Análisis y opinión del robot aspirador Yeedi Vac 2 Pro

Los robots aspiradores son unos de los gadgets que más se han puesto de moda en los últimos años y, cada vez, son más inteligentes y ofrecen funcionalidades más avanzadas.

Ahora, una de las compañías líderes en este segmento, Yeedi, quiere adentrarse en el mercado español, y ha lanzado el robot avanzado Yeedi Vac 2 Pro en nuestro país.

Yeedi Vac 2 Pro es un robot con funciones de aspiración y fregado. Ofrece una potencia de succión de 3.000 Pa, 240 minutos de autonomía, navegación inteligente mediante Visual SLAM, sistema de fregado oscilante, capacidad para evitar obstáculos mediante IA, manejo a través de una app, soporte de mapas con fronteras virtuales, y compatibilidad con asistentes virtuales.

Yeedi Vac 2 Pro (🛒 449,99€) llega además con una estación de autovaciado de polvo opcional, que simplifica aún más la labor de mantenimiento del robot aspirador.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Yeedi Vac 2 Pro durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

Como otros robots, Yeedi Vac 2 Pro tiene forma de cilindro achatado. Posee un diámetro de unos 35 cm. y una altura de casi 8 cm, así que está línea con lo que solemos encontrar en estos productos.

Con estas dimensiones, el Yeedi Vac 2 Pro no puede colarse por debajo de la mayoría de los sofás ni tampoco pasar entre las patas de algunas sillas, pero sí que es capaz de subirse a alfombras o pequeños escalones de hasta 2 centímetros o pasar por debajo de puertas de armario abiertas.

Yeedi Vac 2 Pro



Yeedi Vac 2 Pro tiene un diseño moderno, con un acabado en color blanco brillante. En mi experiencia, el color blanco disimula mejor la suciedad que el color negro que encontramos en otros robots.

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 420 ml. También cuenta con un depósito de agua para fregado con una capacidad de 180 ml. En ambos casos, se trata de capacidades suficientes, aunque algunos modelos incorporan compartimentos algo más grandes.

En la parte superior de Yeedi Vac 2 Pro encontramos un botón Auto que permite activar el funcionamiento del robot y pausarlo, así como una cámara para mapeo visual.



Yeedi Vac 2 Pro utiliza una cámara orientada hacia el techo, mientras que otros robots con tecnología LiDAR utilizan un sensor láser para medir la distancia a los objetos que le rodean.

El sistema LiDAR es normalmente más rápido y preciso, y puede crear un mapa tras la primera limpieza pero tiene problemas para, por ejemplo, pasar por debajo del faldón de un sofá o una cama, ya que considera que es un obstáculo. Además, el módulo LIDAR se sitúa encima del robot, por lo que el aparato en sí es más alto y puede tener dificultades para pasar por sitios con poca altura.

El sistema de mapeo visual que utiliza Yeedi es más asequible y no tiene ese problema, pero puede ser algo más lento en el escaneo inicial y menos preciso a la hora detectar objetos a su altura, por lo que confía más en los detectores de choque a la hora de evitar obstáculos

Otra diferencia a tener en cuenta es que el mapeo visual requiere luz en la habitación, ya que se orienta utilizando la referencia del techo, mientras que LiDAR puede limpiar en total oscuridad.

Si levantamos la tapa de la parte superior, encontramos un botón físico de encendido/apagado, así como un indicador de conectividad WiFi y un botón de reset. Echo de menos un botón para hacer que vuelva a la base sin tener que utilizar la app.

También encontramos el compartimento donde se almacena el polvo, que puede extraerse con facilidad, y una herramienta de limpieza que incluye una pequeña cuchilla para quitar los pelos que inevitablemente se enredan.

En el frontal, se encuentra el sensor de luz estructurada 3D que escanea a su alrededor en busca de obstáculos. Con esta tecnología, el robot puede medir la longitud, anchura y altura de los obstáculos en su camino para evitarlos de forma efectiva.

Como veremos más adelante, el sistema es bastante efectivo a la hora de evitar obstáculos.

En la parte de atrás está el compartimento de agua para las labores de fregado, al que se acopla un paño que se arrastra por el suelo para limpiar.

En la parte de abajo, encontramos el cepillo principal. Es importante limpiarlo cada pocos ciclos de limpieza ya que es fácil que se enganche el pelo. En un lado, se encuentra el cepillo lateral, que permite al robot atrapar la suciedad y dirigirla al cepillo principal para atraparla. Junto a la rueda frontal, se encuentra el detector de alfombras.

Configuración inicial

La configuración de Yeedi Vac 2 Pro es muy sencilla ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga (o la estación de vaciado de polvo, como en mi caso), a donde volverá el robot después de cada limpieza.

Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app, que está disponible para iOS y Android.

Durante el proceso de configuración es necesario mostrar a la cámara del robot un código QR generado por la app de Yeedi y, a partir de entonces, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware.

Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón Auto para que inicie la limpieza pero te perderás muchos de los controles avanzados que ofrece la app.

Yeedi Vac 2 Pro puede aspirar y, opcionalmente, fregar. En caso de que quieras que friegue, es necesario que llenes el depósito de agua que, en mi caso, da para algo más de una limpieza antes de agotarse, y que acoples un soporte de paño de fregado y el paño el dicho soporte. El paño se ensucia bastante, por lo que conviene meterlo en la lavadora de vez en cuando.

Las primeras veces que utilizas Yeedi Vac 2 pro crea un mapa de la planta y la divide en habitaciones de forma automática. Según Yeedi, pueden ser necesarias varias limpiezas completas para producir un mapa preciso, pero en mi caso, estuvo listo tras la primera pasada.

Por el momento, no es posible dividir ni juntar habitaciones, pero, según nos ha contado la marca, es una funcionalidad que llegará más adelante. El escaneo que ha hecho de una de las plantas de mi casa fue correcto, pero en otra planta sí que juntó habitaciones en una sola y ha dividido una habitación erróneamente en dos.

A diferencia de otras apps, no es posible etiquetar libremente cada habitación con un nombre sino que debemos elegir entre un conjunto limitado de iconos: salón, cocina, dormitorio principal, segundo dormitorio, comedor, balcón, cuarto de baño, pasillo, sala de juegos, lavadero, terraza, salón, almacén, gimnasia y guardarropa. Echo de menos un icono de recibidor o despacho, por ejemplo.

Mapa de la planta en la app



Es posible configurar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular.

Si vives en un casa con varias plantas, siento decirte que el robot Yeedi Vac 2 Pro solo puede almacenar un único mapa. Por tanto, no es un robot adecuado para andar moviéndolo de planta.

Desde la app, es posible configurar tres niveles de aspiración — Estándar, Máximo y Máximo Plus — y cuatro niveles de fregado — Bajo, Media y Alto. No es posible personalizar los niveles de aspiración y fregado para cada habitación, sino que el ajuste aplica a toda la casa.

Es posible definir zonas rectangulares donde el robot no puede fregar ni, opcionalmente, tampoco aspirar. Esto permite crear barreras virtuales para que el robot no entre en determinadas zonas o, por ejemplo, no se escape de casa si la puerta está abierta.

En mi caso, por ejemplo, he creado un zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que se choque o se enrede con el cable de los auriculares, que suele estar a ras del suelo.

Mientras que otros robots elevan el paño de fregado al pasar por encima de una alfombra, Yeedi ha optado por evitar por completo las alfombras cuando está puesto el paño de fregado. La razón que da la compañía es que elevar el paño de fregado solo funciona con alfombras que tengan pelo bajo, con una altura inferior a 5 mm., que no es lo habitual en un hogar.

Yeedi opta por detectar la alfombra con un sensor y evita tocarla en el modo fregado. Ahora bien, si la alfombra bloquea la entrada a una habitación, el robot aspirador no entrará a limpiarla. En ese caso, necesitarías colocarlo en la habitación de forma manual.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Yeedi Vac 2 Pro con Alexa y, supuestamente, también con Google Home, aunque esto último no lo he probado. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, enciende Yeedi» o «Alexa, apaga Yeedi.»

Lo que no se puede hacer es aceptar órdenes de voz vía Alexa para que limpie una habitación en concreto. Eso debes solicitarlo a través de la app. Es un poco raro que la skill de Yeedi Vac 2 Pro aparece en la app de Alexa con dos ajustes en la app — charge y delicates — que no sé que son.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación o una zona concreta que marques con un rectángulo.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, pero no es posible personalizar el nivel de aspiración y fregado en la programación.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve por la casa. Un aspecto que me ha llamado al atención es que el robot se mueve muy rápidamente, con pequeños sprints, que no es algo que haya visto en otros robots similares.

El robot da ciertos mensajes de voz mediante un altavoz integrado y, aunque por defecto viene elegido el idioma inglés, es posible descargar y seleccionar el idioma español desde la app para que los mensajes sean en nuestro idioma.

Yeedi Vac 2 Pro no es demasiado ruidoso, en torno a 67 dB según la compañía. No obstante, normalmente, trato de activar el robot cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido ni me «coma» los pies cuando estoy sentado.

Si te molesta que haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot no inicia automáticamente la limpieza programada ni reanuda una limpieza interrumpida. También desactiva las luces y el altavoz.

En mis pruebas, el robot aspirador ha sido capaz de esquivar con bastante acierto obstáculos de una cierta altura, pero no ha tenido el mismo comportamiento con otros más bajos, como un cable tirado en el suelo, que lo ha arrastrado (aunque no se ha enganchado).

Yeedi Vac 2 Pro tratando de esquivar un muñeco

Yeedi Vac 2 Pro tratando de esquivar un cable

En mi experiencia, Yeedi Vac 2 Pro hace un buen trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras una limpieza, el suelo se ve más limpio y basta con abrir el depósito de polvo para comprobar la gran cantidad de suciedad que ha capturado. A esto ayuda su potencia máxima de succión de 3.000 Pa, por encima de muchos robots aspiradores.

Donde tiene más dificultades es a la hora de limpiar esquinas ya que su forma redonda le impide acercarse lo suficiente para limpiarlas, pero esto es algo común a cualquier robot.

Como la mayoría de los robots que friegan, Yeedi Vac 2 Pro solo utiliza agua para fregar. Yeedi advierte que no deberías utilizar productos de limpieza o desinfectantes, ya que podrían traer problemas al funcionamiento del robot.

Yeedi ha optado por un fregado oscilante en lugar de un fregado sónico. La tecnología sónica hace vibrar la almohadilla de fregado de derecha a izquierda pero, en un robot aspirador, solo vibra la zona central. Esta limitación lo que hace es que el resultado de la limpieza no se diferencie mucho del fregado normal.

El sistema de fregado oscilante de Yeedi Vac 2 pro copia la forma en la que las personas friegan el suelo: hacia delante y hacia atrás. El motor y sistema de accionamiento hacen posible que toda la almohadilla friegue hacia delante y hacia atrás alcanzando una velocidad de 480 veces/minuto – 5 veces más rápido que el fregado manual — mejorando el resultado de limpieza.

El aspirador es compatible con suelos de madera, baldosas y laminados. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el uso de agua no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y productos de limpieza, ya que no es capaz de sacar manchas pegadas.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la estación de carga automáticamente. Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza. El proceso de carga completo dura unas 6 horas.

Yeedi Vac 2 Pro tiene una batería de 5.200 mAh que, según el fabricante, proporciona unos 240 minutos, es decir, 4 horas de limpieza continua. En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de unos 46 m² de suelo a limpiar lleva alrededor de una hora.

Estación de vaciado

Yeedi Vac 2 Pro puede comprarse con la estación de vaciado de polvo, que permite vaciar automáticamente el compartimento de polvo del robot. Para ello, cuenta con un compartimento que recoge el polvo mediante una bolsa desechable de 2,5 litros de capacidad, que debería durar alrededor de un mes.

Esto permite que te despreocupes de vaciar el compartimento de polvo durante varias semanas, por lo que resulta muy cómodo.

Yeedi ofrece una opción para vaciado de alta frecuencia que hace que el robot vuelva a la base a vaciar el compartimento cada 30 minutos de limpieza.

En este vídeo, podemos ver a Yeedi Vac 2 Pro vaciando el depósito de polvo en la base.

Mantenimiento

En cuanto al mantenimiento del dispositivo, Yeedi recomienda llevar a cabo las siguientes tareas:

Mopa de fregado: Limpieza tras cada uso, y reemplazo tras 50 lavados.

Limpieza tras cada uso, y reemplazo tras 50 lavados. Cepillo lateral: Limpieza cada 2 semana con la herramienta incluida bajo la tapa, y reemplazo cada 3-6 meses

Limpieza cada 2 semana con la herramienta incluida bajo la tapa, y reemplazo cada 3-6 meses Cepillo principal: Limpieza una vez a la semana con la herramienta incluida bajo la tapa, y reemplazo cada 6-12 meses.

Limpieza una vez a la semana con la herramienta incluida bajo la tapa, y reemplazo cada 6-12 meses. Rueda principal: Limpieza una vez a la emana con la herramienta incluida bajo la tapa.

Limpieza una vez a la emana con la herramienta incluida bajo la tapa. Filtro del compartimento de polvo: Limpieza una vez a la semana, y reemplazo cada 3-6 meses.

Limpieza una vez a la semana, y reemplazo cada 3-6 meses. Sensor frontal 3D, sensores anti-caída, sensor de alfombra, contactos de carga y contactos para la base: Limpieza una vez a la semana con un paño húmero

Puedes encontrar repuestos en la tienda de Yeedi en Amazon. Yeedi Vac 2 Pro guarda registro de todas las limpiezas que ha hecho e indica lo que falta hasta que toque cambiar el cepillo lateral, cepillo principal, filtro y otros componentes.

Precio

Yeedi Vac 2 Pro está ya a la venta en España a un precio 🛒 449,99€ en Amazon, y también puedes adquirirla en pack junto con la estación de autovaciado en Amazon.

👉🏻 Oferta: Durante la primera semana, yeedi vac 2 pro estará a la venta por 🛒 379,99€. Y si, además, quieres la estación de autovaciado puedes obtenerla de forma independiente por 199,99€.

Conclusiones

Lo mejor:

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant.

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant. Mapas precisos con la posibilidad de crear zonas prohibidas donde el robot no pasará.

Mapas precisos con la posibilidad de crear zonas prohibidas donde el robot no pasará. Mensajes de voz en español mediante su altavoz integrado.

Mensajes de voz en español mediante su altavoz integrado. Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio.

Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio. Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana.

Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana. Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza.

Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza. Alta potencia de succión en el modo de aspiración gracias a sus 3.000 Pa.

Alta potencia de succión en el modo de aspiración gracias a sus 3.000 Pa. Nivel de ruido comedido en el modo normal de aspiración

Nivel de ruido comedido en el modo normal de aspiración Autonomía suficiente para limpiar plantas grandes sin tener que volver a la base.

Autonomía suficiente para limpiar plantas grandes sin tener que volver a la base. Base de vaciado de polvo opcional que reduce las labores de mantenimiento.

Base de vaciado de polvo opcional que reduce las labores de mantenimiento. Precio atractivo

Lo peor: