Apple explica cómo funciona la detección de accidentes en detalle

En el evento de septiembre, la compañía presentó una función que, con suerte, nunca necesitarás: la detección de accidentes para el iPhone y el Apple Watch.



La función está disponible para los modelos iPhone 14 y 14 Pro, junto con el Apple Watch Series 8 y Ultra.

La semana pasada, TechCrunch se sentó con un par de ejecutivos de Apple para conversar sobre los detalles de esta función. El vicepresidente de Sensing & Connectivity, Ron Huang, y la vicepresidenta de Worldwide iPhone Product Marketing, Kaiann Drance, respondieron a algunas de las preguntas.

«Se trata sobre todo de la detección de la Fuerza G», dice Drance. «Es capaz de detectar la fuerza G hasta 256 Gs. Esa fue una de las diferencias clave de los nuevos acelerómetros que tienen los nuevos relojes y teléfonos».

Huang añade: «Empezó con nuestra comprensión fundamental de lo que se experimenta durante un choque. En estos choques, se ven fuerzas de impacto superiores a 100 (Gs). Nosotros empezamos en torno a los 256. Cada vez que se intenta aumentar ese rango, hay que hacer concesiones en cuanto a la precisión en el rango más alto y los costes de energía. Al equipo le costó mucho trabajo construir los sensores de esta manera».

El nuevo giroscopio, por su parte, está diseñado para detectar los cambios de velocidad más rápidamente que las versiones anteriores.

El giroscopio y el acelerómetro son sólo dos de las piezas del sensor. La lista también incluye el GPS para determinar que el usuario viaja a altas velocidades, el micrófono para controlar los sonidos de un choque y el barómetro, que detecta el cambio de presión que se produce cuando se despliegan los airbags.

No todos los sistemas tienen que recoger datos asociados para activar el sistema. Por ejemplo, si las ventanillas del coche están bajadas, el cambio en la presión barométrica será demasiado sutil para influir en la lectura.

«No hay nada infalible, en términos de activación de la detección de accidentes», dice Huang. «Es difícil decir cuántas de estas cosas tienen que activarse, porque no es una ecuación directa. Dependiendo de la velocidad a la que se viaja antes, determina también las señales que tenemos que ver después. El cambio de velocidad, combinado con la fuerza de impacto, combinado con el cambio de presión, combinado con el nivel de sonido, es todo un algoritmo bastante dinámico».

El sistema necesita detectar varias señales a la vez, por lo que el simple hecho de dejar caer el teléfono en un coche en movimiento no debería activar la función accidentalmente.

Bluetooth y Carplay también se utilizan para determinar que estás en un coche, aunque ninguno de los dos es estrictamente necesario para activar la función. «Además de eso, añadimos un montón de señales», dice Huang. «Ya sea el ruido de la carretera o del motor, podemos verlo. Podemos ver que los routers Wi-Fi que estás utilizando cambian muy rápidamente, más rápido que si vas andando o en bicicleta, etc.»

Apple ha trabajado con varios laboratorios de choque para recopilar los datos necesarios y realizar pruebas en el mundo real, con el fin de asegurar un nivel aceptable de eficacia para la función. Es difícil que se active fuera del escenario previsto, para que no se llame accidentalmente a los servicios de emergencia. Lo mismo ocurre si el teléfono se cae accidentalmente del soporte mientras se conduce, o incluso si se produce un accidente menos grave.

«Al igual que cualquier llamada a Emergencias, intentaríamos marcar primero a través de su red. Si tu red no está disponible, intentaremos dirigirnos a cualquier otro operador disponible, aunque no sea el que tienes con tu SIM. Cuando no haya cobertura, se enlazará con la función de SOS de emergencia vía satélite. Si tienes un accidente de este tipo y no hay cobertura en el lugar donde te encuentras, intentaremos conectarnos vía satélite a través de la función de SOS de emergencia».

A la pregunta de si hay diferencias de precisión entre el teléfono y el reloj, Apple sólo dice que «ambos son muy precisos». Huang añade: «Hay diferencias. El reloj está en la muñeca, y el tipo de impacto que se ve en la muñeca durante un accidente será muy diferente. Existen esas diferencias, pero, por ejemplo, el barómetro es muy similar con el iPhone y el Watch. Así que hay diferencias en función de cómo se usen, coloquen o lleven los dispositivos».