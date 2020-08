Apple prohíbe Google Stadia, Microsoft xCloud y GeForce NOW en iOS

En el último año, se han popularizado algunas plataformas de juegos en streaming como Google Stadia, Microsoft xCloud y Nvidia GeForce NOW.

Sin embargo, ninguna de estas plataformas está disponible para iOS todavía. Si te preguntas si lo estarán pronto, sentimos ser portadores de malas noticias pero Apple ha confirmado que no permitirá servicios como Google Stadia en su plataforma.

Hablando con Business Insider esta semana, Apple ha confirmado abiertamente que los servicios de streaming de juegos no tienen cabida en iOS.

¿Por qué? Apple afirma que estos servicios violan la política de la App Store y, por lo tanto, no pueden existir en el iPhone o iPad.

La razón por la que estos servicios violan la política de la App Store es porque los juegos en Stadia, xCloud y GeForce Now funcionan en grupo, no individualmente. Como resultado, los juegos de Google Stadia no aparecen en la búsqueda o en los top de la App Store para los usuarios de iPhone o iPad.

La App Store se creó para ser un lugar seguro y de confianza para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. Antes de entrar en nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de directrices que tienen por objeto proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y equitativo a los desarrolladores. Nuestros clientes disfrutan de grandes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse en la App Store siempre y cuando sigan el mismo conjunto de directrices aplicables a todos los desarrolladores, incluyendo el envío de juegos de forma individual para su revisión y su aparición en los top y en las búsquedas. Además de App Store, los desarrolladores pueden optar por llegar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web mediante Safari y otros navegadores de la App Store.

La forma en que Stadia funciona hoy, y la forma en que xCloud funcionará el próximo mes, es que se paga por acceso al servicio en sí, y ese servicio luego permite pagar o acceder a juegos gratis desde la nube. Esos juegos no se almacenan en un dispositivo local en tu casa, a diferencia de la aplicación Steam Link de Valve, aprobada por Apple.

Por lo tanto, Apple no sabe lo que estás comprando o jugando en sus dispositivos porque no puede revisarlos de antemano. Tampoco ve ningún ingreso por estos servicios si simplemente te permiten acceder a un servicio de suscripción por el que ya pagas.

Por el momento, Google Stadia, Microsoft xCloud, y GeForce Now simplemente no pueden existir en iPhone o iPad. Mientras tanto, los usuarios de iPhone y iPad pueden seguir descargando la aplicación oficial de Stadia pero sólo para gestionar su biblioteca para su uso en un Chromecast.