MediaMarkt lanza su Día Sin IVA: estas son las mejores ofertas en tecnología

MediaMarkt vuelve a activar una de sus campañas más esperadas del año: el Día Sin IVA. La promoción estará disponible en la web y la app desde el 17 de mayo a las 20:00 horas hasta el 19 de mayo a las 09:00 horas, mientras que en tiendas físicas se aplicará el 18 de mayo, según el horario comercial de cada establecimiento.

Durante la campaña, la cadena aplica un descuento equivalente al importe del IVA en una amplia selección de productos tecnológicos y de hogar. La propia MediaMarkt indica que el descuento aparece ya aplicado en el precio final, por lo que no hace falta introducir ningún cupón adicional.

Qué productos entran en la campaña

La promoción incluye categorías como smartphones, smartwatches, televisores, informática, audio, fotografía, pequeños y grandes electrodomésticos, clima, movilidad, hogar y belleza.

Sin embargo, hay exclusiones importantes: no se aplica a productos de Apple y consolas de videojuegos.

Ofertas destacadas del Día Sin IVA de MediaMarkt