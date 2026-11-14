Análisis del Roborock Qrevo Edge 2: características y opinión

Un buen robot aspirador debe resolver tres cuestiones: limpiar una superficie amplia, adaptarse a la casa y reducir las tareas que me deja después.

El Roborock Qrevo Edge 2 (499€) reúne funciones dirigidas a esos tres objetivos, con un diseño bajo y una base que automatiza buena parte del mantenimiento.

Su propuesta combina 25.000 Pa de succión, cepillos antienredos, LiDAR retráctil y doble mopa giratoria. A continuación repaso sus características y explico qué aspectos valoro más para la limpieza cotidiana, desde la organización por habitaciones hasta el cuidado de la base.

Diseño y construcción

Lo primero que llama la atención del diseño del robot es su altura de 7,98 cm con el sensor retraído. El cuerpo mide 35,2 × 35,2 cm y pesa 4,5 kg, de modo que la ventaja principal está en el perfil: limpiar bajo ciertos muebles tiene un gran valor.

El sistema RetractSense combina un LiDAR retráctil, un sensor dToF y un módulo de visión de 100 grados. El sensor dToF mide el espacio libre por encima del robot. Cuando hace falta bajar la torreta, el módulo de visión ayuda a mantener la localización mientras limpia bajo el mueble. Es una solución especialmente interesante para reducir las zonas que quedan fuera de la limpieza habitual.

En la parte inferior destacan el cepillo principal DuoDivide, el lateral FlexiArm y las dos mopas giratorias. Me gusta que el diseño reúna mecanismos dedicados a problemas diferentes: recoger pelo, acercar la suciedad a la aspiración y trabajar sobre el suelo con las mopas, en lugar de confiar todo a la potencia del motor.

Configuración inicial y organización de la casa

La puesta en marcha pasa por colocar la estación cerca de un enchufe y añadir el robot a la aplicación Roborock. La conexión WiFi es de 2,4 GHz, un dato a tener presente antes de empezar si el router de casa utiliza nombres distintos para cada banda.

Para la base conviene elegir un suelo duro y nivelado, con buen acceso por delante y espacio por encima para sacar los depósitos. Si hay un desnivel entre habitaciones, merece la pena medirlo antes de programar una ruta: el robot ofrece hasta 2 cm de altura para salvar obstáculos, y la forma del umbral también influye.

La creación y edición del mapa son importantes para organizar el trabajo por habitaciones. Poder dividir espacios, ponerles nombre y delimitar zonas restringidas resulta útil, ya que no siempre vas a querer lanzar una limpieza completa, especialmente cuando solo hace falta limpiar la cocina o una zona de paso.

Si tienes una vivienda con varias plantas, te gustará saber que puedes tener mapas por pisos. Limpiar en otra planta no requiere mover la estación, aunque el lavado y la reposición de agua siguen dependiendo de llevar el robot hasta ella.

Una vez creado el mapa, es importante revisar las primeras rutas y ajustar las zonas delicadas antes de programar limpiezas sin supervisión.

La app, SmartPlan 3.0 y el control por voz

Lo que más me convence de la propuesta de la app es la combinación de ajustes manuales con SmartPlan 3.0. El sistema adapta la estrategia a las habitaciones y a los hábitos de limpieza. Por ejemplo, puede programar primero una aspiración y luego un fregado si una estancia lleva más de 30 días sin limpiarse, o lavar las mopas al terminar la cocina o el baño antes de pasar a otra zona.

El modo No molestar permite gestionar el comportamiento del equipo en determinados horarios. Así, es posible decidir cuándo pueden ejecutarse el vaciado, el secado o los avisos, especialmente si la base está cerca del salón o de un dormitorio.

El Edge 2 añade «Hello Rocky», un asistente de voz integrado que admite órdenes incluso sin WiFi, además de compatibilidad con Alexa, Siri, Google Home y Matter. Los usuarios de dispositivos Apple cuentan con posibilidades de integración con Apple Home, aunque personalmente prefiero usar la app de Roborock ya que permite controlar funciones específicas del robot.

En la app también hay ajustes para indicar cortinas y permitir la limpieza detrás de ellas, así como funciones para volver a zonas que antes estaban bloqueadas por una persona o una mascota.

Aspiración y navegación

El sistema HyperForce anuncia hasta 25.000 Pa de succión en modo Max+ y con la batería llena, según las pruebas de Roborock. Es una cifra ambiciosa, pero no deberías elegir un robot únicamente por los pascales: también importan el contacto del cepillo con el suelo, la inteligencia a la hora de establecer rutas y la capacidad de mantener el sistema de aspiración libre de residuos.

En este modelo, el sistema antienredos combina DuoDivide y el cepillo lateral en arco FlexiArm. La solución del cepillo principal está pensada para dirigir el pelo hacia la entrada de aspiración. Es una mejora de diseño relevante para hogares con pelo largo o animales, donde revisar el rodillo puede convertirse en una tarea frecuente.

El cepillo lateral FlexiArm se extiende para alcanzar mejor bordes y esquinas. Es una de las características que más valoro del Edge 2, porque la forma circular de estos equipos hace que las esquinas entre paredes y muebles sean un punto especialmente complicado.

Para reconocer obstáculos utiliza Reactive AI, con cámara RGB y luz estructurada. Roborock anuncia la identificación de más de 280 tipos de objetos y cita, en sus pruebas, obstáculos de solo 3 cm de ancho y 3 cm de alto. Es una referencia de laboratorio: la forma y la posición de cada objeto condicionan la detección, especialmente si es fino o queda pegado al suelo.

Aunque no he sufrido ningún percance con este robot, yo sigo retirando cables sueltos y objetos especialmente delicados antes de una limpieza. Me gusta contar con reconocimiento inteligente como ayuda adicional, pero no es infalible y, en el pasado, otros robots han tratado de aspirar los estrechos tubos de plástico para el riego automático de mi salón.

Un detalle que encuentro útil es la posibilidad de regresar a áreas que antes estaban ocupadas. Si una persona o una mascota bloquea temporalmente un paso, tiene sentido revisar después ese espacio en lugar de dar por terminada la habitación con una parte sin atender.

Fregado, suciedad húmeda y cuidado de las alfombras

Las dos mopas giratorias incorporan un tejido de alta densidad y aplican hasta 8 N de fuerza hacia el suelo. Pueden alcanzar 200 rpm con el caudal alto, y una de ellas se extiende para acercarse al rodapié. El depósito interno es de 67 ml y la app ofrece 30 niveles de caudal.

La tecnología DirTect distingue suciedad seca y húmeda para modificar la estrategia. Ante una acumulación de polvo seco, puede activar la aspiración con más potencia. Si detecta suciedad húmeda, puede elevar el cepillo principal y usar solo las mopas para evitar mezclar el líquido con los residuos del cepillo.

El lavado de las mopas durante el recorrido es, para mí, una parte esencial del sistema. De poco sirve disponer de una buena mopa si continúa pasando por toda la casa con suciedad acumulada, así que valoro la posibilidad de ajustar las visitas a la estación según las necesidades de la limpieza.

En las alfombras se puede elegir entre elevar las mopas o dejarlas en la base. Si el pelo de la alfombra puede tocar el tejido húmedo, prefiero activar en la app el desmontaje automático antes de aspirarla.

Separación de las mopas

Base multifunción y mantenimiento

La estación mide 34 × 48,7 × 52,1 cm y pesa 8,2 kg. Tiene presencia en la habitación, pero me parece razonable el espacio que ocupa para las tareas que centraliza. La base incorpora un depósito de agua limpia de 4 litros, otro de agua sucia de 3,5 litros y una bolsa de polvo de 2,7 litros. Repone el agua del robot, aunque no cuenta con un dosificador automático de detergente.

El lavado utiliza agua a una temperatura de hasta 80 °C y el secado alcanza hasta 55 °C en la salida de aire, según Roborock. Los 80 °C se refieren al máximo en la salida de agua limpia de la estación en las condiciones de prueba de la marca, y la temperatura puede variar según el ciclo. El fregado del suelo es un proceso distinto.

La detección de suciedad durante el lavado permite ajustar el proceso y activar un nuevo fregado cuando corresponde. También incorpora un modo de remojo que debe habilitarse en la aplicación y una bandeja extraíble. Me gusta especialmente esta última solución porque facilita acceder a la zona donde se acumulan residuos.

El robot descarga su depósito de polvo de 240 ml en la bolsa de la base. Roborock anuncia hasta 65 días sin tener que sustituirla en sus pruebas internas. En casa, el intervalo depende de la frecuencia de uso y de la cantidad de polvo, pelo o residuos que recoja.

Para mí, el mantenimiento más importante sigue siendo vaciar y enjuagar el depósito de agua sucia con regularidad y revisar la bandeja. También hay que limpiar sensores y filtros, dejar secar completamente las piezas lavadas y sustituir los consumibles cuando se desgastan. La automatización reduce trabajo, pero cuidarla ayuda a conservar el rendimiento.

Cámara, mascotas y autonomía

La cámara añade visualización remota y navegación desde la aplicación. Me parece un complemento interesante para comprobar una estancia desde la perspectiva del robot.

Las funciones para mascotas incluyen fotografías opcionales y localización en el mapa. El robot también puede adaptar su trayectoria y detener el cepillo principal al aproximarse a un animal. Como no tengo animales en casa, no he tenido oportunidad de probarlo.

La batería tiene una capacidad típica de 5.200 mAh con una carga completa en menos de cuatro horas. Roborock anuncia hasta 188 minutos de autonomía con la batería llena, en modo silencioso, sobre suelo duro y sin las mopas instaladas. Es una cifra de aspiración en condiciones de laboratorio, pero en mi experiencia se acerca bastante a la realidad.

En mis pruebas, mi estimación es de unos 100 m² por carga. Ahora bien, la potencia elegida, las alfombras, las pasadas extra y las visitas a la estación pueden cambiar mucho el resultado.

Precio y diferencias entre las versiones

En el momento de escribir este análisis, la tienda oficial española muestra el Qrevo Edge 2 desde 499€, con un precio de referencia de 889,99 €.

La tienda de Roborock ofrece el Qrevo Edge 2 y el Qrevo Edge 2 Set. El primero es un paquete estándar y el otro cuenta con un juego adicional de mopas y dos filtros de repuesto, sin más cambios en el robot ni en la estación.

Mi opinión del Roborock Qrevo Edge 2

El Roborock Qrevo Edge 2 me parece especialmente interesante por el equilibrio de su propuesta. La aspiración potente llama la atención, pero lo que más valoro es que venga acompañada de un perfil de altura bajo para limpiar bajo ciertos muebles, un sistema antienredos y una estación que se ocupa de buena parte del trabajo rutinario.

Si tuviera que destacar dos decisiones de diseño, elegiría el LiDAR retráctil y el cepillo extensible FlexiArm. Ambas se centran en ampliar la superficie de suelo que puede atender el robot, algo que considero fundamental: el polvo bajo el sofá o junto a una esquina también forma parte de la limpieza de la casa.

También me convence el enfoque del fregado como un proceso completo. Las mopas giratorias, la posibilidad de retirarlas cuando no son necesarias y su posterior limpieza en la base tienen mucho sentido.

Recomendaría especialmente este robot a quien busque automatizar la limpieza habitual y valore una aplicación con multitud de opciones de personalización. El conjunto de funciones del Edge 2 ofrece argumentos sólidos para incluirlo entre las mejores opciones de robot a considerar.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor

LiDAR retráctil: reduce la altura a 7,98 cm para acceder bajo muebles compatibles.

reduce la altura a 7,98 cm para acceder bajo muebles compatibles. Aspiración y cepillos antienredos: la succión de hasta 25.000 Pa se combina con el rodillo DuoDivide y el cepillo lateral extensible FlexiArm.

la succión de hasta 25.000 Pa se combina con el rodillo DuoDivide y el cepillo lateral extensible FlexiArm. Fregado versátil: las dos mopas giratorias y las opciones para gestionar alfombras permiten adaptar la limpieza a cada estancia.

las dos mopas giratorias y las opciones para gestionar alfombras permiten adaptar la limpieza a cada estancia. Base multifunción: el vaciado automático y el lavado y secado de las mopas reducen las tareas que quedan después de cada limpieza.

el vaciado automático y el lavado y secado de las mopas reducen las tareas que quedan después de cada limpieza. Aplicación completa: permite personalizar las rutinas por habitaciones o delegar parte de los ajustes en SmartPlan 3.0.

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