Apple Classical Top 100: La nueva lista semanal con la música clásica más popular

Apple ha dado un paso más en su oferta de música clásica al lanzar la Apple Classical Top 100, una lista semanal que destaca los álbumes de música clásica más populares a nivel mundial.

Este lanzamiento complementa a Apple Music Classical, una plataforma de streaming diseñada para los amantes de la música clásica, que destaca por ofrecer el catálogo más extenso y una calidad de audio inigualable.

Apple Classical Top 100 ofrece una mirada exhaustiva al mundo de la música clásica actual, combinando datos de cinco fuentes distintas en más de 165 países. Estas fuentes incluyen streams de Apple Music Classical, streams de Apple Music, descargas y ventas de iTunes, así como etiquetas de Shazam.

Ninguna otra lista de música clásica reúne tanta información, lo que convierte a la Apple Classical Top 100 en una referencia única y altamente representativa para seguidores y músicos por igual.

Esta lista se actualizará cada lunes en la pestaña de inicio de Apple Music Classical, reflejando la actividad de la semana anterior, de viernes a jueves. Se posiciona como un recurso esencial no solo para los conocedores de la música clásica, sino también para aquellos nuevos oyentes que buscan adentrarse en este fascinante mundo musical.

El álbum inaugural que encabeza la lista Apple Classical Top 100 es Bach: Keyboard Concertos, interpretado por el pianista chino Tianqi Du junto con la Academy of St Martin in the Fields, bajo la dirección de Jonathan Bloxham. Tianqi Du expresó su gratitud:

El carácter global de la lista se refleja en sus cinco primeros puestos, donde se incluyen artistas de diversas nacionalidades como Canadá, China, Brasil, Letonia, Noruega y Reino Unido, interpretando una amplia gama de repertorios.

La Experiencia de Apple Music Classical

Apple Music Classical es una aplicación independiente que ofrece a sus usuarios una experiencia de streaming optimizada para descubrir y disfrutar de la música clásica con la mejor calidad de audio disponible, incluyendo alta resolución sin pérdidas y audio espacial envolvente.

Además, los suscriptores tienen acceso a listas de reproducción curadas por expertos, biografías detalladas de compositores y descripciones de miles de piezas musicales.

La plataforma también se asocia con algunas de las principales salas de conciertos, compañías de ópera y orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, el Carnegie Hall, y la Filarmónica de Viena, entre otras, para ofrecer contenido exclusivo a sus oyentes.

Los suscriptores de Apple Music pueden acceder a Apple Music Classical sin coste adicional, lo que refuerza el compromiso de Apple de proporcionar una experiencia musical enriquecedora y accesible para todos.