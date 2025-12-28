Análisis de la unidad SANDISK Extreme Fit USB-C de 256 GB

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

SANDISK Extreme Fit USB-C es una unidad flash compacta y de gran capacidad que, pese a su pequeño tamaño, tiene mucho que ofrecer gracias a su capacidad máxima de almacenamiento de 1 TB.

Además, ofrece rápidas transferencias con velocidades del USB 3.2 Gen 1 de hasta 400 MB/s. Además, con la aplicación de SANDISK Memory Zone 3 para dispositivos Windows y Mac, la gestión y la copia de seguridad de tus archivos es muy fácil, lo que te aporta un extra de confianza para hacer cualquier cosa.

He tenido la oportunidad de probar la unidad SANDISK Extreme Fit USB-C de 256 GB y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

La SanDisk Extreme Fit USB-C juega una carta muy clara: ser tan pequeña que puedas dejarla conectada al portátil o la tablet casi “como si fuera parte del equipo”.

En la práctica, es un pendrive con formato “botón” y un conector USB-C que apenas sobresale, pensado para ampliar almacenamiento sin llevar nada colgando ni ocupar espacio en la mochila. Sus medidas son realmente compactas (18,5 × 16 × 13,7 mm) y pesa solo 3 gramos, así que no molesta en el día a día.

Ahora bien, la carcasa es plástica, no hay tapa ni mecanismo retráctil, y el conector queda expuesto, algo a considerar si sueles transportar el portátil en una funda ajustada o en una mochila con polvo y pelusas. Tampoco incluye LED de actividad, así que no hay una referencia visual rápida de si está leyendo/escribiendo.

Compatibilidad

Aquí la idea es simplicidad: conectas y listo. Es compatible con Windows 10 o posterior, macOS 12 o posterior e iPadOS 15 o posterior.

Un detalle importante si la quieres para iPad: requiere que el tablet tenga un puerto USB-C, no Lightning. En un iPad, puede servir para mover archivos grandes, trabajar con contenidos “offline” y descargar material en local.

Y si necesitas gestión/backup desde ordenador, la marca ofrece la descarga gratuita de *SanDisk Memory Zone** para Windows y Mac, que permite programar copias de seguridad y restaurar ficheros de manera cómoda.

Rendimiento

En especificaciones, la Extreme Fit USB-C es USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (pero no Gen 2), con velocidades anunciadas de hasta 400 MB/s de lectura (en capacidades de 128 GB a 1 TB). En el modelo de 64 GB, la velocidad es de hasta 300 MB/s de lectura.

La compañía no detalla las velocidades de escritura, lo que hace pensar que no es especialmente destacable, en línea con lo que cabe esperar de una unidad flash.

La lectura se acerca bastante al valor teórico: por ejemplo, en mis pruebas con el software CrystalDiskMark, he obtenido alrededor de 370 MB/s en lectura. La escritura, en cambio, es el punto donde se nota que estamos ante una unidad flash compacta (y no un SSD): en esa misma prueba se queda en torno a 160 MB/s.

Otro matiz relevante es la consistencia al escribir. En transferencias pequeñas/medianas de ficheros (pocos GB) puede rondar cifras decentes (en torno a ~160 MB/s), pero al realizar transferencias grandes el rendimiento puede caer y estabilizarse bastante más abajo, algo típico cuando se agota la caché SLC de muchos pendrives. En mis pruebas, al transferir 64 GB, la velocidad de escritura media ha pasado a la mitad, 80 MB/s.

En resumen, la Extreme Fit USB-C es comodísima por tamaño para ampliar almacenamiento de un portátil (fotos, proyectos, bibliotecas, documentos). Para leer (abrir contenido, reproducir vídeo, mover archivos desde la unidad), rinde muy bien y, si tu rutina implica escrituras grandes y constantes (copiar cientos de GB de vídeo o backups pesados cada día), un SSD USB-C seguirá siendo más rápido y estable.

Precio

SanDisk la vende en su web oficial por 14,49€ (64 GB), 20,49€ (128 GB), 34,99€ (256 GB), 66,99€ (512 GB) y 120,99€ (1 TB).