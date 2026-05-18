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MediaMarkt lanza su Día Sin IVA: estas son las mejores ofertas en tecnología

Tecnología en MediaMarkt: TV, smartphone, portátil, audífonos, reloj, robot aspirador, cafetera. Innovación y estilo.

MediaMarkt vuelve a activar una de sus campañas más esperadas del año: el Día Sin IVA. La promoción estará disponible en la web y la app desde el 17 de mayo a las 20:00 horas hasta el 19 de mayo a las 09:00 horas, mientras que en tiendas físicas se aplicará el 18 de mayo, según el horario comercial de cada establecimiento.

Durante la campaña, la cadena aplica un descuento equivalente al importe del IVA en una amplia selección de productos tecnológicos y de hogar. La propia MediaMarkt indica que el descuento aparece ya aplicado en el precio final, por lo que no hace falta introducir ningún cupón adicional.

 

Qué productos entran en la campaña

La promoción incluye categorías como smartphones, smartwatches, televisores, informática, audio, fotografía, pequeños y grandes electrodomésticos, clima, movilidad, hogar y belleza.

Sin embargo, hay exclusiones importantes: no se aplica a productos de Apple y consolas de videojuegos.

 

Ofertas destacadas del Día Sin IVA de MediaMarkt

Producto Categoría Precio antes Precio Día Sin IVA Ahorro Enlace de compra
LG OLED65B6ELC, TV OLED 65″ 4K Televisión 1.715,00 € 1.417,35 € 297,65 € Comprar en MediaMarkt
Samsung Galaxy S26, 512 GB, 12 GB RAM Smartphone 1.199,00 € 990,90 € 208,10 € Comprar en MediaMarkt
Samsung RF48A401EM9/EF, frigorífico americano Electrodomésticos 1.109,00 € 916,52 € 192,48 € Comprar en MediaMarkt
HP OmniBook 3 Laptop 16-bu0025ns Portátil 579,00 € 404,13 € 174,87 € Comprar en MediaMarkt
Dreame L10s Ultra Gen 2 Aspiración y limpieza 365,00 € 301,65 € 63,35 € Comprar en MediaMarkt
Huawei Watch GT6 Pro 46 mm Smartwatch 359,00 € 296,69 € 62,31 € Comprar en MediaMarkt
LG F4WR7009AGS, lavadora Serie 700 de 9 kg Electrodomésticos 579,00 € 478,51 € 100,49 € Comprar en MediaMarkt
HP OMEN 16-ap0014ns Copilot+ PC Portátil gaming 1.249,00 € 1.032,23 € 216,77 € Comprar en MediaMarkt
Hisense 65UR9S, TV RGB Mini LED 65″ 4K Televisión 1.809,00 € 1.495,04 € 313,96 € Comprar en MediaMarkt
Google Pixel 10 Pro, 128 GB Smartphone 899,00 € 742,97 € 156,03 € Comprar en MediaMarkt
Amazfit Active Max Smartwatch 159,00 € 131,40 € 27,60 € Comprar en MediaMarkt
Philips EP4441/50 LatteGo Cafetera superautomática 519,00 € 428,92 € 90,08 € Comprar en MediaMarkt
Toshiba 50UV3463DG, TV DLED 50″ 4K Televisión 399,00 € 299,00 € 100,00 € Comprar en MediaMarkt
VOK EVR-313NEW, frigorífico combi Electrodomésticos 418,99 € 289,99 € 129,00 € Comprar en MediaMarkt
Ariston MOBIS PLUS 10, aire acondicionado portátil Clima 465,00 € 372,00 € 93,00 € Comprar en MediaMarkt
OPPO Reno13, 256 GB, 12 GB RAM Smartphone 499,00 € 399,00 € 100,00 € Comprar en MediaMarkt
IBUYPOWER Fighter Ronin Lite PC gaming 899,00 € 689,00 € 210,00 € Comprar en MediaMarkt
AIRWHEEL SE3SL, maleta patinete de cabina Movilidad / viaje 999,00 € 669,00 € 330,00 € Comprar en MediaMarkt

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Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
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