Apple se pronuncia sobre la primera app de porno que ha llegado al iPhone

Desde el lanzamiento de la App Store en 2008, Apple ha mantenido una estricta política de prohibir aplicaciones destinadas a la distribución de pornografía.

Sin embargo, las recientes regulaciones impuestas por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea han obligado a la compañía a permitir la distribución de una aplicación de contenido para adultos en sus dispositivos.

A partir de hoy, los usuarios de iPhone en la Unión Europea pueden descargar Hot Tub, una aplicación para navegar contenido pornográfico, de manera tan sencilla como instalar Fortnite. Esto es posible gracias a AltStore PAL, una tienda alternativa que permite a los desarrolladores distribuir software sin someterse a las políticas de reparto de ingresos de Apple.

Hasta ahora, AltStore PAL se había percibido como una plataforma inofensiva para la distribución de aplicaciones en iPhone. Sin embargo, la llegada de Hot Tub, que carece de verificación de edad, ha puesto en evidencia una de las preocupaciones de Apple sobre la moderación de contenido en tiendas de aplicaciones alternativas.

Hace un año, Phil Schiller de Apple advirtió sobre la posibilidad de que aplicaciones de contenido para adultos se distribuyeran junto a juegos populares entre niños. Según Schiller, «hay cosas que no hemos permitido en nuestra App Store porque no las consideramos seguras o apropiadas. No será nuestra decisión si esas otras tiendas de aplicaciones aplican los mismos términos y limitaciones».

Es importante destacar que la distribución de Hot Tub en iPhone no significa que Apple apruebe esta aplicación. La compañía está legalmente obligada a permitir su disponibilidad debido a las regulaciones de la DMA, contra las cuales ha hecho campaña.

Apple ha declarado:

Estamos profundamente preocupados por los riesgos de seguridad que crean este tipo de aplicaciones de pornografía para los usuarios de la UE, especialmente para los niños. Esta aplicación y otras similares minan la confianza del consumidor en nuestro ecosistema, que hemos trabajado más de una década para convertir en el mejor del mundo.

La llegada de aplicaciones como Hot Tub resalta la importancia de que los padres estén informados y utilicen las herramientas de control parental disponibles. Aunque Apple no puede impedir legalmente que estas aplicaciones se distribuyan en la UE, los padres pueden restringir el acceso a contenido explícito mediante las funciones de Tiempo en Pantalla y bloqueadores de contenido de terceros en Safari.

La regulación de la DMA ha cambiado el panorama de la distribución de aplicaciones en la plataforma de Apple, obligando a la compañía a permitir aplicaciones que anteriormente estaban prohibidas. Aunque Apple expresa su preocupación por la seguridad de los usuarios, especialmente de los más jóvenes, la responsabilidad final de gestionar el acceso a este tipo de contenido recae en los usuarios y sus familias.