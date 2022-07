Apple Music estrena una página dedicada a la música catalana

Apple Music ha añadido una página propia de Música Catalana, donde se explora la infinita diversidad de su momento actual, desde los nuevos talentos hasta lo último de las voces que convirtieron el rock catalá en un fenómeno de largo recorrido.

Junto con 20 nuevas listas Imprescindibles de reproducción de artistas, la página de Música Catalana tiene como objetivo servir mejor a la comunidad de habla catalana, con la que Apple Music tiene una larga y fuerte relación, estando la app traducida a este idioma desde el lanzamiento de Apple Music, hace casi 7 años, y en iTunes desde mucho antes.

Ahora la página de Música Catalana está destacada en la home, disponible en la sección de búsqueda y disponible para todos los países, siendo Apple Music la primera plataforma de música en streaming que cuenta con página propia de música catalana.

De la canción protesta al éxito masivo del llamado rock catalán, pasando por el folk de raíz y el trap o el pop urbano, la música catalana moderna recorre un siglo de tradición, influencias locales e internacionales y movimientos de regeneración. Desde Serrat, Raimon o el Grup de Folk hasta Els Pets, Manel, Mishima o Lildami, la historia de la música catalana no ha hecho más que empezar.

El rico patrimonio de la música catalana, tiene fiel reflejo en Apple Music con todos los géneros y estilos que pasan por lo mejor de la nueva escena del rock catalán en la playlist .cat con nombres como Miki Núñez, Verlaat, Marc Vi, Roger Argemí o Siderland entre muchos otros.

También hay que destacar a una de las bandas de mayor éxito de la escena catalana como El Petit De Cal Eril que está aquí presente con sus melodías pop teñidas de raíces folk y expansivos paisajes psicodélicos, o el estreno del nuevo álbum de Antonia Font, con el que la banda regresa a su esencia tras una década de silencio con “Un Minut Estroboscópica”.

Otra de las playlists destacadas de esta nueva página que no podía faltar es la de Lluís Llach. Empezó a labrarse un nombre con Els Jutges y es uno de los grandes referentes de la noca cançó. Se le conoce especialmente por L´estaca, una canción que sirvió de himno a muchas causas. Por cantar en catalán durante la dictadura franquista tuvo que exiliarse a París, pero una vez que volvió a España se convirtió en leyenda. Fue el primer cantante no operístico en actuar en el Liceu de Barcelona y sus siguientes pasos no hicieron más que acrecentar el mito.

Tampoco echaremos de menos aquí una amplia selección de los videos más representativos de artistas catalanes en la playlist .cat videos con nombres como La Pegatina, El Quinto Carajillo, Mabel Flores o Jazz Woman entre muchos otros.

El sonido más contemporáneo está representado por nuevos talentos que suenan de forma rotunda como The Tyets que han conseguido poner a Mataró en el mapa de la música urbana catalana. El dúo formado por Xavir Coca y Oriol de Ramón, se auto enmarca con gusto dentro de un género que ellos mismos han inventado: el trapetón.

El irresistible híbrido entre el trap y el reggaetón cantando en catalán, con su candidez y su humor, es capaz de transportar a cualquiera a esa época en que la amistad es lo más importante, a los años de los primeros amores y las fiestas que no se olvidan. Éxitos como “RRHH (Tinc una casa)” o “Amics, Tiets y Coneguts” han puesto el nombre de The Tyets en boca de todos y han hecho que toda una generación cante sus letras.

Un recorrido musical completo y enriquecedor por el sonido en catalán que no podía faltar en Apple Music, donde el fomento y apoyo a la diversidad es una de las insignias de la plataforma de música de Apple.