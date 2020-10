Belkin anuncia accesorios compatibles con MagSafe del iPhone 12

👉 No te lo pierdas: Huawei facilita el 💻 teletrabajo con sus nuevos dispositivos [ Entérate ]

Apple presentó ayer la tecnología MagSafe para los nuevos iPhone 12, que consiste en una serie de imanes para la parte trasera del teléfono.

Estos imanes no solamente permiten acoplar accesorios como una funda o un estuche para las tarjetas de crédito, sino que también facilitan un buen alineamiento con las bases de carga inalámbricas compatibles. De esta forma, se evita el típico problema de que el teléfono no ha cargado por no estar bien colocado.

Belkin es una de las compañías que se ha asociado con Apple para fabricar accesorios con el nuevo sistema de imanes, y hoy ha presentado sus dos primeros accesorios compatibles con MagSafe.

Ambos dispositivos, un cargador 3-en-1 para iPhone, Apple Watch y AirPods, y un soporte para las rejillas de ventilación del coche, fueron mostrados brevemente durante la presentación de MagSafe del evento de Apple de ayer.

En primer lugar, tenemos el cargador inalámbrico magnético 3 en 1 BOOST^CHARGE™ PRO de Belkin incluye una base plana con un punto de carga inalámbrico de 5 vatios para los AirPods o AirPods Pro, y un soporte con dos brazos con acabado cromado para cargar un iPhone y un Apple Watch.

Al igual que con cargadores MagSafe, pueden suministrar hasta 15 vatios de potencia a un iPhone 12, el doble de lo que se admite con la carga Qi normal. Belkin afirma que el cargador estará disponible «invierno de 2020» por 149,99 dólares, y vendrá en versiones en blanco y negro.

Para los trayectos en coche, Belkin ofrece el MagSafe Car Vent PRO, que ofrece un perfil delgado y un enganche para las rejillas de ventilación. El iPhone 12 queda sujeto gracias a los imanes de la superficie.

El Car Vent PRO es simplemente un soporte y no tiene ninguna capacidad de carga por sí mismo, pero Belkin dice que ofrece una cómoda gestión de cables en la parte trasera. El soporte para coche estará disponible este invierno, y tendrá un precio de 39,95 dólares.