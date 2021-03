Cómo reclamar el juego gratuito de PS5 en PS Plus sin tener una PS5

Sony ofrece cada mes juegos gratuitos a los suscriptores de PS Plus y, en los últimos meses, ha empezado a ofrecer también títulos de la nueva consola PlayStation 5.

Si aún no te has hecho con una PS5 (¡es casi imposible!) pero tienes una suscripción a PS Plus, puedes reclamar los juegos gratuitos mensuales de PS5 a través de un navegador web y, una vez que tengas una PS5, aparecerán en tu biblioteca.

Para reclamar los juegos gratuitos mensuales de PS5 sin tener una PS5, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, dirígete a la página de Sony con los juegos gratuitos mensuales de PS Plus. Haz clic en «Obtén más información» sobre el juego que quieres, lo que te llevará a su página de la tienda. Si has accedido a la tienda con la misma cuenta de PlayStation que está suscrita a PS Plus, la etiqueta de precio debería desaparecer. En lugar de un botón de «Comprar», deberías ver un icono de «Añadir a la biblioteca». Haz clic en él.

Cuando finalmente tengas una PS5, verás todos los juegos que hayas reclamado en la biblioteca de la consola, siempre que sigas pagando por PS Plus.

Desde el lanzamiento de la PS5 en noviembre, Sony ha puesto varios juegos de PS5 a disposición de los miembros de PS Plus. El primero fue Bugsnax, el disparatado juego de aventuras y puzles con insectos comestibles.

En febrero, el juego Destruction AllStars se puso a disposición a los usuarios, y todavía puedes reclamarlo hasta el 6 de abril. Este mes, Maquette, un juego de rompecabezas recursivo sobre el amor y el desamor, está disponible en PS5.