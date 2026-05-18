MediaMarkt lanza su Día Sin IVA: estas son las mejores ofertas en tecnología
MediaMarkt vuelve a activar una de sus campañas más esperadas del año: el Día Sin IVA. La promoción estará disponible en la web y la app desde el 17 de mayo a las 20:00 horas hasta el 19 de mayo a las 09:00 horas, mientras que en tiendas físicas se aplicará el 18 de mayo, según el horario comercial de cada establecimiento.
Durante la campaña, la cadena aplica un descuento equivalente al importe del IVA en una amplia selección de productos tecnológicos y de hogar. La propia MediaMarkt indica que el descuento aparece ya aplicado en el precio final, por lo que no hace falta introducir ningún cupón adicional.
Qué productos entran en la campaña
La promoción incluye categorías como smartphones, smartwatches, televisores, informática, audio, fotografía, pequeños y grandes electrodomésticos, clima, movilidad, hogar y belleza.
Sin embargo, hay exclusiones importantes: no se aplica a productos de Apple y consolas de videojuegos.
Ofertas destacadas del Día Sin IVA de MediaMarkt
|Producto
|Categoría
|Precio antes
|Precio Día Sin IVA
|Ahorro
|Enlace de compra
|LG OLED65B6ELC, TV OLED 65″ 4K
|Televisión
|1.715,00 €
|1.417,35 €
|297,65 €
|Comprar en MediaMarkt
|Samsung Galaxy S26, 512 GB, 12 GB RAM
|Smartphone
|1.199,00 €
|990,90 €
|208,10 €
|Comprar en MediaMarkt
|Samsung RF48A401EM9/EF, frigorífico americano
|Electrodomésticos
|1.109,00 €
|916,52 €
|192,48 €
|Comprar en MediaMarkt
|HP OmniBook 3 Laptop 16-bu0025ns
|Portátil
|579,00 €
|404,13 €
|174,87 €
|Comprar en MediaMarkt
|Dreame L10s Ultra Gen 2
|Aspiración y limpieza
|365,00 €
|301,65 €
|63,35 €
|Comprar en MediaMarkt
|Huawei Watch GT6 Pro 46 mm
|Smartwatch
|359,00 €
|296,69 €
|62,31 €
|Comprar en MediaMarkt
|LG F4WR7009AGS, lavadora Serie 700 de 9 kg
|Electrodomésticos
|579,00 €
|478,51 €
|100,49 €
|Comprar en MediaMarkt
|HP OMEN 16-ap0014ns Copilot+ PC
|Portátil gaming
|1.249,00 €
|1.032,23 €
|216,77 €
|Comprar en MediaMarkt
|Hisense 65UR9S, TV RGB Mini LED 65″ 4K
|Televisión
|1.809,00 €
|1.495,04 €
|313,96 €
|Comprar en MediaMarkt
|Google Pixel 10 Pro, 128 GB
|Smartphone
|899,00 €
|742,97 €
|156,03 €
|Comprar en MediaMarkt
|Amazfit Active Max
|Smartwatch
|159,00 €
|131,40 €
|27,60 €
|Comprar en MediaMarkt
|Philips EP4441/50 LatteGo
|Cafetera superautomática
|519,00 €
|428,92 €
|90,08 €
|Comprar en MediaMarkt
|Toshiba 50UV3463DG, TV DLED 50″ 4K
|Televisión
|399,00 €
|299,00 €
|100,00 €
|Comprar en MediaMarkt
|VOK EVR-313NEW, frigorífico combi
|Electrodomésticos
|418,99 €
|289,99 €
|129,00 €
|Comprar en MediaMarkt
|Ariston MOBIS PLUS 10, aire acondicionado portátil
|Clima
|465,00 €
|372,00 €
|93,00 €
|Comprar en MediaMarkt
|OPPO Reno13, 256 GB, 12 GB RAM
|Smartphone
|499,00 €
|399,00 €
|100,00 €
|Comprar en MediaMarkt
|IBUYPOWER Fighter Ronin Lite
|PC gaming
|899,00 €
|689,00 €
|210,00 €
|Comprar en MediaMarkt
|AIRWHEEL SE3SL, maleta patinete de cabina
|Movilidad / viaje
|999,00 €
|669,00 €
|330,00 €
|Comprar en MediaMarkt