BOOX revela sus nuevas tablets de tinta electrónica: Go Color 7″ y Go 10.3″

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

BOOX, marca especializada en tecnología de tinta electrónica (eInk), ha presentado hoy sus últimas incorporaciones a la familia de tabletas con el lanzamiento de la serie Go.

Estos nuevos dispositivos prometen ofrecer una experiencia excepcional tanto en la lectura como en la toma de notas, todo ello en un formato compacto y ligero. Cuentan con un diseño minimalista y una interfaz de usuario mejorada.

La serie Go consta de dos modelos: el Go Color 7 de 7 pulgadas y el Go de 10,3 pulgadas, cada uno diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de los usuarios y equipado con las últimas tecnologías y características.

BOOX Go Color 7: Lectura a todo color en un dispositivo compacto

El último eReader compacto de BOOX, el Go Color 7, redefine la experiencia de lectura al introducir la tecnología de tinta electrónica a color en un formato compacto de 7 pulgadas.

Diseñado para ser llevado a cualquier lugar, este dispositivo ofrece comodidad y portabilidad, con un diseño delgado y ligero que facilita su sujeción, incluso con una sola mano. Además, su resistencia contra salpicaduras lo convierte en el compañero ideal para actividades al aire libre, como leer junto a la piscina en verano.

El Go Color 7 presenta una pantalla Kaleido 3 de última generación, junto con el sistema BOOX Super Refresh, que ofrece una experiencia de lectura fluida y sin imágenes residuales. Esta combinación de tecnologías avanzadas trae a la vida las historias ilustradas, como cómics y mangas, con una calidad visual excepcional.

Gracias a su sistema operativo Android y su potente procesador de ocho núcleos, los usuarios pueden disfrutar de una interfaz mejorada y acceder a miles de aplicaciones a través de Google Play Store. Además, con un almacenamiento interno de 64GB, ampliable mediante microSD, no hay límites para guardar libros y documentos.

BOOX Go 10,3”: La delgadez se une a la creatividad

La tableta BOOX Go 10,3” es un lienzo ultrafino para la creatividad. Con un grosor de tan solo 4,6mm, este dispositivo se destaca por su diseño elegante y su pantalla de alta resolución que simula el papel, ofreciendo una experiencia de lectura y escritura cómoda y sin fatiga visual.

Equipado con la tecnología eInk Carta 1200 monocromo y una resolución de 300 píxeles por pulgada (PPP), cada palabra se muestra con una claridad excepcional. Además, con el soporte para el lápiz óptico BOOX Pen Plus, los usuarios pueden dejar volar su creatividad al dibujar y hacer anotaciones de forma intuitiva.

Al igual que su hermano menor, el Go 10,3” se basa en Android y ofrece acceso a una amplia gama de aplicaciones a través de Google Play Store. Esta versatilidad permite a los usuarios personalizar su experiencia y compartir contenido de manera sencilla con otras plataformas.

Disponibilidad y precios

El BOOX Go Color 7 ya está disponible para reservar por 279,99€ y se enviará a los clientes en los próximos días.

Por otro lado, la versión de 10,3 pulgadas, en monocromo, estará disponible para su compra este mes de junio por 419,99€.

Especificaciones técnicas

BOOX Go Color 7 Pantalla Tecnología de tinta electrónica (eInk) Kaleido 3. Pantalla a color. Resolución: 300 ppp en blanco y negro, 150 ppp a color. Retroiluminación ajustable. Rotación automática. Configuración técnica Procesador de ocho núcleos a 2,4GHz. 4GB de memoria RAM + 64GB de almacenamiento. Ranura para tarjetas microSD. 2300mAh de batería. Sistema operativo Android 12. Sistema personalizado por BOOX. Google Play Store integrado. Otros 6,4 mm de grosor. 195 gramos de peso. Botones de paso de página. Compatible con funda magnética de BOOX.

BOOX Go 10.3″ Pantalla Tecnología de tinta electrónica (eInk) Carta 1200. Pantalla monocromática. Resolución: 300 ppp. Rotación automática. Configuración técnica Procesador de ocho núcleos a 2,4GHz. 4GB de memoria RAM + 64GB de almacenamiento. 3700mAh de batería. Sistema operativo Android 12. Sistema personalizado por BOOX. Google Play Store integrado. Otros 4,66 mm de grosor. 375 gramos de peso. Compatible con funda magnética de BOOX. Compatible con lápiz capacitivo de BOOX.