Análisis del Samsung Galaxy Ring a fondo y opinión

Hace unas semanas, Samsung anunció la llegada de su anillo inteligente Galaxy Ring a España. Se trata de una nueva categoría de dispositivo para Samsung, que complementa su oferta de relojes inteligentes Galaxy Watch en el ámbito de la salud.

El Samsung Galaxy Ring incorpora sensores que monitorizan la frecuencia cardíaca, la actividad física y la temperatura de la piel. Puede darte información sobre la calidad de tu sueño y hace un seguimiento de tus paseos y carreras.

He tenido oportunidad de utilizar el Samsung Galaxy Ring (449€) y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy Ring tiene la apariencia de un anillo convencional. A diferencia de un smartwatch, nadie se dará cuenta de que llevas un dispositivo electrónico en el dedo, salvo por las luces verdes de la cara interior del anillo que, periódicamente, se iluminan y pueden llegar a verse.

Para personas que no están acostumbradas a este tipo de dispositivos, ver que tienes un anillo que se ilumina en color verde es bastante desconcertante, como he podido comprobar en primera persona en alguna reunión con amigos.

Uno de los aspectos más destacados del Galaxy Ring es su diseño minimalista y liviano. Con un grosor de 2,6 mm, una anchura de 7 mm (la cara exterior tiene forma ligeramente cóncava) y un peso que varía entre 2,3 y 3,0 gramos dependiendo de la talla, este dispositivo resulta cómodo de llevar, incluso durante la noche.

De hecho, es el dispositivo ideal para quienes desean monitorizar su sueño, pero no son capaces de dormir con un reloj en la muñeca.

El anillo posee un marco de titanio de grado 5, lo que le otorga una gran durabilidad, y está disponible en colores negro, plata y oro. La superficie del anillo es lisa e incorpora una marca que, idealmente, deberías colocar en la parte inferior del dedo para una mejor medición.

Ofrece una resistencia al agua de hasta 10 ATM, lo que significa que se puede usar en la ducha (rara vez me lo he quitado para ducharme) y actividades acuáticas. Ahora bien, como veremos más adelante, no es capaz de tomar mediciones de deportes acuáticos.

Samsung ofrece el anillo en nueve tallas y ha ideado un sistema que hace fácil a los compradores dar con su talla perfecta gracias a un kit de medición. Al comprar el Galaxy Ring, puedes elegir la opción «No sé mi talla» y recibirás gratuitamente el kit de medición en casa en 24 /72 horas para que confirmes la talla del Galaxy Ring real.

Una vez utilizado el kit de medición, introduces tu talla en la página «Mis pedidos» dentro de «Mi cuenta» en un plazo de 14 días. Si no lo confirmas en este plazo, tu pedido es cancelado y reembolsado. Si lo confirmas, recibirás el Galaxy Ring en tu talla.

Hardware

Samsung no ha revelado detalles sobre el chip que incorpora el anillo, pero sabemos que cuenta con 8 GB de almacenamiento y ofrece conectividad Bluetooth 5.4.

Curiosamente, corre un sistema operativo del que probablemente nunca hayas oído hablar: Zephyr RTOS. Se trata de un sistema operativo de código abierto que admite distintas arquitecturas (por ejemplo, ARM) y se utiliza en dispositivos muy variados como sensores, rastreadores, etc.

El anillo incorpora tres sensores en la cara interior, que se encuentran en contacto con la piel para tomar medidas:

Acelerómetro : Sigue los movimientos y la actividad de tu cuerpo.



Sensor óptico: Controla la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre.



Sensor de temperatura: Mide los cambios en la temperatura de la piel mientras duermes.



La capacidad de la batería es de 17 mAh para los tamaños 5,6 y 7 (duración de la batería de hasta 6 días con una sola carga), 18,5 mAh para los tamaños 8,9,10 y 11 (duración de la batería de hasta 6 días con una sola carga) y 22,5 mAh para los tamaños 12 y 13 (duración de la batería de hasta 7 días con una sola carga).

Estas cifras de autonomía están calculadas bajo un escenario de seguimiento del sueño durante 6 horas, detección de actividad física durante 1 hora y 30 minutos y con varios eventos específicos (20 veces de reconexión tras desconexión, 3 veces de cambio de configuración de la app Samsung Health, 0,5 veces de ejecución de Buscar mi anillo, 3 minutos de ejecución de gestos) suponiendo 24 horas de uso al día.

En mi caso, he optado por el tamaño 10 y, como indica Samsung, la batería me dura unos 6 días llevándolo siempre puesto, incluso para dormir. Ten en cuenta que no puedes sustituir los componentes del Galaxy Ring, por lo que, si la batería se degrada, tendrás que sustituir todo el anillo.

Para cargar el anillo se utiliza un estuche de carga transparente. Mientras mientras se carga en el estuche, el brillo de la luz alrededor del botón multifunción indica el nivel de carga de la batería. La funda de carga se puede cargar de forma inalámbrica o mediante un cable.

Una de las ventajas del Galaxy Ring es su capacidad para trabajar en conjunto con otros dispositivos de Samsung, como el Galaxy Watch.

Al sincronizar ambos wearables, puedes obtener un análisis más detallado y preciso de su salud, sobre todo en lo que respecta al sueño. Además, la duración de la batería del Galaxy Ring se extiende hasta un 30% más cuando se usa en combinación con el reloj inteligente.

Funcionalidades

El Samsung Galaxy Ring es compatible con smartphones con Android 11 o superior, tanto de Samsung como de otras marcas. Ahora bien, ten en cuenta que algunas funciones no funcionan en smartphones Android de otras marcas diferentes a Samsung. No es compatible con dispositivos iOS.

Samsung ha puesto el foco en mejorar la experiencia de salud de los usuarios con el Galaxy Ring. Gracias a su algoritmo basado en inteligencia artificial, el anillo ofrece un análisis del sueño y proporciona recomendaciones para mejorar los hábitos diarios. No es capaz de detectar apnea del sueño, sino que esa función está limitada a los relojes Galaxy Watch.

Sueño

El Galaxy Ring no solo monitoriza el sueño, sino que también evalúa otros aspectos de la salud como la frecuencia cardíaca y la actividad física.

El anillo monitoriza continuamente tu frecuencia cardiaca y envía alertas a través de la aplicación Samsung Health cuando tu frecuencia cardiaca es demasiado alta o demasiado baja. No es capaz de detectar ritmos irregulares, ya que esa función esté limitada a los relojes Galaxy Watch, ni tampoco puede registrar el ECG o lo tensión arterial.

Frecuencia cardíaca

El anillo hace seguimiento automático de tus paseos y carreras, sin tener que pulsar ningún botón y registrando las calorías quemadas y otras estadísticas. Ahora bien, no esperes monitorizar otros tipos de entrenamiento, registrar rutas por GPS ni tener métricas avanzadas de tus carreras (zancada, equilibrio, etc.).

Actividad

Combinando toda esta información, Samsung ofrece la función «Mi Puntuación de Vitalidad» que aporta información detallada y personalizada en función de factores como el sueño, el ejercicio y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Puntuación de vitalidad

El anillo permite a las mujeres gestionar sus ciclos más fácilmente gracias al sensor de temperatura de la piel, que detecta cambios en la temperatura de tu piel mientras duermes. Los datos de la temperatura son utilizados por un algoritmo de fertilidad para predecir tu próxima regla y el inicio de tu siguiente ciclo menstrual. Ten en cuenta que, como ocurre en los relojes inteligentes, este sensor no está enfocado en detectar si tienes fiebre.

Si posees un smartphone Samsung Galaxy con One UI 6.1.1 o superior, puedes controlar algunas funciones con un simple gesto. Sólo tienes que dar un doble pellizco con el pulgar y el dedo que lleva el Galaxy Ring para hacer fotos o desactivar las alarmas.

De igual forma, si tienes un smartphone Samsung Galaxy y pierdes tu Galaxy Ring, puedes abrir Find My Ring en tu dispositivo Samsung Galaxy para ver la ubicación en la que se emparejó por última, lo que te puede dar una pista sobre dónde lo has podido perder.

Echo de menos la posibilidad de realizar pagos móviles con el anillo. Hace unos meses, probé el anillo Rikki (sin batería), que solamente sirve para pagar y resulta realmente útil, sobre todo para las mujeres que suelen llevar el smartphone en el bolso.

Precio

El precio del Galaxy Ring es de 449€, un coste bastante elevado que refleja la avanzada tecnología y el diseño premium de este nuevo wearable de Samsung.

Una ventaja del anillo de Samsung frente a otras alternativas es que no requiere de ninguna suscripción, por lo que no tendrás que pagar por nada más que por el propio anillo para disfrutar de todas sus funcionalidades.

Mi opinión

El Samsung Galaxy Ring posee un diseño duradero, gracias al uso de titanio grado 5 y la resistencia al agua hasta 1 ATM, a la vez que atractivo en sus tres posibles colores: oro, plata y negro. El anillo se siente ligero en la mano y, al cabo de un tiempo, te olvidas de que está ahí, salvo por la luz de los sensores que a veces queda visible.

Samsung ha incorporado sensores que registran la frecuencia cardíaca, la actividad física y los cambios de temperatura corporal. Gracias a ellos, puede monitorizar la calidad del sueño, registrar los paseos y carreras y controlar el ciclo menstrual. Además, ofrece una puntuación que te da una medida de tu estado de vitalidad, así como recomendaciones para mejorarla.

Si posees un smartphone Galaxy, puedes desactivar alarmas o capturar una fotografía con solo juntar dos veces el dedo donde llevas el anillo y el pulgar. Esto puede ser útil en algunos momentos. Me hubiera gustado que Samsung incorporase la posibilidad de realizar pagos con el anillo, ya que algunos anillos sí que cuentan con esta funcionalidad y resulta muy útil.

Con una autonomía de 6 o 7 días, en función de la talla, el anillo no requiere una carga tan frecuente como otros dispositivos, lo cual es un punto a favor.

En mi opinión, el Samsung Galaxy Ring es un anillo ideal para aquellos que quieren realizar cierta monitorización de su salud sin tener que llevar un reloj inteligente en la muñeca.

Lo mejor:

Diseño atractivo en tres opciones de color y duradero gracias al uso de titanio y resistencia al agua hasta 10 ATM. Funciones de salud útiles para monitorizar el sueño, los paseos / carreras y el ciclo menstrual.

Funciones de salud útiles para monitorizar el sueño, los paseos / carreras y el ciclo menstrual. Autonomía de 6 o 7 días, suficiente para no tener que cargarlo muy a menudo.

Autonomía de 6 o 7 días, suficiente para no tener que cargarlo muy a menudo. Sistema de carga sencillo.

Sistema de carga sencillo. Gestos útiles para descartar alarmas o tomar fotografías (con un Samsung Galaxy)

Gestos útiles para descartar alarmas o tomar fotografías (con un Samsung Galaxy) Sin costes de suscripción.

Lo peor:

Funciones de salud limitadas, no es comparable a un reloj inteligente.

Funciones de salud limitadas, no es comparable a un reloj inteligente. No permite realizar pagos.

No permite realizar pagos. Precio elevado

