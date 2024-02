Apple arremete contra Spotify por querer usar las herramientas de Apple sin pagar nada

Hace unos días, escuchamos que la Comisión de la Unión Europea está preparando una sanción de 500 millones de dólares contra Apple debido a políticas anticompetitivas en la App Store para servicios de streaming de música.

Aún no se ha anunciado formalmente por la Comisión de la UE, por lo que el monto de la multa podría variar. El origen de esta multa se encuentra en una queja presentada por Spotify en 2013.

La investigación fue iniciada por una queja de Spotify presentada ante los reguladores de la UE que surgió en 2013 y fue formalmente presentada hace cuatro años. La UE llegó a su conclusión preliminar en 2021 de que la App Store favorecía injustamente a Apple Music sobre Spotify y otros servicios de transmisión de música.

Además de la multa, se espera que la decisión de la UE obligue a Apple a permitir que Spotify y otros servicios de transmisión de música dirijan a los usuarios a métodos de pago externos, lo que comúnmente se conoce como las reglas «anti-dirección» de Apple.

No obstante, Apple ha realizado cambios significativos en las Directrices de la App Store desde que se presentó la queja de Spotify. Apple ya permite a Spotify y otros servicios enlazar a sus sitios web para la gestión de cuentas.

Apple también permite ahora a desarrolladores como Spotify comunicarse directamente con los clientes a través de métodos como el correo electrónico para compartir información sobre métodos de pago fuera de su aplicación para iOS.

La respuesta de Apple a Spotify

En una nueva declaración, Apple ha reiterado su creencia de que la queja de Spotify se trata de intentar obtener acceso ilimitado a todas las herramientas de Apple sin pagar nada.

Estamos encantados de apoyar el éxito de todos los desarrolladores, incluido Spotify, que es la aplicación de transmisión de música más grande del mundo. Spotify no paga nada a Apple por los servicios que les han ayudado a construir, actualizar y compartir su aplicación con usuarios de Apple en 160 países de todo el mundo. Fundamentalmente, su queja trata de intentar obtener acceso ilimitado a todas las herramientas de Apple sin pagar nada por el valor que Apple proporciona.

Apple argumenta además que Spotify no paga más allá de $99 al año por una cuenta de desarrollador en Apple.

Apple solo cobra una comisión a los desarrolladores en aplicaciones de pago y bienes y suscripciones digitales. Spotify es una aplicación gratuita para descargar y no utiliza el sistema de Compra en la Aplicación de Apple, por lo que no paga nada a Apple. Spotify no está sola en esto, ya que Apple también señala que el 88% de los desarrolladores activos en la App Store de la UE no pagan ninguna comisión.

Algunas otras estadísticas:

Spotify ha utilizado TestFlight, la herramienta de prueba de desarrollo de Apple, para más de 500 versiones de su aplicación.

Spotify utiliza miles de API de Apple y 60 frameworks para su aplicación.

El equipo de revisión de aplicaciones de Apple ha revisado y aprobado 420 versiones de la aplicación de Spotify.

En total, Spotify ha sido descargado o actualizado en dispositivos de Apple más de 119 mil millones de veces.

Se espera que la decisión oficial de la UE se anuncie en las próximas semanas.