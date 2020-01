¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de Surface Laptop 3.

A principios de octubre, Microsoft presentó los nuevos Surface Laptop 3 con pantallas de 13.5″ y 15″ que incorporan algunos pequeños cambios de diseño y un hardware renovado. El modelo de 13.5″ llega con procesadores Ice Lake de 10ª generación, los primeros procesadores de 10 nm de Intel, mientras que el modelo de 15″ utiliza un procesador AMD Ryzen personalizado.

Surface Laptop 3 está disponible en tres acabados: negro / metal, platino / Alcántara y platino / metal. El precio del modelo de 13.5″ comienza en 950 € , y el del modelo de 15 pulgadas parte de 1.271 €.

Por cortesía de Microsoft, he tenido oportunidad de probar el nuevo Surface Laptop 3 de 15″ durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi opinión sobre el nuevo portátil.

Diseño y construcción

Surface Laptop 3 ofrece dos opciones de color (negro o platino) y dos posibles acabados para la superficie del teclado (metal o Alcántara) aunque solo están disponibles tres combinaciones: negro / metal, platino / Alcántara y platino / metal.

Si quieres que tu portátil sobresalga respecto al resto, el recubrimiento de tela artificial Alcántara para el teclado resulta bastante diferente al acabado metálico que encontramos en otros portátiles. Ahora bien, este acabado solo está disponible en el color platino, que está mucho más visto que el color negro.

Si no te convence el acabado Alcántara y prefieres el tacto y la facilidad de limpieza del metal, te alegrará saber que, por primera vez en la serie Surface Laptop, Microsoft ofrece un acabado metálico para la superficie del teclado que está disponible tanto en color negro como platino.

El modelo que he probado es el que tiene el acabado de metal en color negro. En mi opinión, este acabado se ve muy atractivo pero tiende a ensuciarse con facilidad. Su superficie negra resulta ser un imán para las huellas, por lo que no te resultará fácil llevarlo impoluto.

En la parte inferior del portátil, encontramos cuatro tornillos ocultos bajo unos apoyos de goma que pueden ser algo complicados de retirar sin rayar la base del portátil si no cuentas con las herramientas adecuadas.

Los chicos de iFixIt han desensamblado el portátil y han descubierto que el único elemento reemplazable es el disco SSD. Ahora bien, Microsoft no publicita el disco duro como reemplazable por el usuario sino que recomienda llevarlo a un servicio técnico oficial para cualquier intervención.

A la hora de abrir la tapa del portátil, no encontramos ninguna muesca en el borde que nos facilite esta tarea, por lo que a veces no resulta fácil. Salvo que tengas mucha destreza, el uso de dos manos para abrir el portátil es obligatorio.

Surface Laptop 3 posee un mecanismo de bisagra muy discreto que no es visible desde el exterior. La pantalla se puede abatir hasta unos 45º pasada la posición vertical, pero no es posible colocarlo completamente plano ni mucho menos darle la vuelta por completo para usarlo en modo tablet.

Los marcos que rodean la pantalla son algo más anchos que los que ofrecen algunos de sus rivales. Es cuestión de tiempo que Microsoft actualice el diseño y reduzca los marcos pero, por el momento, el aprovechamiento del espacio no es tan bueno como otros portátiles.

Con unas dimensiones de 34 cm x 24 cm x 1,47 mm y un peso de 1,5 Kg (en su versión de metal, la de Alcántara pesa aún menos), se trata de un portátil muy compacto y ligero, que no se siente nada voluminoso o pesado en la mano. En comparación, el MacBook Pro de 16″ (con pantalla un poco más grande, eso sí) posee unas dimensiones más grandes de 36 cm x 25 cm x 1,62 mm y un peso de 2 Kg.

Surface Laptop 3 incluye un puerto USB-C (lamentablemente, no es Thunderbolt 3), un puerto USB-A tradicional y un conector de auriculares al lado izquierdo. También cuenta con un conector magnético Surface Connect al lado derecho para cargar el dispositivo. Si lo deseamos, Microsoft vende un accesorio para convertir el conector Surface Connect en un puerto USB-C Gen1.

Lamentablemente no encontramos ningún puerto DisplayPort, sino que debemos utilizar el puertoUSB-C para conectar una pantalla externa. Aunque ha habido cierta confusión sobre el tipo de USB del puerto USB-C, Microsoft ha confirmado que es USB-C 3.2 Gen. 2.

Teniendo en cuenta que algunos fabricantes ya no incluyen un puerto USB-A en sus portátiles, es de agradecer que Microsoft haya mantenido un puerto USB-A tradicional. No obstante, dado que el puerto USB Tipo-C también puede ser utilizado para cargar el equipo, hubiera preferido ver más puertos USB Tipo-C en lugar del conector Surface Connect, que no me resulta cómodo de conectar sin mirar y se suelta fácilmente (lo cual está bien si te tropiezas).

Microsoft ha hecho un buen trabajo con el teclado de Surface Laptop 3, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un portátil muy delgado. El espacio entre las teclas es suficiente para evitar errores al escribir y las teclas presentan un tacto agradable y un recorrido correcto (1.3 mm) aunque inferior al de su predecesor (1.5 mm).

El teclado está retroiluminado con tres niveles de intensidad que van desde una luz tenue hasta una luz bastante brillante. Puestos a encontrar aspectos de mejora, la iluminación de las teclas no es uniforme y luz se escapa por la base, siendo sobre todo apreciable en la hilera superior de teclas.

No tengo ninguna queja sobre el trackpad, que ahora es un 20 por ciento más grande que su predecesor y presenta un tacto suave. No cuenta con botones dedicados sino que puede ser pulsado en cualquier lugar de su superficie (excepto por una franja en la zona superior de un dedo de grosor). Para mi gusto, las pulsaciones son algo ruidosas, especialmente si estás en un ambiente silencioso, pero eso es algo personal.

Pantalla

Surface Laptop 3 posee una pantalla PixelSense de 15″ (o de 13.5″ si optas por el modelo más pequeño) que ofrece una resolución de 2496 x 1664 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 201ppp. Esta densidad de píxeles está por debajo de otros dispositivos de Microsoft — por ejemplo, Surface Pro 7, Pro X, y Book 2 tienen una densidad de 267 ppp — pero, aún con todo, la pantalla se ve nítida.

La pantalla es táctil e incluso tiene soporte para el puntero Surface Pen, que debes comprar aparte. Ten en cuenta que no hay ninguna forma de sujetar el lápiz al portátil, por lo que es fácil perderlo u olvidarlo. En todo caso, al tratarse de un portátil cuya pantalla no se separa ni se abate completamente, no es probable que quieras usar un lápiz para escribir o dibujar sobre la pantalla.

A diferencia de otros portátiles, La pantalla ofrece un inusual ratio de pantalla 3:2, en lugar del ratio 16:9 habitual. Esto significa que la pantalla de Surface Laptop 3 es más alta, lo que es bueno a la hora de trabajar y navegar por Internet, pero hace que se vean franjas horizontales negras bastante grandes al ver una película.

La pantalla presenta ciertas fugas de luz en los bordes, especialmente en el borde inferior y las esquinas, que se notan principalmente al ver películas con bandas negras por encima y por debajo en la oscuridad. Por otro lado, dado que la pantalla es LCD IPS y no OLED, las bandas negras no son completamente oscuras sino que se nota que están retroiluminadas.

La matriz de sub-píxeles de la pantalla es de tipo RGB, como es habitual en los paneles LCD. En las pantallas RGB, los sub-pixeles se organizan uno a continuación de otro en hileras rojo-verde-azul (RGB), como se puede apreciar en la imagen anterior.

Matriz RGB de la pantalla LCD de Surface Laptop 3

Surface Laptop 3 llega con un sensor de luminosidad, por lo que es capaz de adaptar el brillo de la pantalla al entorno. No obstante, en ocasiones he notado que adapta el brillo a pasitos cortos, en lugar de ajustarse de forma rápida. En todo caso, no es un problema.

El brillo máximo de la pantalla es 390 nits según mis propias mediciones y este valor es el mismo tanto si ajustamos el brillo de manera manual como si dejamos activado el ajuste automático de brillo. Se trata de un valor bastante alto aunque algunos portátiles lo superan, como el MacBook Pro de 16″ (2019) con 470 nits.

El acabado de la pantalla es brillante, por lo que bajo la luz del sol produce reflejos que resultan molestos a la hora de utilizar el portátil. Algunos fabricantes incorporan pantallas mate que reducen esto reflejos. Esto no es necesariamente un problema ya que la mayoría de personas utilizan sus portátiles en interiores.

El color negro es bastante profundo, con un brillo de tan solo 0,28 nits, lo que hace que el contraste sea bueno, en torno a 1.360:1.

El panel de Surface Laptop 3 ofrece una gama de colores que cubre cerca del 100% del espacio de color sRGB y un 70% del del espacio de color Adobe RGB utilizado habitualmente en fotografía.

Estos valores indican que la pantalla puede presentar con fidelidad colores de aplicaciones ofimáticas, pero carece de la amplitud de color necesaria para fotógrafos y editores de vídeo profesionales.

La fidelidad de los colores es muy alta, ya que el error medio resulta ser 1.7 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo es de 4.6 dE.

La temperatura de color de la pantalla resulta ser de 6.354ºK, un valor muy cercano al nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica que el blanco es muy puro, sin ningún tinte de color. El valor de gamma, 2.2, es perfecto.

Hardware y rendimiento

Dejando a un lado la serie Surface RT, hasta ahora Microsoft siempre había utilizado procesadores Intel. Sin embargo, con los últimos lanzamientos, la compañía ha diversificado el orígen de sus procesadores.

Surface Pro 7 utiliza procesadores Intel Ice Lake, Surface Pro X lleva un procesador Snapdragon 8cx modificado, y Surface Laptop 3 llega con procesadores con Intel Ice Lake en el modelo de 13.5″ y AMD Ryzen en el modelo de 15″. Tanto AMD como Microsoft han confirmado que los procesadores AMD Ryzen utilizados son versiones personalizadas que no pueden encontrarse en ningún otro dispositivo.

Si no te acaba de convencer la idea de un procesador de AMD, hay otro modelo llamado Surface Laptop 3 para empresas que posee un procesador Intel Lake en sus dos configuraciones de pantalla de 13.5″ y 15″.

Las opciones de memoria RAM parten de 8 GB (en lugar de 4 GB como en el modelo anterior) y llegan hasta 16 GB. En cuanto al chip gráfico, estamos limitados a una tarjeta Intel Iris Plus (modelo de 13.5″) o AMD Vega (modelo de 15″), ya que no podemos configurar ninguna variante con GeForce MX. Esto limita las opciones en caso de que seas aficionado a jugar o necesites una tarjeta potente para modelado 3D.

Surface Laptop 3 de 13.5” Surface Laptop 3 de 15” Procesador Intel Core i5-1035G7 de 10ª gen.

Intel Core i7-1065G7 de 10ª gen. AMD Ryzen 5 3580U

AMD Ryzen 7 3780U Chip gráfico Intel Iris Plus Graphics AMD Radeon Vega 9 Graphics ed. Microsoft Surface

AMD Radeon RX Vega 11 Graphics ed. Microsoft Surface Memoria RAM 8 o 16 GB de LPDDR4x RAM Almacenamiento 128, 256 o 512 GB SSD

El modelo que he probado es el más sencillo de Surface Laptop 3 de 15″ y cuenta con procesador AMD Ryzen 5 con cuatro núcleos, chip gráfico AMD Radeon Vega 9 Graphics, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El chip AMD Ryzen 5 3580U combina cuatro núcleos Zen+ a 2.2 – 3.8 GHz con una tarjeta gráfica Radeon RX Vega 9 con 9 CUs (576 Shaders) a una velocidad de reloj de hasta 1.300 MHz. Este procesador tiene un TDP (potencia de diseño típico) de 15 vatios, y está pensado para portátiles de gama media.

La prueba Geekbench 5 de rendimiento de la CPU ha dado unos resultados de 866 / 3.100 puntos en las prueba mononúcleo / multinúcleo. Este rendimiento está por debajo de lo que ofrece la variante de 13.5″ con procesador Intel Core i5 de 10ª generación, que según la base de datos de Geekbench obtiene resultados alrededor de 1.200 / 4.400 puntos

La prueba PCMark 10 ha producido un resultado de 3.933 puntos, que según la base de datos de este benchmark es inferior al 68% de los dispositivos que han ejecutado el benchmark.

En cuanto al almacenamiento, Surface Laptop 3 llega con discos SSD PCIe de 256GB, 512GB o 1TB de capacidad. El modelo que he probado estaba equipado con el disco de 256GB, que en las pruebas de rendimiento de CrystalMark ha conseguido una velocidad de 2 GB/s de lectura y 0.7 GB/s de escritura. Estos son los mismos valores que obtuvimos cuando probamos Surface Book 2.

En el apartado gráfico, Surface Laptop 3 de 15″ cuenta con un chip AMD Radeon Vega 9 o AMD Radeon RX Vega 11, en función del procesador que elijas. En comparación, el modelo de 13″ llega con un chip inferior Intel Iris Plus Graphics.

En el benchmark 3DMark, he obtenido 940 puntos Time Spy, 2.225 en Fire Strike y 7.243 en Sky Diver. Estos resultados no son especialmente altos, sobre todo si los comparamos con otros portátiles enfocados al gaming.

En el juego Fortnite he obtenido una tasa media de unos 20-22 FPS con los ajustes de calidad por defecto, con algunas caídas momentáneas de FPS. Como ya podíamos anticipar, el rendimiento en juegos 3D no es demasiado bueno, por lo que si eres aficionado a los juegos, deberías evaluar otras opciones con mejores tarjetas gráficas para no resignarte a configurar la calidad a un nivel bajo.

La solución de refrigeración de Surface Laptop 3 está formada por dos tubos de calor y un único ventilador. Por lo general, se trata de un equipo silencioso, que solo hace ruido cuando está sometido a una elevada carga trabajo. En esos casos, el ventilador se activa y se escucha un zumbido de fondo pero no resulta para nada molesto.

La mayoría de los portátiles tienen pequeños orificios en la base para mejorar la disipación de calor. Surface Laptop 3 no cuenta con ningún orificio y, por tanto, la base se calienta más de lo que cabe esperar en un portátil de estas características. Tras jugar durante un tiempo, he medido una temperatura en la base de 45ºC en zonas puntuales.

Surface Laptop 3 no cuenta con un lector de huella dactilar, pero el reconocimiento facial de Windows Hello funciona realmente bien y permite acceder al ordenador casi instantáneamente gracias a una cámara de infrarrojos Windows Hello, que funciona incluso en la oscuridad.

La cámara frontal posee una apertura f/2.0 y permite grabar vídeo 720p, una resolución suficiente para realizar videoconferencias pero no puedo negar que me hubiera agradado aún más si ofreciera captura de vídeo a 1080p. También me hubiera gustado algún tipo de tapa que permitiera tapar físicamente la cámara cuando no está en uso, por cuestiones de privacidad.

En el aspecto de conectividad inalámbrica, Surface Laptop 3 de 15″ va bien servido ya que soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz, y Bluetooth 5.0. El modelo de 13.5″ está todavía mejor preparado ya que además soporta WiFi 6 (802.11ax).

La calidad de sonido es bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene una rejilla visible para los altavoces sino que estos están ocultos bajo el teclado. Un posible punto de mejora es el volumen máximo, que no es tan alto como nos gustaría si pretendes utilizar el portátil para realizar audio conferencias en salas de reuniones grandes donde deben escuchar más personas.

Microsoft no ha revelado la capacidad de batería de Surface Laptop 3 pero en su página web afirma que ofrece hasta 11,5 horas de uso típico. En mi experiencia, cabe esperar una autonomía real de unas 8 horas con un uso bastante constante de la red WiFi y un nivel medio de brillo de la pantalla.

Surface Laptop 3 soporta carga rápida con la tapa cerrada. La carga completa desde cero lleva aproximadamente 90 minutos usando el conector Surface Connect. El cargador de 60W cuenta con un puerto USB-A tradicional para poder cargar otro dispositivo (por ejemplo, un smartphone) mientras da energía al portátil. Es algo bastante práctico.

También es posible cargar el portátil utilizando el puerto USB-C con un cargador convencional (a partir de 7W) pero se recomienda utilizar un cargador de mucha más potencia para que la carga sea más rápida.

Software

Todos los portátiles con Windows 10 son muy parecidos en lo que se refiere a software y, normalmente, las diferencias entre unos y otros dispositivos radican en las aplicaciones adicionales que el fabricante ha precargado, y que suelen ser bloatware.

Surface Laptop 3 corre Windows 10 Home, la versión de consumo del sistema operativo de Microsoft. Si necesitas Windows 10 Pro, puedes hacerte con Surface Laptop 3 para empresas, que llega con la versión profesional de Windows 10.

Además de las herramientas del sistema de Windows y la versión de prueba de Office 365, Surface Laptop 3 incluye pre-instalaciones de algunas aplicaciones y juegos como Spotify Music, Deezer Music, Match of Empires: War of Lords, Bubble Witch 3 Saga o Candy Crush Friends Saga.

Windows 10 incorpora su Tienda para hacerte con aplicaciones de confianza pero, por supuesto, puedes descargar e instalar tus propias aplicaciones de Internet sin ninguna limitación.

Precio

Surface Laptop 3 está disponible en ocho variantes con distintas configuraciones de tamaño de pantalla, procesador, memoria RAM y almacenamiento. Sus precios son más bien altos si los comparamos con otros portátiles de prestaciones similares, pero esto era de esperar siendo un dispositivo de la propia Microsoft.

Modelo Precio 13.5″ Intel Core i5. 8GB de RAM. 128GB SSD 950 € 13.5″ Intel Core i5. 8GB de RAM. 256GB SSD 1.377 € 13.5″ Intel Core i7. 16GB de RAM. 256GB SSD 1.749 € 13.5″ Intel Core i7. 16GB de RAM. 512GB SSD 2.199 € 15″ AMD Ryzen 5 3580U. 8GB de RAM. 128GB SSD 1.271 € 15″ AMD Ryzen 5 3580U. 8GB de RAM. 256GB SSD 1.363 € 15″ AMD Ryzen 5 3580U. 16GB de RAM. 256GB SSD 1.849 € 15″ AMD Ryzen 7 3780U. 16GB de RAM. 512GB SSD 2.299 €

Lamentablemente, no es posible salirse de estas configuraciones por lo que no podemos, por ejemplo, combinar un procesador Intel con una pantalla de 13.5″.

No debemos olvidar que hay otro modelo llamado Surface Laptop 3 para empresas que puede ser adquirido por cualquier usuario (no tienes por qué ser una empresa) y que incluye procesadores Intel para ambos tamaños de pantalla, así como algunas otras diferencias.

Conclusiones

Surface Laptop 3 de 15″ es un portátil con un aspecto muy atractivo, tanto en su acabado metálico de color plata como en el más original color negro. Su grosor y peso está por debajo de otros portátiles que he probado, por lo que resulta muy cómodo de transportar.

En el interior, encontramos un teclado con teclas retroiluminadas grandes y separadas, que ofrecen un recorrido más que suficiente al ser pulsadas. El trackpad ha aumentado de tamaño respecto a su antecesor y admite pulsaciones en casi toda la superficie, por lo que resulta cómodo de utilizar.

Surface Laptop 3 no escapa a la tendencia de reducir el número de puertos y solo encontramos un puerto USB-C 3.2 Gen.2 (que se puede utilizar tanto para carga como para transferencia de datos), un puerto USB-A tradicional 3.2 Gen.1 y un conector de auriculares de 3.5 mm. al lado izquierdo.

Al otro lado, cuenta con un conector Surface Connect de carga. Hubiera preferido ver un conector USB-C, que es más versátil (permite transferencia de datos y carga de la batería), más fácil de encajar sin mirar y no se suelta tan fácilmente.

La pantalla de Surface Laptop 3 posee una excelente reproducción de color en términos de fidelidad, aunque no cubre un gamut de color tan amplio como otros portátiles, por lo que no está indicado para retoque profesional de fotografía o vídeo. Su brillo máximo, en torno a 390 nits, es elevado y permite utilizar el portátil en entornos iluminados, aunque con ciertos reflejos.

Surface Laptop 3 de 15” está disponible con procesadores AMD Ryzen 5 3580U o AMD Ryzen 7 3780U, pero no con procesadores Intel. Estos últimos solo están disponibles en el modelo de 13″ o en el modelo Surface Laptop 3 para empresas de 13″ o 15″ que también está a la venta.

El modelo que he probado es el que tiene una configuración hardware más sencilla (AMD Ryzen 5 3580U con 8GB de RAM), por lo que el rendimiento no me ha dejado especialmente impresionado. En todo caso, en el día a día, las aplicaciones ofimáticas, las aplicaciones multimedia o el navegador se mueven con fluidez, pero echarás de menos más potencia si empleas aplicaciones más exigentes.

En cuanto al rendimiento 3D, los juegos se mueven con una tasa de FPS más bien justita salvo que reduzcas los ajustes de calidad gráfica, por lo que no es portátil especialmente indicado para jugar.

El ratio 3:2 de la pantalla es ideal para trabajar o navegar por Internet, pero no es el mejor para ver películas ya que aparecen franjas bastante anchas por encima y por debajo. En todo caso, si quieres hacerlo, te alegrará saber que los altavoces suenan bien a pesar de no ser visibles — están escondidos bajo el teclado. Quizás se echa de menos algo más de potencia sonora, sobre todo si estás compartiendo el audio con más personas.

Surface Laptop 3 cuenta con suficiente batería para aguantar una jornada de trabajo ya que deberías obtener unas 8 horas de uso continuado real con una sola carga con un uso moderado. El proceso total de carga con el cargador incluido de 65W lleva una hora y media, por lo que es relativamente rápido.

Por último, Surface Laptop 3 corre Windows 10 Home, que puede ser una limitación para usuarios avanzados. Para aquellos usuarios que prefieran Windows 10 Pro, ya hemos comentado que Microsoft comercializa el portátil Surface Laptop 3 para empresas.

En conclusión, si buscas un portátil atractivo y cómodo de transportar, con una pantalla con colores fieles a la realidad, capaz de ejecutar aplicaciones ofimáticas y multimedia con suavidad y que ofrezca una autonomía respetable, Surface Laptop 3 es una buena opción.

Lo mejor:



Construcción con materiales sofisticados y dimensiones/peso que lo hacen fácilmente transportable.

Construcción con materiales sofisticados y dimensiones/peso que lo hacen fácilmente transportable. Acceso sencillo al disco duro SSD interno para ser reemplazado (aunque Microsoft recomienda llevarlo a un centro de servicio)

Acceso sencillo al disco duro SSD interno para ser reemplazado (aunque Microsoft recomienda llevarlo a un centro de servicio) Teclado y touchpad cómodos de utilizar y de gran tamaño

Teclado y touchpad cómodos de utilizar y de gran tamaño Pantalla con panel LCD con buen brillo máximo (390 nits) , excelente fidelidad de color y un ratio 3:2 ideal para trabajar y navegar por Internet (no tanto para ver películas)

Pantalla con panel LCD con buen brillo máximo (390 nits) , excelente fidelidad de color y un ratio 3:2 ideal para trabajar y navegar por Internet (no tanto para ver películas) Rendimiento bueno para aplicaciones de ofimática, reproducción de vídeo, navegación por Internet y juegos no muy exigentes

Rendimiento bueno para aplicaciones de ofimática, reproducción de vídeo, navegación por Internet y juegos no muy exigentes Funcionamiento silencioso casi siempre (aunque la base del portátil se calienta con facilidad)

Funcionamiento silencioso casi siempre (aunque la base del portátil se calienta con facilidad) Cámara de infrarrojos para identificación facial con Windows Hello

Cámara de infrarrojos para identificación facial con Windows Hello Conector USB-A tradicional para poder conectar periféricos que todavía no usan USB-C

Conector USB-A tradicional para poder conectar periféricos que todavía no usan USB-C Conector USB-C no solamente para transferencia de datos sino también para suministro de energía

Conector USB-C no solamente para transferencia de datos sino también para suministro de energía Sonido con buena calidad a pesar de que los altavoces no son visibles

Sonido con buena calidad a pesar de que los altavoces no son visibles Autonomía respetable (aguanta unas 8 horas alejado del cargador) y carga rápida (unos 90 minutos).

Marcos rodeando la pantalla más anchos que en otros portátiles

Marcos rodeando la pantalla más anchos que en otros portátiles Pantalla con algunas fugas de luz en los bordes que son apreciables a oscuras. Amplitud cromática no tan alta como otros portátiles.

Pantalla con algunas fugas de luz en los bordes que son apreciables a oscuras. Amplitud cromática no tan alta como otros portátiles. Rendimiento de los chips AMD Ryzen por debajo de los Intel Ice Lake de décima generación

Rendimiento de los chips AMD Ryzen por debajo de los Intel Ice Lake de décima generación Potencia gráfica escasa para si quieres utilizar el portátil para jugar o herramientas 3D

Potencia gráfica escasa para si quieres utilizar el portátil para jugar o herramientas 3D Opciones de configuración limitadas y sin posibilidad de ampliación/reemplazo (salvo el disco SSD)

Opciones de configuración limitadas y sin posibilidad de ampliación/reemplazo (salvo el disco SSD) Se echa de menos algún puerto USB Tipo-C adicional y el soporte de Thunderbolt 3

