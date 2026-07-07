Soundcore Liberty 5 Pro, análisis: unos auriculares premium sin precio premium

Anker lanzó a finales de mayo sus nuevos auriculares Soundcore Liberty 5 Pro (🛒 179,99€), que apuestan por un enfoque claramente premium dentro del catálogo de Soundcore.

Cuentan con drivers de 9,2 mm con diafragma de papel de lana, Bluetooth 6.1, cancelación activa de ruido adaptativa ANC 4.0, conexión multipunto, ecualización personalizada HearID 5.0, resistencia IP55 y una autonomía de hasta 6,5 horas con ANC activo, que se amplía hasta 28 horas con el estuche de carga.

Además, los Liberty 5 Pro estrenan el chip Anker Thus AI, pensado para mejorar tanto la cancelación de ruido como la claridad de las llamadas, apoyándose en un sistema de 8 micrófonos y 2 sensores VPU.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos Soundcore Liberty 5 Pro durante algunas semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Los Soundcore Liberty 5 Pro apuestan por un diseño moderno y algo más sofisticado que el de unos auriculares completamente básicos. No son los auriculares más pequeños del mercado, pero Anker ha conseguido un formato cómodo, con una buena ergonomía y un aspecto claramente reconocible dentro de la gama Liberty.

Su formato intraaural con almohadillas de silicona permite conseguir un buen aislamiento pasivo y ayuda a que la cancelación activa de ruido funcione con mayor eficacia. Como siempre ocurre con este tipo de auriculares, elegir la almohadilla adecuada resulta fundamental para obtener un buen sellado, una respuesta de graves correcta y una experiencia cómoda durante sesiones largas.

Cada auricular pesa alrededor de 5,5 gramos, por lo que se sitúa en una cifra razonable para unos auriculares con cancelación activa de ruido, múltiples micrófonos y sensores adicionales para llamadas. En el uso diario, no resultan pesados ni incómodos, aunque su diseño es algo más voluminoso que el de modelos más sencillos.

En mi experiencia, los Soundcore Liberty 5 Pro resultan cómodos incluso después de varias horas de uso, tanto escuchando música como viendo vídeos o manteniendo llamadas. Se mantienen bien sujetos en el oído y no he tenido la sensación de que vayan a caerse con facilidad al caminar rápido o mover la cabeza.

El diseño de los auriculares combina líneas redondeadas con un acabado cuidado. Soundcore los ofrece en varios colores, incluyendo acabados como negro, blanco, azul y rosa, por lo que no se limitan al típico blanco o negro que vemos en muchos auriculares inalámbricos.

Uno de los elementos más llamativos de los Liberty 5 Pro está en el estuche de carga. A diferencia de muchos rivales, incorpora una pequeña pantalla frontal TFT de 0,96 pulgadas que permite consultar información y realizar algunos ajustes sin necesidad de abrir la app en el teléfono.

Este detalle no es imprescindible, pero sí resulta práctico. Desde el estuche puedes comprobar rápidamente el nivel de batería y acceder a ciertos controles, lo que da a los auriculares un toque más avanzado. Ahora bien, también hace que el estuche sea algo más grande que el de otros modelos más minimalistas.

El estuche se abre con facilidad y los auriculares quedan sujetos mediante imanes, de forma que no se salen accidentalmente al transportarlos. La tapa transmite una buena sensación de solidez y el conjunto se puede llevar en un bolsillo, aunque no pasa tan desapercibido como el de unos auriculares ultracompactos.

En la parte inferior encontramos el puerto USB-C para la carga. La construcción general es buena, con plásticos de calidad y un ensamblado que transmite confianza para el uso diario.

Anker también ha cuidado la resistencia. Los auriculares cuentan con certificación IP55, por lo que están protegidos frente al polvo y las salpicaduras. Esto los hace adecuados para entrenar, salir a correr o utilizarlos bajo una lluvia ligera, aunque no están pensados para nadar ni para sumergirse.

Configuración

La configuración inicial de los Soundcore Liberty 5 Pro es sencilla. Basta con abrir el estuche cerca del smartphone y activar el modo de emparejamiento para que aparezcan como un dispositivo Bluetooth disponible.

Los auriculares utilizan Bluetooth 6.1, una versión muy reciente que aporta una conexión estable y eficiente. En mis pruebas, el emparejamiento ha sido rápido tanto con teléfonos Android como con un iPhone, y no he sufrido cortes relevantes durante el uso normal.

Para sacar el máximo partido a los auriculares, conviene instalar la app Soundcore, disponible tanto para Android como para iOS. A diferencia de lo que ocurre con algunas marcas, no hay que recurrir a tiendas alternativas ni procesos extraños: la aplicación se descarga de forma sencilla desde la tienda de apps correspondiente.

Desde la app puedes consultar el nivel de batería de cada auricular y del estuche, cambiar el modo de cancelación de ruido, configurar el sonido, activar perfiles personalizados, actualizar el firmware, ajustar los controles, gestionar la conexión multipunto y acceder a funciones avanzadas.

Emparejamiento inicial de los auriculares

La aplicación Soundcore es uno de los puntos fuertes de estos auriculares. Ofrece una gran cantidad de opciones, pero está organizada de forma bastante clara. No se limita a mostrar cuatro ajustes básicos, sino que permite adaptar bastante la experiencia a tus gustos.

Una de las funciones más interesantes es HearID 5.0, que analiza tus preferencias y puede generar un perfil de sonido personalizado. También encontramos ecualización manual, perfiles predefinidos, ajuste de modos ANC, modo transparencia, control de audio espacial y opciones relacionadas con los comandos de voz.

Además, la app permite activar el modo de mayor calidad de sonido con LDAC en dispositivos compatibles, aunque conviene recordar que este códec no está disponible en iPhone, donde la reproducción queda limitada a AAC.

Ajustes de la app Soundcore

Manejo de los auriculares

Nada más introducir los Soundcore Liberty 5 Pro en los oídos, los auriculares se conectan rápidamente al último dispositivo utilizado. La conexión se mantiene estable incluso al alejarse varios metros del teléfono, siempre que no haya demasiadas paredes u obstáculos de por medio.

En el día a día, los he encontrado especialmente prácticos para llamadas, videoconferencias y uso en casa mientras me muevo de una habitación a otra. La estabilidad de la conexión ha sido buena y la latencia resulta adecuada para vídeos y redes sociales.

Como ocurre con otros auriculares de este tipo, los Liberty 5 Pro incluyen detección de uso. Al quitarte uno de los auriculares, la reproducción puede pausarse automáticamente, y al volver a colocarlo se reanuda. Es una función sencilla, pero muy cómoda cuando alguien te habla o necesitas escuchar algo del entorno durante unos segundos.

El control se realiza mediante gestos en los propios auriculares y también desde el estuche con pantalla. Desde la app Soundcore puedes personalizar varias acciones, como reproducir o pausar música, avanzar o retroceder canción, alternar entre modos de cancelación de ruido o invocar el asistente de voz.

Uno de los elementos diferenciales de los Soundcore Liberty 5 Pro es el control por voz integrado. Los auriculares admiten hasta 20 comandos incorporados para acciones como cambiar de canción, ajustar el volumen o responder llamadas sin necesidad de tocar el teléfono.

La ventaja es que estos comandos se procesan sin conexión, lo que permite una respuesta rápida. La parte negativa es que, por ahora, el control por voz no está disponible en español, sino en idiomas como inglés, alemán, japonés y chino. Por tanto, para muchos usuarios españoles será una función interesante sobre el papel, pero no tan útil en la práctica diaria.

El estuche con pantalla también permite realizar algunas acciones rápidas sin abrir la app. Personalmente, me parece más cómodo usar el móvil para ajustes detallados, pero el pequeño panel del estuche resulta útil para comprobar la batería o cambiar algún modo sin tener que desbloquear el teléfono.

Sonido y funcionalidades

Los Soundcore Liberty 5 Pro incorporan drivers de 9,2 mm con diafragma de papel de lana, una elección poco habitual frente a los diafragmas más convencionales que encontramos en muchos auriculares inalámbricos.

Soundcore promete un sonido de alta fidelidad con buena riqueza de detalle, y lo cierto es que los Liberty 5 Pro ofrecen una experiencia sonora muy satisfactoria. El perfil de fábrica tiende a ser enérgico, con graves presentes y pegada suficiente para música electrónica, pop, hip-hop o rock moderno.

Los graves tienen cuerpo y resultan interesantes, aunque pueden ser demasiado protagonistas si buscas una reproducción totalmente neutra. Por suerte, la app Soundcore permite ajustar bastante el perfil sonoro mediante ecualización y perfiles personalizados, como el perfil Voces nítidas que, personalmente, encuentro más agradable.

En mi experiencia, los Soundcore Liberty 5 Pro producen un sonido potente, detallado y muy disfrutable. Los graves son profundos, los medios se mantienen suficientemente claros y los agudos ofrecen brillo sin resultar molestos en la mayoría de canciones.

A través de la app, puedes usar HearID 5.0 para crear un perfil personalizado basado en tus preferencias. También hay un ecualizador manual y varios perfiles predefinidos, lo que facilita adaptar el sonido a cada tipo de contenido.

Los Liberty 5 Pro son compatibles con los códecs SBC, AAC y LDAC. Este último permite una mayor calidad de transmisión en teléfonos Android compatibles, aunque debes activarlo desde la app y tener en cuenta que puede incrementar el consumo de batería. En iPhone, como es habitual, la reproducción se limita a AAC.

Los auriculares también son compatibles con Dolby Atmos con seguimiento de cabeza, una función que busca crear una experiencia sonora más envolvente. No todos los contenidos se benefician por igual, pero en películas, series y algunas grabaciones musicales aporta una sensación espacial más amplia.

En mi uso, el audio espacial resulta más interesante para vídeo que para música. En canciones estéreo tradicionales, a veces prefiero mantener una reproducción más directa y natural. En cambio, al ver una película o una serie, el efecto envolvente puede hacer que la experiencia sea más inmersiva.

La cancelación activa de ruido es otro de los grandes apartados de estos auriculares. Los Liberty 5 Pro incorporan Adaptive ANC 4.0, apoyado por sensores y por el chip Anker Thus AI. Según la marca, el sistema procesa una gran cantidad de señales de ruido para adaptarse al entorno y reducir sonidos de oficina, transporte público o calle.

En la práctica, la cancelación de ruido funciona muy bien. Reduce de forma notable el ruido constante de fondo, como motores, ventilación, tráfico o el murmullo de una cafetería o lugar concurrido. No elimina por completo voces cercanas o sonidos repentinos, algo normal en este tipo de auriculares, pero consigue crear una burbuja bastante efectiva.

Los auriculares ofrecen también modo transparencia, que permite escuchar el entorno sin quitarte los auriculares. Es útil para pedir algo en una cafetería, cruzar una calle o mantener una conversación breve sin interrumpir por completo la reproducción.

Otra función interesante es la detección de voz para activar automáticamente la transparencia cuando empiezas a hablar. No siempre es perfecta, pero resulta cómoda cuando funciona bien, ya que evita tener que cambiar manualmente de modo.

Los Soundcore Liberty 5 Pro pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos. La ficha oficial habla de conexión multipunto y Soundcore destaca la conexión triple, lo que permite alternar entre teléfono, portátil y tablet con bastante comodidad.

En mi caso, los he usado conectados a un smartphone y a un ordenador portátil, y el cambio entre una videollamada por Teams en el portátil y una llamada entrante en el móvil ha funcionado de forma bastante fluida.

Esta función resulta especialmente útil si trabajas con el ordenador durante el día y no quieres estar emparejando y desemparejando auriculares cada vez que recibes una llamada o pasas de escuchar música en el móvil a ver un vídeo en el portátil.

Los Liberty 5 Pro también incluyen funciones de búsqueda para ayudarte a localizar los auriculares si los pierdes cerca.

Los Soundcore Liberty 5 Pro también incorporan una función de traducción con IA, pensada para conversaciones, viajes o reuniones con personas que hablan otros idiomas. Desde la app Soundcore, los auriculares pueden ayudar a traducir en tiempo real lo que escucha el usuario, facilitando la comunicación sin tener que recurrir constantemente al móvil.

Es una función especialmente interesante para quienes viajan con frecuencia o trabajan en entornos internacionales, aunque su utilidad real dependerá del idioma, la calidad del micrófono, el ruido ambiente y la conexión disponible.

Llamadas de voz

Las llamadas son uno de los apartados donde los Soundcore Liberty 5 Pro quieren diferenciarse con más claridad. Los auriculares incorporan un sistema formado por 8 micrófonos y 2 sensores VPU, apoyados por el chip Anker Thus AI y un modelo de IA pensado para aislar la voz del usuario.

La idea es que los auriculares no solo capten lo que dices, sino que distingan mejor tu voz del ruido ambiental. Esto resulta especialmente útil en calles transitadas, cafeterías, estaciones, oficinas abiertas o situaciones con viento.

En general, los Soundcore Liberty 5 Pro ofrecen una experiencia de llamadas excelente. La voz llega clara al interlocutor y el sistema consigue reducir bastante bien el ruido de fondo sin que la voz suene excesivamente procesada.

En interiores tranquilos, la calidad es muy buena. En exteriores ruidosos, el sistema hace un trabajo notable manteniendo la voz inteligible incluso cuando hay tráfico o conversaciones alrededor. No sustituye a un micrófono dedicado, pero para unos auriculares inalámbricos el resultado es de los mejores que he probado en su rango de precio.

Autonomía y carga de batería

Los Soundcore Liberty 5 Pro ofrecen una autonomía oficial de hasta 6,5 horas de reproducción con cancelación activa de ruido activada. Si añadimos la carga adicional del estuche, la cifra total asciende hasta 28 horas con ANC.

Son cifras buenas para unos auriculares con cancelación activa de ruido, chip de procesamiento avanzado, múltiples micrófonos y funciones inteligentes. No son los auriculares con mayor autonomía absoluta del mercado, pero cumplen bien para el uso diario.

En mi experiencia, la autonomía real depende bastante del volumen, del códec utilizado y del modo de cancelación de ruido. Si utilizas LDAC, volumen alto y ANC activo, la batería baja más rápido. Con AAC, volumen medio y uso mixto, se acercan más a las cifras oficiales.

La carga rápida es uno de sus puntos fuertes. Soundcore indica que con 5 minutos de carga se pueden obtener hasta 4 horas de reproducción, una función muy útil si te das cuenta de que los auriculares están casi agotados justo antes de salir de casa.

La carga del estuche se realiza mediante USB-C. No cuenta con carga inalámbrica, lo que es una pena porque resulta muy cómoda.

Precio

Los Soundcore Liberty 5 Pro están a la venta en la tienda oficial europea de Soundcore por 🛒 179,99€.

Por precio, se sitúan por encima de los auriculares de gama media más asequibles, pero claramente por debajo de muchos modelos premium de Apple, Sony, Bose o Sennheiser. Su propuesta se centra en ofrecer funciones avanzadas —ANC potente, llamadas muy cuidadas, LDAC, Dolby Atmos, app completa, pantalla en el estuche y conexión multipunto— sin llegar al precio de los modelos más caros del mercado.

A continuación, puedes encontrar una tabla comparativa con otros auriculares recientes de Soundcore.

Característica Soundcore Liberty 5 Pro Soundcore Liberty 5 Pro Max Soundcore Liberty 5 Soundcore Liberty 4 Pro Cancelación activa de ruido Adaptive ANC 4.0 Adaptive ANC 4.0 Adaptive ANC 3.0 ANC adaptativa Llamadas 8 micrófonos + 2 VPU + chip Anker Thus AI 8 micrófonos + 2 VPU + chip Anker Thus AI 6 micrófonos + IA Sistema de micrófonos con IA Sonido Drivers de 9,2 mm con diafragma de papel de lana

HearID 5.0

AI Sound Enhancement

LDAC

Dolby Atmos con seguimiento de cabeza Drivers de 9,2 mm con diafragma de papel de lana

HearID 5.0

AI Sound Enhancement

LDAC

Dolby Atmos con seguimiento de cabeza Drivers con diafragma de papel de lana

LDAC

Dolby Audio Sonido personalizable

LDAC

Estuche con pantalla Autonomía con ANC Hasta 6,5 horas / 28 horas con estuche Hasta 6,5 horas / 28 horas con estuche Hasta 8 horas / 32 horas con estuche Variable según uso y modo ANC Resistencia IP55 IP55 IP55 IPX5 Estuche con pantalla Pantalla TFT de 0,96″ Pantalla AMOLED de mayor tamaño + funciones de notas IA No Sí Precio 🛒 179,99€ 🛒 249,99€ 🛒 84,99€ 🛒 109,99€

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando los Soundcore Liberty 5 Pro, mi impresión es muy positiva. Anker ha logrado crear unos auriculares muy completos, con una combinación interesante de buen sonido, cancelación de ruido efectiva, llamadas sobresalientes y funciones avanzadas.

En cuanto a calidad de sonido, los Liberty 5 Pro ofrecen una experiencia potente y agradable. Los drivers de 9,2 mm con diafragma de papel de lana proporcionan un sonido con graves generosos, medios suficientemente claros y agudos bien resueltos.

El perfil de fábrica puede resultar algo contundente en la zona baja, pero la app Soundcore permite ajustar el sonido con bastante precisión. HearID 5.0, el ecualizador y el soporte LDAC en Android ayudan a adaptar la experiencia a cada usuario.

La cancelación activa de ruido Adaptive ANC 4.0 me ha parecido muy eficaz para reducir ruido constante de fondo en transporte, oficina o cafeterías. No hace magia con voces cercanas o sonidos repentinos, pero consigue un aislamiento muy convincente para su precio.

Donde más destacan, sin embargo, es en las llamadas de voz. El sistema de 8 micrófonos, 2 sensores VPU y chip Anker Thus AI consigue que la voz se escuche clara incluso en entornos complicados. Para quienes hacen muchas llamadas o videoconferencias, este es uno de sus argumentos más sólidos.

En el apartado de autonomía, los Liberty 5 Pro cumplen con hasta 6,5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 28 horas contando el estuche. La carga rápida de 5 minutos para obtener hasta 4 horas de uso es un añadido muy práctico.

También me ha gustado la app Soundcore, que ofrece muchas opciones de personalización, así como la conexión multipunto, el soporte Dolby Atmos con seguimiento de cabeza y la pantalla integrada en el estuche. Esta última no es imprescindible, pero aporta un toque diferencial y puede resultar cómoda en algunos momentos.

No todo es perfecto. El estuche es algo más voluminoso que el de algunos rivales, los comandos de voz no están disponibles en español y algunas funciones avanzadas, como LDAC o Dolby Atmos, dependen del dispositivo y del uso que hagas. Además, si buscas un sonido totalmente neutro desde el primer minuto, probablemente tendrás que tocar el ecualizador.

En definitiva, los Soundcore Liberty 5 Pro (🛒 179,99€) ofrecen una experiencia muy completa para quienes buscan auriculares inalámbricos con buenas llamadas, ANC potente y muchas funciones inteligentes sin llegar al precio de los modelos más caros del mercado.

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