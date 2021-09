Cómo conectarse a una red WiFi oculta desde Windows 10

El hecho de que una red Wi-Fi no esté difundiendo su nombre, no significa que no puedas conectarte a ella. A continuación, te mostraremos cómo puedes conectarte a una red Wi-Fi oculta en Windows 10.

Por supuesto, necesitarás el nombre y, si está protegida, la contraseña de la red Wi-Fi a la que quieres conectarte. Así que ten estos datos a mano y luego sigue cualquiera de los dos métodos.

Conectarse a una red Wi-Fi oculta desde la barra de tareas de Windows 10

Una forma rápida de conectarse a una red Wi-Fi oculta en Windows 10 es utilizando el icono de red en la barra de tareas de Windows.

1) Busca el icono de red (un icono de globo terráqueo) en la barra de tareas de Windows y haz clic en él.

2) En el menú que se abre después de hacer clic en el icono de red, selecciona «Red oculta». Esta opción está al final del todo.

3) En la sección ampliada de «Red oculta», selecciona «Conectar» para conectarse a una red Wi-Fi oculta.

4) La sección «Red oculta» te pedirá que introduzcas el nombre de su red Wi-Fi oculta. Haz clic en el campo de texto de la sección y escribe ese nombre. A continuación, pulsa «Siguiente».

5) Si tu red Wi-Fi está protegida por contraseña, haz clic en el campo de texto de la sección «Escribir la clave de seguridad de la red» y escribe la contraseña. A continuación, haga clic en «Siguiente».

Ya está todo listo. Tu PC está ahora conectado a la red Wi-Fi oculta especificada.