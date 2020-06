Activision e Infinity Ward ya habían emitido algunos comunicados en apoyo al movimiento Black Lives Matter («Las vidas de los negros importan»), pero ahora parece que han llevado su apoyo un paso más allá.

Si arrancas Call of Duty: Modern Warfare hoy, verás un mensaje de apoyo a la campaña Black Lives Matter y a las protestas que están ocurriendo en todo EE.UU.

Este nuevo mensaje aparece cada vez que los jugadores abren el juego, en las pantallas de carga, y cuando los jugadores cambian entre los modos de juego. El mensaje aparece al menos en PlayStation 4 y PC, pero es probable que también en todas las demás plataformas.

«Nuestra comunidad está sufriendo. Las desigualdades sistémicas que nuestra comunidad experimenta son una vez más el centro de atención», dice el mensaje de Infinity Ward. «Call of Duty e Infinity Ward representan la igualdad y la inclusión. Nos oponemos al racismo y a la injusticia que sufre nuestra comunidad negra. Hasta que el cambio ocurra y las vidas de los negros importen, nunca seremos realmente la comunidad que nos esforzamos por ser.»

A principios de esta semana, Activision y Infinity Ward anunciaron que las nuevas actualizaciones de temporada de Call of Duty: Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile se habían retrasado. Según una declaración que se publicó en la cuenta de Twitter de Call of Duty, estos retrasos se hicieron para que «los que abogan por la igualdad, la justicia y el cambio» pudieran ser vistos y escuchados.

Infinity Ward también ha anunciado que aplicaría nuevas medidas para combatir mejor el racismo en los títulos de Call of Duty, prometiendo aumentar el número de baneos de contenido racista o de odio.