Arnold Schwarzenegger afirma que Terminator ya no es una fantasía: «Está aquí hoy»

Arnold Schwarzenegger afirma que «Terminator» ya no es una fantasía, dado el estado actual de la inteligencia artificial.

En un encuentro con la prensa en Los Ángeles, el actor afirmó que el clásico de acción de James Cameron de 1984 se ha convertido en una realidad. La película está ambientada en un mundo en el que una red de defensa artificialmente inteligente conocida como Skynet ha adquirido conciencia de sí misma y ha conquistado a la humanidad.

«Hoy en día, todo el mundo tiene miedo de ella, de a dónde va a llegar», dijo Schwarzenegger sobre la IA.

«Y en esta película, en ‘Terminator’, hablamos de las máquinas que adquieren conciencia de sí mismas y toman el control… Ahora, con el paso de las décadas, se ha convertido en una realidad. Ya no es una fantasía ni algo futurista. Está aquí hoy. Es la extraordinaria escritura de Jim Cameron».

Schwarzenegger añadió: «Es un guionista tan extraordinario y un director tan increíble que me gustaría poder atribuirme el mérito de esta película. Sólo puedo atribuirme el mérito del personaje que he interpretado y de la forma en que lo he hecho. Pero quiero decir, él ha creado este personaje. Lo ha escrito tan bien, ha escrito la película tan bien, y por eso es, ya sabes, el director número uno del mundo».