Apple A15 Bionic vs. A14 Bionic: ¿Cuál es la mejora en rendimiento?

Apple es conocida por tener los chips más potentes para dispositivos móviles. La compañía tiene, con diferencia, el mayor rendimiento y eficiencia por GHz de la industria, y esto ha sido posible gracias a los avances que se han producido con cada cambio de arquitectura.

Ahora, con el Apple A15 Bionic, la mejora en rendimiento frente a generaciones anteriores parece haberse suavizado y, de hecho, durante la presentación ayer, hubo pocas comparativas frente al Apple A14 Bionic y muchas menciones a chips de competidores — quizás porque algunos fabricantes de chips todavía no han superado en muchos aspectos al Apple A14 Bionic.

El nuevo Apple A15 Bionic cuenta con un configuración de CPU de 2+4 núcleos y una GPU de 4 o 5 núcleos, dependiendo de si se trata del iPhone normal o del iPhone Pro/iPad Min, y una NPU de 16 núcleos.

Apple afirma que la CPU es un 50% más rápida que la de la competencia, mientras que la GPU es un 30% o un 50% más rápida, dependiendo de si son 4 o 5 núcleos.

Hay un nuevo codificador y decodificador de vídeo, y el nuevo ISP permite mejores algoritmos de procesado de foto y vídeo. Por último, la caché del sistema se ha duplicado hasta los 32 MB.

El A15 Bionic frente al A14 Bionic

Comenzando con el rendimiento de IA, el A15 Bionic cuenta con una NPU de 16 núcleos, que obtiene 15,8 TOPs frente a los 11 TOPs del A14 Bionic, lo que supone una mejora del 44 por ciento.

La comparación de CPU y GPU con la generación anterior, A14 Bionic, es más difícil, ya que Apple no ha revelado estas cifras, pero la información alrededor del iPad mini ayuda.

Apple afirma que el nuevo iPad mini con A15 Bionic tiene una CPU un 40% más rápida y una GPU un 80% más rápida en comparación con el iPad mini anterior, que tenía el A12 Bionic.

El año pasado, Apple indicó que el chip A14 Bionic del iPad Air tenía una CPU un 40% más rápida y una GPU un 30% más rápida respecto al A12 Bionic.

Por tanto, tenemos dos comparativas diferentes: A15 Bionic vs. A12 Bionic y A14 Bionic vs. A12 Bionic. Con esto, podemos inferior la comparativa del A15 Bionic vs. A14 Bionic.

Dado que la mejora de la CPU del A12 Bionic al A14 Bionic (40%) es la misma que del A12 Bionic al A15 Bionic (40%), parece que el A15 Bionic tiene un rendimiento de CPU similar al A14 Bionic. Es posible que Apple esté utilizando los mismos núcleos de CPU que en el A14 Bionic o versiones ligeramente modificadas.

Si nos fijamos en el rendimiento gráfico, la cosa cambia y las mejoras son significativas, con un aumento del rendimiento gráfico del A15 Bionic respecto al A14 Bionic de aproximadamente el 38% (1,80/1,40=1,38).

Independientemente de las ganancias de la CPU y GPU, Apple sigue siendo el líder en rendimiento por vatio. Veremos qué ocurre cuando Qualcomm lance su nueva generación de chips en unos meses.