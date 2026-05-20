Análisis del robot aspirador Roborock Saros 20 a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Roborock Saros 20.

Tener un robot aspirador en casa ha pasado de ser un capricho tecnológico a convertirse en una ayuda casi imprescindible para mantener el suelo limpio con menos esfuerzo.

En este mercado, Roborock se ha ganado un lugar destacado gracias a una gama de productos que combina potencia, automatización y funciones cada vez más avanzadas para simplificar la limpieza del hogar.

El Roborock Saros 20 combina un diseño ultrafino con navegación avanzada StarSight 2.0, capaz de mapear el hogar con precisión y esquivar obstáculos con mayor fiabilidad. También destaca por su chasis AdaptiLift 3.0, que le permite superar umbrales elevados, y por una potente succión HyperForce de hasta 36.000 Pa con sistema antienredos. Además, su base RockDock automatiza buena parte del mantenimiento para que la limpieza diaria requiera mucha menos intervención manual.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Roborock Saros 20 durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Como todos los robots aspiradores, Roborock Saros 20 tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un peso de 5 kg, un diámetro de unos 35 cm y una altura de solo 7,98 cm, lo que le permite limpiar por debajo de algunos muebles, sofás y camas.

La baja altura del robot es posible gracias a que, en lugar de utilizar un módulo tradicional de torre con sensor láser de distancia (LDS) para la navegación, integra tecnología de doble luz 3D Time-Of-Flight (ToF) y cámaras RGB con IA.

El sistema ToF proporciona un mapeo 3D del entorno que permite una navegación más precisa, lo que le permite desplazarse con soltura por espacios más complicados.

Roborock Saros 20

Dejando a un lado sus dimensiones, Roborock Saros 20 tiene un diseño moderno, con un acabado en color negro que resulta elegante.

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 259 ml y un depósito de agua para fregado con una capacidad de 69 ml, en ambos casos por debajo de otros robots. Por suerte, la base de carga triple te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que esto no será un problema.

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga)

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta) o empezar a limpiar una zona específica (pulsación larga). Si el robot aspirador está en la base, permite iniciar el vaciado (pulsación corta) o lavar la mopa (pulsación larga).

El botón de Encendido/Limpieza también indica el nivel de batería mediante un código de colores (blanco si está por encima del 15% y rojo si está por debajo), el estado de carga (parpadeando mientras carga) y el estado de funcionamiento (parpadeando cuando está cargando o arrancando, azul intermitente cuando está activa la visualización remota, etc.)

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo y el indicador de WiFi.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a los cepillos principales, el cepillo lateral y las mopas. Los cepillos principales utilizan aletas de goma en lugar de cerdas, lo que se traduce en que el pelo se enreda mucho menos, como he podido comprobar.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Roborock Saros 20 se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras que puede elevar la mopa cuando detecta tejido.

Parte de abajo de Roborock Saros 20

Configuración inicial

La configuración de Roborock Saros 20 es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es muy sencillo, ya que basta con seguir las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa. Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Roborock Saros 20, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El sistema de orientación basado en tecnología LIDAR de estado sólido de doble transmisor y tecnología de tiempo de vuelo (ToF) 3D permite al robot orientarse con precisión sin necesidad de una torre láser superior, lo que explica su perfil ultrafino

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También puedes alterar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta con un máximo de 4 plantas.

Lo mejor de todo es que no es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Para personalizar el mapa, es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que le dé un golpe.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Normal, Turbo y Máximo — 30 niveles de flujo de agua.

También es posible seleccionar la ruta de fregado: Estándar, Rápido o Profundo. En el modo Rápido, el robot memoriza el lugar y ajusta la ruta para conseguir una limpieza mejor. No se tienen en cuenta los límites de las habitaciones y esta función está reservada para un modo ocasional. En el modo Profundo, el robot se mueve más despacio y hace menos ruido para un fregado de alta intensidad.

Es posible establecer el tipo de suelo para cada habitación: baldosas, suelo horizontal, suelo vertical y predeterminado. También es posible indicar dónde están situadas las alfombras.

Es posible seleccionar el patrón de limpieza con el que el robot limpia cada habitación (inteligente, en la dirección del suelo o patrón mixto), activar la extensión del cepillo lateral o la mopa derecha para limpiar zonas difíciles, activar el fregado doble de zonas sucias, la limpieza profunda de suciedad difícil y la limpieza profunda alrededor de comederos.

Si tienes alfombras en casa, resulta útil la opción de modo Turbo para Alfombra que aplicará la máxima potencia de aspiración cuando detecta que está sobre la tela de una alfombra. El modo normal se reanuda cuando el robot vuelve a estar sobre suelo duro.

También hay una opción de Limpieza profunda de alfombras que realiza limpieza cruzada en alfombras para mejorar los resultados, y una opción para evitar la limpieza de hilos y suciedad a lo largo de los bordes de la alfombra.

La función de desmontaje automático del soporte de mopa permite al robot desmontar automáticamente el soporte de mopa antes de limpiar las alfombras, lo que evita que la mopa las moje. Así, el robot aspirador puede cambiar entre los modos de aspirado y fregado sin intervención manual.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar el robot con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, pide a Roborock que limpie», «Alexa, pide a Roborock que pare la limpieza» o «Alexa, pide a Roborock que se recargue.»

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Roborock es uno de los primeros fabricantes en adoptar de forma activa Matter, reflejando su compromiso con la interoperabilidad y la eficiencia en el hogar conectado. Los usuarios de productos Apple pueden controlar el robot directamente desde la app Casa en iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac. Además, es posible incluir este robot en automatizaciones personalizadas, como programar la limpieza diaria a una hora específica o iniciar tareas con comandos de voz a través de Siri.

Adicionalmente, el robot incluye un asistente de voz integrado. Basta con decir «Hello, Rocky» para iniciar tareas de limpieza y acceder a otras funciones.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Roborock y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o alrededor de un mueble.



Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz. También incorpora un asistente de voz gracias al micrófono integrado que permite darle órdenes directas como «Hello Rocky, limpia la cocina.»

El robot cuenta con un nuevo chasis AdaptiLift 3.0 elevable, que combina ruedas principales y auxiliares elevables con un brazo de escalada capaz de superar pequeños escalones. Gracias a este sistema el robot puede superar escalones dobles de hasta 4,5 + 4,3 cm, los umbrales de salida a algunas terrazas y las patas de las sillas en forma de «U».

En mi casa, todo el suelo está al mismo nivel, por lo que no he necesitado hacer uso de esta funcionalidad. El único escalón que hay es para acceder a la terraza, pero es demasiado grande para este robot.

Este sistema de elevación también permite que el robot se libere por sí mismo cuando queda atrapado, elevando el chasis en la parte frontal, trasera o lateral sin necesidad de intervención humana.

Además, posee elevación dinámica del chasis para alfombras, ajustando de forma inteligente la altura del cuerpo para mantener un nivel de aspirado óptimo y un contacto eficaz del cepillo en alfombras de hasta 3 cm de altura de pelo.

El robot cuenta con una elevada potencia de aspiración de 36.000 Pa, combinada con un sistema antienredos dual, compuesto por un cepillo principal y un cepillo lateral elevable, que se despliega para evitar que el pelo se enrede alrededor de la aspiradora.

Cuando detecta una mancha mediante su cámara RGB, ajusta la estrategia de limpieza en función del tipo. Para residuos sólidos, aumenta la succión y, para residuos líquidos, cambia al modo fregona.

El sistema FlexiArm extiende el cepillo lateral para cubrir bordes y esquinas, alcanzando zócalos y huecos inferiores de hasta 2 cm. Está diseñado para reducir el espacio visible sin limpiar a 0 mm.

Las mopas giratorias dobles pueden elevarse, lo que permite una mejor circulación del aire y un mejor secado, y evita que la suciedad se arrastre por las superficies limpias.

El sistema de doble mopa giratoria está pensado para un fregado intenso. Cada mopa gira hasta 200 rpm, mientras que la presión descendente pasa de 8 N en limpieza normal a un máximo de 13 N cuando se detectan manchas difíciles. Para ello, el robot eleva sus ruedas y transfiere el peso a las mopas, aumentando el contacto y la fuerza de arrastre.

La capacidad de elevarse del Saros 20 coordina chasis, cepillo principal y doble mopa giratoria para adaptarse en tiempo real a cada superficie. En alfombras, eleva el chasis y levanta las mopas para mantener los tejidos secos, mientras estabiliza el cepillo principal para una penetración más profunda en las fibras.

En recorridos mixtos, el Saros 20 mantiene la mopa elevada y el chasis levantado para proteger las alfombras, sin renunciar a una potente aspiración. En modo solo aspirado, las mopas se desmontan y el cepillo principal desciende para maximizar el flujo de aire. Al cambiar al modo fregado, el cepillo principal se eleva para evitar la recontaminación del polvo durante las pasadas húmedas

Roborock Saros 20 incorpora el sistema StarSight Autonomous System 2.0, una plataforma de detección 3D capaz de reconocer más de 200 tipos de objetos y evitarlos con mayor precisión.

Cuando evita uno de estos objetos, los marca en el mapa junto con una foto, donde puedes comprobar si lo ha identificado correctamente y, en caso de que se haya equivocado, puedes decirle que no lo evite en el futuro.

Según explica Roborock, frente a la tecnología LDS tradicional, StarSight aumenta la frecuencia de muestreo 21 veces, logrando mapas más fieles, rutas más eficientes y una cobertura superior.

También incorpora la tecnología VertiBeam, que añade un láser vertical ancho sobre su láser frontal de un solo punto, ampliando el campo de visión del robot y reconociendo mejor los obstáculos horizontales y verticales. Esto resulta especialmente útil alrededor de cables y reduce los golpes contra paredes o muebles irregulares.

El Saros 20 puede identificar objetos de aproximadamente 2 cm de ancho y alto, lo que reduce la necesidad de ordenar previamente la casa antes de limpiar.

Como novedad, es posible marcar cortinas que llegan hasta el suelo en la app y el robot limpiará detrás de ellas, alcanzando así zonas que normalmente quedan sin limpiar con otros robots.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real. Incluso es posible activar la cámara para ver en primera persona lo que está viendo Roborock en ese momento junto al mapa.

Como curiosidad, Roborock ha incluido un modo de control remoto que te permite manejar el robot con un joystick virtual mientras ves lo que captan sus cámaras. Gracias al micrófono incorporado, es posible incluso mantener una conversación desde la app. Esto puede ser útil si has salido de casa y quieres comprobar si has cerrado las ventanas o si tienes algún tipo de alarma que se ha disparado y quieres asegurarte de que todo está bien.

Modo de control remoto

En mi experiencia, el robot ofrece un rendimiento muy bueno al aspirar migas, suciedad, polvo y pelos del suelo. Después de cada limpieza, la superficie queda visiblemente más limpia. El fregado ayuda a mejorar todavía más el resultado, aunque no llega al nivel de una limpieza manual con fregona y algo de esfuerzo.

Lo he probado con migas de pan, polvo acumulado, pelos, tierra fina y alguna mancha seca en la cocina. En aspirado, el resultado ha sido excelente incluso en pasadas normales. En fregado, elimina bien marcas recientes y suciedad superficial, pero con manchas pegajosas o secas sigue siendo necesario pasar una fregona si queremos un acabado perfecto.

En alfombras de pelo corto el comportamiento me ha parecido muy bueno, tanto por la subida automática de potencia como por la elevación de las mopas. En alfombras más gruesas o muy mullidas, conviene no esperar milagros: el robot puede limpiarlas, pero sigue siendo un escenario más exigente que el suelo duro.

Al finalizar la limpieza, Roborock regresa automáticamente a la base de carga. Si lo has utilizado en una planta de la casa donde no está la estación, vuelve al punto de partida en el que lo habías colocado inicialmente.

En caso de que la batería empiece a agotarse antes de completar la limpieza, el robot vuelve por sí solo a la estación para recargarse y, después, continúa donde lo había dejado. De esta forma, no tienes que preocuparte de que se quede parado a mitad del trabajo.

En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de unos 72 m² lleva unos 80 minutos. El proceso de carga completo dura unas dos horas y media.

Base multifunción

Roborock Saros 20 llega con la base multifunción que ofrece múltiples funciones. Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot, lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa.

lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa. Rellena el compartimento del robot con agua y detergente para un mejor fregado.

para un mejor fregado. Limpia la mopa del robot y la propia base con agua a 100ºC, tanto al principio de cada limpieza como durante la misma (por defecto, cada 15 minutos) y también al acabar. La base es capaz de retirar la mopa, y puede secar por aire caliente a 55ºC.

Según Roborock, pruebas verificadas por TÜV SÜD confirman una eliminación de más del 99,99% de las bacterias en las mopas tras el lavado.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con cuatro compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa, otro para el agua limpia, otro para el detergente y otro para el agua sucia.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en otras bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando. El compartimento para el detergente debe ser rellenado con jabón que no genere espuma, como este de Roborock.

El «inconveniente» de la base es el gran tamaño que ocupa, ya que sus dimensiones son 38 × 48 × 49 mm, por lo que no es apta para cualquier rincón.

En mi caso, con una limpieza frecuente de una planta de unos 72 m², he tenido que prestar más atención al depósito de agua sucia que a la bolsa de polvo. La automatización reduce muchísimo el mantenimiento, pero no lo elimina: sigue siendo necesario vaciar el agua sucia, rellenar el depósito de agua limpia y revisar de vez en cuando la bandeja de lavado.

Precio

Roborock Saros 20 está disponible para su compra por 🛒 1.489€, aunque aunque es habitual encontrarlo rebajado —en el momento de escribir estas líneas, Roborock lo ofrece por 1.289€.

Evidentemente, se trata de un precio bastante elevado, que lo aleja de muchos bolsillos, pero también es cierto que es un set muy completo ya que no solo incluye el robot aspirador sino también la base de vaciado, lavado y llenado de agua.

Roborock Saros 20 supone un salto notable frente al Saros 10R, especialmente en aquellos apartados que más se notan en el uso diario. La potencia de succión sube hasta los 36.000 Pa, una cifra muy elevada que le permite afrontar con más solvencia polvo, migas, pelos de mascotas y suciedad incrustada en alfombras.

También mejora el fregado, con una presión descendente de hasta 13 N y lavado de la mopa a 100°C, algo que ayuda a eliminar mejor la suciedad y mantener el sistema más higiénico. Otra novedad importante es el chasis AdaptLift 3.0, capaz de superar umbrales de doble capa de hasta 4,5 + 4,3 cm, por lo que se mueve con más facilidad entre estancias con desniveles.

A esto se suman un reconocimiento de obstáculos más preciso, SmartPlan 3.0 para una limpieza más inteligente, secado de la bolsa de polvo y un acabado exterior en metal cepillado que transmite una sensación más premium y resistente.

Mi opinión

El Roborock Saros 20 es uno de esos robots aspiradores que dejan claro hasta qué punto ha avanzado esta categoría de producto. Tras varias semanas de uso, la sensación que me queda es la de estar ante un dispositivo pensado para quienes quieren olvidarse casi por completo de la limpieza diaria del suelo.

No es solo que aspire bien o que friegue con solvencia, sino que combina una navegación muy precisa, una base realmente completa y un nivel de automatización que reduce mucho la intervención manual.

Uno de los aspectos que más me ha convencido es su diseño ultrafino. Con una altura de solo 7,98 cm, ha podido meterse debajo de algunos muebles donde otros robots no llegan, y eso se nota en el resultado final.

La navegación StarSight 2.0 también me ha parecido muy fiable: el robot se orienta con seguridad, construye mapas precisos, reconoce habitaciones correctamente y esquiva obstáculos con bastante acierto. En mi experiencia, poder ver los objetos detectados en el mapa, incluso con imagen, aporta un plus de tranquilidad.

En limpieza, el Saros 20 rinde a un nivel muy alto. La potencia de succión de 36.000 Pa no es solo una cifra llamativa sobre el papel, sino que se traduce en una recogida eficaz de polvo, migas y pelos en el día a día. También me ha gustado mucho el sistema antienredos con cepillos de goma, ya que reduce de forma notable la acumulación de pelo frente a otros robots que he probado. En alfombras, el modo Turbo ayuda a mejorar el resultado, y la elevación de las mopas evita que se mojen cuando el robot detecta tejido.

El fregado también está por encima de lo habitual en un robot aspirador, aunque conviene mantener las expectativas en su sitio. Las dos mopas giratorias, la presión descendente de hasta 13 N y el lavado con agua a 100 ºC permiten mantener el suelo en muy buen estado con limpiezas frecuentes. Para manchas recientes o suciedad ligera, el resultado es muy convincente. Ahora bien, no sustituye por completo a una fregona tradicional cuando hablamos de suciedad muy incrustada o manchas que requieren insistir con fuerza. Aun así, como sistema de mantenimiento diario, me parece excelente.

La base multifunción es una parte clave de la experiencia. Vacía el depósito de polvo, rellena el agua, añade detergente, lava las mopas durante y después de la limpieza, y las seca con aire caliente. En la práctica, esto hace que puedas pasar varios días —o incluso semanas, dependiendo del uso— sin tener que preocuparte demasiado por el robot más allá de vaciar el depósito de agua sucia, rellenar el de agua limpia y cambiar la bolsa cuando toque. Eso sí, la base es grande y necesitarás tener un espacio adecuado para colocarla, algo importante antes de comprarlo.

El mayor obstáculo del Roborock Saros 20 es, sin duda, su precio. Los 1.489€ lo sitúan en la gama más alta del mercado y hacen que no sea una compra para todo el mundo, aunque es habitual encontrar ofertas.

Lo mejor:

Diseño ultrafino que permite limpiar bajo más muebles

Diseño ultrafino que permite limpiar bajo más muebles Potencia de succión muy elevada

Potencia de succión muy elevada Muy buen sistema antienredos

Muy buen sistema antienredos Base multifunción realmente completa

Base multifunción realmente completa Navegación precisa y buen reconocimiento de obstáculos

Navegación precisa y buen reconocimiento de obstáculos Buen fregado para mantenimiento diario

Buen fregado para mantenimiento diario Excelente integración con app, asistentes y Matter

Excelente integración con app, asistentes y Matter Gran capacidad para superar umbrales y evitar atascos

Lo peor: