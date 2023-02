Bill Gates dice que no es un hipócrita por volar en jet privado

Bill Gates explicó por qué no se considera un hipócrita por utilizar su jet privado y al mismo tiempo alertar sobre el cambio climático.

En una entrevista con la BBC en Kenia, Bill Gates fue preguntado por cuál sería su respuesta a alguien que le llamara hipócrita por ser un «defensor del cambio climático» y al mismo tiempo volar «por todo el mundo en un jet privado».

«Financio a Climeworks para que haga una captura aérea directa que supera con creces la huella de carbono de mi familia», dijo Gates, refiriéndose al pago de compensaciones sobre su huella de carbono.

Climeworks es una empresa suiza que elimina las emisiones de dióxido de carbono del aire y las devuelve a la tierra en un esfuerzo por frenar el calentamiento global.

Gates, que actualmente es la cuarta persona más rica del mundo, también dijo que gasta «miles de millones de dólares en innovación climática». «¿Debería quedarme en casa y no venir a Kenia a aprender sobre agricultura y malaria?», dijo Gates.

«Me siento cómodo con la idea de que, no sólo no soy parte del problema al pagar las compensaciones, sino que a través de los miles de millones que gasta mi grupo de avances energéticos, soy parte de la solución», declaró Gates a la BBC.

En Reddit, el cofundador de Microsoft ha dicho que su jet privado es su «placer culpable» y su «gran derroche».

Al parecer, posee un Bombardier BD-700 Global Express de 19 plazas que cuesta unos 40 millones de dólares. Lo calificó de «gran capricho», junto con su Porsche, del que dijo a la presentadora Ellen DeGeneres que son las dos «locuras» que ha comprado como multimillonario.

Gates también ha dicho que el cambio climático no puede resolverse diciendo a la gente que cambie su estilo de vida, por ejemplo, diciéndole que no coma carne o que no quiera una casa bonita.