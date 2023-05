Apple Music estrena nueva temporada de conciertos en directo con Ed Sheeran el 10 de mayo

La superestrella internacional Ed Sheeran interpretará por primera vez en directo todas las canciones de su nuevo álbum en Apple Music y Apple TV+ el 10 de mayo

Apple Music Live, la serie de conciertos en directo que sube al escenario a las grandes estrellas de la música para que conecten con los fans de todo el mundo, estrenará su segunda temporada el 10 de mayo.

La segunda temporada dará comienzo con un exclusivo concierto de la galardonada superestrella internacional Ed Sheeran en el Eventim Apollo de Londres.

En esta íntima actuación en directo, Sheeran presentará por primera vez su último álbum en su totalidad, – (pronunciado como «subtract»,»resta» en inglés), acompañado de una banda de 12 artistas, entre ellos, Aaron Dessner de The National.

La actuación de Sheeran para Apple Music Live empezará a las 21:00 del miércoles 10 de mayo, en Apple Music: apple.co/AMLEdSheeran.

Además, por primera vez, este concierto — así como todos los próximos conciertos de Apple Music Live — también se podrá ver en streaming en Apple TV+. Los fans de Sheeran podrán ver su concierto en Apple Music y Apple TV+ cuando quieran a partir de las 22:00 del 10 de mayo.

La primera temporada de Apple Music Live, con actuaciones de artistas de primer nivel, se inauguró en mayo de 2022 con la exclusiva retransmisión en directo del concierto One Night Only in New York de Harry Styles para celebrar el lanzamiento de su aclamado álbum Harry’s House.

Otras de las sesiones destacadas fueron Live at the O2 de Billie Eilish, concierto que fue nominado a un premio Grammy como Mejor vídeo musical de formato largo, Holiday Masquerade Ball de Alicia Keys y las emocionantes actuaciones de artistas de éxito como Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs y Wizkid. Puedes descubrir todas las sesiones anteriores en el archivo de Apple Music Live.

Presentación del nuevo álbum de Ed Sheeran

El nuevo álbum de Sheeran, introspectivo y sincero, se llama –, y ya está disponible en streaming en Apple Music. Aaron Dessner, de la banda The National, ha producido este álbum de 14 canciones. El concierto de Sheeran para Apple Music Live girará en torno a las vivencias personales que le llevaron a grabar el disco.

Estoy encantado de compartir el directo de mi álbum Subtract con todo el mundo. Estaba muy nervioso el día del concierto ya que era la primera vez que tocaba los temas de mi nuevo trabajo en directo. Aaron y la increíble banda que me acompañaba dieron vida al espectáculo y fue todo un honor para mí actuar con ellos. Fue una noche muy emotiva y estoy muy agradecido de que pudiéramos documentarla».

Sheeran es uno de los artistas con más reproducciones en Apple Music: cuenta con más de 9.500 millones de reproducciones y 240 millones de búsquedas de Shazam. Su exitoso single de 2017 «Shape of You» es la canción con más reproducciones de todos los tiempos en Apple Music: más de 930 millones en todo el mundo.

Más de 45 canciones de Sheeran han alcanzado el número 1 de la lista Top 100 diaria. Su nuevo álbum, –, se convirtió en el disco con más unidades en preventa de la historia de Apple Music. Su primer single, «Eyes Closed», alcanzó la lista Top 100 diaria en 87 países: es su vigésimoprimera canción en llegar a los 25 primeros puestos de la lista Top 100 diaria a nivel mundial de Apple Music.

También se podrán ver imágenes inéditas, la lista de canciones que el artista interpretó en su actuación para Apple Music Live y más contenido exclusivo en la app Shazam después del concierto.