escandaloso; es un soplido corto que no dura mucho.

Funcionamiento

La potencia máxima de 210 AW se nota cuando pasas del modo estándar a los niveles superiores: la aspiradora se «pega» al suelo y las juntas de las baldosas quedan visiblemente más limpias en una sola pasada. Es una mejora palpable frente a otras aspiradoras sin cable de 100-150 AW de potencia.

En suelos duros, el cabezal con luz verde marca la suciedad. Es especialmente útil en cocinas para resaltar restos de comida. En alfombras de pelo corto, el arrastre es bueno con el modo medio y excelente en el alto.

Con pelos de mascota, la tecnología antienredos debería reducir el mantenimiento, pero no he podido probarlo, ya que en mi casa no tengo mascotas.

La ausencia de modo “Auto” obliga a un pequeño aprendizaje: en suelos duros he utilizado el modo estándar, mientras que en alfombras he pasado a alto o turbo, pero sólo en estas áreas concretas. Si tu casa combina muchas superficies, tendrás que ir cambiando manualmente.

La autonomía real depende del modo. La cifra de “hasta 90 min” es realista en niveles bajos y con accesorios sin rodillo. En uso mixto con cabezal motorizado, estoy más cerca de los 25 min con un nivel de potencia medio.

El tiempo de carga ronda las tres horas y media, y tras agotar la batería por completo, la electrónica aplica un tiempo de espera antes de iniciar la recarga. No es la más veloz del mercado, pero deja la máquina lista cada día si la devuelves a la base al terminar.

La gestión del polvo es el gran diferencial del sistema. El depósito interno se vacía automáticamente en la base mediante succión inversa hacia una bolsa sellada de 3 litros, reduciendo al mínimo el contacto con la suciedad y los picos de polvo en suspensión.

En mi caso, el autovaciado tras cada sesión evita tener que vaciar el depósito a mitad de una limpieza al descubrir que está lleno. Además, el conducto del depósito es accesible, por si quieres enjuagarlo bajo el grifo cada cierto tiempo.

El tubo plegable resulta comodísimo para limpiar bajo sofás y camas sin agacharte. Es de esos mecanismos que usas “una vez” y ya no quieres perder, porque reduce mucho la incomodidad de limpiar zonas bajas. En escaleras, el cuerpo principal sin tubo es manejable y la boquilla estrecha permite repasar rincones de forma segura

En limpieza de coche, el minicepillo y la boquilla estrecha son los que más utilizo. El formato sin cable permite moverte alrededor del vehículo sin depender de enchufes, y la base recoge el polvo al volver, sin tener que vaciar a mano el depósito.

Precio

La aspiradora Roborock H60 Hub Ultra está a la venta a un precio oficial de 499€.

Roborock también ofrece los modelos H60 Hub Pro y H60 Hub, que poseen precios más económicos a costa de hacer algunos sacrificios.

Característica H60 Hub Ultra H60 Hub Pro H60 Hub Posicionamiento Alta Media Entrada Potencia máx. de succión 210 AW 170 AW 115 AW Autonomía máx. 90 min 80 min 60 min Capacidad de bolsa 3 litros 3 litros 2 litros Tipo de base de autovaciado H60 Hub H60 Hub Dock de tamaño reducido (Semi) Precio 499€ 449€ 399€

Mi opinión

La b se ha ganado un hueco en mi rutina de limpieza porque reduce la incomodidad del día a día: ilumina lo que hay que recoger, lo recoge con precisión y lo retira sin que tenga que vaciar nada a mano. Para quien limpia a diario o vive con mascotas, esa suma de detalles acaba pesando más que un poco más o menos de potencia.

Su potencia es alta y consistente, el cabezal principal funciona bien en múltiples superficies y el sistema antienredos evita tener que parar. Si buscas el aspirado intenso en alfombras, el modo máximo cumple con nota, aunque a costa de una menor autonomía.

No tener modo “Auto” y la autonomía más limitada en potencias altas son sus principales sacrificios. Si tu casa exige cambiar constantemente entre suelos y alfombras, te tocará cambiar manualmente entre niveles; si la mayor parte son suelos duros, apenas lo notarás.

La base autovaciable está muy bien resuelta: limpia, sellada y con bolsa de 3 litros que puede aguantar semanas o meses, según uso. Además, el compartimento para accesorios es un plus para mantener todo ordenado.

En mi opinión, Roborock H60 Hub Ultra es ideal para hogares con suelos duros y alguna alfombra, presencia de mascotas y sensibilidad al polvo. La suma de visibilidad de suciedad, hbuen sellado y mantenimiento bajo la hace especialmente apta para personas sensibles a alergias.