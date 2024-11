Busca ‘Mariah Carey’ en Google para recibir una sorpresa

La temporada navideña comienza oficialmente cuando suena “All I Want for Christmas is You”, un himno festivo indiscutible que sigue marcando el inicio de las celebraciones.

Incluso Google ha querido unirse a la alegría de estas fechas con un detalle especial para sus usuarios: al buscar el nombre de la icónica cantante, se activa una animación mágica que inunda la pantalla de copos de nieve.

Tanto en la versión de escritorio como en dispositivos móviles, escribir «Mariah Carey» en el buscador de Google desata una lluvia de copos de nieve animados que caen suavemente por la pantalla. Si por casualidad no ves la animación, no te preocupes: desplázate hacia abajo y busca un botón turquesa con un ícono de copo de nieve para activarlo manualmente.

Google ya había hecho algo similar el año pasado, sorprendiendo a los fans de Mariah Carey con esta celebración digital.

“All I Want for Christmas is You” sigue siendo la reina indiscutible de las canciones navideñas, incluso después de 30 años desde su lanzamiento. Este clásico alegre y contagioso continúa resonando en todo el mundo, y su éxito no muestra signos de detenerse. Según Billboard, la canción le genera a Carey aproximadamente 1,55 millones de dólares cada año en ventas y reproducciones, además de 830.000 dólares adicionales en royalties por su uso.