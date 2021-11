Casi todo lo que ves en el Juego del Calamar son gráficos generados por ordenador

La serie surcoreana El Juego del Calamar se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix.

El argumento se centra en un concurso en el que 456 jugadores, todos profundamente endeudados, juegan a una serie de juegos infantiles con consecuencias fatales si pierden, para tener la oportunidad de ganar 45 600 millones de wones (34 millones de euros).

Ahora un vídeo publicado por Hyungrok Kim, supervisor de CG en la serie de Gulliver Studios, muestra la cantidad de gráficos generados por ordenador (CGI) que se han utilizado para dar vida a la serie. Y aunque algunas cosas son bastante obvias, otros momentos son bastante inesperados.

Estaba claro que algunas escenas no eran 100% reales, pero sorprende ver que otras escenas que parecían reales, en realidad son recreaciones por ordenador. en general, los gráficos por ordenador se integran perfectamente en la serie y no es posible distinguir a simple vista qué es real y qué no lo es.