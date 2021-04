Muchos hogares cuentan ya con algún tipo de robot aspirador que hace más llevadera la tarea de la limpieza, pero pocos son tan avanzados como los últimos modelos de Roborock.

Hace unos meses, tuve oportunidad oportunidad de probar el robot Roborock S6 MaxV (649€) para limpieza y fregado y, recientemente, la compañía ha lanzado su nuevo modelo Roborock S7 (549€).

Frente al modelo anterior, Roborock S7 trae mejoras como un cepillo flotante mejorado, un sistema de detección de alfombras, un accesorio de vacíado del polvo y más. Sin embargo, también pierde algunas características como la cámara IA de identificación de objetos.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Roborock S7 durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

Como otros robots aspiradores, Roborock S7 tiene forma de cilindro achatado. Posee un diámetro de unos 35 cm. y una altura de casi 10 cm., así que es bastante grande. Su peso también es contundente con 4,7 kg, aunque lo normal es que no tengas que levantarlo.

Estas dimensiones hacen que Roborock S7 no pueda colarse por debajo de la mayoría de los sofás ni tampoco pasar entre las patas de las sillas, pero sí que es capaz de subirse a alfombras p pasar por debajo de puertas de armario abiertas.

Roborock S7

Roborock S7 tiene un diseño moderno, con un acabado en color negro o blanco brillante. El modelo que he probado es el de color blanco, que me da la sensación de que requiere menos limpieza que el color negro de mi Roborock S6 maxV.

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 470 ml, que supone 10 ml más que el S6 maxV. También cuenta con un depósito de agua para fregado con una capacidad de 300 ml. En ambos casos, se trata de capacidades por encima de muchos rivales — algo que se agradece.

En la parte superior de Roborock S7, encontramos tres botones táctiles:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga)

Limpieza localizada / Bloqueo para niños, para iniciar una limpieza localizada en un lugar concreto o, si lo mantienes pulsado 3 segundos, para activar/desactivar el bloqueo de botones para niños

Base, para volver a la estación de carga

El botón de Encendido/Limpieza también indica el nivel de batería mediante un código de colores (blanco si está por encima del 20% y rojo si está por debajo), el estado de carga (parpadeando mientras carga) y el estado de funcionamiento (parpadeando lento cuando inicia una tarea y rojo intermitente en caso de error).

Roborock ha añadido una nueva luz indicadora delante de los botones de estado con un código de colores: blanco si está aspirando, azul si está aspirando y fregando, naranja si tiene un problema y verde si está conectado a la base o recargando.

Si no te gusta que la luz de estado permanezca encendida todo el tiempo mientras está en la base, es posible configurar en la app que se apague un minuto después de que se complete la carga.

Botones y luces de la parte superior

En la parte superior central, hay un cilindro que sobresale unos centímetros donde está el sensor LiDAR para medición de distancias. También en la parte superior encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo y el indicador de WiFi.

En el frontal, se encuentra el localizador de la estación de carga y, en un lateral, hay un sensor de pared. Lo que no encontramos en este modelo es la cámara Reactive AI de Roborock S6 maxV para identificación de objetos mediante IA.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso al depósito de polvo, el cepillo principal y el cepillo lateral. Es importante vaciar el depósito de polvo cada pocos ciclos de limpieza y limpiar los cepillos con cierta frecuencia.

Como novedad, el cepillo principal de este modelo utiliza aletas de goma en lugar de las tradicionales cerdas, lo que se traduce en que el pelo se enreda mucho menos, como he podido comrpobar. Además, también tiene más niveles de movimiento vertical, lo que ayuda a limpiar mejor.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Roborock S7 se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas comunicadas por escaleras — así como el sensor de alfombras que puede elevar la mopa cuando detecta tejido.

Parte de abajo del Roborock S7

Configuración inicial

La configuración de Roborock S7 es muy sencilla ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

Mientras que Roborock S6 maxV llega con una alfombrilla con adhesivos que debes pegar al suelo junto a la estación de carga para que repose allí la aspiradora sin estropear el suelo tras haber fregado, Roborock S7 no necesita este accesorio ya que puede elevar la mopa.

Estación de carga

Durante el proceso de configuración es necesario introducir la contraseña de tu red WiFi y, a partir de entonces, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón de Limpieza para que inicie la limpieza.

Roborock S7 puede aspirar y, opcionalmente, fregar. En caso de que quieras que friegue, es necesario que llenes el depósito de agua que, en mi caso, solo da para una limpieza antes de agotarse, y que acoples un soporte de paño de fregado y el paño el dicho soporte. El paño se ensucia bastante, por lo que conviene meterlo en la lavadora de vez en cuando.

La primera vez que utilizas Roborock S7 crea un mapa de la planta. Aunque esta funcionalidad aparece como en «beta», funciona realmente bien ya que incluso es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

Mapa de la planta en la app



Un aspecto curioso es que, cuando mapea la casa, podemos distinguir perfectamente las patas de las mesas, el contorno del sofá y cualquier otro objeto que tengamos sobre el suelo. Incluso es capaz de ver a través de cristales y mapear zonas que no ha pisado, como la terraza.

Es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto. También es posible configurar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular.

Si vives en un casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta (hasta un máximo de 4 plantas).

Lo mejor de todo es que no es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Equilibrado, Turbo y Máximo — así como cuatro niveles e intensidad de fregado — Apagado, Leve, Moderado e Intenso.

También es posible seleccionar la ruta de fregado: Estándar o Profundo. En este último, el robot se desplaza siguiendo una trayectoria en forma de Z más estrecha, de modo que cubre cada zona del suelo dos veces pero la potencia de aspiración se reduce. Se recomienda usar este modo únicamente en suelos recién aspirados.

Es posible personalizar los niveles de aspiración y fregado, así como la ruta de fregado, para cada habitación. En mi caso, por ejemplo, he configurado los niveles máximos de aspiración y fregado para los baños, cuyo suelo se ensucia más.

Mapas de varias plantas con separación por habitaciones

Es posible definir zonas donde el robot no debe fregar, así como crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el Roborock S7. En mi caso, por ejemplo, he creado un zona prohibida en un espacio entre el sofá y la pared donde tengo cables por el suelo y es habitual que el robot se enrede al pasar por encima.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Roborock S7 con Alexa y, supuestamente, también con Google Home, aunque no lo he probado. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, pide a Roborock que limpie», «Alexa, pide a Roborock que pare la limpieza» o «Alexa, pide a Roborock que se recargue.»

Lo que no puede hacer por el momento es aceptar órdenes de voz vía Alexa para que limpie una habitación en concreto. Eso debes solicitarlo a través de la app.

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reaude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

En caso de que vivas con más personas, todas pueden instalar la app en su dispositivo y acceder al robot si les das permiso.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Roborock y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación o una zona concreta que marques con un rectángulo.

Si tienes el Roborock S7 enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de aspiración y fregado.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve por la casa. A diferencia de Roborock S6 maxV, no incorpora una cámara, por lo que no puedes ver en tiempo real lo que el robot está viendo en primera persona.



Roborock S7 no es demasiado ruidoso. En mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar el S7 cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido ni me «coma» los pies cuando estoy sentado.

Si te molesta que Roborock haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot deja de limpiar, los mensajes de voz se vuelven más silenciosos y el indicador de energía se atenúa.

La ausencia de las cámaras Reactive AI de reconocimiento de obstáculos que sí que incorpora Roborock S6 maxV hace que el Roborock S7 no sea tan «listo» a la hora de reconocer y esquivar obstáculos.

Para ser justos, tampoco Roborock S6 maxV es perfecto en este aspecto y, de vez en cuando, se enreda con cables que hay por el suelo, por lo que no he echado mucho de menos la presencia de estas cámaras en Roborock S7.

Aunque normalmente Roborock S7 evita los obstáculos y no los golpea, en alguna ocasión me he encontrado con que ha movido un objeto. Por ejemplo, en mi despacho tengo dos focos de luz con una base de tres patas y, tras limpiar, suelo encontrarlos en otra posición.

Roborock S7 limpiando el salón

En mi experiencia, Roborock S7 hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras una limpieza, el suelo se ve mucho más limpio y basta con abrir el depósito de polvo para comprobar la gran cantidad de suciedad que ha capturado. A esto ayuda su potencia máxima de succión de 2.500 Pa, por encima de muchos robots aspiradores.

Donde tiene más dificultades es a la hora de limpiar esquinas ya que su forma redonda le impide acercarse lo suficiente para limpiarlas.

Como la mayoría de los robots que friegan, Roborock S7 solo utiliza agua. Roborock advierte que no deberías utilizar productos de limpieza o desinfectantes. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el uso de agua no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y productos de limpieza ya que no es capaz de sacar manchas.

Acceorios de fregado



En el manual, Roborock afirma que para evitar la acumulación excesiva de suciedad en el paño de fregado, los suelos deben aspirarse al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado. Para habilitar el fregado, debes desmontar el depósito de agua, llenarlo de agua y volver a montarlo. Después, tienes que humedecer el paño de fregado e introducirlo en el soporte de fregado.

Si tienes alfombras en casa, la buena noticia es que Roborock S7 detecta automáticamente alfombras y puedes elegir si quieres que eleve 5 mm la mopa para no fregar cuando pase por encima, darse la vuelta y seguir centrándose en el suelo o incluso seguir fregando. En mi casa no tengo alfombras, por lo que no he tenido oportunidad de probar esta funcionalidad.

Cuando la limpieza termina, Roborock vuelve a la estación de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, vuelve al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza. El tiempo total de carga es inferior a 6 horas según el fabricante.

El S6 MaxV tiene una batería de 5.200 mAh que, según Roborock, proporciona hasta 3 horas de limpieza continua en el modo Silencioso sin el sistema de fregado conectado. En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de unos 80 m² (aproximadamente 60 m² de suelo a limpiar) lleva entre 60 minutos y consume un 50% de la batería.

Mantenimiento

A día de hoy, Roborock S7 no tiene la capacidad de vaciar su propio depósito de polvo pero la compañía ha anunciado que lanzará una base de autovaciado compatible a lo largo de 2021. Con esta base, tendrás que vaciar el polvo mucho menos frecuentemente.

En cuanto al mantenimiento del dispositivo, Roborock recomienda limpiar el cepillo principal y el filtro lavable cada dos semanas, y el cepillo lateral todos los meses.

Por suerte, el depósito de polvo cuenta con un detector que avisa cuando está lleno mediante una notificación en la app. Tanto el depósito como el filtro que incorpora se pueden lavar con agua, pero debes esperar a que se sequen antes de introducirlos.

Depósito de polvo instalado



En mi casa con dos plantas, tengo que vaciar el depósito de polvo cada dos limpiezas completas aproximadamente pero todo depende lo grande que sea la superficie a limpiar y, obviamente, lo sucia que esté la planta antes de la limpieza.

Roborock S7 guarda registro de todas las limpiezas que ha hecho e indica el tiempo que falta hasta que toque cambiar el filtro del depósito de polvo, el cepillo principal y el cepillo lateral. También sugiere que limpies los sensores cada 30 horas para que sigan «viendo» correctamente.

Precio

Roborock S7 está ya a la venta en España a un precio 🛒 549€ en Amazon y AliExpress.

Dentro de la familia Roborock, otro robot aspirador interesante es Roborock S6 maxV (649€), que tuve oportunidad de analizar hace unos meses. A su favor, incorpora una cámara de IA para identificar y esquivar objetos de forma inteligente. Sin embargo, su tecnología de limpieza no es tan avanzada.

Si buscas un robot aspirador de gama alta, Roomba i7+ (🛒 799€) de iRobot es una alternativa interesante ya que incluye vez un depósito de gran capacidad en el que el robot suelta el polvo que ha recogido. Como aspecto a mejorar, no tiene navegación por láser, por lo que puede tener problemas para desplazarse a oscuras.

Otra alternativa es Conga 7090 IA (🛒 599€) de Cecotec, que incorpora funcionalidades de inteligencia artificial y posicionamiento mediante láser.

Conclusiones

Roborock S7 es uno de los robots aspiradores más avanzados del momento, ya que es capaz de limpiar y fregar el suelo.

Roborock ha incorporado un sensor LiDAR que, mediante el uso de un láser, puede crear mapas precisos de la planta con identificación automática de habitaciones (incluso en casas con varias plantas).

Los mapas permiten marcar zonas prohibidas y barreras virtuales para evitar que el robot acceda a ciertos lugares, y permite programar limpieza periódicas. A diferencia del Roborock S6 maxV, Roborock S7 carece de una cámara IA para identificar y evitar obstáculos, pero no he notado que se atasque más por este motivo.

A la hora de limpiar, Roborock S7 no decepciona. Con una elevada potencia de aspiración de 2.500 Pa y un cepillo mejorado con más movimiento, los suelos quedan limpios y solo se resisten las esquinas, donde tiene complicado llegar.

Cuando se trata de fregar, Roborock S7 no utiliza ningún producto de limpieza sino únicamente agua, por lo que es mas un apoyo a limpieza que un fregado completo. Como novedad, incorpora un sensor que detecta alfombras y puede levanta la mopa hasta 5 mm al pasar por encima para no mojarla.

El robot puede ser controlado mediante app o a través de la voz mediante un altavoz inteligente con Alexa, Google Assistant o Siri. También es posible programar que se active a determinados días/horas, en caso de que quieras que limpie en ciertos momentos.

En conclusión, si buscas un robot aspirador de gama alta, Roborock S7 (🛒 549€) es una opción excelente que no te defraudará.

Lo mejor:

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri.

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri. Mapas precisos con un control granular de la potencia de aspiración y fregado en cada habitación. Posibilidad de crear zonas prohibidas y barreras virtuales.

Mapas precisos con un control granular de la potencia de aspiración y fregado en cada habitación. Posibilidad de crear zonas prohibidas y barreras virtuales. Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio

Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana

Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza.

Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza. Alta potencia de succión en el modo de aspiración. Nuevo diseño de cepillo que evita que los pelos queden enredados.

Alta potencia de succión en el modo de aspiración. Nuevo diseño de cepillo que evita que los pelos queden enredados. Gran tamaño del depósito de agua y del paño de fregado. Detección de alfombras para levantar la mopa de fregado al pasar por encima

Gran tamaño del depósito de agua y del paño de fregado. Detección de alfombras para levantar la mopa de fregado al pasar por encima Nivel de ruido comedido en el modo equilibrado de aspiración

Nivel de ruido comedido en el modo equilibrado de aspiración Autonomía suficiente para limpiar plantas de unos 200 m² sin tener que volver a la base.

Autonomía suficiente para limpiar plantas de unos 200 m² sin tener que volver a la base. Base de autovaciado compatible que estará disponible a lo largo de 2021.

Lo peor: