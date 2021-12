Apple Music: Estas son las canciones más escuchadas, cantadas y «shazameadas» de 2021

Apple Music ha anunciado las canciones más destacadas del año con sus listas anuales Top 100.

Por primera vez, Apple Music ha compartido el «Top 100 2021: Fitness» con las canciones más reproducidas para hacer deporte en Apple Music y Fitness+, además del Top 100 de canciones más escuchadas, los 100 temas más shazameados y los 100 hits con las letras más vistas.

Las listas completas del Top 100 de Apple estañan disponibles en music.apple.com

Las canciones más reproducidas en España en 2021

La lista 🎵 Top canciones de 2021: España ´recopila las canciones que los usuarios han escuchado más veces a lo largo del último año.

Entre ellas, destacan las colaboraciones de artistas, como las de Bad Bunny y Jhay Cortez y Bad Bunny y Rosalía; C.Tangana, Niño de Elche y La Húngara o Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Mike Towers, quien también colabora con Sebastián Yatra en su tema “Pareja Del Año.”

Bad Bunny & Jhay Cortez — “Dakiti” Rauw Alejandro — “Todo De Ti” C. Tangana, Niño de Elche & La Húngara — “Tú Me Dejaste De Querer” Bad Bunny & Rosalía — “La Noche de Anoche” Manuel Turizo, Rauw Alejandro & Myke Towers — “La Nota” Sebastián Yatra & Myke Towers — “Pareja Del Año” Myke Towers & Juhn — “Bandido” Boza — “Hecha Pa’ Mi” Bad Bunny — “Yonaguni” Camilo — “Vida De Rico” J. Balvin & María Becerra — “¿Qué Más Pues?» Justin Quiles, Chimbala & Zion y Lennox — “Loco” Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez — “Fiel” Sech — “911” Karol G — “Bichota» Maluma — “Hawái” Farruko — “Pepas” Ana Mena & Rocco Hunt — “A Un Paso De La Luna” Rauw Alejandro & Anuel AA — “Reloj” Rochy RD, Myke Towers & Nicki Nicole — “Ella No Es Tuya” Ozuna & Camilo — “Despeinada” C. Tangana — “Demasiadas Mujeres” El Taiger & DJ Conds — “La Historia” Rauw Alejandro — “Cúrame” Marc Segui, Rauw Alejandro & Pol Granch — “Tiroteo (Remix)”

Las canciones más reproducidas del año en todo el mundo en Apple Music

La lista 🎵 Top canciones de 2021: Global recopila las canciones más reproducidas en todo el mundo en Apple Music entre el 16 de octubre de 2020 y el 15 de octubre de 2021.

Abarca desde artistas emergentes de hip-hop hasta una nueva ola de talentos japoneses que cohabitan la escena dominada por el K-pop.

Las canciones con las letras más vistas de 2021

Cada año, Apple Music hace una compilación de las canciones con las letras más populares, leídas -y, seguramente, cantadas- por los fans de todo el mundo.

La lista 🎵 Top 100 de 2021: letras más vistas está protagonizada por Olivia Rodrigo, la sensación de TikTok convertida en una auténtica estrella del pop, y que cuenta con tres canciones entre las 10 primeras.

La música para hacer deporte más reproducida en Apple Music y Fitness+ de 2021

El 🎵 Top 100 2021: Fitness es un análisis de las canciones que hemos elegido para no parar de sudar.

Mediante la recopilación de los datos de las playlists de Apple Music Fitness, así como los del equipo de entrenadores de Fitness+ que programan a través de Studio Fitness, la colección Fitness+ Spotlight, e incluso los propios entrenamientos de Fitness+, esta lista representa la música que nos ha proporcionado una mayor dosis de energía durante el año.

Las canciones fueron más shazameadas mundialmente en 2021.

¿Cuántas veces has utilizado Shazam para identificar una canción? ¿Eres uno de los 11,7 millones de fans que utilizaron la app para descubrir “Astronaut in the Ocean” de Masked Wolf?

Puede que el éxito del artista de hip-hop australiano se lanzase en 2019, pero ha sido después de hacerse viral en TikTok cuando ha acumulado más Shazams que cualquier otra canción durante el año, y lo ha hecho por un margen bastante amplio.

The Weeknd ha quedado en segunda posición en la lista 🎵 Top 100 de 2021: Shazam con 8,5 millones de Shazams para identificar “Save Your Tears,” mientras que “Bad Habits” de Ed Sheeran ha recibido 8,1 millones.