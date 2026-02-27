Análisis del robot aspirador Roborock Qrevo Curv 2 Flow a fondo y opinión

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Tener un robot aspirador se ha convertido en algo habitual en muchos hogares para reducir el esfuerzo que supone la limpieza del hogar. Dentro de las marcas más populares, Roborock se ha forjado un nombre propio por sus innovadores productos de limpieza.

A principios de año, durante la feria CES, la compañía presentó Qrevo Curv 2 Flow, Saros 20, Saros 20 Sonic, F25 ACE Pro y RockMow X1 LiDAR.

El robot aspirador Roborock Qrevo Curv 2 Flow incorpora un rodillo motorizado extra ancho (270 mm) que gira hasta 220 RPM y aplica 15N de presión, eliminando líquidos y manchas difíciles en una sola pasada, con autolimpieza continua SpiraFlow que evita la contaminación cruzada.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Qrevo Curv 2 Flow durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

Como todos los robots aspiradores, Qrevo Curv 2 Flow tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un diámetro de unos 35 cm y una altura de 11,9 cm. No es especialmente bajo en altura, por lo que es posible que no pase por debajo de algunos muebles bajos.

Dejando a un lado sus dimensiones, el robot tiene un diseño moderno, con un acabado en color blanco brillante que resulta atractivo.

Qrevo Curv 2 Flow

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 324 ml y depósitos de agua limpia / sucia con capacidades de 102 ml / 100 ml. La base de carga te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que la capacidad de estos apartados no es tan relevante.

En la parte superior, encontramos tres botones táctiles:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga)

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta) o empezar a limpiar una zona específica (pulsación larga). Si el robot aspirador está en la base, permite iniciar el vaciado (pulsación corta) o lavar la mopa (pulsación larga).

El botón de Encendido/Limpieza también indica el nivel de batería mediante un código de colores (blanco si está por encima del 15% y rojo si está por debajo), el estado de carga (parpadeando mientras carga) y el estado de funcionamiento (parpadeando cuando está cargando o arrancando, azul intermitente cuando está activa la visualización remota, etc.)

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo y el indicador de WiFi.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a los cepillos principales, los dos cepillos laterales y la mopa. Los cepillos principales utilizan aletas de goma en lugar de cerdas, lo que se traduce en que el pelo se enreda mucho menos, como he podido comprobar.

Más allá del rendimiento, el fabricante ha puesto especial énfasis en facilitar el mantenimiento. Elementos como el rodillo, el protector, el depósito de agua sucia o la bandeja de limpieza pueden desmontarse con relativa facilidad para su enjuague.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Qrevo Curv 2 Flow se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras que puede elevar la mopa cuando detecta tejido.

Parte de abajo de Qrevo Curv 2 Flow

Configuración inicial

La configuración de Qrevo Curv 2 Flow es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es simple, ya que basta con seguir las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa (soporta hasta cinco perfiles de redes WiFi diferentes). Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Qrevo Curv 2 Flow, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del escáner LiDAR permite a Qrevo Curv 2 Flow orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También puedes alterar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta con un máximo de 4 plantas.

Lo mejor de todo es que no es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Normal, Turbo y Máximo — y tres ajustes del flujo de agua — Bajo, Medio y Alto.

También es posible seleccionar la ruta de fregado: Rápido, Estándar o Profunda. En este último, el robot se mueve más despacio y hace menos ruido.

Es posible personalizar la ruta de fregado y establecer el tipo de suelo para cada habitación: baldosas, suelo horizontal, suelo vertical y predeterminado., para cada habitación. También es posible indicar dónde están situadas las alfombras.

Es posible seleccionar el patrón de limpieza con el que el robot limpia cada habitación (inteligente, en la dirección del suelo o patrón mixto), activar la extensión de la mopa a la derecha para limpiar zonas difíciles, activar el fregado automático (cuando detecta una zona sucia, vuelve a la base para lavar la mopa y reanuda el fregado), la limpieza profunda de suciedad difícil y la limpieza profunda alrededor de comederos.

Si tienes alfombras en casa, en el modo normal se elevan los montajes de las mopas cuando se detectan alfombras para que solo se aspiren, sin fregarse. También es posible elegir una opción que eleva primero los soportes de las mopas para aspirar las alfombras, y luego se limpian las demás zonas.

En estos modos, el robot aplica la máxima potencia de aspiración cuando detecta que está sobre la tela de una alfombra, lleva a cabo limpieza cruzada en alfombras para mejorar la limpieza y evita limpiar hilos y suciedad a lo largo de los bordes de la alfombra.

En la edición de mapas, es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que le dé un golpe.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Qrevo Curv 2 Flow con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, pide a Roborock que limpie», «Alexa, pide a Roborock que pare la limpieza» o «Alexa, pide a Roborock que se recargue.»

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Como aspecto diferencial, el robot incluye un asistente de voz integrado. Basta con decir «Hello, Rocky» para iniciar tareas de limpieza y acceder a otras funciones.

Roborock es uno de los primeros fabricantes en adoptar de forma activa Matter, reflejando su compromiso con la interoperabilidad y la eficiencia en el hogar conectado.

Los usuarios de productos Apple pueden controlar el robot directamente desde la app Casa en iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac. Además, es posible incluir este robot en automatizaciones personalizadas, como programar la limpieza diaria a una hora específica o iniciar tareas con comandos de voz a través de Siri.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Roborock y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o alrededor de un mueble.



Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

Uno de los elementos más diferenciales del Qrevo Curv 2 Flow es SpiraFlow, un sistema de autolimpieza en tiempo real que busca mantener el rodillo siempre en condiciones óptimas. A diferencia de otros robots que humedecen la mopa de forma intermitente, aquí el rodillo se lava de manera continua durante el propio proceso de limpieza.

El sistema emplea ocho puntos de hidratación que suministran un flujo constante de agua limpia directamente sobre el rodillo. Al mismo tiempo, un rascador integrado regula la humedad y recoge el agua sucia, que es canalizada hacia un depósito independiente. Este enfoque resulta especialmente interesante desde el punto de vista higiénico, ya que minimiza la contaminación cruzada y evita que el rodillo arrastre suciedad previamente recogida.

El Qrevo Curv 2 Flow apuesta por un rodillo extra ancho de 270 mm, una cifra notablemente superior a la que encontramos en muchos modelos convencionales. En la práctica, esto se traduce en una mayor cobertura por pasada, reduciendo el número de recorridos necesarios para completar la limpieza.

Además del tamaño, también importa la dinámica de trabajo. El rodillo puede girar hasta 220 RPM y aplica 15 N de presión descendente sobre el suelo. Este nivel de presión se aproxima bastante a la sensación de un fregado manual firme, algo que se nota en manchas secas o adheridas.

Durante mis pruebas, el robot demostró un buen comportamiento frente a suciedad cotidiana como restos de café o bebidas, salpicaduras de salsa, etc. No sustituye a una limpieza manual intensiva, pero sí que resulta mejor que el rendimiento de las mopas pasivas o vibrantes de otros modelos

Otro aspecto interesante es la función Edge-Adaptive, que permite al rodillo acercarse hasta 10 mm de paredes, patas de muebles y otros bordes. Esto resulta útil en el día a día, ya que la acumulación de polvo y suciedad suele concentrarse precisamente en estas zonas.

En lo que respecta a las alfombras, el Qrevo Curv 2 Flow incorpora Roller Shield, un mecanismo diseñado para evitar la transferencia de humedad. Al detectar superficies textiles, el robot eleva automáticamente el rodillo hasta 15 mm y lo cubre, manteniendo la alfombra seca. En mi casa solo tengo una alfombra, pero he podido comprobar que se evita uno de los problemas habituales en robots híbridos: el humedecimiento accidental de alfombras o moquetas.

Más allá del rendimiento en fregado, el Qrevo Curv 2 Flow también destaca por su sistema de aspiración. En modo Max+, el robot alcanza hasta 20.000 Pa de succión, una cifra propia de modelos de gama alta.

En la práctica, esta potencia se traduce en una buena capacidad para extraer polvo fino, partículas pesadas e incluso suciedad incrustada en alfombras. Durante mis pruebas, el robot lo hizo especialmente bien a la hora de retirar suciedad.

Uno de los elementos más interesantes del Qrevo Curv 2 Flow es DirTect AI, el motor de inteligencia que analiza el tipo de suciedad y ajusta automáticamente la estrategia de limpieza.

Cuando detecta polvo abundante, el robot incrementa la potencia de succión. En cambio, ante manchas húmedas, prioriza el fregado, desactivando la aspiración y elevando tanto el cepillo principal como los cepillos laterales. Este comportamiento no solo optimiza la limpieza, sino que también reduce el riesgo de contaminación cruzada.

En el uso diario, esta adaptabilidad aporta una sensación clara de automatización real: no necesitas intervenir ni ajustar modos manualmente con frecuencia.

El pelo —especialmente en hogares con mascotas— sigue siendo uno de los mayores retos para cualquier robot aspirador. Aquí entra en juego el sistema Dual Anti-Tangle, que combina el cepillo principal DuoDivide con cepillos laterales de arco dual. Este diseño busca guiar el pelo hacia la entrada de succión minimizando los enredos, un problema habitual en cepillos tradicionales.

Echo de menos contar con brazos robóticos para los cepillos laterales, que se puedan extender para barrer eficazmente la suciedad de esquinas, bordes y debajo de los muebles. Esta es una ausencia respecto a otros robots aspirador avanzados que no pueden limpiar ciertas zonas de la habitación.

El robot aspirador posee el sistema Reactive IA, que emplea luz estructurada junto con una cámara RGB para identificar y esquivar obstáculos. Según el fabricante, el sistema puede reconocer más de 200 tipos de objetos habituales en el hogar, incluyendo cables, calzado o pequeños objetos olvidados en el suelo. Más allá de la cifra, lo destacable es el comportamiento en el día a día: el robot evita con bastante precisión elementos complejos como cables sueltos o patas de mobiliario fino.

El sistema es capaz de detectar objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto, funcionando tanto en condiciones de buena iluminación como en entornos oscuros. Esto resulta especialmente útil en limpiezas nocturnas o en habitaciones con poca luz.

Este sistema también permite el reconocimiento automático de animales, búsqueda de mascotas, captura de imágenes de la mascota durante la limpieza e incluso videollamadas en tiempo real para supervisar a los animales.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real. Incluso es posible activar la cámara para ver en primera persona lo que está viendo Roborock en ese momento junto al mapa.

Como curiosidad, Roborock ha incluido un modo de control remoto que te permite manejar el robot con un joystick virtual mientras ves lo que captan sus cámaras. Gracias al micrófono incorporado, es posible incluso mantener una conversación desde la app. Esto puede ser útil si has salido de casa y quieres comprobar si has cerrado las ventanas o si tienes algún tipo de alarma que se ha disparado y quieres asegurarte de que todo está bien.

Cuando la limpieza termina, Roborock vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Qrevo Curv 2 Flow tiene una batería de 5.200 mAh que, según Roborock, permite funcionar durante 228 minutos, permitiendo aspirar unos 300 m² de suelo efectivo en el modo Silencioso En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de unos 72 m² lleva unos 70 minutos. El proceso de carga completo dura algo menos de 3 horas.

Base multifunción

Qrevo Curv 2 Flow llega una base multifunción que estrena un nuevo diseño que, personalmente, me recuerda a un iglú. Sus dimensiones son 45 × 45 × 45 cm.

Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot , lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa (hasta 65 días según la marca).

, lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa (hasta 65 días según la marca). Rellena el compartimento del robot con agua y extrae el agua sucia.

y extrae el agua sucia. Lava la mopa del robot y la base con agua caliente a 75ºC y posterior secado con aire caliente a 55ºC.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con tres compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa (2,5 litros), otro para el agua limpia (4 litros) y otro para el agua sucia (3 litros). No incorpora un apartado para detergente, como algunos modelos avanzados de la marca.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en algunas bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando.

Precio

El Roborock Qrevo Curv 2 Flow llega con un precio de 899€, reducido a 699€ durante el periodo promocional del 27 de febrero al 12 de marzo.

Evidentemente, se trata de un precio bastante elevado, que lo aleja de muchos bolsillos, pero también es cierto que es un set muy completo ya que no solo incluye el robot aspirador sino también la base de vaciado, lavado y llenado de agua.

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando el Qrevo Curv 2 Flow como robot principal en casa, la sensación general es la de estar ante un dispositivo muy completo, especialmente pensado para quienes buscan automatización real más allá de la simple aspiración programada. No es un robot “básico”, sino un modelo claramente orientado a reducir al mínimo la intervención del usuario.

En términos de diseño, Roborock mantiene una estética moderna y limpia, con un acabado en blanco brillante que encaja fácilmente en la mayoría de entornos domésticos. Sus dimensiones son las habituales dentro de esta categoría, aunque su altura implica que no podrá acceder a ciertos muebles bajos. No supone un problema grave, pero conviene tenerlo en cuenta.

Uno de los aspectos que más valoro tras el uso intensivo es el sistema de fregado SpiraFlow. En el día a día, la limpieza continua del rodillo marca diferencias frente a soluciones más convencionales. No convierte al robot en un sustituto absoluto del fregado manual, pero sí eleva claramente el nivel de limpieza habitual, especialmente en suelos duros.

Además, la presencia de una mopa extensible añade un extra de versatilidad. Esta función permite al robot alcanzar zonas complicadas, como bordes o áreas próximas a patas de muebles, donde muchos robots suelen dejar pequeñas franjas sin limpiar. En la práctica, se traduce en una cobertura más uniforme de la superficie.

El rendimiento en aspiración también ha sido satisfactorio. La elevada potencia de succión se traduce en una recogida eficiente de polvo fino, partículas pesadas y suciedad acumulada en juntas o alfombras. Más allá de los datos numéricos, lo relevante es que el robot mantiene un comportamiento de limpieza consistente y adecuado.

La inteligencia DirTect AI aporta una experiencia de uso muy cómoda. La capacidad de adaptar automáticamente la estrategia de limpieza según el tipo de suciedad reduce la necesidad de ajustes manuales y transmite una sensación clara de producto “inteligente”.

En hogares con mascotas, el sistema anti-enredos merece una mención especial. Durante mis pruebas, el robot gestionó correctamente pelo y fibras largas, minimizando de forma notable la acumulación en los cepillos, pero no tengo animales en casa.

El sistema de navegación Reactive AI ha demostrado un alto nivel de madurez. El robot se mueve con seguridad, evita obstáculos complejos como cables o pequeños objetos y funciona correctamente incluso en condiciones de baja iluminación. En la práctica, esto significa menos interrupciones y rescates manuales.

La base multifunción es, sin duda, una pieza clave de la experiencia global. El vaciado automático del polvo, la gestión del agua y la limpieza térmica de la mopa convierten al Qrevo Curv 2 Flow en un sistema prácticamente autónomo durante largos periodos. Es, probablemente, el elemento que más impacto tiene en la comodidad de uso.

No todo es perfecto, naturalmente. La ausencia de un cepillo lateral extensible para limpiar el polvo de las esquinas o paredes puede echarse en falta frente a modelos superiores de la marca, así como la ausencia de un compartimento para detergente. Son concesiones comprensibles, pero que conviene considerar.

En conjunto, el Qrevo Curv 2 Flow me ha dejado una impresión muy positiva. Combina potencia, fregado avanzado, navegación inteligente y una base altamente funcional en un paquete muy sólido. Para usuarios que buscan un robot capaz de mantener la casa limpia con mínima intervención, se posiciona claramente como una opción muy recomendable dentro de su segmento.