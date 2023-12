Apple y Masimo: La disputa por las patentes y el futuro del Apple Watch

Apple anunció esta semana que suspenderá la venta de sus modelos insignia del Apple Watch en Estados Unidos a partir de este jueves, 21 de diciembre.

Esta decisión se produce como resultado de una resolución de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) en medio de una larga disputa de patentes entre Apple y la empresa de tecnología médica Masimo, relacionada con la tecnología del sensor de oxígeno en la sangre del Apple Watch.

Apple está trabajando en cambios en los algoritmos utilizados para el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch con el objetivo de evitar las patentes de Masimo. Los ingenieros de la compañía buscan ajustar cómo se determina la saturación de oxígeno y cómo se presentan los datos a los usuarios.

Un portavoz de Apple indicó recientemente que la empresa tiene planes de presentar una solución alternativa ante la agencia de Aduanas de EE. UU. para evaluar si un cambio en el software sería suficiente para eludir una prohibición de importación.

El CEO de Masimo, Joe Kiani, ha dejado en claro que no considera viable que Apple resuelva sus problemas de infracción de patentes mediante software, según informa Bloomberg.

En una entrevista, Kiani afirmó que, dado que las patentes de Masimo se centran en hardware y no en software, una solución de este tipo no sería efectiva. «No creo que eso funcione, no debería, porque nuestras patentes no se refieren al software», enfatizó Kiani.

A pesar de la disputa, Masimo estaría dispuesto a resolver sus diferencias con Apple para evitar la prohibición de importación del Apple Watch. Sin embargo, hasta el momento, Apple no ha mostrado interés en abordar la situación.

«No han contactado con nosotros», reveló Kiani a Bloomberg. «Se necesitan dos para bailar», añadió. Aunque no especificó la cantidad de dinero que Masimo aceptaría para llegar a un acuerdo, Kiani destacó que la compañía estaría dispuesta a «colaborar con ellos para mejorar su producto».

Kiani mencionó que no ha tenido comunicación con Apple desde 2013, cuando la empresa consideró adquirir Masimo o buscar su ayuda para desarrollar los sensores de oxígeno en sangre del Apple Watch. Masimo ha acusado a Apple de infringir patentes y contratar empleados, y la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. en octubre dictaminó que Apple violó patentes de Masimo con el Apple Watch.

Kiani considera que el anuncio de Apple de detener las ventas del Apple Watch en Estados Unidos en Nochebuena es un «truco» para presionar a la administración Biden, y señaló que Apple no tenía control sobre el momento de la prohibición de importación.

Por su parte, Apple declaró que «está en total desacuerdo» con la orden de la Comisión de Comercio Internacional y la decisión de la prohibición de importación. Aseguró que está «explorando una variedad de opciones legales y técnicas» para mantener el Apple Watch disponible para los clientes.

Existe la posibilidad de que Apple evite la prohibición de importación y una pausa en las ventas si la administración Biden veta la prohibición antes del 25 de diciembre. No obstante, no está claro si la Casa Blanca intervendrá, dado que los vetos presidenciales a las prohibiciones de la Comisión de Comercio Internacional son raros.

A pesar de la situación, otros distribuidores podrán continuar ofreciendo el Apple Watch, siempre y cuando tengan existencias, aunque Apple no podrá venderlo en EE. UU. si no se otorga el veto. La prohibición de importación impedirá que Apple importe componentes y dispositivos ensamblados desde países como China. Sin embargo, la decisión de la Comisión de Comercio Internacional no tendrá impacto en las ventas del Apple Watch fuera de Estados Unidos.