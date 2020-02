Warcraft III fue un juego de estrategia que pasará a la historia pero probablemente su legado más recordado serán los mods que surgieron gracias al trabajo de los desarrolladores aficionados al juego.

Nos referimos a títulos como Defense of the Ancients (o Dota), que fue creado por desarrolladores aficionados en base a Warcraft III. Este título cayó más tarde en manos de Valve, un competidor de Blizzard, cuando compró los derechos del juego a sus desarrolladores y acabó creando Dota 2. Blizzard tuvo que acabar desarrollando su propio juego, Heroes of the Storm, que no tuvo el éxito esperado.

Ahora Blizzard ha tomado medidas para asegurarse de que, en el futuro, cualquier juego que se cree a partir de uno de sus títulos sea propiedad suya. Esto incluye los juegos que surjan, por ejemplo, a partir de la reciente actualización Reforged de Warcraft III.

Un cambio en la política de uso aceptable de partidas personalizadas ha ampliado los derechos que los desarrolladores de juegos otorgan a Blizzard cuando desarrollan un mod basado en algún título de la compañía. Esto significa que, aunque los desarrolladores podrán seguir creando juego mediante el editor de campañas, Blizzard será el propietario, lo que impedirá a otros desarrolladores crear juegos similares.

Las Partidas personalizadas son y seguirán siendo en todo momento propiedad exclusiva de Blizzard. Sin perjuicio de lo antes mencionado, por medio de la presente aceptas ceder a Blizzard la totalidad de tus derechos, títulos e intereses sobre todas las Partidas personalizadas, incluidos, a modo enunciativo, los derechos de autor sobre el contenido de cualquiera de ellas. Blizzard

Dicho esto, Blizzard entiende que los desarrolladores tienen que vivir de algo y, aunque no podrán explotar comercialmente sus creadores, sí que se les permite aceptar donaciones para recuperar el tiempo y recursos empleados en desarrollar los juegos, aunque con algunas limitaciones.