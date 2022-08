Carl Pei desmiente los rumores de un Nothing Phone (1) Lite

Tras el lanzamiento del Nothing Phone (1), han surgido rumores sobre el futuro lanzamiento del llamado Nothing Phone (1) Lite.

Se cree que este dispositivo carecerá de algunas de las características más destacadas presentes en el Nothing Phone (1), como la interfaz Glyph, las luces LED y la carga inalámbrica.

Sin embargo, el CEO y cofundador de Nothing, Carl Pei, ha negado rotundamente estas afirmaciones, afirmando que se trata de «noticias falsas». Pei ha dicho esto en un tweet.

El CEO de Nothing no aclaró si su comentario se refiere a la existencia del teléfono en sí o si va dirigido a los rumores de que el Nothing Phone (1) Lite carecerá de la interfaz Glyph y de la carga inalámbrica.

Por ahora, parece lógico pensar ¡que la compañía no está trabajando en una versión Lite de su primer smartphone. Actualmente, la empresa está teniendo problemas con el control de calidad del Nothing Phone (1), ya que los clientes se quejan de fallos de diseño, problemas de hardware y problemas de calidad, como la entrada de polvo en la parte trasera de cristal.