Android 12 utilizará este truco para ahorrar espacio en el teléfono

Google podría hacer uso de un nuevo truco para liberar espacio en tu smartphone. Una nueva función «hibernación de aplicaciones» liberará espacio eliminando los archivos temporales de las aplicaciones no utilizadas.

La función no ha aparecido en ninguna de las dos Developer Previews disponibles públicamente pero, según la gente de XDA-Developers, esta función de hibernación de aplicaciones está presente en una versión filtrada que han obtenido.

La hibernación espacio de almacenamiento en el teléfono eliminando los archivos temporales de las apps no utilizadas.

Google introdujo la «revocación automática de permisos» con el lanzamiento de Android 11 Developer Preview 3, que revoca los permisos de una aplicación si ésta no se ha utilizado durante un par de meses. Aparentemente, la hibernación de aplicaciones se basa en esa característica.

La compañía parece estar ampliando el concepto de «aplicaciones no utilizadas» con la nueva función. No sólo revocará los permisos de las apps no utilizadas, sino que también borrará los archivos temporales para liberar espacio de almacenamiento.

El informe indica que ha activado una nueva sección de «Aplicaciones no utilizadas» en la Ajustes > Aplicaciones, y contiene un nuevo botón de «eliminar permisos y liberar espacio».

Esta página mostrará las aplicaciones que no se han abierto en unos meses con una descripción que dirá que los permisos se revocan, las notificaciones se detienen y los archivos temporales se eliminan si una aplicación no se ha utilizado durante unos meses.