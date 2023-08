💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

¿Te preguntas si WhatsApp notifica a la otra persona cuando haces una captura de pantalla de su chat o estado? ¿Tienes curiosidad por saber si recibirás una notificación cuando alguien haga una captura de pantalla de tus chats o estados?

Esto es lo que necesitas saber sobre las capturas de pantalla de WhatsApp en iOS y Android.

¿Notifica WhatsApp cuando se hace una captura de pantalla de un chat?

No, WhatsApp no notifica al usuario cuando haces una captura de pantalla de los chats que ese usuario mantiene contigo. Puedes hacer tantas capturas de pantalla como quieras o incluso grabar la pantalla de tu teléfono, y el usuario no recibirá ninguna notificación al respecto.

Si te preocupa que alguien haga capturas de pantalla de tus chats sin que lo sepas, es totalmente posible que ocurra. No recibirás ningún tipo de aviso si alguien hace capturas de pantalla o graba tus chats.

Sin embargo, hay una excepción: WhatsApp no permite hacer capturas de pantalla de los mensajes configurados para «verse una vez». Si envías a alguien una publicación para solo «ver una vez» o recibes una de alguien, no puedes hacer una captura de pantalla. Si lo intentas, WhatsApp mostrará un mensaje que te impedirá hacer una captura de pantalla.

¿Notifica WhatsApp cuando se hace una captura de pantalla de un estado (historia)?

La respuesta a esta pregunta es no. WhatsApp no notifica al usuario que has hecho una captura de pantalla de su estado (Historia). Puedes hacer capturas de pantalla o incluso grabar el estado de alguien y la aplicación no lo notificará.

Sin embargo, ten en cuenta que WhatsApp permite a los usuarios ver quién ha visto su estado. El usuario podrá ver que has visto su estado, pero no sabrá si has hecho una captura de pantalla de ese estado.

¿Se pueden hacer capturas de pantalla en WhatsApp sin que nadie lo sepa?

Sí, como ya hemos comentado, puedes hacer capturas de pantalla tanto de chats como de estados en WhatsApp sin ninguna restricción. Sin embargo, no puedes hacer una captura de pantalla de una publicación «Ver una vez». La aplicación lo bloqueará.

¿Puedo saber si alguien ha hecho una captura de pantalla de mi estado de WhatsApp?

No hay forma de saber si alguien ha hecho una captura de pantalla de tu estado de WhatsApp. La aplicación no te avisa si alguien hace una captura de pantalla o una grabación de tu estado de WhatsApp.

¿Avisa WhatsApp a la otra parte cuando se guarda una foto en un chat?

No, WhatsApp no avisa cuando se guarda una foto de un chat o de un estado. Sin embargo, en el caso de las publicaciones «Ver una vez», el remitente sabrá que has visto su mensaje.

A diferencia de Snapchat, que es muy consciente de las capturas de pantalla, WhatsApp no avisa al usuario cuando se hacen capturas o grabaciones de pantalla. Tampoco hay funciones en la aplicación que ayuden a desactivar la opción de captura de pantalla para chats u otros elementos.