Apple One Premier llega a España, México, Colombia y más países

Un año después de su lanzamiento, Apple ampliará su paquete Apple One Premier a 17 nuevos países el miércoles 3 de noviembre, aunque no incluirá Apple News+ en esos países.

Apple One Premier es el nivel más alto del paquete de servicios de la compañía, e incluye acceso a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ y 1 TB de almacenamiento en iCloud. En su lanzamiento, sólo estaba disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Ahora, Apple ha anunciado que el paquete Apple One Premier estará disponible en los siguientes países en noviembre:

Alemania

Arabia Saudí

Austria

Brasil

Colombia

Emiratos Árabes Unidos

España

Francia

Indonesia

Irlanda

Italia

Malasia

México

Nueva Zelandia

Portugal

Rusia

Suiza

Parece que la disponibilidad limitada de Apple One Premier se debía a Apple Fitness+ y Apple News+. El 3 de noviembre, Apple ampliará Fitness+ a nuevos países, aunque la compañía señala que News+ seguirá estando limitado a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Aunque Apple One Premier no está disponible en todas las regiones, los otros planes de la compañía Apple One Individual y Apple One Family están disponibles en más de 100 países y regiones.

Apple One Premier estará disponible en un total de 21 países el 3 de noviembre. Aunque los precios varían según la región, en España el precio es 28.95€.