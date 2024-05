Apple explica por qué reaparecerían fotos eliminadas en los dispositivos con iOS 17.5

El 20 de mayo, Apple lanzó iOS 17.5.1 para solucionar un error que los usuarios habían encontrado unos días antes en iOS 17.5, que hacía que fotos antiguas que habían sido eliminadas volvieran a aparecer.

La actualización parece haber resuelto el problema, pero los usuarios se quedaron preguntándose qué había sucedido exactamente. Ahora, Apple ha aclarado el origen del problema.

Apple afirma que las fotos no fueron recuperadas de iCloud, sino que estaban almacenadas localmente en el dispositivo. Apple explica que las fotos borradas no permanecían en la nube ni se sincronizaron con ella, y que la compañía no tenía acceso a las fotos eliminadas.

Las fotos se conservaron en el almacenamiento local del dispositivo debido a un problema de corrupción de la base de datos, y el error hizo que las fotos que se habían marcado como eliminadas pero que no se habían borrado completamente volvieran a aparecer.

Esa explicación simple no cubre todos los casos que algunos usuarios habían planteado en foros y en Reddit, pero Apple también ofreció respuestas adicionales para esos casos.

La compañía afirmó que cuando los usuarios informaron que las fotos volvían a aparecer en un dispositivo diferente al que se habían eliminado originalmente, siempre fue porque habían restaurado desde una copia de seguridad que no era de iCloud o habían realizado una transferencia directa de un dispositivo a otro.

Esto es un buen recordatorio de que en muchos casos, un archivo eliminado no necesariamente está eliminado, ya sea debido a un error como este, a la naturaleza de la tecnología de almacenamiento o a otras razones.